Создал в искусстве свой мир красоты, колючий, странный, неожиданно острый: как жил Винсент Ван Гог

Кем был Винсент Ван Гог?

Хотя Винсент Ван Гог сейчас является одним из самых популярных и известных западных художников в мире, при жизни он был практически неизвестен, и его искусство не имело успеха. Он изо всех сил пытался найти свое место в мире, и в основном благодаря поддержке своего брата Тео Ван Гога Винсент смог добиться всего, что он сделал.

Винсент начал работать в художественной галерее, но для него это была не идеальная среда. Он даже обсуждал с покупателями, может ли искусство быть товаром. Его художественное видение дало ему взгляд, которого не было ни у кого, хотя некоторые говорят, что его поразительным образам есть медицинское объяснение. Винсент рисовал на протяжении всей своей жизни, которая трагически оборвалась, когда ему было 37 лет. С тех пор его работы выставлялись по всему миру.

Ранняя жизнь и семья

Винсент Ван Гог родился 30 марта 1853 года в Гроот-Зюндерте на юге Нидерландов. Он родился в религиозной семье голландской реформатской церкви, а его отец, Теодор Ван Гог, работал священнослужителем. Винсент не был первым ребенком Теодора Ван Гога и Анны Карбентус. Ровно за год до этого со дня рождения Винсента Анна родила мертворожденного сына, которого тоже назвали Винсентом. С тем же именем и датой рождения Винсент навсегда сохранил память о своем призрачном старшем брате.

У Анны и Теодора родилось еще пятеро детей — Элизабет, Анна, Уил, Тео и Кор. Винсент и Тео стали невероятно близки на протяжении всей жизни Винсента, обмениваясь бесчисленными письмами, и во многом благодаря настоянию Тео Винсент продолжил свои творческие начинания.

Винсент перешел в школу-интернат в Зевенбергене из местной деревенской школы, когда ему было 11 лет, но он был чрезвычайно несчастен во время пребывания там. Когда ему было 13 лет, он начал учебу в средней школе в Тилбурге, но в середине второго учебного года в 1868 году бросил ее, чтобы никогда не вернуться к какой-либо форме формального обучения.