Создал в искусстве свой мир красоты, колючий, странный, неожиданно острый: как жил Винсент Ван Гог

Кем был Винсент Ван Гог?
Хотя Винсент Ван Гог сейчас является одним из самых популярных и известных западных художников в мире, при жизни он был практически неизвестен, и его искусство не имело успеха. Он изо всех сил пытался найти свое место в мире, и в основном благодаря поддержке своего брата Тео Ван Гога Винсент смог добиться всего, что он сделал.
Винсент начал работать в художественной галерее, но для него это была не идеальная среда. Он даже обсуждал с покупателями, может ли искусство быть товаром. Его художественное видение дало ему взгляд, которого не было ни у кого, хотя некоторые говорят, что его поразительным образам есть медицинское объяснение. Винсент рисовал на протяжении всей своей жизни, которая трагически оборвалась, когда ему было 37 лет. С тех пор его работы выставлялись по всему миру.
Ранняя жизнь и семья
Винсент Ван Гог родился 30 марта 1853 года в Гроот-Зюндерте на юге Нидерландов. Он родился в религиозной семье голландской реформатской церкви, а его отец, Теодор Ван Гог, работал священнослужителем. Винсент не был первым ребенком Теодора Ван Гога и Анны Карбентус. Ровно за год до этого со дня рождения Винсента Анна родила мертворожденного сына, которого тоже назвали Винсентом. С тем же именем и датой рождения Винсент навсегда сохранил память о своем призрачном старшем брате.
У Анны и Теодора родилось еще пятеро детей — Элизабет, Анна, Уил, Тео и Кор. Винсент и Тео стали невероятно близки на протяжении всей жизни Винсента, обмениваясь бесчисленными письмами, и во многом благодаря настоянию Тео Винсент продолжил свои творческие начинания.
Винсент перешел в школу-интернат в Зевенбергене из местной деревенской школы, когда ему было 11 лет, но он был чрезвычайно несчастен во время пребывания там. Когда ему было 13 лет, он начал учебу в средней школе в Тилбурге, но в середине второго учебного года в 1868 году бросил ее, чтобы никогда не вернуться к какой-либо форме формального обучения.
Винсент Ван Гог «Пейзаж с домом»
Ранняя жизнь и образование
Когда Винсенту Ван Гогу было 16 лет, дядя нашел ему работу стажером у французского арт-дилера Goupil et Cie. Он проработал в галерее в Гааге три года, пока Гупиль не перевел его в Лондон в 1873 году, а затем в Париж в 1875 году. За это время Винсент Ван Гог потерял всякий интерес к тому, чтобы стать профессиональным торговцем произведениями искусства.
По словам Ван Гога Грегори Уайта Смита и Стивена Найфе, Винсент был потрясен Лондоном и искал любого напоминания о деревенской жизни. Найдя убежище в пригороде, Винсент нашел пансион в районе, «настолько мирном и приятном, что почти забываешь, что находишься в Лондоне».
Чтобы успеть на работу вовремя из своего пригородного убежища, Винсенту приходилось каждое утро выходить из дома в 6:30, чтобы успеть на пароход и совершить часовую поездку по Темзе. Именно в это же время Винсент и Тео Ван Гог начали свою переписку, и, по словам Артси, некоторые из их ранних писем показывают краткий энтузиазм Винсента по поводу работы арт-дилера. Но Goupil et Cie не испытывал особого доверия к Винсенту, и 1 января 1876 года ему было вручено уведомление об увольнении.
Жизнь проповедника
После того, как Винсента уволили из Goupil et Cie, он вернулся в Англию. После непродолжительной работы бесплатным учителем в Рамсгейте он нашел оплачиваемую работу в частной школе в Айлворте, которой руководил викарий. Винсент Ван Гог провел несколько месяцев, проповедуя в школе и близлежащих деревнях, но, проведя Рождество 1876 года с семьей в Брабанте, решил не возвращаться в Англию.
Согласно маршруту Ван Гога, Винсент вместо этого прибыл в Амстердам в мае 1877 года. Став все более религиозным и не имея конкретного плана на свою жизнь, родители Винсента согласились помочь ему изучать теологию.
Винсент Ван Гог «Цветущие ветки миндаля»
Однако, несмотря на строгий график уроков, Ван Гогу было трудно сосредоточиться на учебе, вместо этого он проводил много времени, гуляя по городу и посещая музеи. Его дядя Йоханнес Паулюс Стрикер, министр в Амстердаме, посоветовал ему бросить учебу, поскольку было ясно, что он ей не предан. Винсент неизбежно согласился, но, все еще надеясь служить Богу, отправился в Бельгию и начал работать мирским проповедником в горнодобывающем регионе Боринаж.
Живя среди шахтеров, Винсент пытался основать общину верующих. Несмотря на его преданность своей работе, а шахтеры прозвали его «Христом угольной шахты», ему не удалось создать эффективную общину, и в результате его рабочий контракт не был продлен.
Утешение в искусстве
В 1880 году Винсент Ван Гог принял решение полностью посвятить себя работе художника. Он часто включал иллюстрации и наброски в свои письма Тео, и Тео считал, что Винсенту следует сосредоточить свое внимание на своих рисунках. По словам Артси, Тео очень поддержал Винсента и сыграл важную роль в решении брата.
Хотя его родители были невероятно разочарованы его решением, они не пытались его остановить. Прожив некоторое время в Брюсселе, Винсент весной 1881 года вернулся к своим родителям, пока брат поддерживал его финансово. Но после ссоры с отцом на Рождество 1881 года Винсент покинул родительский дом и переехал в Гаагу.
В Гааге Винсент взял несколько уроков живописи у Антона Мауве, своего двоюродного брата, усердно практикуясь и изучая основы рисования акварелью и маслом. Несмотря на эти уроки, Винсент получил большую часть своего художественного образования, копируя гравюры и изучая руководства по рисованию. В 1882 году Винсент получил свой первый заказ от своего дяди — серию из 12 рисунков с видами Гааги, что дало ему возможность поработать над своими перспективными навыками. В первые годы Винсент работал в основном в черно-белом режиме, посчитав необходимым освоить оба варианта, прежде чем переходить к цветным изображениям.
Винсент написал свою знаменитую работу «Едоки картофеля», пытаясь изобразить естественно существующие человеческие фигуры. Но в свое время картина была недооценена, и Тео не смог продать работы Винсента, предпочитавшие более темные тона, на красочном парижском арт-рынке.
Винсент Ван Гог «Едоки картофеля»
Тем не менее Ван Гог решил переехать в Париж и появился в доме Тео без приглашения. В марте 1886 года Тео пригласил своего брата в свою маленькую квартирку.
В Париже Ван Гог впервые увидел искусство импрессионистов, и его вдохновили цвет и свет. Он начал учиться у Анри де Тулуз-Лотрека, Камиля Писсарро и других.
Чтобы сэкономить деньги, он и его друзья позировали друг другу вместо того, чтобы нанимать моделей. Ван Гог был страстным человеком, и он спорил с другими художниками об их работах, отталкивая тех, кто уставал от его препирательств.
Любить жизнь
Живя в Гааге, Винсент Ван Гог познакомился с Сиен Хурник, и она стала его любовницей и моделью. Его родители и друзья не одобряли эти отношения - она уже была беременна, когда они с Винсентом встретились. Тео тоже не одобрял эти отношения, но тем не менее продолжал поддерживать Винсента материально.
Вскоре Хурник и ее дочь переехали в квартиру Винсента в Гааге. Именно там она родила сына, которого назвала Виллемом, в честь второго имени Винсента. За 18 месяцев, что они были вместе, Винсент нарисовал более 50 эскизов Сиен. Но недовольство и разногласия оказались слишком велики, и они решили прекратить отношения.
Винсент Ван Гог «Девушка в белом»
В письме Тео в сентябре 1883 года Винсент писал: «Я с самого начала знал, что ее персонаж — разрушенный персонаж, но я надеялся, что она встанет на ноги, и сейчас, именно тогда, когда я ее больше не вижу и думаю Что касается того, что я видел в ней, я все больше прихожу к пониманию того, что она уже зашла слишком далеко, чтобы встать на ноги».
Арль
После двух лет в Париже Винсент Ван Гог 20 февраля 1888 года прибыл в Арль, небольшой городок на юге Франции, надеясь найти покой в сельской местности. На следующий день он написал Тео, что кажется «почти невозможным работать в Париже, если у вас нет убежища, в котором можно выздороветь и вернуть себе душевное спокойствие и самообладание». Винсент влюбился в местный пейзаж и захотел создать колонию художников.
Винсент Ван Гог «Спальня в Арле»
Винсент арендовал часть желтого здания на площади Ламартин, сначала использовал его только как студию, а затем переехал в это помещение и стал называть его «желтым домом». Винсент хотел, чтобы дом стал центральным элементом его художественной колонии, где художники могли бы работать и жить вместе. Он создал несколько картин для украшения дома, таких как «Дилижанс Тараскон», «Ночное кафе» и «Желтый дом» («Улица»). Знаменитая серия Винсента «Подсолнухи» также была создана для «желтого дома».
Картины
Винсент Ван Гог выполнил более 2100 работ, состоящих из 860 картин маслом и более 1300 акварелей, рисунков и эскизов.
Несколько его картин сейчас входят в число самых дорогих в мире; «Ирисы» были проданы за рекордные 53,9 миллиона долларов, а его «Портрет доктора Гаше» — за 82,5 миллиона долларов. Некоторые из наиболее известных работ Ван Гога включают:
«Звездная ночь»
Винсент Ван Гог «Звездная ночь»
Ван Гог написал «Звездную ночь» в лечебнице, где он находился в Сен-Реми, Франция, в 1889 году, за год до своей смерти. «Этим утром я увидел сельскую местность из своего окна задолго до восхода солнца, и ничего, кроме утренней звезды, которая казалась очень большой», — написал он своему брату Тео.
Эта картина маслом на холсте, представляющая собой сочетание воображения, памяти, эмоций и наблюдательности, изображает выразительное кружащееся ночное небо и спящую деревню с большим, похожим на пламя кипарисом, который, как считается, символизирует мост между жизнью и смертью, возвышающийся на переднем плане. В настоящее время картина находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.
«Подсолнухи»
Винсент Ван Гог «Подсолнухи»
Ван Гог написал две серии подсолнухов в Арле, Франция: четыре в период с августа по сентябрь 1888 года и одну в январе 1889 года; версии и копии обсуждаются среди историков искусства.
Картины маслом на холсте, изображающие увядающие желтые подсолнухи в вазе, сейчас выставлены в музеях Лондона, Амстердама, Токио, Мюнхена и Филадельфии.
«Ирисы»
Винсент Ван Гог «Ирисы»
В 1889 году, после поступления в лечебницу в Сен-Реми, Франция, Ван Гог начал рисовать ирисы, используя растения и цветы, которые он нашел в саду приюта. Критики считают, что на картину оказали влияние японские ксилографии.
Французский критик Октав Мирбо, первый владелец картины и один из первых сторонников Ван Гога, заметил: «Как хорошо он понял изысканную природу цветов!»
«Автопортрет»
За 10 лет Ван Гог создал более 43 автопортретов в виде картин и рисунков.
«Я ищу более глубокое сходство, чем то, которое получается у фотографа», — написал он своей сестре.
«Люди говорят, и я готов в это поверить, что трудно познать себя. Но и рисовать себя тоже нелегко. Портреты, написанные Рембрандтом, — это больше, чем вид природы, они больше похожи на откровение», — позже написал он своему брату.
Автопортреты Ван Гога сейчас выставлены в музеях по всему миру, в том числе в Вашингтоне, округ Колумбия, Париже, Нью-Йорке и Амстердаме.
Винсент Ван Гог «Автопортрет»
Ухо Ван Гога
Винсент отчаянно пытался уговорить своих друзей-художников присоединиться к нему в Арле и основать колонию художников, но Поль Гоген был первым и последним другом, принявшим Винсента его предложение. И потребовалось немало убедительных усилий, вплоть до того, что Тео пришлось согласиться оплатить транспортные расходы Гогена, чтобы уговорить его.
Согласно маршруту Ван Гога, Гоген прибыл 23 октября 1888 года, и хотя два художника поначалу ладили, их личности и представления об искусстве были слишком несовместимы.
Винсент написал Тео: «Мы с Гогеном много говорим о Делакруа, Рембрандте и т. д. Дискуссия слишком наэлектризована. Иногда мы выходим из нее с усталыми умами, как разряженная электрическая батарея».
Ван Гог и Гоген неоднократно ссорились, и когда 23 декабря 1888 года Гоген пригрозил уйти, Винсент, в свою очередь, пригрозил ему бритвой. Гоген сбежал в отель, а Винсент в припадке порезал себе ухо бритвой.
Именно этот отрезанный кусок уха стал легендой, когда Винсент завернул его и отнес к проститутке в квартале красных фонарей. Гоген ненадолго видел его на следующее утро, прежде чем Винсента отвезли в больницу, а на Рождество Гоген вернулся в Париж.
Винсент Ван Гог «Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой»
Убежище
Винсент оставался в больнице из-за инцидента с ухом до начала января 1889 года. После выписки он вернулся к рисованию, но его психическая нестабильность заставила его в мае добровольно госпитализироваться в психиатрическую больницу Сен-Поль-де-Мозоль. За год пребывания там Винсент нарисовал более 150 произведений.
Помимо копирования работ таких художников, как Рембрандт, он также создавал то, что он называл «переводами» картин Милле. Его образы отражали его собственное окружение, будь то цветы обнесенного стеной больничного сада или коридоры здания. Несмотря на работоспособность Винсента, его психическое здоровье продолжало быть нестабильным. После одного инцидента, когда Винсент съел свои масляные краски, ему разрешили рисовать на инструментах только какое-то время.
За это время картины Винсента были показаны на групповой выставке в Брюсселе. Именно во время этой выставки была продана картина Винсента «Красный виноградник». Хотя Винсент на протяжении всей своей жизни продавал различные мелкие предметы, это была его крупнейшая продажа. Анна Бох, художница и покровительница искусств, заплатила 400 франков (около 1600 долларов сегодня) за картину, которая сейчас стоит более 100 миллионов долларов. По словам Тео, реакция на картины Винсента была весьма положительной: он написал Винсенту 19 марта 1890 года:
«Ваши картины хорошо расположены и выглядят очень хорошо. Многие люди подходили ко мне с просьбой выразить вам свои комплименты. Гоген сказал, что ваши картины — ключ к выставке».
Винсент Ван Гог «На пороге вечности»
Смерть
27 июля Винсент покончил с собой. Тео был рядом с братом, когда тот умер.
Винсент Ван Гог «Автопортрет»
Вскоре после смерти Винсента Тео организовал выставку его работ, но его собственное психическое здоровье пошатнулось. Тео умер всего через шесть месяцев после Винсента от двух приступов эпилепсии.
Наследие
Затем жена Тео Джоанна в конечном итоге стала тем, кто привлек внимание общественности к творчеству Винсента. Предоставляя выставочные кредиты музеям по всему миру, Джо сделал искусство Винсента таким, каким оно известно сегодня. Она также хранила письма Винсента и Тео, опубликовав их в книге в 1914 году. Сегодня Винсент Ван Гог считается одним из величайших художников в истории человечества.
Репродукция автопортрета Винсента Ван Гога, сделанная из более чем 2000 рубашек поло 24 различных цветов в здании Маруноути рядом с Токийским вокзалом. Уникальное изделие создано токийским производителем одежды Onward Kashiyama Co. 13 мая 2010 г. Токио, Япония. Фото: Global Look Press
Музей Ван Гога
В 1973 году Музей Ван Гога открыл свои двери в Амстердаме, чтобы сделать работы Винсента Ван Гога доступными для широкой публики. В музее хранится более 200 картин Ван Гога, 500 рисунков и 750 письменных документов, включая письма брату Винсента Тео. На ней представлены автопортреты «Едоки картошки», «Спальня» и «Подсолнухи».
Музей Ван Гога в Амстердаме. Фото: соцсети
В сентябре 2013 года музей обнаружил и представил картину Ван Гога с пейзажем под названием «Закат в Монмажуре». До того, как картина перешла во владение Музея Ван Гога, норвежский промышленник хранил ее у себя на чердаке, решив, что она не подлинная.
Считается, что картина была создана Ван Гогом в 1888 году — примерно в то же время, когда было создано его произведение «Подсолнухи», — всего за два года до его смерти.