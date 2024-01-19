Икона стиля, партнер и главная опора бывшего президента США: кто такая Мишель Обама

Агитация за мужа

Обама давно знала, что ее муж может сделать политическую карьеру, и еще в 1996 году сказала:

«Я очень настороженно отношусь к политике. Я думаю, что он слишком хороший парень для такой жестокости, такого скептицизма».

Она выступала против решения Барака баллотироваться в Палату представителей США, но, тем не менее, агитировала за него во время его неудачной первичной кампании в 2000 году. Впервые она привлекла внимание национальной аудитории, находясь рядом со своим мужем, когда он произнес громкую речь на Национальном съезде Демократической партии в 2004 году. Барак был избран сенатором США от штата Иллинойс в ноябре того же года.

Поскольку политическая роль ее мужа привлекла внимание семьи, Мишель получила общественное признание за ее деловой стиль проведения предвыборной кампании, а также за ее чувство моды. В мае 2006 года журнал Essence назвал ее одной из «25 самых вдохновляющих женщин в мире». В сентябре 2007 года Мишель была включена в журнал 02138 под номером 58 в The Harvard 100, ежегодном списке самых влиятельных выпускников школы. Она также дважды появлялась на обложке журнала Vogue и два года подряд входила в список самых одетых по версии Vanity Fair, а также в список самых одетых по версии журнала People за 2008 год.

У Мишель тоже были сомнения по поводу решения Барака баллотироваться в президенты; она беспокоилась о том, как это повлияет на их дочерей. Эти опасения оказались необоснованными, поскольку Мишель сказала, что им «наплевать» на кампанию. В 2007 году Мишель сократила свою профессиональную деятельность, чтобы заняться семьей и предвыборными обязанностями во время предвыборной кампании Барака от Демократической партии.

Отправляясь в путь, они оставляли своих дочерей с матерью Мишель, Мэриан. Барак выиграл номинацию, а позже победил претендента-республиканца Джона Маккейна на всеобщих выборах и стал 44-м президентом Соединенных Штатов. Его инаугурация состоялась 20 января 2009 года.

Когда ее муж добивался переизбрания в 2012 году, столкнувшись в сложной гонке с кандидатом в президенты от республиканской партии Миттом Ромни, Мишель усердно вела кампанию от его имени. К этому времени у нее был более устоявшийся общественный имидж и она была широко популярна. Politico описал ее как «самого популярного члена администрации Обамы» и бесценного актива, когда дело доходит до сбора денег и произнесения речей. Она путешествовала по стране, выступая с речами и публично. 6 ноября 2012 года Барак был переизбран на второй срок.