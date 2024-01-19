Икона стиля, партнер и главная опора бывшего президента США: кто такая Мишель Обама

Кто такая Мишель Обама?
Мишель Обама — юрист, автор книг и филантроп. С 2009 по 2017 год она занимала должность первой леди США. Мишель стала первой афроамериканкой, занявшей этот пост. Она является супругой 44-го президента США Барака Обамы. Находясь в должности первой леди, она уделяла особое внимание социальным проблемам, таким как бедность, ведение здорового образа жизни и обеспечение качественного образования.
В 2018 году ей была присуждена премия «Грэмми» за ее мемуары под названием «Становление». В этой книге она рассказывает о своем жизненном опыте, начиная с детских лет, проведенных в Чикаго, и заканчивая временем, проведенным в Белом доме.
Первый официальный портрет новой первой леди Белого дома Мишель Лавон Робинсон Обама, снятый в Голубой комнате Белого дома, 27 февраля 2009 г. – Вашингтон, округ Колумбия, США – Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Мишель Лавон Робинсон родилась в 1964 году в Чикаго. Она была дочерью Фрейзера Робинсона, который работал оператором городской насосной станции и был капитаном избирательного участка Демократической партии. Мать Мишель, Мэриан, была секретарем в магазине каталогов Spiegel. Когда Мишель и ее старший брат Крейг были маленькими, их часто принимали за близнецов, поскольку они родились с разницей в 21 месяц.
Робинсоны жили в небольшом доме на южной стороне Чикаго, где Мишель и Крейг делили комнату. Несмотря на скромные условия, семья была дружной и проводила время вместе, играя в игры и читая книги. Позже Мишель вспоминала свое детство с теплотой, отмечая:
«У меня было очень стабильное, традиционное воспитание, и я чувствовала себя в безопасности».
Образование
Воспитанные с упором на образование, Мишель и ее брат научились читать дома к 4 годам. Оба пропустили второй класс. К шестому классу Мишель посещала занятия по школьной программе для одаренных, где она выучила французский и закончила ускоренные курсы биологии.
Мишель продолжила посещать среднюю школу Уитни М. Янг Магнит, первую в городе среднюю школу для одаренных детей, где, помимо прочего, она работала казначеем студенческого самоуправления. Она окончила школу в 1981 году по классу приветствия.
Пойдя по стопам своего старшего брата, Мишель подала заявление в Принстонский университет. Некоторые учителя пытались отговорить ее от подачи заявления, говоря, что ее никогда не примут: «Некоторые из моих учителей прямо сказали мне, что я слишком высоко ставлю свои цели».
Тем не менее, она была принята и в конечном итоге окончила университет с отличием в 1985 году, получив степень бакалавра социологии. Мишель продолжила изучать право в Гарвардской школе права, где она принимала участие в демонстрациях, призывающих к зачислению и найму большего числа студентов и профессоров из числа меньшинств. В 1988 году она получила степень доктора юридических наук.
Карьера в юриспруденции и на государственной службе
После окончания юридической школы в 1988 году Мишель работала юристом в чикагском филиале фирмы Sidley Austin. Ее основным направлением деятельности были маркетинг и интеллектуальная собственность. В 1991 году она оставила корпоративное право, чтобы продолжить карьеру на государственной службе, работая помощником мэра Ричарда Дейли, а затем помощником комиссара по планированию и развитию города Чикаго. В 1993 году Мишель стала исполнительным директором Чикагского офиса Public Allies, некоммерческой программы обучения лидерству, которая помогает молодым людям развивать навыки для будущей карьеры в государственном секторе.
В 1996 году Мишель поступила в Чикагский университет в качестве заместителя декана по работе со студентами, разработав первую в школе программу общественных работ. Начиная с 2002 года, она работала в больницах Чикагского университета в качестве исполнительного директора по связям с общественностью и внешним связям.
В мае 2005 года Мишель была назначена вице-президентом по общественным и внешним связям Медицинского центра Чикагского университета, где она продолжала работать неполный рабочий день незадолго до инаугурации своего мужа в качестве президента. Она также была членом правления престижного Чикагского совета по глобальным вопросам.
Брак с Бараком Обамой и дочери
Мишель познакомилась с Бараком Обамой в 1989 году в чикагской фирме Sidley Austin. Он был летним стажером, и Мишель была приставлена к нему в качестве консультанта. Они были одними из немногих чернокожих людей, работавших в фирме в то время. Изначально Мишель отказывалась встречаться с Бараком, полагая, что их рабочие отношения сделают роман неприличным. Однако в конце концов она смягчилась, и вскоре пара полюбила друг друга.
Барак описал их ранние отношения как ситуацию «притяжения противоположностей», потому что у него было другое прошлое и более предприимчивый характер, чем у Мишель. После двух лет знакомства Барак сделал предложение, и они поженились 3 октября 1992 года.
У пары есть две дочери: Малия, 1998 года рождения, и Саша, 2001 года рождения. И Мишель, и Барак заявили, что их личный приоритет — это их дети. Живя в Белом доме, Обамы старались сделать мир своих дочерей как можно более «нормальным», устанавливая определенное время для учебы, отхода ко сну и подъема.
«Моим главным приоритетом всегда будет следить за тем, чтобы наши девочки были здоровы и заземлены, — сказала Мишель. — Тогда я хочу помочь другим семьям получить поддержку, в которой они нуждаются, не просто для выживания, но и для процветания».
Президент США Барак Обама, первая леди Мишель Обама и дочери Саша и Малия позируют с «Эльфами» перед записью программы TNT «Рождество в Вашингтоне». «Эльфы» — бывшие пациенты Детского национального медицинского центра, бенефициара этого вечернего концерта. 14 декабря 2014 г. — Вашингтон, округ Колумбия, США — Фото: Global Look Press
Агитация за мужа
Обама давно знала, что ее муж может сделать политическую карьеру, и еще в 1996 году сказала:
«Я очень настороженно отношусь к политике. Я думаю, что он слишком хороший парень для такой жестокости, такого скептицизма».
Она выступала против решения Барака баллотироваться в Палату представителей США, но, тем не менее, агитировала за него во время его неудачной первичной кампании в 2000 году. Впервые она привлекла внимание национальной аудитории, находясь рядом со своим мужем, когда он произнес громкую речь на Национальном съезде Демократической партии в 2004 году. Барак был избран сенатором США от штата Иллинойс в ноябре того же года.
Поскольку политическая роль ее мужа привлекла внимание семьи, Мишель получила общественное признание за ее деловой стиль проведения предвыборной кампании, а также за ее чувство моды. В мае 2006 года журнал Essence назвал ее одной из «25 самых вдохновляющих женщин в мире». В сентябре 2007 года Мишель была включена в журнал 02138 под номером 58 в The Harvard 100, ежегодном списке самых влиятельных выпускников школы. Она также дважды появлялась на обложке журнала Vogue и два года подряд входила в список самых одетых по версии Vanity Fair, а также в список самых одетых по версии журнала People за 2008 год.
У Мишель тоже были сомнения по поводу решения Барака баллотироваться в президенты; она беспокоилась о том, как это повлияет на их дочерей. Эти опасения оказались необоснованными, поскольку Мишель сказала, что им «наплевать» на кампанию. В 2007 году Мишель сократила свою профессиональную деятельность, чтобы заняться семьей и предвыборными обязанностями во время предвыборной кампании Барака от Демократической партии.
Отправляясь в путь, они оставляли своих дочерей с матерью Мишель, Мэриан. Барак выиграл номинацию, а позже победил претендента-республиканца Джона Маккейна на всеобщих выборах и стал 44-м президентом Соединенных Штатов. Его инаугурация состоялась 20 января 2009 года.
Когда ее муж добивался переизбрания в 2012 году, столкнувшись в сложной гонке с кандидатом в президенты от республиканской партии Миттом Ромни, Мишель усердно вела кампанию от его имени. К этому времени у нее был более устоявшийся общественный имидж и она была широко популярна. Politico описал ее как «самого популярного члена администрации Обамы» и бесценного актива, когда дело доходит до сбора денег и произнесения речей. Она путешествовала по стране, выступая с речами и публично. 6 ноября 2012 года Барак был переизбран на второй срок.
Барак Обама кладет руку на Библию, которую президент Линкольн использовал для приведения к присяге, которую держит его жена Мишель, когда он приносит присягу в качестве 44-го президента Соединенных Штатов Америки, 20 января 2009 г. Вашингтон, округ Колумбия. Фото: Global Look Press
Достижения в качестве первой леди
Будучи первой леди Соединенных Штатов, Мишель сосредоточила свое внимание на таких вопросах, как поддержка семей военнослужащих, помощь работающим женщинам в совмещении карьеры и семьи и поощрение национальной службы. В течение первого года президентства Обамы Мишель и Барак были волонтерами в приютах для бездомных и бесплатных столовых в Вашингтоне, округ Колумбия. Мишель также выступала в государственных школах, подчеркивая важность образования и волонтерской работы.
Всегда заботясь о диете и здоровье своей семьи, Мишель поддерживала движение за органическую пищу, поручив кухням Белого дома готовить органические продукты для гостей и ее семьи. В марте 2009 года Мишель работала с 23 пятиклассниками из школы в Вашингтоне, округ Колумбия, над посадкой огорода площадью 1100 квадратных футов и установкой ульев на южной лужайке Белого дома. Сад расширил свое присутствие на протяжении всей администрации Обамы, и Мишель продолжала проводить там мероприятия со школьниками. Она также поставила проблему детского ожирения во главу угла своей повестки дня.
Мишель оставалась приверженной делу здоровья на протяжении всего своего пребывания на посту первой леди. В 2012 году она анонсировала новую фитнес-программу для детей в рамках своей инициативы «Давайте двигаться». Вместе с олимпийской сборной США и другими спортивными организациями она работала над тем, чтобы привлечь молодежь к занятиям новым видом спорта.
Она также выпустила книгу в рамках своей миссии по пропаганде здорового питания под названием «Выращенный по-американски: история огорода Белого дома и садов по всей Америке» (2012), в которую вошел ее собственный опыт создания огорода, а также работа общественных садов в других местах.
Первая леди Мишель Обама вместе со студентами сажает огород Белого дома, 5 апреля 2016 г. в Вашингтоне, округ Колумбия. Сад, который г-жа Обама разбила в 2009 году, обеспечивает кухню Белого дома фруктами и овощами. Фото: Global Look Press
Известные выступления
На протяжении своей карьеры Обама произнесла ряд сильных речей. В сентябре 2012 года она произнесла примечательную речь на Национальном съезде Демократической партии.
«Каждый день люди, которых я встречаю, вдохновляют меня, каждый день я ими горжусь, каждый день они напоминают мне, как нам повезло жить в величайшей стране на земле, — сказала она. — Быть вашей первой леди — честь и привилегия».
Обама заслужила похвалу как общественности, так и критиков за свой рассказ, который Washington Post назвала «ярким моментом».
В июле 2016 года Мишель проводила кампанию в поддержку кандидата в президенты Хиллари Клинтон на Национальном съезде Демократической партии. Когда Клинтон была названа кандидатом в президенты от Демократической партии, она стала первой женщиной в истории страны, победившей на президентских выборах от крупной политической партии. В первый вечер съезда Мишель выступила в поддержку Клинтон, которая ранее баллотировалась против Барака во время праймериз 2008 года, и видения Клинтон прогрессивной Америки.
«Я просыпаюсь каждое утро в доме, построенном рабами, и смотрю, как мои дочери, две красивые, умные чернокожие молодые женщины, играют со своими собаками на лужайке Белого дома, — сказала она. — И благодаря Хиллари Клинтон, мои дочери и все наши сыновья и дочери теперь считают само собой разумеющимся, что женщина может быть президентом Соединенных Штатов».
Во время той же речи Мишель намекнула на поведение соперника Клинтон от республиканской партии Дональда Трампа, заявив, что ее партия не опустится до его уровня, произнеся знаменитую фразу: «Наш девиз: когда они падают низко, мы поднимаемся высоко».
13 января 2017 года Мишель произнесла свою последнюю речь в качестве первой леди в Белом доме, сказав:
«Быть вашей первой леди было величайшей честью в моей жизни, и я надеюсь, что заставила вас гордиться мной».
В эмоциональный момент она обратилась к молодым американцам:
«Я хочу, чтобы наша молодежь знала, что они важны, что им есть здесь место. Так что не бойтесь. Вы меня слышите, молодежь? Не бойтесь. Будьте сосредоточены. Будьте решительными. Будьте полны надежды. Будьте сильными. Обеспечьте себе хорошее образование. А потом действуйте, используйте это образование, чтобы построить страну, достойную ваших безграничных обещаний. Подавайте пример своей надеждой; никогда не бойтесь!»
Первая леди Мишель Обама обращается к делегатам в день открытия Национального съезда Демократической партии в Центре Уэллса Фарго 25 июля 2016 г. в Филадельфии, штат Пенсильвания. Фото: Global Look Press
Фонд Обамы
В 2014 году Барак и Мишель основали Фонд Обамы, который осуществляет надзор за созданием Президентского центра Обамы в Саут-Сайде Чикаго. Некоммерческая организация также запускает многочисленные программы, соответствующие ее миссии «вдохновлять, расширять возможности и объединять людей для изменения их мира». Мишель особенно вовлечена в работу фонда Girls Opportunity Alliance, который поддерживает образование девочек по всему миру.
Книги и подкасты
13 ноября 2018 года Мишель опубликовала свои мемуары, получившие признание критиков, «Становление». Описывая «глубоко личный опыт» написания книги, она написала:
«Я рассказываю о своих корнях и о том, как девушка из Саут-Сайда обрела свой голос. Я надеюсь, что мое путешествие вдохновит читателей найти в себе мужество стать теми, кем они стремятся быть». Всего за 15 дней эта книга стала самой продаваемой в Соединенных Штатах за 2018 год, а также бестселлером в ряде других стран, включая Великобританию, Францию, Германию, Австралию, Южную Корею и Южную Африку. В 2020 году Мишель получила премию «Грэмми» за лучший альбом с произнесенными словами за версию аудиокниги «Становление».
Мишель опубликовала вторую книгу в 2022 году под названием «Свет, который мы несем: преодоление в смутные времена». В нем Мишель поделилась содержанием того, что она назвала своим «личным набором инструментов», включая установки, привычки и практики, используемые для преодоления чувства страха, беспомощности и неуверенности. В частности, в нем рассматривалась «низкопробная форма» депрессии, охватившая нацию в первые месяцы пандемии COVID-19.
В 2020 году Мишель выпустила премьеру подкаста под названием «Подкаст Мишель Обамы». Критик подкаста Николас Куа из Vulture сказал, что в нем рассматриваются те же темы, что и в мемуарах бывшей первой леди «Становление», назвав их интересными и написав, что он был «глубоко тронут их комфортом, я так жажду хоть какого-то морального лидерства в общественной сфере». В марте 2023 года Мишель запустила подкаст «Мишель Обама: Свет», который будет сопровождать ее книгу «Свет, который мы несем».
Экземпляры новой книги «Становление» бывшей первой леди Мишель Обамы в книжном магазине. 54-летняя жена бывшего президента США Барака Обамы описывает свою карьеру – от детства на суровом юге Чикаго до Белого дома, 13 ноября 2018 года, США, Вашингтон. Фото: Global Look Press
Партнерство с Netflix
В мае 2018 года Мишель и Барак объявили, что подписали многолетний контракт на производство сериалов и фильмов для Netflix через свою компанию Higher Ground Productions.
«Барак и я всегда верили в силу повествования, способного вдохновить нас, заставить по-другому взглянуть на окружающий мир», — говорится в заявлении бывшей первой леди.
Результатом их первых совместных усилий стал выпуск Netflix фильма «Американская фабрика» (2019), документального фильма о запуске в 2015 году принадлежащего китайцам завода по производству автомобильного стекла в Дейтоне, штат Огайо, и столкновении различных культур и деловых интересов. Фильм «Американская фабрика», получивший признание критиков, получил премию «Оскар» за лучший полнометражный документальный фильм в феврале 2020 года.
Мишель была исполнительным продюсером и ведущей детского кулинарного сериала Netflix «Вафли + Моти». Кроме того, Netflix и Higher Ground Productions сотрудничали в создании документального фильма «Становление» (2020), основанного на одноименных мемуарах Мишель.
Мишель Обама ведущая детского кулинарного сериала Netflix «Вафли + Моти» с 16 марта 2021 г. Фото: Global Look Press