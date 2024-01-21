Сыграл рукой: как Артем Дзюба стал многократным чемпионом России, но чуть не лишился карьеры и семьи из-за скандального видео

Артем Сергеевич Дзюба родился в Москве 22 августа 1988 года. Его отец – украинец, переехавший из Полтавской области в Москву, служил в правоохранительных органах. Мать имеет чувашские корни, она проработала в продуктовом ретейле. В 1992 году в семье произошло пополнение – родилась дочка Ольга.
Артем Дзюба в детстве. Фото: соцсети А.Дзюбы
С 8 лет Артем стал заниматься футболом, его приняли в академию «Спартака». И в 2005 году его перевели во взрослую команду.
Начало карьеры
Сегодня рост футболиста 197 см при весе 94 кг. С 2005 по 2007 годы он играл в дубле «Спартака». И в свой первый взрослый сезон смог заявить о себе так, что уже в 2006 году его приняли в основную команду. Дебютом стала игра против «Урала» за Кубок России. Официально он стал частью состава в 2007 году, и по итогам сезона был признан лучшим бомбардиром, забив 6 голов в 27 матчах, а красно-белые стали серебряными чемпионами страны.
Артем Дзюба в молодости. Фото: Global Look Press
«Томь»
В 2009 году Дзюба оказался в центре грандиозного скандала. На выезде команды в Австрии у коллеги Дзюбы Владимира Быстрова пропала большая сумма денег. В ходе разбирательств пропажу обнаружили у Дзюбы. Но он все отрицал, ссылаясь на то, что сам стад жертвой подставы.
Артем Дзюба в 2007 году стал вице-чемпионом России по футболу в команде "Спартак". Фото: Global Look Press
Из-за инцидента Дзюбу перевели в «Томь». Но футболист не отсиживался на лавке, а активно проявлял себя, став главным нападающим – 10 мячей за сезон. Такие впечатляющие результаты позволили Артему вернуться в родные пенаты уже в следующем году.
Назад, в «Спартак»
В сезоне 2011/2012 Дзюба проявился в матче с «Базелем» (Швейцария) – забил один из трех мячей, надел капитанскую повязку и во встрече с «Зенитом» команда Артема одержала победу и попала в Лигу чемпионов.
Но в следующем сезоне у Дзюбы не шла игра. И он все чаще оставался за пределами стартового состава команды, ему на смену пришел нигериец Эмманюэль Эменике. В конце 2012 года тренером вновь стал Валерий Карпин, и Артем даже вернулся в стартовый состав, но так и не блеснул на играх.
«Ростов»
Свой первый кубок Дзюба выиграл как раз в «Ростове». Здесь весной команда с новым бомбардиром превзошла «Терек». В игре против «Томи» Дзюба оформил хет-трик и стал самым метким в чемпионате, а его команда взяла Кубок России. По окончании своего южного сезона Дзюба вновь вернулся в «Спартак».
Из «Спартака» в «Зенит»
В 2014 году Дзюба отказался продлевать контракт со «Спартаком», причем, предложение ему поступало трижды. Поползли слухи, что талантливого нападающего уже ожидают в «Локомотиве», но форвард на самом деле получил приглашение в «Зенит». Контракт стоимостью 3,3 млн евро в год был подписан, и форвард уехал в Северную столицу в июле 2015 года. И сразу успешно дебютировал в игре против «Динамо», заработав пенальти. А уже через неделю отметился первым голом.
Артем Дзюба в составе «Зенита». Фото: Global Look Press
Тем же летом Артем столкнулся на поле с Адилсоном Варкеном («Терек»), и получил травму – перелом носа.
В сезоне 2015/16 Дзюба в Лиге Чемпионов установил рекорд по числу голов за сезон – 6 мячей. В следующем сезоне стал вице-капитаном «Зенита» и здесь же отметил свой 100-й матч в карьере. Но потерял место в стартовом составе и до конца сезона был отдан в аренду в «Арсенал» (Тула), где улучшил свою статистику и в матче против «Зенита» смог принести победу своей команде.
Артем Дзюба в составе «Зенита» стал чемпионом страны. Фото: соцсети А.Дзюбы
В следующем сезоне Дзюба вернулся в «Зенит», команда победила в Чемпионате России. Артем в результате был признан самым результативным в Премьер-лиге – отдал 11 голевых передач.
В 2019 году, по окончании контракта с «Зенитом», Дзюба собирался продолжать карьеру в Англии, даже обращался к португальскому агенту Жорже Мендешу. Но в итоге остался в Петербурге, продлив сотрудничество с «бело-голубыми».
В том же году «Зенит» досрочно стал чемпионом страны, а Дзюба, отметившийся за сезон 17 мячами и 12 результативными передачами в составе, был признан лучшим игроком РПЛ.
По окончании сезона 2021/2022 Дзюба покинул «Зенит».
«Локомотив»
Летом 2022 Дзюба перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор», успел отличиться голом в матче против «Фенербахче», но в ноябре покинул состав. Известно, что тогда интерес к футболисту проявляли «Торпедо», «Урал», «Пари Нижний Новгород».
Артем Дзюба перешел в «Локомотив» в 2023 году. Фото: Global Look Press
На правах свободного агента в феврале 2023 года Дзюба перешел в «Локомотив» (Москва) до конца сезона. И в дебютном матче против «Ростова» оформил хет-трик, затем был признан игроком месяца в Российской Премьер-лиге. В мае продлил контракт с клубом до лета 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.
Сборная России
Сначала Дзюба был вызван в молодежную сборную России в 2009 году. в составе команды провел 9 матчей, где отметился 4 мячами.
В 2011 году получил вызов в основную сборную России, дебютировав в товарищеском матче против сборной Греции. Мог поучаствовать в Евро-2012, но не попал в заявку. В том же году состоялся его второй матч за сборную, в этот раз против США, и заработал пенальти, реализованный Романом Широковым.
В 2015 году в составе сборной Дзюба принес победу стране в матче против сборной Швеции. А в следующей игре с Лихтенштейном забил 4 мяча, в итоге став вторым футболистом национальной сборной, которому удалось забить более трех голов на одной игре. В поединке с Молдовой Дзюба забил восьмой гол в отборе на Евро-2016.
Артем Дзюба на Евро-2016 против сборной Молдовы. Фото: Global Look Press
В 2017 году Дзюба получил травму колена и покинул сборную, прошел обследование и позже смог вернуться. В июне 2018-го форвард вошел в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира в России. В июне россияне разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0, следом – Египет (3:1), и впервые за 30 лет прошли в плей-офф.
На матче 1/8 финала Россия – Испания Дзюба стал автором единственного гола, обеспечив команде выход в четвертьфинал. Но там уступили хорватам. Артем даже не сдержал слез, продемонстрировав свою искренность и преданность.
Дзюба стал героем и любимчиком фанатов футбола, войдя как отличившийся игрок по результатам турнира в символическую сборную футболистов на Евро-2018 по версии ESPN. В конце года был признан лучшим игроком России за прошедшие 12 месяцев.
Артем Дзюба на Евро-2020 против сборной Бельгии. Фото: Global Look Press
Вошел Дзюба и в состав сборной на Евро-2020, который был перенесен на следующий год из-за пандемии. Но россиянам не удалось пройти в плей-офф, они заняли четвертое место в группе.
В 2022 году тренер сборной Валерий Карпин не вызвал форварда в состав, сославшись на его не лучшую физическую форму. Вскоре стало известно об отстранении россиян от турнира по решению ФИФА.
Личная жизнь
Артем Дзюба женат на Кристине Орловой, с которой познакомился в 2012 году. Он увел ее у лучшего друга, коллеги по команде Ивана Комиссарова. Они встречали Новый год в Подмосковье, куда приехала Кристина из Нижнего Новгорода с подругами. И Дзюба влюбился с первого взгляда, покорил ее за несколько дней, и вскоре пара сыграла свадьбу.
Артем Дзюба с женой на приеме в Кремле. Фото: архив КП
Кристина подарила Артему троих сыновей – Никиту (2013), Максима (2016), Александра (2021). В 2015 году брак Дзюбы оказался под угрозой: его засняли в компании телеведущей Марии Орзул, они даже целовались. Причем, блондинка была замужем.
Мария Орзул. Фото: соцсети М. Орзул
Скандалы
Тогда скандал футболисту удалось утрясти, он уверял, что все осознал, испугался, что может потерять семью, ему очень стыдно перед женой, и она нашла силы его простила. А вот его спутница, которую в прессе окрестили любовницей Дзюбы, с мужем развелась.
А вот следующий скандал уже нанес непоправимый ущерб карьере Артема. В ноябре 2020 года в Сети оказалось интимное видео с футболистом, а фоном виден телевизор с репортажем Марии Орзун. Эти кадры стоили нападающему вызова в сборную – Станислав Черчесов отказался звать его на сборы, а в команде Дзюбу оставили без капитанской повязки.
Дзюба записал видеообращение, в котором признался, что все случившееся – ошибка, что ему крайне важна поддержка тех, кто остался на его стороне, в такой трудной жизненной ситуации. Вскоре Артем вернулся на поле, и даже вновь в статусе капитана.
История со сливом повторилась летом 2023 года. Тогда Дзюба высказался, что это интимное видео старое, а у него вымогали деньги мошенники.
Другие проекты
Дзюба принимает приглашения на участие в различных шоу. Он не раз побывал на интервью в «Вечернем Урганте», не раз комментировал на YouTube-шоу то самое скандальное видео, а также дурачился в студии комедийных проектов в Интернете вроде «Плохие выдуманные новости».
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