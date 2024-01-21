Сыграл рукой: как Артем Дзюба стал многократным чемпионом России, но чуть не лишился карьеры и семьи из-за скандального видео

Из-за инцидента Дзюбу перевели в «Томь». Но футболист не отсиживался на лавке, а активно проявлял себя, став главным нападающим – 10 мячей за сезон. Такие впечатляющие результаты позволили Артему вернуться в родные пенаты уже в следующем году.

Назад, в «Спартак»

В сезоне 2011/2012 Дзюба проявился в матче с «Базелем» (Швейцария) – забил один из трех мячей, надел капитанскую повязку и во встрече с «Зенитом» команда Артема одержала победу и попала в Лигу чемпионов.

Но в следующем сезоне у Дзюбы не шла игра. И он все чаще оставался за пределами стартового состава команды, ему на смену пришел нигериец Эмманюэль Эменике. В конце 2012 года тренером вновь стал Валерий Карпин, и Артем даже вернулся в стартовый состав, но так и не блеснул на играх.

«Ростов»

Свой первый кубок Дзюба выиграл как раз в «Ростове». Здесь весной команда с новым бомбардиром превзошла «Терек». В игре против «Томи» Дзюба оформил хет-трик и стал самым метким в чемпионате, а его команда взяла Кубок России. По окончании своего южного сезона Дзюба вновь вернулся в «Спартак».

Из «Спартака» в «Зенит»

В 2014 году Дзюба отказался продлевать контракт со «Спартаком», причем, предложение ему поступало трижды. Поползли слухи, что талантливого нападающего уже ожидают в «Локомотиве», но форвард на самом деле получил приглашение в «Зенит». Контракт стоимостью 3,3 млн евро в год был подписан, и форвард уехал в Северную столицу в июле 2015 года. И сразу успешно дебютировал в игре против «Динамо», заработав пенальти. А уже через неделю отметился первым голом.