Слепой отец соула, блестящий пианист, композитор и аранжировщик: чем прославился Рэй Чарльз

Кем был Рэй Чарльз?
Рэй Чарльз был легендарным музыкантом, который был пионером жанра соул-музыки в 1950-х годах. Чарльза часто называют «отцом соула», он объединил блюз, госпел и джаз, создав новаторские хиты, такие как Unchain My Heart, Hit the Road Jack и Georgia on My Mind. Он умер в 2004 году, оставив неизгладимое впечатление о современной музыке.
Слепой исполнитель Рэй Чарльз. Фото: соцсети
Ранняя жизнь
Рэй Чарльз Робинсон появился на свет 23 сентября 1930 года в Олбани, штат Джорджия. Отез его был механиком, мать — издольщица. Когда мальчик был еще младенцем, семья переехала в Гринвилл, штат Флорида. Вскоре после этого отец ушел из семьи, оставив мать заботиться о Рэе и его младшем брате Джордже. Когда Рэю Чарльзу было пять лет, он стал свидетелем гибели своего младшего брата, который утонул в воде. Это стало самым травмирующим событием детства.
Примерно в семь лет Чарльз потерял зрение из-за глаукомы. К тому времени он уже учился играть на фортепиано у друга семьи. Затем мать отдала его в спонсируемую государством Флоридскую школу для инвалидов по слуху и зрению в Сент-Огастине, штат Флорида, где он научился читать, писать и аранжировать музыку с использованием шрифта Брайля. Он также научился играть на многих музыкальных инструментах, таких как орган, саксофон, кларнет и труба. Широта его музыкальных интересов широко варьировалась — от госпела до кантри и блюза.
Рэй Чарльз в молодости. Фото: соцсети
Музыкальная эволюция
Мать Чарльза скончалась, когда юноше было 15 лет. В течение года после этого он начал музыкальные гастроли по Chitlin' Circuit на юге. За это время он пристрастился к запрещенным препаратам.
В возрасте 16 лет Чарльз переехал в Сиэтл. Там он познакомился с Куинси Джонсом, ставшим его ближайшим другом и соратником, с которым ему предстояло остаться на всю оставшуюся жизнь. Чарльз выступал с the McSon Trio в 1940-х годах. Его ранний стиль игры очень напоминал творчество двух основных исполнителей, оказавших на него влияние, — Чарльза Брауна и Нэта Кинга Коула. Позже Чарльз разработал свой характерный звук.
Рэй Чарльз продолжил сочинять и писать песни. Он даже аранжировал музыку для известных артистов того времени, таких как Коул Портер и Диззи Гиллеспи. В 1949 году он выпустил свой первый сингл Confession Blues с трио Maxin. Песня хорошо зарекомендовала себя в чартах R & B. За Baby Let Me Hold Your Hand и Kissa Me Baby последовал еще больший успех в чартах R & B. В 1953 году Рэй Чарльз подписал контракт с Atlantic Records. Его первым хитом в качестве сольного исполнителя стал сингл с лейблом Mess Around.
Признание критиков: «Гений»
Год спустя ставшая классической песня Чарльза I Got a Woman достигла № 1 в чартах R & B. Песня отразила прогресс в его музыкальном стиле. Он больше не был подражателем Коулу. Его сплав госпела и R & B помог создать новый му зыкальный жанр, известный как соул. К концу 1950-х Чарльз начал развлекать мир джаза, записывая пластинки с участниками Современного джазового квартета.
Рэй Чарльз. Фото: Global Look Press
Коллеги-музыканты стали называть Чарльза «гением» – титул, подходящий для бродячего музыканта, который никогда не работал в каком-то одном стиле, но смешивал и украшал все, к чему прикасался (он также заслужил прозвище Отец Души). Возможно, самым большим успехом Чарльза стала его способность переключиться и на поп-музыку, достигнув шестого места в поп-чарте и первого в R & B – чарте со своим хитом What'd I Say.
1960 год для Рэя Чарльза стал годом наград. Он получил премии «Грэмми» за песни «Джорджия в моих мыслях» и «В путь, Джек». После этого Рэй Чарльз несколько лет боролся с хитами, особенно решая проблемы с зависимостью. Однако Рэй Чарльз вернулся с еще одной премией «Грэмми» за свою версию «Жизнь для города».
Чарльз разрушил границы музыкальных жанров в 1962 году, представив новое звучание кантри и вестерна. На этом альбоме он дал свои собственные проникновенные интерпретации многих классических произведений кантри. Преуспевая творчески, Чарльз продолжал испытывать трудности в личной жизни, продолжая бороться с пагубной зависимостью. В 1965 году Чарльз был арестован за хранение запрещенных препаратов.
Более поздняя карьера
Чарльз избежал тюрьмы после ареста за хранение запрещенных препаратов, окончательно отказавшись от этой привычки в клинике в Лос-Анджелесе. Его релизы 1960–1970-х годов пользовались успехом, и он оставался одной из самых уважаемых звезд музыки.
Американский джазовый пианист Рэй Чарльз (слева) радуется своему золотому диску, Арне Тогерсен (справа) Верховный комиссар ООН по делам беженцев, Франкфурт-на-Майне, 17 октября 1969 года. Фото: GlobalLook Press
Чарльз получил премию «Грэмми» за исполнение песни Стиви Уандера Living for the City. Три года спустя он выпустил свою автобиографию «Брат Рэй».
В 1980 году Чарльз появился в комедии «Братья Блюз» с Джоном Белуши и Дэном Эйкройдом. Несколько лет спустя музыкальная икона была удостоена особой чести как один из первых людей, включенных в Зал славы рок-н-ролла. Чарльз был признан за свой вклад в жанр наряду с такими знаменитостями, как Джеймс Браун, Элвис Пресли, Сэм Кук и Бадди Холли.
Джон Белуши, Рэй Чарльз и Дэн Эйкройд в фильме «Братья Блюз (1980). Фото: Global Look Press
Рэй Чарльз вновь привлек к себе внимание в начале 1990-х, несколько раз появившись на публике. Он также записал рекламу для Pepsi-Cola, напевая You Got the Right One, Baby! в качестве своей коронной фразы, и исполнил We Are the World для организации USA for Africa вместе с такими музыкантами, как Билли Джоэл, Дайана Росс, Синди Лопер, Брюс Спрингстин и Смоки Робинсон.
Рэй Чарльз на сцене. Фото: Global Look Press
Смерть и наследие
В 2003 году Чарльзу пришлось отменить свой тур впервые за 53 года. Он перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Хотя эта операция прошла успешно, Чарльз вскоре узнал, что страдает заболеванием печени. Он ушел из жизни 10 июня 2004 года в своем доме в Беверли-Хиллз, Калифорния.
Чарльз оставил после себя богатое музыкальное наследие — более 60 альбомов. За время творческой карьеры он дал более 10 тысяч концертов.
Обложка одного из дисков Рэя Чарльза
Его давний друг Джонс был лишь одним из многих, кто оплакивал кончину Чарльза.
«Никогда не будет другого музыканта, который сделал бы так много для разрушения воспринимаемых стен музыкальных жанров, — заявил Джонс, сообщает New York Times. — Рэй часто говорил, что если бы у него были десять центов, он дал бы мне пять центов. Что ж, я бы вернул этот никель, чтобы он все еще был здесь, с нами, но я знаю, что с ним на небесах стало намного лучше».
Более 1500 человек пришли попрощаться с музыкальной легендой на его похороны. Би Би Кинг, Вилли Нельсон и Стиви Уандер были среди тех, кто выступал на службе.