Слепой отец соула, блестящий пианист, композитор и аранжировщик: чем прославился Рэй Чарльз

Музыкальная эволюция

Мать Чарльза скончалась, когда юноше было 15 лет. В течение года после этого он начал музыкальные гастроли по Chitlin' Circuit на юге. За это время он пристрастился к запрещенным препаратам.

В возрасте 16 лет Чарльз переехал в Сиэтл. Там он познакомился с Куинси Джонсом, ставшим его ближайшим другом и соратником, с которым ему предстояло остаться на всю оставшуюся жизнь. Чарльз выступал с the McSon Trio в 1940-х годах. Его ранний стиль игры очень напоминал творчество двух основных исполнителей, оказавших на него влияние, — Чарльза Брауна и Нэта Кинга Коула. Позже Чарльз разработал свой характерный звук.

Рэй Чарльз продолжил сочинять и писать песни. Он даже аранжировал музыку для известных артистов того времени, таких как Коул Портер и Диззи Гиллеспи. В 1949 году он выпустил свой первый сингл Confession Blues с трио Maxin. Песня хорошо зарекомендовала себя в чартах R & B. За Baby Let Me Hold Your Hand и Kissa Me Baby последовал еще больший успех в чартах R & B. В 1953 году Рэй Чарльз подписал контракт с Atlantic Records. Его первым хитом в качестве сольного исполнителя стал сингл с лейблом Mess Around.

Признание критиков: «Гений»

Год спустя ставшая классической песня Чарльза I Got a Woman достигла № 1 в чартах R & B. Песня отразила прогресс в его музыкальном стиле. Он больше не был подражателем Коулу. Его сплав госпела и R & B помог создать новый му зыкальный жанр, известный как соул. К концу 1950-х Чарльз начал развлекать мир джаза, записывая пластинки с участниками Современного джазового квартета.