Слепой отец соула, блестящий пианист, композитор и аранжировщик: чем прославился Рэй Чарльз

Рэй Чарльз вновь привлек к себе внимание в начале 1990-х, несколько раз появившись на публике. Он также записал рекламу для Pepsi-Cola, напевая You Got the Right One, Baby! в качестве своей коронной фразы, и исполнил We Are the World для организации USA for Africa вместе с такими музыкантами, как Билли Джоэл, Дайана Росс, Синди Лопер, Брюс Спрингстин и Смоки Робинсон.