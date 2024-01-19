«Это закономерно, все идет в этом ключе»: юрист о возможном лишении Макаревича* звания народного артиста РФ и пенсии

Недавно общественный деятель Виталий Бородин выступил с инициативой лишить российского рок-музыканта Андрея Макаревича* звания народного артиста РФ и социальных выплат. К тому же, во время одного из последний интервью Макаревич* сообщил, что практически кормил всю страну концертами группы «Машины времени».
Сейчас певец, как пенсионер, продолжает получать выплаты: по информации СМИ его пенсия и надбавка за звание народного артиста составляют около 60 тысяч рублей. Общественники же хотят добиться лишения всех регалий звезд, которые покинули страну.
Андрей Макаревич* получает повышенную российскую пенсию. Фото: Global Look Press
Мнение юриста
Адвокат Александр Бенхин вспомнил, что в 90-е годы, Макаревич* не признавал себя евреем.
«Самое интересное, что он всегда отрицал, что он еврей, когда это было не модно. А потом резко переобулся. И, как только ему стало не комфортно в России, он резко переехал в Израиль, уже не отрицая свое еврейство. Там, кстати, это не очень любят».
Андрей Макаревич* раньше не афишировал свою национальность. Фото: Global Look Press
Юрист добавил, что все в нашем законодательстве движется именно в сторону лишения таких артистов званий, регалий, выплат и даже имущества.
«Это закономерно, все идет в этом ключе. Комиссия уже одобрила поправки, чтобы не только лишать званий и надбавок к пенсии, но и чуть ли не имущества».
Бенхин также пояснил, что по действующему законодательству для этого должно пройти несколько шагов. Если признан иноагентом, но не соблюдает какие-то требования, не маркирует свои посты или еще что-то, после этого налагается штраф. А уже, если он не выплачивается, будут налагаться аресты на имущество и так далее.
«Будет другой закон, что создается некий орган, который станет собирать законодательную базу и конфисковывать это имущество. Раскулачивание по полной программе».
Адвокат предполагает, что такие меры реальны, а Макаревич* и Галкин* одни из первых на очереди. Но должен быть создан специальный орган, который будет все эти действия выполнять.
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Андрей Макаревич* передал права на свою московскую квартиру сыну. Фото: Global Look Press
Мнение в Сети
В интернете люди также уверены, что иноагентов нужно однозначно лишать всех званий и даже гражданства страны, из которой они уехали.
Людмила Зинина(Смирнова): «Еще один кормилец. Зачем народ грязью поливать».
Нина Лебедева: Таких и гражданства давно пора лишить и запретить им въезд пожизненно».
Николай Николай: «Всех статусов лишить и пусть кормится тем, что он имеет там, где живет».
Юлия Симакова: «Их всех надо лишить!»
Наталья Павлова: «И это еще надо обсуждать? Это вообще естественно в сложившейся ситуации».
Мариана Фартуновская: «Самое лучшее наказание - полное забвение и игнор».
Татьяна: «Интересно, в России не живет, а пенсию получает».
Галина Лавыгина: «Пусть хоть куда едут, если их принимают там. Но не лей грязь на страну, в которой родился, образование получил, известность, достаток. Уехал - попутного ветра, а если гадости говорить начинают, то получают наш ответ».
Валентина Шошина (Р.): «Это будет справедливо».
Наталия Лукьянова: «Не ведите пустой разговор. Признали иноагентом - автоматом лишать всех званий с конфискацией».
В Сети считают, что Макаревича* нужно лишить выплат. Фото: Global Look Press
Напомним, не так давно Макаревич* избавился от последней недвижимости в России. Лидер «Машины времени» оформил долю в двухкомнатной квартире в Москве своему сыну - актеру Ивану Макаревичу, который продолжает жить в России и активно работает в кинематографе.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.