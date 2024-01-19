«Это закономерно, все идет в этом ключе»: юрист о возможном лишении Макаревича* звания народного артиста РФ и пенсии

Юрист добавил, что все в нашем законодательстве движется именно в сторону лишения таких артистов званий, регалий, выплат и даже имущества.

«Это закономерно, все идет в этом ключе. Комиссия уже одобрила поправки, чтобы не только лишать званий и надбавок к пенсии, но и чуть ли не имущества».

Бенхин также пояснил, что по действующему законодательству для этого должно пройти несколько шагов. Если признан иноагентом, но не соблюдает какие-то требования, не маркирует свои посты или еще что-то, после этого налагается штраф. А уже, если он не выплачивается, будут налагаться аресты на имущество и так далее.

«Будет другой закон, что создается некий орган, который станет собирать законодательную базу и конфисковывать это имущество. Раскулачивание по полной программе».

Адвокат предполагает, что такие меры реальны, а Макаревич* и Галкин* одни из первых на очереди. Но должен быть создан специальный орган, который будет все эти действия выполнять.

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