«Это закономерно, все идет в этом ключе»: юрист о возможном лишении Макаревича* звания народного артиста РФ и пенсии

Андрея Макаревича* хотят лишить званий и регалий. Фото: Global Look Press

Teleprogramma.pro узнала у адвоката Александра Бенхина, возможно ли иноагентов лишить всех выданных ранее регалий и на каких основаниях.

Недавно общественный деятель Виталий Бородин выступил с инициативой лишить российского рок-музыканта Андрея Макаревича* звания народного артиста РФ и социальных выплат. К тому же, во время одного из последний интервью Макаревич* сообщил, что практически кормил всю страну концертами группы «Машины времени».

Сейчас певец, как пенсионер, продолжает получать выплаты: по информации СМИ его пенсия и надбавка за звание народного артиста составляют около 60 тысяч рублей. Общественники же хотят добиться лишения всех регалий звезд, которые покинули страну.

Андрей Макаревич* получает повышенную российскую пенсию. Фото: Global Look Press

Мнение юриста

Адвокат Александр Бенхин вспомнил, что в 90-е годы, Макаревич* не признавал себя евреем.

«Самое интересное, что он всегда отрицал, что он еврей, когда это было не модно. А потом резко переобулся. И, как только ему стало не комфортно в России, он резко переехал в Израиль, уже не отрицая свое еврейство. Там, кстати, это не очень любят».

Андрей Макаревич* раньше не афишировал свою национальность. Фото: Global Look Press

Юрист добавил, что все в нашем законодательстве движется именно в сторону лишения таких артистов званий, регалий, выплат и даже имущества.

«Это закономерно, все идет в этом ключе. Комиссия уже одобрила поправки, чтобы не только лишать званий и надбавок к пенсии, но и чуть ли не имущества».

Бенхин также пояснил, что по действующему законодательству для этого должно пройти несколько шагов. Если признан иноагентом, но не соблюдает какие-то требования, не маркирует свои посты или еще что-то, после этого налагается штраф. А уже, если он не выплачивается, будут налагаться аресты на имущество и так далее.

«Будет другой закон, что создается некий орган, который станет собирать законодательную базу и конфисковывать это имущество. Раскулачивание по полной программе».

Адвокат предполагает, что такие меры реальны, а Макаревич* и Галкин* одни из первых на очереди. Но должен быть создан специальный орган, который будет все эти действия выполнять.

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Андрей Макаревич* передал права на свою московскую квартиру сыну. Фото: Global Look Press

Мнение в Сети

В интернете люди также уверены, что иноагентов нужно однозначно лишать всех званий и даже гражданства страны, из которой они уехали.

Людмила Зинина(Смирнова): «Еще один кормилец. Зачем народ грязью поливать».

Нина Лебедева: Таких и гражданства давно пора лишить и запретить им въезд пожизненно».

Николай Николай: «Всех статусов лишить и пусть кормится тем, что он имеет там, где живет».

Юлия Симакова: «Их всех надо лишить!»

Наталья Павлова: «И это еще надо обсуждать? Это вообще естественно в сложившейся ситуации».

Мариана Фартуновская: «Самое лучшее наказание - полное забвение и игнор».

Татьяна: «Интересно, в России не живет, а пенсию получает».

Галина Лавыгина: «Пусть хоть куда едут, если их принимают там. Но не лей грязь на страну, в которой родился, образование получил, известность, достаток. Уехал - попутного ветра, а если гадости говорить начинают, то получают наш ответ».

Валентина Шошина (Р.): «Это будет справедливо».

Наталия Лукьянова: «Не ведите пустой разговор. Признали иноагентом - автоматом лишать всех званий с конфискацией».

В Сети считают, что Макаревича* нужно лишить выплат. Фото: Global Look Press

Напомним, не так давно Макаревич* избавился от последней недвижимости в России. Лидер «Машины времени» оформил долю в двухкомнатной квартире в Москве своему сыну - актеру Ивану Макаревичу, который продолжает жить в России и активно работает в кинематографе.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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