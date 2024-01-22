Не только Трескунов: кто из знаменитостей стал нищим после отъезда из России

Недавно в СМИ появились новости, что актеру Семену Трескунову, переехавшему в 2022 году в Европу, приходится совсем туго. Сначала он пытался начать новую жизнь в Латвии, но эта попытка не увенчалась успехом. Из-за отсутствия профильного образования артист никуда не смог устроиться на работу.

Семен Трескунов

Следующим его перевалочным пунктом стала Испания. Но и здесь Фортуна не улыбается лицедею, и сейчас актерская карьера Семена поставлена на паузу. По словам Трескунова, последние его съемки были летом 2023 года. А ныне он занялся писательской деятельностью.

«Я пишу что-нибудь каждый день. Пишу сценарии, колонки, что-то в свой дневник», — признается артист.

Однако похоже, что Семен все-таки пишет в «стол». Но при этом надеется, что будет успешен на литературном поприще. Семен Трескунов поясняет, что писатель творит в одиночку свой художественный мир с помощью букв, тогда как кинематограф – это коллективный труд.