Не только Трескунов: кто из знаменитостей стал нищим после отъезда из России

Недавно в СМИ появились новости, что актеру Семену Трескунову, переехавшему в 2022 году в Европу, приходится совсем туго. Сначала он пытался начать новую жизнь в Латвии, но эта попытка не увенчалась успехом. Из-за отсутствия профильного образования артист никуда не смог устроиться на работу.
Семен Трескунов
Следующим его перевалочным пунктом стала Испания. Но и здесь Фортуна не улыбается лицедею, и сейчас актерская карьера Семена поставлена на паузу. По словам Трескунова, последние его съемки были летом 2023 года. А ныне он занялся писательской деятельностью.
«Я пишу что-нибудь каждый день. Пишу сценарии, колонки, что-то в свой дневник», — признается артист.
Однако похоже, что Семен все-таки пишет в «стол». Но при этом надеется, что будет успешен на литературном поприще. Семен Трескунов поясняет, что писатель творит в одиночку свой художественный мир с помощью букв, тогда как кинематограф – это коллективный труд.
«Сценарист в этом смысле как режиссер, он ограничен съемочной группой, которая будет воплощать какие-то из его задумок. Но я стараюсь развиваться во всех направлениях, которые мне интересны», — говорит он.
Семен Трескунов. Фото: кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»
Видимо, Семен живет на свои сбережения. Ведь раньше артист, известный по сериалам «Ивановы-Ивановы» и фильму «Призрак», зарабатывал по 120 000 рублей за съемочный день.
А что же другие наши знаменитости? Как они выживают на чужбине сегодня? Кто из них ощутил большую нехватку финансов? Об этом - в материале Teleprogramma.pro.
Чулпан Хаматова
Буквально на днях актриса Чулпан Хаматова дала интервью «Латвийскому радио 4», в котором заговорила о своем праве вернуться на Родину. Артистка понимает, что ей придется извиняться перед обществом, да и перед некоторыми коллегами в целом (особенно перед художественным руководителем театра Наций и своим другом Евгением Мироновым, благодаря которому артистка получала многие роли).
«Я и сейчас могу вернуться в Россию. Понятно, что огребу сразу, но могу вернуться, встать на колени, сказать: «Была не права», - заявила Хаматова.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press
Многие пользователи Сети предположили, что с помощью таких высказываний Чулпан зондирует почву на предмет возвращения обратно, но не потому что так любит Родину, а поскольку в России имела огромные гонорары, а теперь ее финансы поют романсы. Так, в мае прошлого года издание «Царьград» писало, что только на одних госконтрактах Чулпан зарабатывала по 20 миллионов рублей.
Тогда как в Новом рижском театре ей предложили 800 евро в месяц, что равняется примерно 48 000 рублей в месяц. А с участием в разовых спектаклях выходило около 70 000. Вряд ли артистка, привыкшая получать от жизни все, будет довольствоваться такой суммой.
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Дмитрий Назаров
Ровно год назад, в январе 2023 года во Францию после увольнения из МХТ им. Чехова переехал актер Дмитрий Назаров* (включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента). Страну он покинул вместе со своей женой Ольгой. Супруги поселились в своей квартире в Каннах, которую приобрели десять лет назад.
Приехав во Францию, актеры первым делом выступили в Париже в Доме офицеров французской армии. Программа выступления состояла из авторских романсов, стихов и басен Дмитрия, а также песен на русском и французском языках.
Дмитрий Назаров с женой Ольгой. Фото: Global Look Press
Сейчас же из ближайших творческих новостей Дмитрия Назарова* – премьера спектакля «Корень любви» в Объединенных Арабских Эмиратах 9 марта. А пока Дмитрий прочел свою новую басню о зебрах и львах, не забыв приправить ее антироссийской риторикой.
Видимо, сейчас артист также отчасти живет на свои сбережения, которые и позволяют ему заниматься стихотворчеством и не думать о будущем. По информации «Комсомольской правды», ранее один съемочный день Назарова стоил 200 000 рублей. Но, вероятно, теперь о таких гонорарах можно только мечтать.
Даня Милохин
О своем тяжелом финансовом положении неоднократно говорил и популярный блогер Даня Милохин, уехавший из России после отказа продолжать свое участие в проекте «Ледниковый период» на Первом канале. В самые успешные дни Даня мог позволить себе тратить любые суммы, приобрел роскошный Майбах, который впоследствии пришлось продать за семь миллионов, тогда как Даня покупал его за восемь с половиной.
Но впоследствии Милохин, поселившийся в Дубае, жаловался на тотальное обнищание, признаваясь, что на счету его ИП – 70 000 рублей, на одной карточке – 200 000, а на другой – 150 000. А крышу над головой ему дает приятель Моргенштерн* (включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента).
Даня Милохин. Фото: Global Look Press
Но, видимо, Даня Милохин не пропадет ни при каком раскладе. Осенью прошлого года стало известно, что он начал заниматься смешанными единоборствами (MMA). Так, в середине декабря 2023-го его тренер Зорик Степанян рассказал, что Милохин дебютирует в боях в начале нынешнего года. Сейчас он тренируется, чтобы принять участие в поединке с другим блогером Аджмалом Ханом. Однако у Дани более глобальные цели – сразиться с одним из братьев известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.
Максим Покровский* и Алексей Панин*
Особо не шикует и Максим Покровский* (включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента), который сейчас живет в Америке. Так, в СМИ писали, что он сильно погряз в долгах. В прошлом году долг певца за таунхаус в Нью-Йорке составил более 539 000 долларов (41 миллион рублей).
Не лучшим образом складываются дела и у Алексея Панина* (включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента). Но, видимо, актер не теряет оптимизма. Так, он нашел креативный способ заработка – стал работать ведущим популярной игры «Мафия» в одном из ресторанов США.
Актер организовывает мероприятие в стиле 90-х и просит посетителей приходить в нарядах, отражающих это время. Обладатель самого креативного образа получает в подарок бутылку алкоголя.
Алексей Панин*. Фото: Global Look Press
Но, видимо, Панин все же немного скучает по России, хотя и не признается в этом. Так, недавно Алексей вдруг заявил, что с радостью пришел бы на «голую вечеринку» Насти Ивлеевой и назвал это мероприятие прикольным. Но у него своя вечеринка в США…
К слову, недавно Максим Покровский* и Алексей Панин* опубликовали видео, в котором кормят друг друга бутербродами с красной икрой. Оба артиста, используя нецензурную лексику, заявили, что в Америке у них все хорошо. А сам Покровский* готовится к концертам в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.
Максим Покровский*. Фото: Global Look Press
Александр Незлобин
А вот Америка холодно приняла комика Александра Незлобина, который когда-то считался одним из самых высокооплачиваемых российских юмористов. Сейчас Александр работает в США таксистом и иногда выступает в бесплатных стендап-барах.
Александр Незлобин. Фото: Global Look Press
На одном из концертов Незлобин заявил, что жена, которая не хотела уезжать из России, все же сказала, что уходит от него. Правда, при этом иронично добавил, что она и раньше это говорила. Горькая ирония…
«Вот так выглядит «американская мечта» русской знаменитости», - с сарказмом написал кто-то в комментариях.