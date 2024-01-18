Кумир миллионов и один из самых ярких актеров Леонардо Ди Каприо имеет русские корни: история жизни звезды

Отец, который занимался созданием комиксов, был художником и дистрибьютором, вскоре снова женился, а мама решила посвятить свою жизнь ребенку.

Воспитывать сына ей помогала бабушка Леонардо, которая эмигрировала из России после Октябрьской революции, в девичестве ее звали Елена Смирнова.

Стать актером Ди Каприо мечтал с самого детства. Он посещал курсы и театральные студии, где обучали актерскому мастерству.