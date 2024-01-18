Кумир миллионов и один из самых ярких актеров Леонардо Ди Каприо имеет русские корни: история жизни звезды

Детство и юность
Леонардо Вильгельм Ди Каприо начал жизненный путь 11 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе. Мама назвала сына в честь Леонардо да Винчи, музей которого посетила во время беременности.
Родители Джордж Ди Каприо и Ирмелин Инденбиркен расстались, едва Лео исполнился год.
Родители Лео развелись, когда мальчику был всего год. Фото: соцсети
Отец, который занимался созданием комиксов, был художником и дистрибьютором, вскоре снова женился, а мама решила посвятить свою жизнь ребенку.
Воспитывать сына ей помогала бабушка Леонардо, которая эмигрировала из России после Октябрьской революции, в девичестве ее звали Елена Смирнова.
Стать актером Ди Каприо мечтал с самого детства. Он посещал курсы и театральные студии, где обучали актерскому мастерству.
Леонардо Ди Каприо с детства хотел быть звездой. Фото: соцсети
В юности много снимался в рекламных роликах и часто появлялся в эпизодах популярных сериалов. Образование получил в одном из университетов Лос-Анджелеса на театральном факультете.
В юности Леонардо Ди Каприо посещал театральную студию. Фото: соцсети
Фильмы
Дебютом в кинематографе Леонардо считает роль в комедийном фильме ужасов «Зубастики-3» в 1991 году. Через пару лет он попытался воссоздать образ умственно отсталого мальчика, брата главного героя в ленте «Что гложет Гилберта Грейпа». В главной роли снялся Джонни Депп. Ди Каприо впервые стал номинантом на «Оскар» за эту роль.
Особенно запомнился зрителям Лео в роли Ромео в картине «Ромео + Джульетта», где шекспировская трагедия была показана в свете современности.
Актер Леонардо Ди Каприо в картине «Ромео + Джульетта». Фото: соцсети
Здесь актер показал такое мастерство, что даже его коллеги едва не прослезились во время его монолога.
Но все-таки самой важной работой в фильмографии Ди Каприо была и остается роль бедняка-художника Джека Доусона в легендарном фильме «Титаник». Поначалу Леонардо не соглашался сниматься в этой ленте, но режиссер смог его уговорить.
Фильм был высоко оценен кинокритиками, получил 11 наград премии «Оскар», но актер, сыгравший главную роль, не стал даже номинантом.
За роль в «Титанике» Леонардо не был даже номинирован на «Оскар». Фото: соцсети
Это очень задело исполнителя, и он не появился на церемонии вручения наград. Но все же Леонардо стал номинантом на «Золотой глобус», журнал People включил актера в список 50 красивейших людей планеты. Однако в 2001 году Ди Каприо наградили премией «Золотая малина» в категории «Худшая мужская роль» за работу в фильме «Пляж».
За роль в фильме «Пляж» Ди Каприо наградили премией «Золотая малина». Фото: соцсети
Артист вскоре смог реабилитироваться и пополнил фильмографию яркими ролями в картинах «Поймай меня, если сможешь», «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит», «Великий Гэтсби» и других.
Леонардо Ди Каприо блестяще сыграл в картине «Великий Гэтсби». Фото: соцсети
Позже за роль в фильме «Выживший» Леонардо Ди Каприо все-таки получил свой «Оскар».
Леонардо Ди Каприо сыграл много ярких ролей. Фото: соцсети
После этого в карьере актера наступил большой перерыв. Он появился снова только в 2019 году в драме Тарантино «Однажды… в Голливуде», где сыграл бывшую звезду вестернов вместе с Брэдом Питтом.
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Леонардо Ди Каприо долго ждал своего «Оскара». Фото: соцсети
Благотворительность
Не секрет, что много времени Ди Каприо уделяет благотворительности. Он борется за сохранение дикой природы, а в 1998 году организовал фонд Leonardo DiCaprio Foundation. В 2014 году Ди Каприо стал послом мира по проблемам климата. До этого, в 2010 году, артист посещал Россию для участия в «Тигрином саммите» в поддержку амурских тигров.
Ди Каприо сам собирал информацию для документального фильма о дикой природе «Спасти планету», который вышел в 2016 году. Через три года Лео вместе с актером Уиллом Смитом создали брендовые кроссовки. Вырученные от их продажи средства пошли на борьбу с пожарами в Амазонии, на защиту биоразнообразия которой ранее артист выделил 5 млн долларов.
Ди Каприо борется за сохранение дикой природы и экологию. Фото: соцсети
Личная жизнь
Личная жизнь одного из самых красивых голливудских актеров находится под пристальным вниманием поклонников и прессы.
В молодости артист встречался с датской моделью Хеленой Кристенсен, тогда поклонники пророчили скорую свадьбу. После нее был роман с другой моделью из Бразилии Жизель Бюндхен.
Да и следующие его девушки были манекенщицами, в их числе Бар Рафаэли, Блейк Лайвли, Эрин Хизертон, Тони Гаррн, Нина Агдал.
В 2018 году актер начал встречаться с падчерицей Аль Пачино Камилой Морроне, которая совмещала работу на подиуме с актерской деятельностью. В конце лета 2022 года СМИ написали об их расставании.
После этого стали появляться слухи о других романах Ди Каприо. СМИ давно подметили, что почти все избранницы голливудской звезды моложе 25 лет. В 2023 году Ди Каприо заметили в паре с итальянской моделью Витторией Черетти. Осенью 2023 года влюбленных увидели целующимися в одном из ночных клубов.
Леонардо Ди Каприо - один из самых востребованных актеров Голливуда. Фото: соцсети
Леонардо Ди Каприо сейчас
Леонардо Ди Каприо принял участие в съемках картины «Убийцы цветочной луны». Актер выступил сопродюсером и исполнил одну из главных ролей, представ в образе морально неуравновешенного человека.
К выходу планируется исторический триллер «Вэйджер», где Ди Каприо будет играть главную роль. Также в 2024 году должно начаться производство картины в Калифорнии, где Леонардо снова выступит в образе основного персонажа.
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