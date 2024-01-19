«Его надо простить. Он делает много добрых дел»: поклонники защищают Диму Билана в Сети

Благотворительность
После скандала с вечеринкой у Насти Ивлеевой, певец Дима Билан встретился с детьми в отделении травматологии донецкой больницы, а так же посетил реабилитационный центр. Артист вручил детям подарки, оказал материальную помощь центру, пообщался с детьми и их родителями.
Кроме того, Билан выделил 3 млн рублей местному приюту для бездомных животных, и даже забрал себе одного из питомцев, черного кота, который сразу прикипел душой к артисту.
Дима Билан привез подарки детям в донецкую больницу. Фото: Global Look Press
Реабилитация после вечеринки или искренний поступок
Но в Госдуме к такой инициативе отнеслись скептически. Один из депутатов считает, что певец таким образом пытается реабилитироваться после участия в скандальной вечеринке. Ранее Дима Билан говорил, что свою благотворительную деятельность не афиширует, а здесь сделал все публично.
Но многие люди увидели в поступке Билана искренность. На самом деле, даже после неприятного предновогоднего инцидента в клубе Mutabor, к певцу не было особенных претензий. Его не вырезали из новогодних передач, как некоторых других участников вечеринки, да и в СМИ особо не писали о нем.
Артист принес извинения в соцсетях и мог спокойно продолжать свою концертную деятельность, но все же решил поехать в ДНР.
Помимо всего прочего, не все считают визит к больным детям способом реабилитации после мероприятия у Ивлеевой. Дима Билан постоянно занимается благотворительностью, и этот поступок - очередной.
Люди верят в искренность Билана. Фото: Global Look Press
Мнение в Сети
Люди встали на защиту любимого исполнителя в соцсетях, они пишут, что простили Диму, ведь главное - что он вовремя все осознал.
Ольга Самойленко: «Не важно при каких обстоятельствах , но этот человек сделал доброе дело и это главное».
Людмила Бастрикова: «Билан,ты молодец! хотя бы что то...»
Виктор Москвин: «Видел его фото с той вечеринки. Он так на сцене выступает. А что его ругать то? Поехал, отмыл грехи, хотя и нормально был одет, один он понял, что надо делать».
Галина Иванова: «Знаете Дима Билан хотя бы не ноет и ничего не доказывает, а просто делает добрые дела - это уже хорошо» .
Те, кому удавалось посетить концерты артиста, вспомнили, с каким трепетом певец относится к больным детям. Билану верят, но ждут от него таких шагов и в дальнейшем.
Наталья Я.: «Билан, может, чего-то понял в жизни. Он, по-моему, мальчику инвалиду из проекта «Голос.Дети» помог. Лишь бы это было не напоказ» .
Инкогнито 6148: «Главное, чтобы эта помощь была не разовая, нужно помогать постоянно, тем более у него есть возможность».
Екатерина Ц: «Не мешайте делать добро».
Светлана Асеева: «Билану - респект! Молодец, так и надо делать!»
Лобахин Андрей: «Все действия участников неприглядного действия сейчас будут рассматриваться в контексте совершенного. Насколько эти люди будут искренними, мы увидим».
Осчастливчик: «Билан-то как раз «скромнее» многих там выглядел. И молодец, что съездил к зверушкам и детишкам. Вот ошибшегося дверью полипа фарфорова никуда не пускать! Он одним своим видом, одним присутствием загаживает любое место. Он весь во всех смыслах фальшивый, он сколько косячил - столько ему с рук сошло, а значит, он не в состоянии осознать, за что к нему претензии. Представляю, как он выходит, например, из больничной палаты, выдыхает, брезгливо морщится и говорит: ну что, все?!»
Ольга Василькова: «Дима, очень талантливый и добрый. Помогает животным, кормит, лечит и оставляет жить в своем доме. Зачем пошел на эту вечеринку, черт попутал. Его надо простить. Он делает много добрых дел. А остальных наказать обязательно».
Дима Билан неоднократно помогал нуждающимся. Фото:Global Look Press