«Его надо простить. Он делает много добрых дел»: поклонники защищают Диму Билана в Сети

Реабилитация после вечеринки или искренний поступок

Но в Госдуме к такой инициативе отнеслись скептически. Один из депутатов считает, что певец таким образом пытается реабилитироваться после участия в скандальной вечеринке. Ранее Дима Билан говорил, что свою благотворительную деятельность не афиширует, а здесь сделал все публично.

Но многие люди увидели в поступке Билана искренность. На самом деле, даже после неприятного предновогоднего инцидента в клубе Mutabor, к певцу не было особенных претензий. Его не вырезали из новогодних передач, как некоторых других участников вечеринки, да и в СМИ особо не писали о нем.

Артист принес извинения в соцсетях и мог спокойно продолжать свою концертную деятельность, но все же решил поехать в ДНР.

Помимо всего прочего, не все считают визит к больным детям способом реабилитации после мероприятия у Ивлеевой. Дима Билан постоянно занимается благотворительностью, и этот поступок - очередной.