Бывший музыкант, а ныне дипломат и муж певицы Кети Топурии: факты из жизни Льва Деньгова

Музыкальная карьера

Еще в юности Лев начал увлекаться музыкой и с 2005 года выступал на сцене под своей настоящей фамилией Гузбанд. Вместе с соотечественником Дмитрием Лурье основал группу «Арбат».

Этот дуэт запомнился поклонникам по песне и клипу «Голубоглазая». Ее часто крутили в ресторанах бывших республик СССР. Павел успел выпустить один альбом и покинул группу из-за разногласий с коллегами.

Переехав в Москву, исполнитель заключил контракт с лейблом Максима Фадеева «Монолит», а также пытался пройти кастинг на «Фабрику звезд», но не смог. Тогда несостоявшаяся звезда понял, что музыка не совсем его сфера деятельности и решил, как отец, заняться бизнесом.

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