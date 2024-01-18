Бывший музыкант, а ныне дипломат и муж певицы Кети Топурии: факты из жизни Льва Деньгова

Детство и юность
Родился будущий дипломат Павел Юрьевич Гузбанд, который позже стал зваться Лев Деньгов, 6 июня 1984 года в Минске.
Мама мальчика трудилась учителем черчения и изобразительных искусств в школе, отец смог добиться успеха в предпринимательстве.
Лев учился в гимназии с немецким уклоном, а после этого получил диплом юриста в РГАИС. Затем вся семья переехала в Германию, где юноша изучал экономику в Майнцском университете имени Иоганна Гутенберга. Но после окончания вуза Деньгов решил вернуться на родину.
Лев Деньгов стал талантливым дипломатом. Фото: соцсети
Музыкальная карьера
Еще в юности Лев начал увлекаться музыкой и с 2005 года выступал на сцене под своей настоящей фамилией Гузбанд. Вместе с соотечественником Дмитрием Лурье основал группу «Арбат».
Этот дуэт запомнился поклонникам по песне и клипу «Голубоглазая». Ее часто крутили в ресторанах бывших республик СССР. Павел успел выпустить один альбом и покинул группу из-за разногласий с коллегами.
Переехав в Москву, исполнитель заключил контракт с лейблом Максима Фадеева «Монолит», а также пытался пройти кастинг на «Фабрику звезд», но не смог. Тогда несостоявшаяся звезда понял, что музыка не совсем его сфера деятельности и решил, как отец, заняться бизнесом.
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Лев Деньгов решил не связывать профессиональную жизнь с музыкой. Фото: соцсети
Бизнес
Новое дело бизнесмен решил начать в Минске. Благодаря связям, Гузбанд вошел в круг учредителей ливийско-белорусского совместного предприятия «Альмамар-Альметали».
Он смог заключить выгодный контракт на сооружение строительной инфраструктуры в Триполи к намечавшемуся в 2011 году чемпионату Африки по футболу. Но «арабская весна» не дала планам осуществиться.
Оставив это дело, Павел создал компанию ООО «Буромтех». В течение нескольких лет Гузбанд налаживал контакты в Ливии и Беларуси, а также свел знакомство с лидером Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Когда в 2015 году ливийской стороной был задержан танкер «Механик Чеботарев», Гузбанд стал представителем российской стороны.
Бизнес привел Льва Деньгова к дипломатии. Фото: соцсети
Дипломатия
Именно для этого Павел взял псевдоним Лев Леонидович Деньгов. Сделано это было для соблюдения норм безопасности. Попросту — чтобы не светить свои настоящие данные.
Задачей отправленных в Ливию делегатов было проанализировать обстановку, наладить диалог с участниками конфликта.
В 2016 году дипломат по поручению МИД РФ организовал переговоры с представителями пришедшего к власти в Ливии правительства национального согласия. Он смог добиться успеха в освобождении белорусских и российских граждан.
Позже к бизнесмену еще не раз обращались за содействием. Во многом благодаря совместным усилиям российской и турецкой сторон, с мертвой точки сдвинулась ситуация на Ближнем Востоке.
Кети Топурия стала третьей женой Льва. Фото: соцсети
Личная жизнь
Личная жизнь Льва Леонидовича достаточно насыщена.
От первого брака у него есть двое детей — сын Леонид и дочь Шошана, с которыми он не потерял связь даже после развода.
Второй женой стала балерина и модель Ирина Рак, которая позже на шоу «Давай поженимся!» заявила, что Деньгов сбежал, после того как у их дочери начались осложнения после прививки.
С третьей, знаменитой супругой, которой стала Кети Топурия, Лев познакомился на своем дне рождения. Это была любовь с первого взгляда. Некоторое время они тесно общались, а затем стали жить вместе.
В сентябре 2020 году певица сообщила в соцсетях о своей помолвке и скорой свадьбе. Кети Топурия не упустила возможности похвалиться подарком от своего избранника и продемонстрировала браслет, инкрустированный бриллиантами, от бренда Messika примерной стоимостью 580 тысяч рублей.
В эфире программы «Вечерний Ургант» зрители узнали, что пара ждет ребенка. Они поженились в ноябре, а в январе 2021 года у молодоженов родился мальчик Адам.
Пара воспитывает общего сына и дочь певицы от первого брака. Фото: соцсети
Лев Деньгов в настоящее время
Лев Деньгов — счастливый муж и отец. Дипломат продолжает свою деятельность и налаживает связи с с североафриканским государством, является председателем Российско-Ливийского торгового дома, а также действующим советником главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
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