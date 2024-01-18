Как Дэйв Чаппелл прошел путь от скандального комика до загадочного затворника

Кто такой Дэйв Чаппелл?
Дэйв Чаппелл родился в 1973 году в Вашингтоне. Он начал свою карьеру в жанре стендапа еще в старшей школе, а в 1993 году дебютировал в фильме «Робин Гуд: Мужчины в трико». Позже он снялся в комедии «Непропеченный». Чаппелл прославился после запуска своего шоу в 2003 году, но внезапно ушел из него накануне третьего сезона. Он возобновил свои гастроли в качестве стендапера в 2013 году и позже выпустил несколько нашумевших спецвыпусков для Netflix.
Дэйв Чаппелл выступают на 4-й ежегодной Roots Jam Session в The Key Club 10 февраля 2007 года в Западном Голливуде. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Американский комик и актер Дэвид Хари Уэббер Чаппелл родился 24 августа 1973 года в городе Вашингтон, округ Колумбия. Его родители, оба профессора, оказали большое влияние на его жизнь. Отец, Уильям Чаппелл, преподавал историю в Антиохийском колледже, расположенном в Йеллоу-Спрингс (штат Огайо).
Мать, Ивонн Чаппелл, была профессором философии и унитарианским священником в Университете Ховарда, а позднее в Университете Мериленда. К сожалению, когда Дэвиду исполнилось 6 лет, его родители развелись. Это стало причиной того, что мальчик стал жить в обоих домах своих родителей – в Вашингтоне и в Огайо.
Будучи школьником, Дэвид Чаппелл вдохновился примером актера Билла Косби из ситкома «Шоу Косби» и решил стать комиком. Он учился в школе искусств Дюка Эллингтона, находящейся в Вашингтоне. Поскольку Чаппелл был несовершеннолетним, на выступлениях его часто сопровождала мать. Уже в ранние годы его юмор вызывал споры, что даже стало причиной освистывания на одном из выступлений в знаменитом театре «Аполло» в Нью-Йорке.
«Робин Гуд: Мужчины в трико», Comic Relief VI
Дэйв Чаппелл решил отказаться от колледжа, чтобы начать карьеру стендапера в Нью-Йорке. К началу 1990-х годов он начал получать похвалы за свою работу в комедийном жанре. Он дебютировал в кино в фильме Мела Брукса «Робин Гуд: Мужчины в трико» (1993) и стал самым молодым комиком, появившимся в специальном комиксе HBO Relief VI (1994).
Кэри Элвис в роли Робин Гуда и Дэйв Чаппелл в роли Ачу в фильме Мела Брукса «Робин Гуд: Мужчины в трико» 1993 г. Фото: Global Look Press
«Приятели»
Чаппелл также начал пробиваться на телевидение, заключив первый из многих телевизионных контрактов, которые ему в конечном итоге предложили, в возрасте 18 лет. Из пилотов, в которых он снимался, только один поднялся в воздух: «Приятели», сериал ABC производства Disney, посвященный двум друзьям, живущим в Нью-Йорке. К несчастью для Чаппелла, сериал был отменен всего после четырех серий, но после этого его известность продолжала расти.
«Чокнутый профессор», «Непропеченный»
В 90-х Чаппелл начал появляться в большем количестве фильмов в более значимых ролях. В 1996 году он снялся в «Чокнутом профессоре» вместе с Эдди Мерфи, а в 1998 году снялся в трех популярных фильмах — «Ву», «Вам письмо» и «Непропеченный». В том же году умер отец Чаппелла, что вынудило комика пересмотреть свою жизнь.
Дэйв Чаппелл. Фото: кадр из фильма «Непропеченный» 1998 г.
«Дэйв Чаппелл: Тихо убивая их», «Тайный брат»
После этого Чаппелл снял чрезвычайно популярную стендап-комедию «Дэйв Чаппелл: Тихо убивая их» в 2000 году, за которой в 2002 году последовал фильм «Тайный брат». Хотя его популярность продолжала расти, ему еще предстояло столкнуться с ролью, которая катапультировала бы его к суперзвездности.
Дэйв Чаппелл. Фото: постер комедии «Дэйв Чаппелл: Тихо убивая их» 2000 г.
«Шоу Чаппелла» и уединение
В 2003 Дэйв Чапелл запустил свое телешоу на Comedy Central под названием «Шоу Чаппелла». За это спорное и очень популярное шоу, где часто обсуждались расовые отношения и гостями были знаменитости из мира музыки, Чапелл получил три премии «Эмми».
Эпатажный комик не просто привлек внимание известных телеведущих, вроде Опры Уинфри и Джеймса Липтона из передачи Inside the Actor Studio. Уже после двух сезонов он заключил крупную сделку с Comedy Central. По некоторым данным, она составила 50 млн. долларов за продление контракта еще на два года.
В 2005 году, когда «Шоу Чаппелла» собиралось начать свой третий сезон, ведущий внезапно покинул его во время съемок. Чаппелл был недоволен направлением, в которое повернулось шоу, а также давлением со стороны телеканала, который хотел изменить тон комедийной программы. Из-за этого Чаппелл решил покинуть США и посетить Южную Африку.
После своего возвращения он начал вести более уединенный образ жизни, переехал в Йеллоу-Спрингс (штат Огайо) и стал редко появляться на публике. В 2006 году ведущий выпустил документальный фильм Dave Chappelle’s Block Party - это было одним из последних его появлений на публике за несколько лет.
Дэйв Чаппелл. Фото: постер «Шоу Чаппелла»
Возвращение
В феврале 2013 года, к удивлению многих, Дэйв Чаппелл появился в знаменитом нью-йоркском комедийном клубе The Comedy Cellar. Позже к нему на сцене присоединился комик Крис Рок, и они вдвоем обсудили возможность гастрольного тура, взволновавшего многих поклонников.
После неожиданного появления Чаппелл более формально подошел к своему возвращению в stand-up, отыграв несколько запланированных stand-up концертов по всему Югу, включая Атланту, Северную Каролину, Южную Каролину и Теннесси.
Чаппелл также был хедлайнером тура Funny or Die, который начался в Остине, штат Техас, 23 августа 2013 года. Он упомянул о своем уходе из Comedy Central во время съемок, сказав зрителям, что «Легче уйти с поста папы Римского, чем выйти из кабельного шоу».
«Чирак», «Звезда родилась», Netflix
После возвращения на большой экран в фильме Спайка Ли «Чирак» (2015) Чаппелл выступил с серией специальных концертов для Netflix в 2017 году, в итоге выиграв «Лучший комедийный альбом» за The Age of Spin & Deep in the Heart of Texas на церемонии вручения премии «Грэмми» 2018 года. В том же году он также получил роль второго плана в ремейке фильма Брэдли Купера «Звезда родилась».
В мае 2019 года Центр Кеннеди назвал Чаппелла лауреатом престижной премии Марка Твена за американский юмор. Несколько месяцев спустя Netflix выпустил еще один специальный стендап Чаппелла, получивший «Грэмми» альбом Sticks & Stones.
Дэйв Чаппелл с дочерью Сонал присутствуют на премьере фильма «Звезда родилась» во время Международного кинофестиваля в Торонто, 9 сентября 2018 г. Торонто, Канада. Фото: Global Look Press
Жена и дети
У Чаппелла и его жены Элейн двое сыновей, Сулейман и Ибрагим, и дочь по имени Сонал.
Элейн Чаппелл и Дэйв Чаппелл на праздновании 40-летия SNL на Рокфеллер Плаза, 15 февраля 2015 г. в Нью-Йорке. Фото: Global Look Press