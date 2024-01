Как Дэйв Чаппелл прошел путь от скандального комика до загадочного затворника

«Чирак», «Звезда родилась», Netflix

После возвращения на большой экран в фильме Спайка Ли «Чирак» (2015) Чаппелл выступил с серией специальных концертов для Netflix в 2017 году, в итоге выиграв «Лучший комедийный альбом» за The Age of Spin & Deep in the Heart of Texas на церемонии вручения премии «Грэмми» 2018 года. В том же году он также получил роль второго плана в ремейке фильма Брэдли Купера «Звезда родилась».

В мае 2019 года Центр Кеннеди назвал Чаппелла лауреатом престижной премии Марка Твена за американский юмор. Несколько месяцев спустя Netflix выпустил еще один специальный стендап Чаппелла, получивший «Грэмми» альбом Sticks & Stones.