Как Дэйв Чаппелл прошел путь от скандального комика до загадочного затворника

Ранняя жизнь

Американский комик и актер Дэвид Хари Уэббер Чаппелл родился 24 августа 1973 года в городе Вашингтон, округ Колумбия. Его родители, оба профессора, оказали большое влияние на его жизнь. Отец, Уильям Чаппелл, преподавал историю в Антиохийском колледже, расположенном в Йеллоу-Спрингс (штат Огайо).

Мать, Ивонн Чаппелл, была профессором философии и унитарианским священником в Университете Ховарда, а позднее в Университете Мериленда. К сожалению, когда Дэвиду исполнилось 6 лет, его родители развелись. Это стало причиной того, что мальчик стал жить в обоих домах своих родителей – в Вашингтоне и в Огайо.

Будучи школьником, Дэвид Чаппелл вдохновился примером актера Билла Косби из ситкома «Шоу Косби» и решил стать комиком. Он учился в школе искусств Дюка Эллингтона, находящейся в Вашингтоне. Поскольку Чаппелл был несовершеннолетним, на выступлениях его часто сопровождала мать. Уже в ранние годы его юмор вызывал споры, что даже стало причиной освистывания на одном из выступлений в знаменитом театре «Аполло» в Нью-Йорке.