Путь к успеху южноафриканского комика, актера и ведущего Тревора Ноа

Назначен ведущим Daily Show

В феврале 2015 года Стюарт объявил, что покидает The Daily Show, а в марте стало известно, что его заменой будет Ноа, который уже несколько раз появлялся в программе. Это вызвало вопросы о том, как изменится шоу под руководством нового ведущего, который ранее выступал как международный комик.

Возникли споры вокруг некоторых его предыдущих сообщений в Твиттере, которые могли бы быть оскорбительными для женщин и еврейской общины, а также слухи о том, что он использовал материалы других комиков. Тем не менее руководители Comedy Central подтвердили свое решение и остались на своей позиции.

The Daily Show с Тревором Ноа впервые вышло в эфир 28 сентября 2015 года. В следующем году Ноа выпустил свою автобиографию «Рожденный преступлением», которая стала бестселлером по версии New York Times.

Хотя количество зрителей «Ежедневного шоу» было меньше, чем во времена популярности Стюарта, руководство Comedy Central увидело достаточно положительных моментов в работе нового ведущего и продлило с ним контракт на пять лет. В дальнейшем Ноа сделал шутливое заявление: «Действительно интересно продлить этот контракт либо еще на пять лет, либо до тех пор, пока Ким Чен Ын не уничтожит нас всех - в зависимости от того, что наступит раньше».