Путь к успеху южноафриканского комика, актера и ведущего Тревора Ноа

Кто такой Тревор Ноа?
Тревор Ноа, родившийся в Южной Африке, стал одним из самых известных стендап-комиков у себя на родине, а также активно гастролировал по Соединенным Штатам и другим странам. Он выступал в телепередачах The Tonight Show вместе с Джеем Лено и The Late Show с Дэвидом Леттерманом.
Кроме того, Ноа работал корреспондентом в программе Daily Show вместе с Джоном Стюартом, которая очень популярна. После того как Стюарт объявил о своем решении уйти из шоу в 2015 году, на его место был выбран Ноа.
Комик Тревор Ноа выступает после получения премии Эразма (премия, присуждаемая лицам, которые внесли исключительный вклад в культуру, общество или социальные науки в Европе и остальном мире) на церемонии вручения премии в Королевском дворце Амстердама, Нидерланды. 28 ноября 2023 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
20 февраля 1984 года в Соуэто, Южная Африка, Ноа родился в семье смешанной расовой принадлежности. Его мать была чернокожей, а отец - белый, швейцарско-немецкого происхождения. Их союз был незаконным из-за системы апартеида, которая официально поддерживала расовое угнетение и сегрегацию.
Родители старались скрыть свои отношения, но иногда мать Ноа сажали в тюрьму, и юного Ноа часто прятали от властей. Некоторые из его детских переживаний, включая нищету семьи, стали темой его комедийных работ, в которых рассматривается расовая динамика родной страны.
Ноа начал сниматься в мыльных операх в позднем подростковом возрасте. В возрасте 20 лет он решил стать комиком, начав выступать на сцене. Постепенно он стал одним из лучших стендап-комиков своей страны. Его друзья отмечают, что Ноа обладает большими амбициями и свободно говорит на нескольких языках, легко имитируя разные акценты.
Международная звезда стендапа
В 2009 году Ноа провел свое собственное шоу The Daywalker, которое также было записано как документальный фильм. Он также участвовал в церемонии музыкальной премии Южной Африки. В 2010 году его ток-шоу «Сегодня вечером с Тревором Ноа» начало выходить на каналах M-Net и Mzansi Magic.
После выступлений со стендапом в США, Ноа провел еще одно шоу «Тревор Ноа: Это расизм» Эдинбургском фестивале в 2012 году. В том же году он впервые появился на американском телевидении в «Вечернем шоу» с Джеем Лено. В следующем году у Ноа было свое шоу на канале Showtime «Тревор Ноа: афроамериканец». В конце 2014 года Ноа дебютировал в качестве корреспондента в «Ежедневном шоу» Comedy Central вместе с Джоном Стюартом.
Фото: постер стендап-комедии «Тревор Ноа: Это расизм» 2012 г.
Назначен ведущим Daily Show
В феврале 2015 года Стюарт объявил, что покидает The Daily Show, а в марте стало известно, что его заменой будет Ноа, который уже несколько раз появлялся в программе. Это вызвало вопросы о том, как изменится шоу под руководством нового ведущего, который ранее выступал как международный комик.
Возникли споры вокруг некоторых его предыдущих сообщений в Твиттере, которые могли бы быть оскорбительными для женщин и еврейской общины, а также слухи о том, что он использовал материалы других комиков. Тем не менее руководители Comedy Central подтвердили свое решение и остались на своей позиции.
The Daily Show с Тревором Ноа впервые вышло в эфир 28 сентября 2015 года. В следующем году Ноа выпустил свою автобиографию «Рожденный преступлением», которая стала бестселлером по версии New York Times.
Хотя количество зрителей «Ежедневного шоу» было меньше, чем во времена популярности Стюарта, руководство Comedy Central увидело достаточно положительных моментов в работе нового ведущего и продлило с ним контракт на пять лет. В дальнейшем Ноа сделал шутливое заявление: «Действительно интересно продлить этот контракт либо еще на пять лет, либо до тех пор, пока Ким Чен Ын не уничтожит нас всех - в зависимости от того, что наступит раньше».
Тревор Ноа ведет ежедневное шоу с Тревором Ноа, 20 июля 2016 г. – Кливленд, Огайо, США – Фото: Global Look Press