Билеты на его выступления раскупались молниеносно: кто скрывался за образом клоуна Карандаша

Детство и юность

Свой жизненный путь Михаил Николаевич Румянцев начал 10 декабря 1901 года в Санкт-Петербурге. Отец будущего артиста служил слесарем, мама занималась домашним хозяйством и воспитывала троих детей. Вместе с Мишей в семье росли брат Николай и сестра Елена.

Вскоре мать Румянцева умерла от продолжительной болезни, и дети остались с одним отцом.

Чтобы как-то помочь родителю, Михаил поступил в художественно-ремесленную школу Общества поощрения художеств и отправился искать работу в Тверскую губернию.

В 1922 году его взяли на должность оформителя в центральный театр города Старицы. Когда труппа гастролировала, будущий артист подрабатывал ассистентом и билетером.

Чуть позже Карандаш переехал в Москву. Решение стать артистом пришло во время посещения встречи с актерами немого кино.