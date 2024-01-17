Билеты на его выступления раскупались молниеносно: кто скрывался за образом клоуна Карандаша

Детство и юность
Свой жизненный путь Михаил Николаевич Румянцев начал 10 декабря 1901 года в Санкт-Петербурге. Отец будущего артиста служил слесарем, мама занималась домашним хозяйством и воспитывала троих детей. Вместе с Мишей в семье росли брат Николай и сестра Елена.
Вскоре мать Румянцева умерла от продолжительной болезни, и дети остались с одним отцом.
Чтобы как-то помочь родителю, Михаил поступил в художественно-ремесленную школу Общества поощрения художеств и отправился искать работу в Тверскую губернию.
В 1922 году его взяли на должность оформителя в центральный театр города Старицы. Когда труппа гастролировала, будущий артист подрабатывал ассистентом и билетером.
Чуть позже Карандаш переехал в Москву. Решение стать артистом пришло во время посещения встречи с актерами немого кино.
Артист не сразу нашел свой образ. Фото: Global Look Press
Румянцев поступил на Курсы циркового искусства в класс акробатов-эксцентриков. Будучи студентом, Михаил Николаевич выступал на провинциальных аренах. Актер был невысокого роста, всего 142 см, и первое время пародировал Чарли Чаплина. Окончив курсы, он начал искать для себя собственный образ.
Цирковые выступления Карандаша
В начале 1930-х Румянцев устроился работать в Смоленский передвижной цирк. Здесь выступали артисты разного жанра, и Карандаш перенимал опыт ото всех понемногу. Свои выступления он постоянно дополнял песнями, танцами и акробатическими номерами.
Клоун Карандаш собирал полные залы. Фото: Global Look Press
Через некоторое время артист артист начал работать в цирках Казани и Сталинграда (нынешнего Волгограда), но стремился вернуться в Ленинградский цирк. Оказавшись все-таки на родной арене, Румянцев впервые появился в образе Карандаша — в мешковатых брюках и шляпе с узкими полями.
Его номера смешили зрителей до слез, и Михаил стал неплохо зарабатывать. В 1936 году Румянцев начал работать в Московском цирке на Цветном бульваре и обрел немало поклонников своего таланта.
Но он сам был не до конца доволен своими тщательно подготовленными выступлениями. Ему требовался партнер. Тогда он придумал выступать вместе с собакой и начал подыскивать нужный вариант.
Поиски длились, пока клоун не встретил маленького черного шотландского терьера, который на красном сукне арены выглядел как настоящая чернильная клякса. Карандаш так и прозвал своего нового пушистого друга — Клякса.
Карандаш выступал с собакой по кличке Клякса. Фото: соцсети
В годы Великой Отечественной войны пес выступал в роли лидеров нацистского движения и яростно лаял с трибуны в микрофон во время пародий на Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса и других. Наибольшую популярность приобрела реприза «Как фрицы на Москву наступали». Тогда Карандаш стал выступать преимущественно в жанре острой политической сатиры. Однако за все годы своих выступлений он ни разу не пересек границу дозволенного.
Позже такой подход переняли и ученики Румянцева Михаил Шуйдин и Юрий Никулин.
Все 55 лет своего нахождения на цирковой арене Карандаш собирал аншлаги. Последнее его выступление состоялось за две недели до ухода из жизни, в 1983 году.
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У Румянцева учились мастерству Юрий Никулин и Михаил Шуйдин. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Карандаш не любил посвящать посторонних в свою личную жизнь. Известно, что женой артиста была ассистентка Тамара Семеновна. С ней в браке он прожил более 50 лет. У них родилась дочь Наталья, а затем и внучка Овенэ.
Супруги жили душа в душу, вместе пережили войну. Единственным пятном их жизни было пристрастие артиста к алкоголю, но, несмотря на это, он никогда не выходил на арену в нетрезвом виде.
Михаил Николаевич казался веселым и беззаботным, но в жизни был невероятно требовательным и чрезмерно пунктуальным. Он очень строго отчитывал коллег за опоздания на репетиции, а перед каждым выступлением очень сильно нервничал.
Михаила Румянцева любили не только дети, но и взрослые. Фото: Global Look Press
Смерть Карандаша
На протяжении всей жизни у Карандаша было крепкое здоровье, но в 1960-х годах он все-таки перестал выступать с рискованными номерами.
Зрители надеялись, что Румянцев еще долго сможет радовать их выступлениями. Но 31 марта 1983 года мир узнал о его скоропостижной кончине от пневмонии после простуды.
Легендарные выступления клоуна Карандаша никого не оставляли равнодушными. Фото: Global Look Press
Память
До сих пор на могиле артиста не прекращают появляться живые цветы от поклонников.
На улице Ефремова в Москве и перед зданием Гомельского государственного цирка стоят памятники верному другу Карандаша — собаке Кляксе. В 1987 году его именем названо столичное училищу циркового и эстрадного искусства.
В 2001 году на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве открылась мемориальная доска в память об актере.
Сегодня выступления Карандаша остались только в документальных и художественных фильмах «Метр с кепкой», «Концерт фронту», «Парад-алле», «Это очень, очень серьезно…» и других.
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