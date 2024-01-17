Карьера и достижения выдающегося американского кантри-певца Криса Стэплтона

Ранние годы

Кристофер Элвин Стэплтон родился 15 апреля 1978 года в Лексингтоне, штат Кентукки, в семье Кэрол Стэплтон, сотрудницы местного департамента здравоохранения, и Герберта Стэплтона-младшего, шахтера.

Вместе со своим старшим братом Гербертом и младшей сестрой Мелани Крис вырос за пределами Лексингтона, где его родители были активными слушателями кантри-исполнителей из этого региона.

«Это просто часть того, что ты из Кентукки, — сказал Стэплтон в интервью the Lexington Herald Leader в 2015 году. — Рикки Скэггс и Кит Уитли, Дуайт Йоакам и Пэтти Лавлесс, список можно продолжать и дальше. Эти имена - просто часть жизни в Кентукки. Вы не можете не осознавать их и не поддаваться их влиянию. Это почти генетически заложено в том смысле, что у вас нет существования, которое не было бы связано с их музыкой».

Популярный и подтянутый в подростковом возрасте, Стэплтон занимался несколькими командными видами спорта в Центральной средней школе Джонсона и закончил ее с отличием в 1996 году. Двадцать лет спустя он вернулся в свою среднюю школу, чтобы сыграть бесплатный концерт в честь нового помещения, построенное учениками-плотниками, где учащиеся могут выступать на территории школы.

После окончания средней школы Стэплтон продолжил изучать инженерное дело в Университете Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси, но вскоре погрузился в местную музыкальную сцену и бросил учебу через год.