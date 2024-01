Карьера и достижения выдающегося американского кантри-певца Криса Стэплтона

Карьера автора песен

Познакомившись в своем родном городе с несколькими местными авторами песен, Стэплтон обнаружил, что написание песен — это жизнеспособная профессия.

В интервью CBS News в 2016 году он сказал: «Я всегда думал, что Джордж Стрейт поет песню, он ее сочинил, и на этом все закончилось. Но в тот момент, когда я узнал, что это может быть работой, я подумал: «Это работа для меня».

В 2001 году Стэплтон заключил издательский контракт всего через четыре дня после переезда в Нэшвилл. В течение следующего десятилетия или около того он записал впечатляющее количество хитов с известными кантри-музыкантами, включая Стрейта Love's Gonna Make It Alright, Кенни Чесни Never Wanted Nothing More, Люка Брайана Drink a Beer, Томаса Ретта Crash and Burn, Дариуса Ракера Come Back Song и Джоша Тернера Your Man. Ли Энн Уомак, Брэд Пейсли, Диркс Бентли и Тим Макгроу также записали его песни.

Кроме того, в 2011 году Адель записала кавер-версию песни If It Hadn't Was for Love в качестве бонус-трека к своему популярному альбому 21.