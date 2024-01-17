Карьера и достижения выдающегося американского кантри-певца Криса Стэплтона

Кто такой Крис Стэплтон?
Крис Стэплтон начал свою карьеру в Нэшвилле, штат Теннесси, как популярный автор песен, написавший песни для многих известных кантри-исполнителей. Легко узнаваемый благодаря своим фирменным длинным волосам и эффектной бороде, он стал главной звездой осенью 2015 года, когда его дебютный сольный альбом Traveller практически покорил CMAs. В продолжение мультиплатинового альбома Стэплтон использовал свой собственный обширный репертуар песен.
В 2017 году он выпустил еще два альбома: отмеченный наградами From a Room: Volume 1 и From a Room: Volume 2. В общей сложности Стэплтон выиграл восемь премий «Грэмми» и является семикратным лучшим вокалистом года по версии Ассоциации музыки кантри-музыки — больше, чем у любого артиста в истории.
Крис Стэплтон на 51-й церемонии вручения премии Академии кантри-музыки (ACM Awards), 3 апреля 2016 г. – Лас-Вегас, Невада – Фото: Global Look Press
Ранние годы
Кристофер Элвин Стэплтон родился 15 апреля 1978 года в Лексингтоне, штат Кентукки, в семье Кэрол Стэплтон, сотрудницы местного департамента здравоохранения, и Герберта Стэплтона-младшего, шахтера.
Вместе со своим старшим братом Гербертом и младшей сестрой Мелани Крис вырос за пределами Лексингтона, где его родители были активными слушателями кантри-исполнителей из этого региона.
«Это просто часть того, что ты из Кентукки, — сказал Стэплтон в интервью the Lexington Herald Leader в 2015 году. — Рикки Скэггс и Кит Уитли, Дуайт Йоакам и Пэтти Лавлесс, список можно продолжать и дальше. Эти имена - просто часть жизни в Кентукки. Вы не можете не осознавать их и не поддаваться их влиянию. Это почти генетически заложено в том смысле, что у вас нет существования, которое не было бы связано с их музыкой».
Популярный и подтянутый в подростковом возрасте, Стэплтон занимался несколькими командными видами спорта в Центральной средней школе Джонсона и закончил ее с отличием в 1996 году. Двадцать лет спустя он вернулся в свою среднюю школу, чтобы сыграть бесплатный концерт в честь нового помещения, построенное учениками-плотниками, где учащиеся могут выступать на территории школы.
После окончания средней школы Стэплтон продолжил изучать инженерное дело в Университете Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси, но вскоре погрузился в местную музыкальную сцену и бросил учебу через год.
Карьера автора песен
Познакомившись в своем родном городе с несколькими местными авторами песен, Стэплтон обнаружил, что написание песен — это жизнеспособная профессия.
В интервью CBS News в 2016 году он сказал: «Я всегда думал, что Джордж Стрейт поет песню, он ее сочинил, и на этом все закончилось. Но в тот момент, когда я узнал, что это может быть работой, я подумал: «Это работа для меня».
В 2001 году Стэплтон заключил издательский контракт всего через четыре дня после переезда в Нэшвилл. В течение следующего десятилетия или около того он записал впечатляющее количество хитов с известными кантри-музыкантами, включая Стрейта Love's Gonna Make It Alright, Кенни Чесни Never Wanted Nothing More, Люка Брайана Drink a Beer, Томаса Ретта Crash and Burn, Дариуса Ракера Come Back Song и Джоша Тернера Your Man. Ли Энн Уомак, Брэд Пейсли, Диркс Бентли и Тим Макгроу также записали его песни.
Кроме того, в 2011 году Адель записала кавер-версию песни If It Hadn't Was for Love в качестве бонус-трека к своему популярному альбому 21.
Фото: Обложка дебютного студийного альбома Traveller американского певца и автора песен Криса Стэплтона, выпущен 5 мая 2015 года на лейбле Mercury Nashville.
Ранняя музыка: Traveller и другие альбомы
Последовательно работая автором песен с 2001 по 2015 год, Стэплтон также возглавлял прогрессивную блюграсс-группу the SteelDrivers в течение двух лет, начиная с 2008 года. Группа выпустила два альбома — одноименный и Reckless — и получила три номинации на «Грэмми». Затем он сформировал рок-группу Jompson Brothers в 2010 году. Эта группа выпустила один альбом и недолго гастролировала на разогреве у Zac Brown Band.
В 2013 году Стэплтон подписал контракт с Mercury Nashville. Его сингл What Are You Listening To? был выпущен в октябре того же года, но никуда не попал, поэтому сопровождающий его альбом был списан. Затем он связался с сопродюсером Дэйвом Коббом для записи Traveller, своего сольного дебюта. Альбом появился в мае 2015 года и получил положительные отзывы, но не получал широкого распространения до окончания CMAs, где он стал альбомом года. Также на ноябрьской церемонии награждения Стэплтон был назван Новым артистом года и вокалистом-мужчиной года. Песня Nobody to Blame стала его первым кантри-радио-хитом, а Parachute позже, в 2016 году, поднялся еще выше.
Стэплтон провел остаток 2015 года, работая над своим вторым альбомом с Коббом и женой Морган, которые вручную выбрали большинство песен для альбома из библиотеки Стэплтона, насчитывающей более 1000 опубликованных мелодий. From a Room: Volume 1 вышел в мае 2017 года и получил награду CMA award в номинации «Альбом года». В ноябре 2017 года он выпустил From a Room: Volume 2.
Крис и Морган Стэплтон на красной дорожке телепередачи CMT «Артисты года 2015» в Нэшвилле, штат Теннесси. Фото: Global Look Press
Награды
Осенью 2015 года Стэплтон стал первым артистом, получившим награды «Альбом года», «Вокалист года» и «Новый артист года» на церемонии вручения наград Ассоциации музыки кантри. Во время шоу он и Джастин Тимберлейк исполнили потрясающий дуэт классической песни Джорджа Джонса Tennessee Whiske, а также Drink You Away Тимберлейка. В 2016 году комитет «Грэмми» обратил на это внимание, присудив ему четыре номинации, а затем две награды Traveller: лучшее сольное выступление в стиле кантри и лучший альбом в стиле кантри.
В 2018 году он выиграл еще три премии «Грэмми» за From a Room, Volume 1: Лучший альбом в стиле кантри, лучшую песню в стиле кантри за Broken Halos и лучшее сольное исполнение в стиле кантри за Either Way. Он также исполнил Wildflowers с Эммилу Харрис в честь покойного Тома Петти во время трансляции шоу награждений.
В 2022 году Стэплтон получил еще три премии «Грэмми». Его альбом 2020 года Starting Over стал лучшим кантри-альбомом, в то время как лучшая кантри-песня досталась Cold, а You Should Probably Leave принесла ему лучшее сольное кантри-исполнение. Позже в том же году он стал первым артистом, который шесть раз становился лучшим вокалистом года на CMA Awards, обойдя Джорджа Стрейта, Винса Гилла и Блейка Шелтона.
В сентябре 2023 года Стэплтон получил три номинации на ежегодную премию CMA Awards, в том числе в номинациях «Артист года» и «Вокалист года». Последнее он выиграл в седьмой раз на ноябрьской церемонии.
Блейк Шелтон, Крис Стэплтон, Тим МакГроу на Церемонии вручения наград CMT Music Awards 2016, 8 июня 2016 г. — Нэшвилл, Теннесси — Фото: Global Look Press
Трибьют Элтону Джону
Элтон Джон лично позвонил Стэплтону и попросил его записать I Want Love для альбома 2018 года Restoration: Переосмысление песен Элтона Джона и Берни Топина. В сборнике из 13 песен также участвуют Little Big Town, Миранда Ламберт, Вилли Нельсон, Долли Партон, Диркс Бентли, Винс Гилл и Дон Хенли.
Новая песня и альбом 2023 года
В сентябре 2023 года телеканал ESPN представил новую версию хитовой песни Фила Коллинза In the Air Tonight с участием Стэплтона и Снуп Догга в качестве музыкальной темы для футбольных трансляций по понедельникам вечером.
10 ноября 2023 года Стэплтон выпустил свой новый альбом Higher, первый для певца с начала 2020 года.
Фото: Обложка пятого студийного альбома Higher американского музыканта Криса Стэплтона, выпущенного 10 ноября 2023 года
Жена и дети
Стэплтон познакомился с Морган Хейс в 2003 году, когда они оба работали авторами песен в соседних зданиях. Через несколько месяцев он спросил, не хочет ли она вместе написать песню.
«В конечном итоге это было наше первое свидание, — сказала она в интервью The Washington Post в 2015 году. — В ту ночь мы почти ничего не написали».
Пара поженилась в 2007 году и с тех пор практически неразлучна. Талантливая певица и автор песен, Морган сотрудничает с Крисом во всех аспектах его творческого процесса. На его обручальном кольце выгравировано «Ты мое солнышко», и пара часто вместе исполняет эту песню на сцене. Крис также написала одну из своих любимых песен Daddy Doesn’t Pray Anymore, которая вошла в его первый альбом.
У Криса и Морган пятеро детей: сын Вэйлон, 2009 года рождения; дочь Ада, 2010 г.р.; близнецы Мейкон и Сэмюэл, родившиеся в 2018 году; и сын, родившийся в 2019 году, имя которого пара не раскрыла публично. Вся семья путешествует вместе.
Крис Стэплтон, Морган Стэплтон. на 51-й ежегодной церемонии вручения наград CMA Awards, самая большая ночь кантри-музыки, 8 ноября 2017 г. — Нэшвилл, Теннесси — Фото: Global Look Press