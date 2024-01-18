«Ну и чего ему не хватало?»: поклонники Нюши негодуют из-за возможном расставании певицы с мужем

Брак Нюши
В 2017 году звезда российского шоу-бизнеса Нюша стала женой бывшего чиновника, а ныне бизнес-коуча, автора методики «Осознанный родитель Игоря Сивова. У пары двое общих детей: дочь Симбу (Серафиму) и сына Саффрона.
До недавнего времени, несмотря на слухи об изменах мужа, семья казалась счастливой. Но подписчики заметили, что последнее совместное фото было опубликовано в ноябре прошлого года на дне рождения дочери. А недавно Нюша появилась на фото без обручального кольца. Также в СМИ говорят, что звезда отписалась от избранника в соцсетях.
Фанаты нашли намек на расставание и в новом треке певицы под названием «Заново», где она жалуется на усталость от обмана и грусти.
В 2022 году публика узнала о том, что Сивов изменял исполнительнице во время ее второй беременности. Тогда она нашла в себе простить его.
Брак Нюши казался счастливым. Фото: Global Look Press
Что говорят в Сети
Поддержка
Поклонники певицы расстроены неожиданной новостью и поддерживают свою любимицу.
Людмила: «Вот она жизнь, не предсказуема».
Aesthetics of desire: «Такая-то найдет себе хоть кого».
Charley: «У меня Нюша никогда негатива не вызывала. Наоборот, нравилась, как одна из немногих наших певиц, у которой есть несколько реально прикольных песен, зажигалочка, с миловидной внешностью и узнаваемым голосом. И каково же было мое разочарование, когда она в этого Сивова вляпалась!
Реально, на протяжении всей их совместной жизни он ей только минусы приносил в плане репутации. Да уж… Любовь зла. Может, этот опыт добавит ей какой-то мудрости житейской».
Тополь: «Жаль, прощала измены, а результат - двое детей в неполной семье».
БиркаТян: «Держись, Анечка! Жаль, конечно, но жизнь сложная штука. Ему все вернется».
Дочери певицы Нюши уже 5 лет. Фото: Global Look Press
Обвинения
Фанаты тут же кинулись обвинять Сивова, упрекая в неверности.
RU: «Если так то правильно сделала, мухомор, еще и гуляет».
Olesya: «Давно пора было выбросить этого прощелыгу из жизни!»
Татьяна Чугунова: «Он уже предал первую жену, предал вторую, предаст и следующую!»
Данаила Карастылева: «Ну и чего ему не хватало?»
Мар: «Какой мерзкий тип».
Безодорова Мария: «Что же он никак не угомонится! Что первая жена красотка, что Нюша! Детей плодит и бросает! Самец, но голова должна быть на плечах к этому возрасту!»
Алла Майорова: «И что нашли эти женщины в невзрачном, рано потерявшем волосы на чужих подушках бабнике?»
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Преданные поклонники певицы пишут слова поддержки во всех соцсетях. Фото: Global Look Press
Бумеранг
Некоторые хейтеры увидели в этом событии закономерность.
Mila: «Что и следовало ожидать... Бумеранг».
Константинова Татьяна: «Карма!»
Гульназ: «Наверное, не думала, что с ней так же поступят, как когда-то ее муж с предыдущей женой».
Мария: «На чужом несчастье свое счастье не построишь! Не зря говорят: «Не ищи свое счастье в чужой семье, его там нет».
Нюша познакомилась с будущем мужем, когда он еще состоял в предыдущем браке. Фото: Global Look Press
Пиар
Другие решили, что артистка просто хочет пиара, поэтому публикует такие фото и создает базу для слухов и сплетен.
Елена: «Еще одна звезда хайпа захотела!»
Питер_Пен: «Пиара захотела, это же очевидно. Про нее никому уже неинтересно!»
Минаева Юлия: «Как я жила без этой информации! Про таких уже читать не хочется, а они все женятся и разводятся. Хайп чистой воды!»
Не все верят в искренность певицы Нюши. Фото: Global Look Press
Напомним, певица Нюша познакомилась с Игорем Сивовым, когда у него была другая семья. Ради звезды бывший чиновник пожертвовал своим 15-летним браком и оставил двоих детей.