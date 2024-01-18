«Ну и чего ему не хватало?»: поклонники Нюши негодуют из-за возможном расставании певицы с мужем

Брак Нюши

В 2017 году звезда российского шоу-бизнеса Нюша стала женой бывшего чиновника, а ныне бизнес-коуча, автора методики «Осознанный родитель Игоря Сивова. У пары двое общих детей: дочь Симбу (Серафиму) и сына Саффрона.

До недавнего времени, несмотря на слухи об изменах мужа, семья казалась счастливой. Но подписчики заметили, что последнее совместное фото было опубликовано в ноябре прошлого года на дне рождения дочери. А недавно Нюша появилась на фото без обручального кольца. Также в СМИ говорят, что звезда отписалась от избранника в соцсетях.

Фанаты нашли намек на расставание и в новом треке певицы под названием «Заново», где она жалуется на усталость от обмана и грусти.

В 2022 году публика узнала о том, что Сивов изменял исполнительнице во время ее второй беременности. Тогда она нашла в себе простить его.