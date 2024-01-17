Как Дамиано Давид начал свое творчество в составе группы Måneskin и победил в «Евровидении-2021»

Личная жизнь

Когда Дамиано участвовал в The X Factor актриса и телеведущая Альба Париетти призналась музыканту в любви. Сам рокер заявлял, что женщины часто предлагают ему отношения и вообще он любит женщин, независимо от их внешности.

До весны 2017 года Давид был помолвлен с девушкой по имени Лукреция Петракка.

Но в начале 2021 года заговорили о его отношениях с моделью Джорджией Солери, которая подтвердила информацию в соцсети, рассказав, что они вместе уже 4 года. Итальянка родилась немного старше своего избранника и страдала серьезным заболеванием.

В связи с этим ей нельзя носить узкие джинсы, колготки, синтетическое нижнее белье, есть кислую и сладкую пищу, употреблять алкоголь. Итальянский рокер стал первым мужчиной, который не побоялся недуга и принял ее.