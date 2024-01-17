Как Дамиано Давид начал свое творчество в составе группы Måneskin и победил в «Евровидении-2021»

Детство и юность
Молодой итальянский исполнитель Дамиано Давид начал свою биографию 8 января 1999 года в Риме. Мальчика воспитывала мама, поскольку его родители развелись, когда музыкант был еще ребенком.
Будучи подростком, Дамиано занимался баскетболом. Спорт сделал его дисциплинированным и помог не останавливаться на полпути. С мячом в руках он добился немалого успеха и был перспективным спортсменом.
Несмотря на увлечение спортом, Дамиано Давид был творческим ребенком. Фото: соцсети
Музыка
Но увлечение музыкой отодвинуло на задний план все остальное. В 2016 году Давид стал участником группы Måneskin, что в переводе с датского означает «Лунный свет». Коллектив основали ученики средней школы - басистка Викторией Де Анджелис и гитарист Томасом Раджи. Немного позже к составу присоединился Итан Торчио.
В 2017 году группа приняла участие в шоу The X Factor, где заняла почетное 2-е место. Давид выступал в образе скандального фронтмена. Благодаря его выходкам в том числе музыкантов знали по всей Италии, их фото появлялось на обложках журналов. Однажды коллектив даже назвали «откровением года». Пробиваться в мире шоу-бизнеса группе помогал их наставник, лидер образованного в Милане в 1985 году ансамбля Afterhours - Мануэль Аньелли.
Дамиано Давид - главный вокалист, фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, победившей на «Евровидении-2021». Фото: соцсети
В 2018 году коллектив представил трек Morire da Re, затем песню Torna a Casa, релиз которой занял первое место в чартах и пять раз становился платиновым.
В октябре этого же года группа выпустила дебютный альбом II Ballo della Vita («Танец жизни»). В 2021 году Måneskin выиграли фестиваль Сан-Ремо, национальный отбор на «Евровидение».
В марте 2021 года вышел второй альбом коллектива - Teatro d'Ira: Vol. 1 («Театр гнева»), который занял первые позиции в чартах и удостоился платинового статуса. Примечательно, что этот диск был записан вживую, с целью воссоздать дух любимых Давидом бутлегов 70-х.
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В юности Давид увлекался баскетболом. Фото: соцсети
«Евровидение»
22 мая 2021 года Måneskin победили на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме с песней Zitti e Buoni.
Их победа омрачилась скандалом, но вскоре вопрос был закрыт. Другие финалисты также поддержали победителей в этом деле.
Дамиано Давид отличается эпатажным поведением. Фото: соцсети
Личная жизнь
Когда Дамиано участвовал в The X Factor актриса и телеведущая Альба Париетти призналась музыканту в любви. Сам рокер заявлял, что женщины часто предлагают ему отношения и вообще он любит женщин, независимо от их внешности.
До весны 2017 года Давид был помолвлен с девушкой по имени Лукреция Петракка.
Но в начале 2021 года заговорили о его отношениях с моделью Джорджией Солери, которая подтвердила информацию в соцсети, рассказав, что они вместе уже 4 года. Итальянка родилась немного старше своего избранника и страдала серьезным заболеванием.
В связи с этим ей нельзя носить узкие джинсы, колготки, синтетическое нижнее белье, есть кислую и сладкую пищу, употреблять алкоголь. Итальянский рокер стал первым мужчиной, который не побоялся недуга и принял ее.
Дамиано Давид несколько лет встречался с моделью Джорджией Солери. Фото: соцсети
Но в 2023 году в Сети появилась видео, где Дамиано целует незнакомку. Тогда стало понятно, что пара Давида и Солери распалась. Сам фротмен группы заявил об этом немного позже, не раскрыв причин разрыва.
Фанаты выяснили, кем оказалась девушка с видео. Героиней ролика с поцелуем стала модель Мартина Тальенти и по совместительству близкая подруга басистки группы Måneskin. Но уже осенью появились слухи о романе Давида с Дав Камерон. Их сфотографировали вместе после концерта.
Дамиано нравится девушкам. У него фактурная фигура. Рост артиста составляет 183 см, а вес - 75 кг.
Фанаты до сих пор сожалеют о расставании Давида с Солери. Фото: соцсети
Дамиано Давид в настоящее время
В 2023 году группа Måneskin записала совместный сингл GOSSIP с музыкантом Томом Морелло. Перед релизом эпатажный Дамиано снова удивил своих фанатов - он избавился от своих волос и стал блондином.
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Дамиано Давид сделал стрижку и стал блондином. Фото: соцсети