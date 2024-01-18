Из инженеров в телезвезды: как Александр Гуревич стал вести «Сто к одному» и куда пропал сегодня

Александр Витальевич Гуревич родился в Москве 25 мая 1964 года в еврейской семье, его предки были родом из Западной Белоруссии, а также из еврейской общины Чехии. Родители воспитывали сына как интеллигентного и образованного, мечтая, что он станет музыкантом.
Будущий телеведущий не разделял родительских чаяний, но все-таки пошел учиться искусству. Он занимался игрой на фортепиано и кларнете, а поступил в специальную, с английским уклоном школу. Также Гуревич-младший занимался плаванием.
В 1981 году Александр поступил в Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева, который окончил по специальности «инженер-проектировщик». С первого курса его затянула игра в КВН. Он стал участником сборной вуза, которая даже прошла в Высшую лигу в 1986–1987 годы.
Начало карьеры
Но карьеру начал строить по специальности. В течение трех лет он трудился на «Моспроекте-2», принимал участие в возникновении букв на Павелецком вокзале, туалетов музея на Поклонной горе.
Но вскоре занялся творчеством и стал участником концертной студии «Паноптикум», основателем которой был Михаил Лесин. Именно он позднее пригласит Гуревича одним из учредителей компании Video International на телевидении.
Телевидение
Компания Video International занималась съемками рекламы для телеканалов. Прежде чем стать учредителем фирмы, Гуревич проучился на режиссера в ГИТИСе (с 1989 по 1991 год). Помимо съемок, Александр сам озвучивал закадровый текст в роликах до 1998 года и снимал предвыборные ролики 1996 года Бориса Ельцина.
Александр Гуревич в молодости. Фото: vk.com/ort_club
Также с участием Гуревича были созданы программы «Сам себе режиссер», «Своя игра», «Диалоги о животных», «Я знаю все!», «ТВ-Бинго-шоу», «Один за всех» и другие.
С 1992 по 2000 год Гуревич вел передачу «Устами младенца», в эфир вышел первый выпуск интеллектуально-развлекательной передачи «Сто к одному», которую он также начал вести. Параллельно появлялись и другие шоу подобной тематики, но столь успешными они не стали: «Добро пожаловать», «Большой вопрос», «Погоня», «Легкий жанр».
Александр Гуревич стал ведущим шоу «Сто к одному» в 1995 году. Кадр из шоу
Интерес к детским программам привел Гуревича в 2007 году на телеканал «Бибигон», где он до 2010 года занимал пост генерального продюсера. Подобную должность он получил в 2010 году на «Карусели», где проработал пять лет и вел в разное время за кадром передачи «Поющая Фа-Соль», «Танцы под Фа-Соль», «Фа-Соль в цирке», «Театральная Фа-Соль», «Фа-Соль. Мастерская» и «Микроистория».
Другие проекты
С 2007 по 2011 год Гуревич был преподавателем эстрадного факультета ГИТИС, набрав и выпустив единственный курс актеров, среди которых Илья Глинников, Михаил Дубинин, Мария Трошанова и другие.
С 1995 года постоянно становился участником различных телешоу или передач: «Блеф-клуб», «ОСП-студия», «Принцип домино», «Хорошие шутки», «Слава Богу, ты пришел!», «Культурная революция».
Александр Гуревич в программе «Блеф-клуб». Кадр из шоу
В 2011 году был приглашен специальным членом жюри в четвертую 1/8 финала Высшей лиги КВН.
Также с 2016 по 2020 год вел конкурс талантов «Удивительные люди» на канале «Россия 1», в 2016 и 2017 годах за кулисами телеконкурса юных талантов «Синяя птица» был ассистентом ведущего, встречал участников, поддерживал, давал им напутствия перед выходом на сцену.
Личная жизнь
О своей личной жизни Гуревич, обладающий ростом 178 см при весе 87 кг, распространяться не любит. Медиаменеджер женился еще студентом, его женой стала программист Галина Лерман, которая училась в том же вузе, что и телеведущий. Они сыграли свадьбу в 1987 году, а через 4 года стали родителями.
У Гуревича только один ребенок — дочь Мария. По некоторым данным, она окончила МГУ и стала художницей.
Последние новости
В 2022 году Гуревич покинул телеканал и перестал вести шоу «Сто к одному», бессменным ведущим которого был четверть века. Он выступил против начавшихся в феврале 2022 года событий и сделал громкое заявление в связи с изменениями в карьере: мол, считает «совершенно невозможным веселиться и шутить» в такое время. Вместо него передачу теперь ведет известный теледеятель Александр Акопов.
Александр Акопов теперь ведет шоу «Сто к одному». Кадр из шоу