Из инженеров в телезвезды: как Александр Гуревич стал вести «Сто к одному» и куда пропал сегодня

Александр Витальевич Гуревич родился в Москве 25 мая 1964 года в еврейской семье, его предки были родом из Западной Белоруссии, а также из еврейской общины Чехии. Родители воспитывали сына как интеллигентного и образованного, мечтая, что он станет музыкантом.

Будущий телеведущий не разделял родительских чаяний, но все-таки пошел учиться искусству. Он занимался игрой на фортепиано и кларнете, а поступил в специальную, с английским уклоном школу. Также Гуревич-младший занимался плаванием.

В 1981 году Александр поступил в Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева, который окончил по специальности «инженер-проектировщик». С первого курса его затянула игра в КВН. Он стал участником сборной вуза, которая даже прошла в Высшую лигу в 1986–1987 годы.

Начало карьеры

Но карьеру начал строить по специальности. В течение трех лет он трудился на «Моспроекте-2», принимал участие в возникновении букв на Павелецком вокзале, туалетов музея на Поклонной горе.

Но вскоре занялся творчеством и стал участником концертной студии «Паноптикум», основателем которой был Михаил Лесин. Именно он позднее пригласит Гуревича одним из учредителей компании Video International на телевидении.

Телевидение

Компания Video International занималась съемками рекламы для телеканалов. Прежде чем стать учредителем фирмы, Гуревич проучился на режиссера в ГИТИСе (с 1989 по 1991 год). Помимо съемок, Александр сам озвучивал закадровый текст в роликах до 1998 года и снимал предвыборные ролики 1996 года Бориса Ельцина.