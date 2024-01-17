Как молодой рэпер Лил Морти набирает популярность в Сети и регулярно пополняет дискографию

Детство и юность

Вячеслав Михайлов, который выступает под псевдонимом Лил Морти родился 11 января 1999 года в украинском городе Харькове.

О ранней биографии музыканта известно мало. Все детство и юность Слава провел в родном городе.

В 11 лет будущий рэпер полюбил кататься на скейте и все свободное время тренировался в парках. Самостоятельно он научился экстремальной езде на доске, поражая друзей и знакомых мастерством исполнения трюков.

В то же самое время Михайлов начал пробовать писать биты и микстейпы. Вячеслав установил на свой компьютер музыкальные утилиты и создавал новые треки.