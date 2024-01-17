Как молодой рэпер Лил Морти набирает популярность в Сети и регулярно пополняет дискографию

Детство и юность
Вячеслав Михайлов, который выступает под псевдонимом Лил Морти родился 11 января 1999 года в украинском городе Харькове.
О ранней биографии музыканта известно мало. Все детство и юность Слава провел в родном городе.
В 11 лет будущий рэпер полюбил кататься на скейте и все свободное время тренировался в парках. Самостоятельно он научился экстремальной езде на доске, поражая друзей и знакомых мастерством исполнения трюков.
В то же самое время Михайлов начал пробовать писать биты и микстейпы. Вячеслав установил на свой компьютер музыкальные утилиты и создавал новые треки.
Вячеслав Михайлов увлекался скейтбордом. Фото: соцсети
Музыка Лила Морти
Пробиться в музыкальном мире Лилу Морти помогло знакомство с Глебом Голубиным, выступающим под псевдонимом Pharaoh.
В 2014 году хип-хопер Pharaoh организовал творческое сообщество единомышленников Dead Dynasty , в состав которого вошел и Михайлов. Группа расширялась, пополнялась участниками из разных городов России и Украины.
В 2016 году Лил Морти впервые заработал деньги как музыкант. Тогда он выступал на разогреве у Depo, Mnogoznaal по протекции Pharaoh.
Созданное объединение хипхоперов продюсировало выход в Сети первой композиции Лила Морти в декабре 2016 года — Don’t Go. Основная тема песни — негативная оценка тех, кто носит брендовую одежду со скейтерской символикой, а сам даже ни разу не стоял на доске.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Песни Лила Морти не несут большой смысловой нагрузки. Фото: соцсети
Тематика скейтбординга стала одной из самых любимых в творчестве Вячеслава. Работает молодой исполнитель очень продуктивно, его песни выходят регулярно.
Слушатели отмечают, что в его треках мало смысла, но они с завидной периодичностью вирусятся в интернете. А особенно фанатам нравится музыка под которую исполнитель читает свой рэп.
К слову, Pharaoh не только помогал писать миксы для песен Морти и продюсировал его треки, но и записал с ним несколько несколько композиций. На песню «Глушитель» даже сняли клип, который набрал миллионы просмотров.
Во время выступления на разогреве у Pharaoh Лил Морти объездил уже около 50 городов России.
Исполнитель Лил Морти любит татуировки. Фото: соцсети
В конце 2017 года Михайлов презентовал диск, куда вошли 7 треков.
Со временем, по мнению фанатов, песни Михайлова стали наполняться смыслом, а мелодии по-прежнему запоминаются и привлекают слушателей.
Второй альбом вышел весной 2020 года. Он состоял уже из 11 композиций, включая дуэты с зарубежными коллегами. Тогда уже Вячеслав вышел из сообщества с Dead Dynasty, что отразилось и на его творчестве.
В конце 2022 года рэпер презентовал свой третий альбом, где количество треков достигло 25.
Рэпер выпустил уже 4 альбома. Фото: соцсети
Внешность и стиль
Как истинный скейтер, Лил Морти ценит в одежде удобство и комфорт. Известность и образ жизни добавили в его стиль яркие элементы. Часто это черные вещи с принтами и крупными надписями.
Рэпер часто меняет прическу. Он носил длинные волосы и короткую стрижку, косички и дреды. Также исполнитель обожает татуировки и пирсинг.
Певец Лил Морти предпочитает темные цвета в одежде. Фото: соцсети
Личная жизнь
О личных отношениях молодого рэпера мало известно. Среди его старых фото есть снимок с изображением молодой девушки по имени Соня, но кем она приходится певцу, неизвестно.
Сейчас Лил Морти публикует посты, посвященные исключительно творчеству.
Песни Лила Морти вирусятся в Сети. Фото: соцсети
Лил Морти сейчас
Молодой музыкант продолжает расширять творческие границы. В августе 2023 года увидел свет его четвертый диск из 14 композиций.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.