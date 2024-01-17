Дочь Фрэнка Синатры и эстрадная певица: чем известна Нэнси Синатра

Кто такая Нэнси Синатра?
Американская певица Нэнси Синатра — дочь легендарного эстрадного исполнителя Фрэнка Синатры. Хитовый сингл Нэнси № 1 1966 года These Boots Are Made for Walkin навсегда связал go-go boots с ее именем. Известная своим образом «девушки по соседству», она была любимым пин-апом военнослужащих во время войны во Вьетнаме. После короткого перерыва в 1980-х, чтобы помочь растить свою семью, Синатра вернулась на музыкальную сцену в 1995 году. Она продолжает работать в музыкальной индустрии и сегодня.
Нэнси Синатра в молодости. Фото: соцсети
Ранняя жизнь
Нэнси Синатра родилась 8 июня 1940 года в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. Она была старшей из троих детей, родившихся у знаменитого певца Фрэнка Синатры и его жены Нэнси Барбато Синатры.
Семья переехала в Хасбрук-Хайтс, штат Нью-Джерси, в первые годы жизни Синатры.
В интервью The Guardian Синатра вспоминала: «Там был прекрасный маленький домик, но к окнам можно было подобраться с улицы. И как только люди узнавали, что там живет Фрэнк Синатра, они приходили взглянуть, что беспокоило мою маму, потому что я был крошечным малышом, и она не хотела, чтобы кто-нибудь украл меня со двора».
Нэнси Синатра с отцом в детстве. Фото: соцсети
У ее матери была хорошая интуиция относительно этого страха. В 1963 году похитители удерживали брата Синатры, Фрэнка-младшего, требуя выкуп в размере 250 000 долларов. Ее отец заплатил, и брата освободили.
Когда позвонил Голливуд, семья переехала в Толука-Лейк, Калифорния. Это было счастливое детство, поскольку Синатра проявлял большой интерес к творчеству. В течение 11 лет она брала уроки игры на фортепиано, восьми лет — танцев, пяти лет — драматического искусства и нескольких месяцев — вокала. Эти занятия сослужили ей хорошую службу в развитии ее карьеры.
Песни: «Эти ботинки созданы для ходьбы»
Синатра начала свою карьеру в 1960 году, дебютировав на шоу Фрэнка Синатры Timex. В течение года Reprise Records подписали с ней контракт, но, хотя она была популярна в Европе и Японии, ни одна из ее песен не попала в чарты США. Все изменилось в 1966 году, когда, вооружившись новым жестким и сексуальным образом, она заняла первое место со своим синглом These Boots Are Made for Walkin. Этот успех связал go-go boots с певицей на протяжении всей ее карьеры.
Фрэнк и Нэнси Синатра на сцене. Фото: соцсети
Последовали выступления на телевидении с ролями в фильмах «Призрак в невидимом бикини» (1966), «Последний из секретных агентов» (1967), «Дикие ангелы» (1967) и «Спидвей» совместно с Элвисом Пресли (1968), и такие телешоу, как «Шоу братьев Смозерс», «Шоу Эда Салливана» и «Человек из U.N.C.L.E.» Синатра также задумала и спродюсировала специальный телевизионный фильм Movin' With Nancy, удостоенный премии «Эмми».
Нэнси Синатра и Элвис Пресли в фильме «Спидвей» (1968). Фото Global Look Press
Хотя ей нравилось играть, ее внимание по-прежнему было сосредоточено на пении. Большинство ее хитов были спродюсированы Ли Хейзлвудом, а с 1966 по 1967 год она выпустила множество хитовых синглов, в том числе How Does That Grab You, Darlin? (№ 7) и Sugar Town (№ 4). Она также записала музыкальную тему к фильму о Джеймсе Бонде «Ты живешь только дважды» и записала хит № 1 со своим отцом под названием Somethin'Stupid. Среди других популярных песен были дуэты, которые она записала с Хейзлвудом, в том числе Sand, Summer Wine и Some Velvet Morning.
Популярность и внешность Синатры сделали ее любимым пин-апом для военнослужащих во время войны во Вьетнаме. Нэнси, в свою очередь, поддерживала военнослужащих, выступая для них за границей.
В 1970-х она продолжала записывать песни, но ушла из поля зрения, чтобы растить свою семью. Помимо пения, Синатра написала две книги о своем знаменитом отце: «Фрэнк Синатра, мой отец» (1985) и «Фрэнк Синатра: американская легенда» (1998). В 1995 году 54-летняя Синатра попыталась вернуться, записав свой альбом One More Time, гастролируя и позируя для фотосессии Playboy.
Нэнси Синатра. Фото: соцсети
В 2003 году Синатра в партнерстве с Хейзлвудом записал альбом Nancy & Lee 3, который был выпущен только за пределами Соединенных Штатов. В следующем году дебютировал диск Нэнси Синатры.
За свою успешную десятилетнюю карьеру Синатра получила звезду на голливудской «Аллее славы» в 2006 году. В следующем году она запустила еженедельное трехчасовое радиошоу Sirius Satellite «Нэнси для Фрэнка» и вела Сириусли Синатру. Она выпустила цифровой проект под названием Cherry Smiles-The Rare Singles в 2009 году, и сегодня продолжает записываться и сотрудничать в музыкальных проектах.
Личная жизнь
Хью Ламберт и Нэнси Синатра. Фото: соцсети
Синатра вышла замуж за кумира подростков Томми Сэндса в 1960 году, однако всего несколько лет спустя они развелись. В 1970 году она вышла замуж за Хью Ламберта и ненадолго ушла из центра внимания, чтобы вырастить двух дочерей. Ламберт умер от рака в 1985 году.
Во время войны во Вьетнаме Синатра поддерживала американских военнослужащих и продолжала делать это на протяжении десятилетий. В 2006 году USO Чикаго удостоил ее премии «Сердце патриота», а в следующем году американские ветераны Вьетнама вручили ей свою Президентскую премию за выдающиеся достижения в области искусств.
Нэнси Синатра на встрече с ветеранами войны во Вьетнаме. 6 ноября 2009 г., Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Синатра активно управляет семейным сайтом www.sinatrafamily.com, который был создан для фанатов, заинтересованных в обсуждении Фрэнка Синатры, Нэнси Синатры – старшей, Нэнси Синатры, Фрэнка Синатры – младшего, Тины Синатры и других.