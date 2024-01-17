Дочь Фрэнка Синатры и эстрадная певица: чем известна Нэнси Синатра

У ее матери была хорошая интуиция относительно этого страха. В 1963 году похитители удерживали брата Синатры, Фрэнка-младшего, требуя выкуп в размере 250 000 долларов. Ее отец заплатил, и брата освободили.

Когда позвонил Голливуд, семья переехала в Толука-Лейк, Калифорния. Это было счастливое детство, поскольку Синатра проявлял большой интерес к творчеству. В течение 11 лет она брала уроки игры на фортепиано, восьми лет — танцев, пяти лет — драматического искусства и нескольких месяцев — вокала. Эти занятия сослужили ей хорошую службу в развитии ее карьеры.

Песни: «Эти ботинки созданы для ходьбы»

Синатра начала свою карьеру в 1960 году, дебютировав на шоу Фрэнка Синатры Timex. В течение года Reprise Records подписали с ней контракт, но, хотя она была популярна в Европе и Японии, ни одна из ее песен не попала в чарты США. Все изменилось в 1966 году, когда, вооружившись новым жестким и сексуальным образом, она заняла первое место со своим синглом These Boots Are Made for Walkin. Этот успех связал go-go boots с певицей на протяжении всей ее карьеры.