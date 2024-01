Дочь Фрэнка Синатры и эстрадная певица: чем известна Нэнси Синатра

Хотя ей нравилось играть, ее внимание по-прежнему было сосредоточено на пении. Большинство ее хитов были спродюсированы Ли Хейзлвудом, а с 1966 по 1967 год она выпустила множество хитовых синглов, в том числе How Does That Grab You, Darlin? (№ 7) и Sugar Town (№ 4). Она также записала музыкальную тему к фильму о Джеймсе Бонде «Ты живешь только дважды» и записала хит № 1 со своим отцом под названием Somethin'Stupid. Среди других популярных песен были дуэты, которые она записала с Хейзлвудом, в том числе Sand, Summer Wine и Some Velvet Morning.

Популярность и внешность Синатры сделали ее любимым пин-апом для военнослужащих во время войны во Вьетнаме. Нэнси, в свою очередь, поддерживала военнослужащих, выступая для них за границей.

В 1970-х она продолжала записывать песни, но ушла из поля зрения, чтобы растить свою семью. Помимо пения, Синатра написала две книги о своем знаменитом отце: «Фрэнк Синатра, мой отец» (1985) и «Фрэнк Синатра: американская легенда» (1998). В 1995 году 54-летняя Синатра попыталась вернуться, записав свой альбом One More Time, гастролируя и позируя для фотосессии Playboy.