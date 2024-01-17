«Если вы расходитесь, то сделайте это красиво»: Данко о личной жизни Леры Кудрявцевой

Недавно поклонники Леры Кудрявцевой перенесли шок из-за ее заявления об уходе от мужа Игоря Макарова. Причиной разлада телеведущая назвала пагубную привычку. Преданные подписчики кинулись в поддержку звезды, а хейтеры писали, что иначе и быть не могло при такой разнице в возрасте (прим. ред.: Лера Кудрявцева старше своего супруга на 16 лет).
Через три дня телеведущая в своем телеграм-канале уточнила, для чего рассказала публике о семейной проблеме. Оказалось, она вынесла семейную проблему на всеобщий суд с целью спасти хоккеиста.
Звезда переживает не лучшие времена в своей жизни. Фанаты ведущей надеются, что их кумир может дать своему спутнику еще один шанс.
Российский певец Данко считает, что Лера не имела права так поступать с близким ей человеком.
«Я считаю, что смело, когда сам человек признается в своих проблемах. Когда не спрашивает человека, то просто позорит. Кто-нибудь проверял его вообще на алкоголизм?»
Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками подробностями личной жизни. Фото: соцсети
К слову, о проблеме молодого хоккеиста не слышали и многие его друзья. Да и сама Лера за 11 лет жизни со спортсменом не давала даже и намека на проблемы с алкоголем.
В то же время, Данко не поддерживает решение Кудрявцевой рассказать о сложностях в семье всей стране, потому что личное не должно быть публичным.
«Я считаю, что так нельзя себя вести. Это такой сильный удар по человеку».
Александр Данко рекомендует начинать нужно с себя.
«Не надо вешать ярлыки на других людей, тем более, с которыми ты жил и кровать делил. И потом, чтобы он отмывался еще от этого? Тем более спортсмен.
Это негоже, мне кажется, для порядочных людей. Надо все-таки иметь такт, благородство и воспитанность».
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Лера Кудрявцева прожила в браке с Макаровым более 10 лет. Фото: соцсети
При этом, Данко не отрицает, что хоккеист действительно может употреблять алкоголь.
«Все пьют. К сожалению, вся страна. Кто не пьет, того по пальцам можно пересчитать».
Но, несмотря на то, есть ли пагубная привычка или она выдумана, расставаясь, ни один из пары не должен терять достоинства, считает исполнитель.
«Если вы расходитесь, то сделайте это красиво».
Муж Леры Кудрявцевой - хоккеист Игорь Макаров. Фото: соцсети
Проанализировав поступок телеведущей, Данко не может найти оправдания ее поведению. Александр уверен, что звезды, как супергерои, несут ответственность перед публикой и должны быть примером, а не омрачать свою биографию и историю родных людей подобными поступками.
О проблемах в семье телеведущей шоу «Звезды сошлись» впервые заговорили после того, как она вместе с Катей Гордон создала творческий дуэт и спела песню «Дамы за 30». В композиции певицы хотели донести до женщин, что и в 30, и в 70 можно быть счастливой и встретить свою любовь.
Недавно Лера Кудрявцева спела в дуэте с Катей Гордон. Фото: Global Look Press
До этого мало кто подозревал о проблемах в семье Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова. Публика считала их счастливой парой, которая воспитывает 5-летнюю дочь Марию.
Многие звезды российского шоу-бизнеса поддержали знаменитость и надеются, что в жизни популярной телеведущей вскоре все наладится.