«Если вы расходитесь, то сделайте это красиво»: Данко о личной жизни Леры Кудрявцевой

Недавно поклонники Леры Кудрявцевой перенесли шок из-за ее заявления об уходе от мужа Игоря Макарова. Причиной разлада телеведущая назвала пагубную привычку. Преданные подписчики кинулись в поддержку звезды, а хейтеры писали, что иначе и быть не могло при такой разнице в возрасте (прим. ред.: Лера Кудрявцева старше своего супруга на 16 лет).

Через три дня телеведущая в своем телеграм-канале уточнила, для чего рассказала публике о семейной проблеме. Оказалось, она вынесла семейную проблему на всеобщий суд с целью спасти хоккеиста.

Звезда переживает не лучшие времена в своей жизни. Фанаты ведущей надеются, что их кумир может дать своему спутнику еще один шанс.

Российский певец Данко считает, что Лера не имела права так поступать с близким ей человеком.