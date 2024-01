Ее образы надолго запоминаются зрителю, а концерты производят фурор: кто такая Джанель Моне

После окончания средней школы Ф.Л. Шлагле в Канзас-Сити Моне получила стипендию для изучения музыкального театра в Американской музыкально-драматической академии в Нью-Йорке, где она была единственной чернокожей женщиной в своем классе. Однако Моне быстро бросила академию, потому что чувствовала творческую подавленность.

«Я хотела писать свои собственные мюзиклы, — вспоминала она. — Я не хотела жить опосредованно через персонажа, которого играли тысячи раз — в условиях, когда все хотели сыграть одного и того же человека».

Карьерный прорыв

Бросив школу, Моне переехала в Атланту, где жила в пансионате с пятью другими женщинами и устроилась на работу в офисное депо. Она самостоятельно спродюсировала демо-диск под названием Janelle Monáe: The Audition и неустанно гастролировала по местным колледжам, исполняя и продвигая свою музыку. Именно во время одного из таких туров Моне познакомилась с двумя молодыми авторами песен-единомышленниками — Чаком Лайтнингом и Нейтом Уандером. Вскоре они втроем основали Wondaland Arts Society — звукозаписывающий лейбл и творческий коллектив для продвижения инновационной музыки и искусства.

Большой прорыв Моне наступил в 2005 году, в возрасте 20 лет, когда она исполнила песню Роберты Флэк Killing Me Softly With His Song на вечере с открытым микрофоном. Big Boi, половина знаменитого хип-хоп дуэта OutKast, были в зале и были полностью впечатлены выступлением Моне, после чего подошли к ней и сказали: «Чувиха, это было вдохновляюще!»

Они исполнили с Моне два трека, Time Will Reveal и Lettin’ Go, из альбома хип-хоп группы Purple Ribbon All-Stars ’Got Purp? Vol. II, выпущенного позже в том же году. Год спустя, в 2006-м, OutKast исполнили с Моне еще две песни, Call the Law и In Your Dreams, из своего популярного и нашумевшего альбома Idlewild.