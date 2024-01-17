Ее образы надолго запоминаются зрителю, а концерты производят фурор: кто такая Джанель Моне

Кто такая Джанель Моне?
Номинированная на «Грэмми» певица Джанель Моне начала выступать в детстве и добилась большого прорыва в 2005 году, когда Big Boi пригласили ее выступить с несколькими вышедшими треками. Позже продюсер Шон Дидди Комбс подписал с ней контракт на свой лейбл Bad Boy Records.
В 2010 году ее дебютный полноформатный альбом The ArchAndroid поднялся до 17-го места в чарте альбомов Billboard 200. Ее последующие альбомы — The Electric Lady (2013), в котором участвовал Принс, и Dirty Computer (2018), получивший номинацию на «Грэмми» в номинации «Альбом года», — стали крупными коммерческими хитами.
Моне также увлеклась актерским мастерством, появившись в таких фильмах, как «Скрытые фигуры», «Харриет» и «Достать ножи: Стеклянная луковица». Моне хвалили за ее художественный стиль и самовыражение, социальную активность и откровенную поддержку свободных отношений.
Джанель Моне выступает на сцене во время тура The Age of Pleasure в Bill Graham civic Auditorium 18 октября 2023 года в Сан-Франциско, Калифорния. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Джанель Моне Робинсон родилась 1 декабря 1985 года в Канзас-Сити, штат Канзас. Ее мать была уборщицей, а отец — водителем грузовика-мусоровоза, который боролся с наркотической зависимостью на протяжении всего детства Моне.
«Я происхожу из очень трудолюбивой семьи рабочего класса, которые ничего во что-то не превращают», — сказала она The Guardian.
Непростое прошлое Моне и раннее понимание опасностей наркомании вдохновили ее на активное стремление к успеху. Она отдает дань уважения своим родителям фирменным черно-белым смокингом, который надевает на каждое выступление.
«Я называю это своей униформой, — объяснила она. — Моя мать была уборщицей, а мой отец собирал мусор, так что я тоже ношу форму».
Моне с детства мечтала стать певицей и актрисой, ссылаясь на Дороти Гейл в «Волшебнике страны Оз» как на одно из первых впечатлений, оказанных на нее. С самого раннего возраста Моне проявила себя как высокохудожественный и умный ребенок. Она выделялась как певица в местной баптистской церкви и появлялась в местных постановках мюзиклов, таких как «Волшебник» и «Золушка».
Помимо пения и выступлений, Моне была также не по годам развитой молодой писательницей. Она присоединилась к Кружковому театру молодых драматургов Канзас-Сити «Круглый стол» и написала несколько полнометражных пьес и мюзиклов. Один сценарий, законченный, когда ей было всего 12 лет, рассказывал историю мальчика и девочки, которые соревнуются за любовь к растению — идея, вдохновленная альбомом Стиви Уандера 1979 года «Путешествие по тайной жизни растений».
«Я была без ума от фотосинтеза», — предложила она в качестве объяснения.
Джанель Моне. Фото: соцсети
После окончания средней школы Ф.Л. Шлагле в Канзас-Сити Моне получила стипендию для изучения музыкального театра в Американской музыкально-драматической академии в Нью-Йорке, где она была единственной чернокожей женщиной в своем классе. Однако Моне быстро бросила академию, потому что чувствовала творческую подавленность.
«Я хотела писать свои собственные мюзиклы, — вспоминала она. — Я не хотела жить опосредованно через персонажа, которого играли тысячи раз — в условиях, когда все хотели сыграть одного и того же человека».
Карьерный прорыв
Бросив школу, Моне переехала в Атланту, где жила в пансионате с пятью другими женщинами и устроилась на работу в офисное депо. Она самостоятельно спродюсировала демо-диск под названием Janelle Monáe: The Audition и неустанно гастролировала по местным колледжам, исполняя и продвигая свою музыку. Именно во время одного из таких туров Моне познакомилась с двумя молодыми авторами песен-единомышленниками — Чаком Лайтнингом и Нейтом Уандером. Вскоре они втроем основали Wondaland Arts Society — звукозаписывающий лейбл и творческий коллектив для продвижения инновационной музыки и искусства.
Большой прорыв Моне наступил в 2005 году, в возрасте 20 лет, когда она исполнила песню Роберты Флэк Killing Me Softly With His Song на вечере с открытым микрофоном. Big Boi, половина знаменитого хип-хоп дуэта OutKast, были в зале и были полностью впечатлены выступлением Моне, после чего подошли к ней и сказали: «Чувиха, это было вдохновляюще!»
Они исполнили с Моне два трека, Time Will Reveal и Lettin’ Go, из альбома хип-хоп группы Purple Ribbon All-Stars ’Got Purp? Vol. II, выпущенного позже в том же году. Год спустя, в 2006-м, OutKast исполнили с Моне еще две песни, Call the Law и In Your Dreams, из своего популярного и нашумевшего альбома Idlewild.
Джанель Моне на сцене. Фото: Global Look Press
Big Boi также привлекли к Моне внимание рэпера и продюсера Шона Дидди Комбса, который затем посетил ее страницу на MySpace и был впечатлен ее музыкальными способностями, сообщает Rolling Stone. Дидди прилетел в Атланту, чтобы посмотреть на одно из ее выступлений, и вскоре после этого подписал с ней дистрибьюторский контракт с Bad Boy Records. Обычно контролирующий себя Дидди сказал, что он был настолько уверен в таланте Моне, что позволил ее музыке и профилю расти естественным образом, рассказав The Hollywood Reporter:
«Я не был таким уж помешанным на контроле, и для меня пришло время признать, что у других людей, возможно, были идеи, которые я не понимал, и я все равно был бы в состоянии поддержать это и сыграть на своей позиции».
Музыкальный успех с Metropolis
После работы над Idlewild Моне решила создавать свою собственную музыку. Ее EP 2007 года, Metropolis: Suite I (The Chase), был выпущен лейблом Diddy's Bad Boy Records. «Сюита I» («Погоня») — первая часть многосерийного сериала Моне «Метрополис» о вымышленном андроиде по имени Синди Мейвезер (которую изображает Моне) из 2719 года, которая влюбляется в человека и выступает против мрачного общества, подавляющего свободу и любовь. На сериал частично повлиял классический немецкий немой фильм «Метрополис» (1927) Фрица Ланга.
Дидди назвал EP «необычным и инновационным» и сказал, что хотел бы поддержать Моне, потому что «если ты лидер в этой индустрии, ты хочешь помогать продвигать ее вперед, а она артистка, которая помогла бы продвигать ее вперед». Metropolis: Suite I (The Chase) достигли 115-й строчки в чарте альбомов Billboard 200, а их ведущий сингл Many Moons получил номинацию на «Грэмми» за лучшее городское/альтернативное исполнение. Сингл Open Happiness был показан в финале сезона American Idol в 2009 году, в том же году, когда Моне выступала на разогреве у No Doubt во время их летнего тура.
«Архандроид»
В 2010 году Моне выпустила свой дебютный полноформатный альбом The ArchAndroid, который достиг 17-й строчки в Billboard 200 и включал синглы Cold War и Tightrope, в последнем из которых участвовал Big Boi. Архандроид продолжил концепцию Metropolis Моне, чья футуристическая научно-фантастическая история также послужила аллегорией истории афроамериканцев. В новом альбоме Синди Мейвезер узнает, что она — похожая на мессию фигура по имени Архандроид, которой суждено бороться с угнетением и спасти мир.
«Я верю, что к 2029 году мы будем жить в мире андроидов, — сказал Моне. — Как мы все будем жить дальше? Будем ли мы гуманно относиться к андроидам? Каким это будет общество, когда мы будем интегрированы?»
Джанель Моне выступает в Humphrey's by the Bay в Сан-Диего в рамках североамериканского тура Out My Mind, Just In Time. 2 июня 2010 г., Сан-Диего, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
ArchAndroid получил восторженные отзывы и принес Моне еще две номинации на «Грэмми» за лучший современный R&B-альбом и лучшее городское/альтернативное исполнение Tightrope. Благодаря своему мощному голосу и безграничному творчеству Моне стала восходящей звездой современного R & B. Она выступила на церемонии вручения «Грэмми» с артистами Бруно Марсом и B.o.B.B. и причислила к своим поклонникам Марса, Дидди, Биг Боя, Принса и президента Барака Обаму.
«Электрическая леди» и актерская карьера
В 2013 году Мона выпустила свой второй альбом The Electric Lady, который также получил восторженные отзывы. Альбом продолжил тему Metropolis и включал выступления других R&B-исполнителей, таких как Принс, Мигель, Соланж и Эрика Баду. Особое признание получил ее сингл Q.U.E.E.N. с Badu, стилизованный в форме вопроса и ответа.
Принс объявил клип на Q.U.E.E.N. лучшим музыкальным видео года и назвал Electric Lady лучшим альбомом года. Альбом показал лучшие результаты, чем его популярный предшественник, достигнув 5-го места в Billboard 200. Моне также получила признание на мероприятии Billboard 2013 «Женщины в музыке», получив награду Billboard «Восходящая звезда».
Джанель Моне принимает участие в церемонии вручения премии BET Awards 2013, 30 июня 2013 г. в Nokia Theatre Live в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Фото Global Look Press
Моне продолжала набирать популярность и в последующие годы. Она дебютировала в качестве музыкальной гостьи в Saturday Night Live в октябре 2013 года и была удостоена звания «Женщина года 2014» на ежегодном гала-концерте форума чернокожих мужчин Гарвардского колледжа в честь чернокожих женщин.
В феврале 2015 года лейбл Monáe Wondaland Arts Society объявил о создании совместного предприятия с лейблом L.A. Reid's Epic Records для продвижения ее артистов, начиная с мартовского релиза Wondaland Presents: The Eephus, в котором были представлены треки Jidenna, Roman, St. Beauty, Deep Cotton и Моне. В августе того же года Моне и коллектив Wondaland Arts Society исполнили песню протеста Hell You Talmbout о жестокости полиции по отношению к чернокожим людям. Его стали описывать как гимн движения Black Lives Matter.
Примерно в это же время Моне также начала свою актерскую карьеру, озвучив персонажа в полнометражном мультфильме «Рио-2» (2014), Моне появилась во второстепенной роли в получившей признание критиков драме «Лунный свет» (2016), которая впоследствии получила премию «Оскар» за лучшую картину.
Джанель Моне в фильме «Лунный свет». Фото: кадр из фильма 2016 года
Затем она снялась в роли Мэри Уинстон-Джексон в биографическом фильме 2016 года «Скрытые фигуры», который рассказывает о жизни небольшой группы чернокожих женщин, работавших в НАСА в космическую эру. Моне оставалась музыкально активной и в это время, появившись в песне Venus Fly с Граймсом для своего альбома Art Angels (2015). Журнал Billboard назвал Моне «мини-магнатом», признав ее деловую хватку и артистизм в управлении собственным лейблом.
«Грязный компьютер»
В конце февраля 2018 года Моне выпустили два новых сингла, Make Me Feel и Django Jane, написанные под влиянием Принса. Ее следующий сингл PYNK, созданный совместно с Граймсом, дебютировал в апреле. Несколько недель спустя был выпущен ее долгожданный третий студийный альбом «Грязный компьютер», который сопровождался короткометражным фильмом, который она назвала «картина эмоций». Альбом, который не продолжил сюжетную линию «Метрополиса», представлял собой эклектичное сочетание жанров, включая поп, R&B, рэп, спейс-рок и нео-соул.
Dirty Computer дебютировал под номером 6 в Billboard 200 и получил положительные отзывы критиков. Газета New York Times назвала это «данью уважения женщинам и спектру сексуальных идентичностей», в то время как NME описала это как «бурное празднование свободы, ярости и неистовства против угнетателей». Моне получила номинацию на «Грэмми» за лучшее музыкальное видео за песню PYNK, а также награду «Альбом года». Хотя она не победила ни в одной из номинаций, она выступила с одним из выдающихся выступлений вечера на церемонии награждения 2019 года.
Высказывания
Подчеркивая свою работу по борьбе с угнетением, Моне произнесла мощную речь на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2018 году.
«Мы пришли с миром, но мы серьезно относимся к делу. И тем, кто посмеет попытаться заставить нас замолчать. Мы предлагаем два слова: «время вышло», — сказала она, имея в виду движение за равенство женщин, которое поднялось на волне обвинений в насилии, охвативших Голливуд.
Джанель Моне, 2018 год. Фото: Global Look Press
Дополнительные проекты
В декабре того же года Моне была названа первопроходцем года на мероприятии Billboard 2018 «Женщины в музыке». Она также продолжала продвигать свою актерскую карьеру, появившись вместе со Стивом Карреллом в фантастическом драматическом фильме «Удивительный мир Марвена» (2018) и озвучив два фильма 2019 года — «Куклы с характером» и «Леди и бродяга». У нее также была роль второго плана в биографическом фильме о Харриет Табман «Харриет» (2019), и она заменила Джулию Робертс на главной роли во втором сезоне телесериала Amazon Prime «Возвращение домой» в 2020 году.
Джанель Моне в сериале «Возвращение домой». Фото: кадр из фильма 2020 года
В течение этого времени Моне продолжала исполнять музыку, исполнив музыкальное вступление к 92-й церемонии вручения премии «Оскар» в феврале 2020 года, выступление, которое прославляло разнообразие и стремилось подчеркнуть недопредставленные голоса.
Она сыграла свою самую высоко оцененную критиками актерскую роль на сегодняшний день в детективном фильме «Достать ножи: Стеклянная луковица» (2022), в главной роли вместе с Бенуа Бланком, мастером детективного дела Дэниела Крейга. Веб-сайт Den of Geek написал, что игра Моне «широко признана одним из лучших аспектов фильма».
Дэниел Крейг и Джанель Моне в фильме «Достать ножи: Стеклянная луковица» (2022). Фото: кадр из фильма
Четвертый студийный альбом Моне The Age of Pleasure выпущен 9 июня 2023 года лейблами Wondaland Arts Society, Bad Boy Records и Atlantic Records. Для продвижения альбома было выпущено два сингла — Float и Lipstick Lover