Ее образы надолго запоминаются зрителю, а концерты производят фурор: кто такая Джанель Моне

Big Boi также привлекли к Моне внимание рэпера и продюсера Шона Дидди Комбса, который затем посетил ее страницу на MySpace и был впечатлен ее музыкальными способностями, сообщает Rolling Stone. Дидди прилетел в Атланту, чтобы посмотреть на одно из ее выступлений, и вскоре после этого подписал с ней дистрибьюторский контракт с Bad Boy Records. Обычно контролирующий себя Дидди сказал, что он был настолько уверен в таланте Моне, что позволил ее музыке и профилю расти естественным образом, рассказав The Hollywood Reporter:

«Я не был таким уж помешанным на контроле, и для меня пришло время признать, что у других людей, возможно, были идеи, которые я не понимал, и я все равно был бы в состоянии поддержать это и сыграть на своей позиции».

Музыкальный успех с Metropolis

После работы над Idlewild Моне решила создавать свою собственную музыку. Ее EP 2007 года, Metropolis: Suite I (The Chase), был выпущен лейблом Diddy's Bad Boy Records. «Сюита I» («Погоня») — первая часть многосерийного сериала Моне «Метрополис» о вымышленном андроиде по имени Синди Мейвезер (которую изображает Моне) из 2719 года, которая влюбляется в человека и выступает против мрачного общества, подавляющего свободу и любовь. На сериал частично повлиял классический немецкий немой фильм «Метрополис» (1927) Фрица Ланга.

Дидди назвал EP «необычным и инновационным» и сказал, что хотел бы поддержать Моне, потому что «если ты лидер в этой индустрии, ты хочешь помогать продвигать ее вперед, а она артистка, которая помогла бы продвигать ее вперед». Metropolis: Suite I (The Chase) достигли 115-й строчки в чарте альбомов Billboard 200, а их ведущий сингл Many Moons получил номинацию на «Грэмми» за лучшее городское/альтернативное исполнение. Сингл Open Happiness был показан в финале сезона American Idol в 2009 году, в том же году, когда Моне выступала на разогреве у No Doubt во время их летнего тура.

«Архандроид»

В 2010 году Моне выпустила свой дебютный полноформатный альбом The ArchAndroid, который достиг 17-й строчки в Billboard 200 и включал синглы Cold War и Tightrope, в последнем из которых участвовал Big Boi. Архандроид продолжил концепцию Metropolis Моне, чья футуристическая научно-фантастическая история также послужила аллегорией истории афроамериканцев. В новом альбоме Синди Мейвезер узнает, что она — похожая на мессию фигура по имени Архандроид, которой суждено бороться с угнетением и спасти мир.