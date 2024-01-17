«Всем в пример. Браво!»: в комментариях под фото Гузеевой фанаты заглушили голоса хейтеров

Неудачное фото

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, как и многие другие знаменитости, постоянно сталкивается с хейтом в Сети по поводу внешности.

Именно в ответ на критику звезда опубликовала на своей странице в социальной сети снимок, где она предстала в неудачном ракурсе и без косметики.

Подписала она свой пост в язвительном тоне, где в конце добавила:

«Вот она я. Такая-сякая».

Ранее Гузеева заявляла, что с возрастом красота у любой женщины, в том числе у нее увядает, и уже сложно строить «глазки мужчинам». Актриса не отрицает чудеса пластической хирургии и готова к изменениям. Лариса не видит ничего зазорного в том, чтобы исправить недостатки природы.