«Всем в пример. Браво!»: в комментариях под фото Гузеевой фанаты заглушили голоса хейтеров

Лариса Гузеева не боится демонстрировать свои фото без макияжа. Фото: Global Look Press

Как отреагировали на Ларису Гузееву без макияжа, выяснила Teleprogramma.pro.

Неудачное фото

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, как и многие другие знаменитости, постоянно сталкивается с хейтом в Сети по поводу внешности.

Именно в ответ на критику звезда опубликовала на своей странице в социальной сети снимок, где она предстала в неудачном ракурсе и без косметики.

Подписала она свой пост в язвительном тоне, где в конце добавила:

«Вот она я. Такая-сякая».

Ранее Гузеева заявляла, что с возрастом красота у любой женщины, в том числе у нее увядает, и уже сложно строить «глазки мужчинам». Актриса не отрицает чудеса пластической хирургии и готова к изменениям. Лариса не видит ничего зазорного в том, чтобы исправить недостатки природы.

Лариса Гузеева опубликовала в Сети неудачное фото. Фото: соцсети

Комментарии поклонников

Преданные подписчики в комментариях поддержали Ларису Андреевну, написав, что она для них всегда является примером.

Ja_nochka1: «Настоящая, живая, смешная, уверенная в себе, очень мудрая и сильная женщина. Всем в пример. Ну и, разве, у королев могут быть комплексы? Нет, конечно! Браво!»

Maydream11976: «Всегда шикарная, всегда остроумная и бесконечно любимая».

tatarka_narusskom: «У всех бывают неудачные фотографии, но по вам сразу понятно, что вы ухоженная, красивая, умная дама».

Olga_singereanu: «Вы потрясающий, замечательный, прямолинейный человек! Обожаю вас, ваш ум, мастерство, подход, решительность. А фото - они такие. Из тысячи практически любая дама едва ли выберет подходящее».

casinaolga671: «Настоящую красоту ничем не испортишь!»

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Поклонники поддержали Ларису Гузееву в соцсети. Фото: Global Look Press

Хейтеры

Но не обошлось и без критики. Некоторые комментаторы оказались не столь лестны и тоже высказали свое мнение.

Nikaderzskaya: «А зачем недорогим друзьям вообще фото выкладывать? Пройди мимо критики. Но нет! Надо спорить, иронизировать, кривляться. Смешно! Чего обижаться. Время-то ушло».

Galinakozlova3169: «Надо вовремя всегда уходить!»

Ludmila_petuhova: «Напоказ высокомерие, иногда даже сама не справляется».

Хейтеры не оценили порыв Ларисы Гузеевой. Фото: Global Look Press

Мода на естественность

К слову, многие знаменитости в последнее время все чаще стали публиковать фото без косметики и фильтров. Поклонникам нравится осознавать, что и звезды в большинстве случаев - обычные люди, и они поддерживают любимцев своими комментариями. 

Критики тоже не дремлют, считая, что человек из шоу-бизнеса не должен разочаровывать публику такими снимками. Нужно оставаться всегда на высоте. Тем временем, знаменитые персоны сами делают свой выбор - показывать ли свою натуральность массе или скрывать ее под фотошопом и тоннами макияжа.

Годом ранее Гузеева уже демонстрировала поклонникам себя без прикрас, тогда ее тоже активно поддержали в комментариях.

Кстати, Юлия Высоцкая тоже поддержала тренд на естественность.

Недавно телеведущая опубликовала фото без грамма косметики. На нем актриса находится в салоне красоты.

Юлия Высоцкая часто выставляет снимки без макияжа. Фото: соцсети

Тренд на естественность набирает обороты не только в России.

Недавно на церемонии вручения премии «Золотой глобус» заграничные звезды появились на ковровой дорожке без наращенных волос, ресниц и ногтей, используя технику «Макияж без макияжа» в нюдовых оттенках.

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