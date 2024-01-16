Дочь Муслима Магомаева Марина выбрала семью, а не карьеру: история жизни наследницы великого певца

Детство и юность
Единственная дочь Муслима Магомаева, Марина, появилась на свет 7 декабря 1962 года в Азербайджане.
Родители познакомились во время учебы в музыкальном училище. В скором времени влюбленные сыграли свадьбу, а через полтора года у них родилась девочка. Но практически сразу после пополнения их отношения дали трещину.
Муслим Магомаев не долго прожил в браке с первой женой Офелией. Фото: группа ВК «Женские секреты»
Отец называл дочь Снегурочкой, потому что в день ее рождения в Баку выпал редкий для этих мест снег. Девочка считала папу веселым человеком, который мог поднять настроение в один миг.
Им удалось сохранить дружеские и теплые отношения даже после того, как взрослые подали на развод. Марина осталась с матерью Офелией, но часто встречалась с Магомаевым.
Когда девочка чуть подросла, ее отдали в музыкальную школу обучаться игре на фортепиано. А в 1986 году она окончила геофак Бакинского государственного университета.
Марина Магомаева не стала связывать свою профессиональную биографию с искусством. Фото: группа ВК «Женские секреты»
Карьера
От родителей Марина унаследовала творческий талант, но решила не связывать свою жизнь с искусством, потому что панически боялась сцены.
Получив диплом, выпускница почти 10 лет трудилась в Национальной академии наук Азербайджана. Затем три года отдала авиакомпании British Airways.
Муслим Магомаев мечтал, чтобы дочь ему аккомпанировала, что было очень сложно, по словам Марины. В искусстве он задавал высокую планку, и этим его дочь на него похожа.
Марина Магомаева поддерживала хорошие отношения с отцом. Фото: группа ВК «Женские секреты»
Личная жизнь
Марину знали все друзья ее отца. В 1985 году на дне рождения Магомаева она встретилась с Александром Козловским, сыном одного из товарищей отца. Молодые люди быстро подружились и вскоре уже почти не расставались.
Позже, когда дочь великого исполнителя приезжала в Москву, Алик, как называла его Марина, старался устроить ей досуг, водил по театрам и концертам. Затем мужчина переехал жить в США и через 10 лет связался с подругой.
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Марина Магомаева счастлива в браке с Александром Козловским. Фото: группа ВК «Женские секреты»
Он приехал к ней в Азербайджан и пригласил Марину в Америку на свой концерт. Она отправилась в гости в ближайшее время. Именно тогда вспыхнул роман, который закончился свадьбой. В 2000 году молодые отметили торжество, а через год стали счастливыми родителями Аллена.
Аллен унаследовал талант от знаменитого деда. Фото: группа ВК «Женские секреты»
Муслим Магомаев часто виделся с внуком и очень его любил. Когда певец покинул этот мир, взрослые некоторое время скрывали это от Аллена.
Мальчику достался талант знаменитого родственника и его боевой дух.
Несмотря на слухи о внебрачных детях Муслима, Марина в них не верит, заявив, что отец любил только три вещи: ее, музыку и вторую супругу Тамару Синявскую.
Сын Марины Магомаевой живет в Америке с родителями. Фото: группа ВК «Женские секреты»
Марина Магомаева в настоящее время
Марина Муслимовна с семьей продолжает жить в Америке, в штате Огайо. Она занимается домашним хозяйством и иногда дает частные уроки.
В августе 2022 года на Первом канале к 80-летию легендарного певца повторно вышел биографический сериал «Магомаев». Фильм повествовал об истории Муслима и Тамары Синявской, а также о его первой жене. В главных ролях снимались Милош Бикович и Ирина Антоненко.
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