Дочь Муслима Магомаева Марина выбрала семью, а не карьеру: история жизни наследницы великого певца

Отец называл дочь Снегурочкой, потому что в день ее рождения в Баку выпал редкий для этих мест снег. Девочка считала папу веселым человеком, который мог поднять настроение в один миг.

Им удалось сохранить дружеские и теплые отношения даже после того, как взрослые подали на развод. Марина осталась с матерью Офелией, но часто встречалась с Магомаевым.

Когда девочка чуть подросла, ее отдали в музыкальную школу обучаться игре на фортепиано. А в 1986 году она окончила геофак Бакинского государственного университета.