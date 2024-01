От скромных начинаний на службе в военно-морских силах до вершин кантри-музыки: кто такой Зак Брайан

Кто такой Зак Брайан?

Зак Брайан — кантри-певец и автор песен, известный по хитам Something in the Orange и I Remember Everything, спетым дуэтом с Кейси Масгрейвз. Брайан впервые получил известность во время своей службы в ВМС США, когда начал записывать песни в свободное время и выкладывать их в Интернет.

Как только его музыка начала привлекать всеобщее внимание, он получил почетное увольнение, чтобы заниматься музыкой полный рабочий день. И его первый крупный студийный альбом, American Heartbreak 2022 года, и одноименный альбом 2023 года вошли в пятерку лучших в Billboard 200, причем последний дебютировал на первом месте. Академия музыки кантри назвала его Новым артистом-мужчиной года в 2022 году.