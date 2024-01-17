От скромных начинаний на службе в военно-морских силах до вершин кантри-музыки: кто такой Зак Брайан

Откуда Зак Брайан?

Закари Лейн Брайан родился 2 апреля 1996 года на Окинаве, Япония. Его родители, Дуэйн и Аннетт Динн Брайан, служили там в составе военно-морского флота США. У Брайана также есть сестра, Маккензи Тейлор.

Дуэйн и Аннет развелись, когда Заку было около 12 лет. Затем Зак жил со своим отцом, который получил полную опеку после развода и в конце концов снова женился. Однако Зак оставался близок к своей матери, которая боролась со злоупотреблением алкоголем и умерла в 2016 году.

Когда Зак учился в восьмом классе, его семья переехала в Оологу, штат Оклахома, недалеко от Талсы. По словам его сестры, он начал играть на гитаре, когда учился в средней школе. Музыка не была единственным увлечением Брайана в средней школе Оолога, где он был членом команды по борьбе и занимал пост президента студенческого совета, но его привлекла идея рассказывать истории с помощью песен.

«Когда мне было 14, мы начали сочинять эти дурацкие песни, я и мои приятели сидели без дела, и я просто никогда по-настоящему не ожидал, что когда-нибудь стану музыкантом, — сказал он The Oklahoman. — Но я всегда хотел писать песни. Это то, чем я хотел заниматься: я хотел быть автором песен».

Брайан также был полон решимости продолжить семейное наследие, вступив в военно-морской флот США — все его родители, дедушка, дяди и прадедушка служили. Он записался в армию, когда ему было 17.