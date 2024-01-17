От скромных начинаний на службе в военно-морских силах до вершин кантри-музыки: кто такой Зак Брайан

Кто такой Зак Брайан?
Зак Брайан — кантри-певец и автор песен, известный по хитам Something in the Orange и I Remember Everything, спетым дуэтом с Кейси Масгрейвз. Брайан впервые получил известность во время своей службы в ВМС США, когда начал записывать песни в свободное время и выкладывать их в Интернет.
Как только его музыка начала привлекать всеобщее внимание, он получил почетное увольнение, чтобы заниматься музыкой полный рабочий день. И его первый крупный студийный альбом, American Heartbreak 2022 года, и одноименный альбом 2023 года вошли в пятерку лучших в Billboard 200, причем последний дебютировал на первом месте. Академия музыки кантри назвала его Новым артистом-мужчиной года в 2022 году.
Откуда Зак Брайан?
Закари Лейн Брайан родился 2 апреля 1996 года на Окинаве, Япония. Его родители, Дуэйн и Аннетт Динн Брайан, служили там в составе военно-морского флота США. У Брайана также есть сестра, Маккензи Тейлор.
Дуэйн и Аннет развелись, когда Заку было около 12 лет. Затем Зак жил со своим отцом, который получил полную опеку после развода и в конце концов снова женился. Однако Зак оставался близок к своей матери, которая боролась со злоупотреблением алкоголем и умерла в 2016 году.
Когда Зак учился в восьмом классе, его семья переехала в Оологу, штат Оклахома, недалеко от Талсы. По словам его сестры, он начал играть на гитаре, когда учился в средней школе. Музыка не была единственным увлечением Брайана в средней школе Оолога, где он был членом команды по борьбе и занимал пост президента студенческого совета, но его привлекла идея рассказывать истории с помощью песен.
«Когда мне было 14, мы начали сочинять эти дурацкие песни, я и мои приятели сидели без дела, и я просто никогда по-настоящему не ожидал, что когда-нибудь стану музыкантом, — сказал он The Oklahoman. — Но я всегда хотел писать песни. Это то, чем я хотел заниматься: я хотел быть автором песен».
Брайан также был полон решимости продолжить семейное наследие, вступив в военно-морской флот США — все его родители, дедушка, дяди и прадедушка служили. Он записался в армию, когда ему было 17.
Служба в ВМС США
После окончания средней школы Брайан служил авиационным артиллеристом на военно-морском флоте. Он отвечал за сборку, ремонт и заряжание оружия. Брайан служил в Вашингтоне и Флориде, а также совершал командировки за границу в Бахрейн и Джибути.
«Это все, чем я жил, спал и ел в течение восьми лет, это все, что я знал с тех пор, как был, по сути, сопливым ребенком, — сказал он о своей службе в 2021 году. — Это действительно сделало из меня мужчину».
В свободное время Брайан записывал песни. Он начал публиковать клипы со своей музыкой в Интернете в 2015 году, а в 2019 году записал свой первый альбом DeAnn — второе имя его матери — с помощью своих друзей из военно-морского флота в Airbnb во Флориде. Год спустя, в 2020 году, он выпустил еще один альбом, Elisabeth, в который вошел его прорывной сингл Heading South. Видео, снятое в казармах военно-морского флота Брайана, набрало миллионы просмотров.
Как восходящее имя на кантри-сцене, Брайан — все еще действующий военнослужащий — дебютировал на знаменитом Grand Ole Opry в Нэшвилле, штат Теннесси, в апреле 2021 года. Вскоре после этого, в октябре, Брайан объявил, что получил почетное увольнение из военно-морского флота, чтобы продолжить музыкальную карьеру.
Певец поблагодарил своего артиллериста на флоте за то, что тот помог ему демобилизоваться, и признал, что его талант найдет отклик у слушателей.
«Однажды он посмотрел на меня и такой: Чувак, ты должен это сделать. Если ты этого не сделаешь, миллионы людей будут разочарованы тем фактом, что ты упустил этот шанс», — сказал Брайан в интервью Today's Country Radio.
Итак, Брайан подписал контракт с Warner Records и отправился в путь в качестве штатного исполнителя в своем туре Ain't for Tamin в октябре 2021 года.
Музыкальная карьера
В начале 2022 года Брайан выпустил серию синглов в преддверии выхода своего первого крупного студийного альбома American Heartbreak. Сюда вошла Something in the Orange, его самая успешная песня на сегодняшний день. В итоге она достигла № 1 как в чартах Hot Country Songs, так и Hot Rock & Alternative Songs. Orange также провел 66 недель в Billboard Hot 100, достигнув 10-й строчки.
Альтернативная версия песни также была представлена на American Heartbreak. Выпущенный в мае 2022 года, тройной альбом из 34 треков занял 5-ю строчку в Billboard 200 и установил рекорд года по однодневным трансляциям как на Spotify, так и на Apple Music, укрепив Брайана как восходящую звезду.
Несмотря на бешеный успех своего альбома, Брайан не был номинирован на премию CMA Awards 2022 в ноябре. Поклонники были расстроены таким пренебрежением, но певец прямо заявил, что никогда не хочет быть представленным к каким-либо наградам Ассоциации музыки кантри.
«Моя гордость в порядке, и я ценю всю любовь и поддержку, и я говорю это со всем уважением к другим исполнителям кантри. Заведения всегда будут странными», — написал он в своем твиттере.
И наоборот, Академия музыки кантри быстро узнала певца, назвав его Новым артистом года среди мужчин 2022 года на своей ежегодной церемонии в мае 2023 года. Набрав обороты, Брайан выпустил одноименный альбом в стиле кантри-рок собственного производства в августе 2023 года, который сразу же занял 1-е место в чартах Billboard 200 и Top Country Albums. Аналогичным образом, его ведущий сингл I Remember Everything, дуэт с Кейси Масгрейвз, дебютировал на первой строчке в Billboard Hot 100.
Ассоциация музыки кантри снова не смогла оставить без внимания успех Брайана и номинировала певца на звание Нового исполнителя года на CMAs 2023 года вместе с Jelly Roll, Меган Морони, Паркером Макколлумом и Хейли Уиттерс.
Несмотря на свою растущую популярность среди поклонников кантри, Брайан утверждает, что не хочет быть типичным представителем этого жанра.
«Я думаю, люди понимают, что я не такой, — сказал он в интервью New York Times в 2022 году. — Я хочу быть как Спрингстин, Kings of Leon, Эд Ширан, лишь на пороге жанра».
В марте 2024 года Брайан начнет 10-месячный тур Quittin’ Time, в котором также примут участие такие артисты, как Джейсон Исбелл и Шерил Кроу.
Фото: Обложка третьего студийного альбома американского певца и автора песен Зака Брайана, выпущенного 20 мая 2022 года лейблами Belting Bronco и Warner Records.
Появление на Йеллоустоуне
Музыка Брайана занимала видное место в драматическом сериале Paramount Network «Йеллоустоун» с Кевином Костнером в главной роли. Телешоу помогло повысить популярность ему, а также нескольким другим музыкантам, включая Whiskey Myers и Flatland Cavalry.
Йеллоустоун впервые использовал сингл Брайана Condemned в третьем сезоне 2020 года, а также включил такие треки, как Whiskey Fever, Flying or Crying и The Good I'll Do, в качестве части своего саундтрека. В декабре 2022 года Брайан появился в седьмом эпизоде пятого сезона сериала «Йеллоустоун», исполнив три песни — Motorcycle Drive By, Quittin’Time и Summertime Blues со своего мини-альбома Summertime Blues — на окружной ярмарке.
«Я польщен и не знаю, что я сделал, чтобы заслужить это», — сказал Брайан о своем опыте.
Зак Брайан. Фото: кадр из 7-го эпизода 5-го сезона сериала «Йеллоустоун» премьера которого состоялась 18 декабря 2022 г.
Разногласия и аресты
Брайан редко дает интервью и предпочитает держаться подальше от всеобщего внимания. Тем не менее, певец, который называет себя «абсолютным либертарианцем», не побоялся затронуть актуальные политические темы.
Брайан критиковал крупных продавцов билетов, в частности Ticketmaster, за то, что они берут с фанатов слишком много денег за посещение концертов и мероприятий.
«На моих концертах я встречал ребят, которые платили более четырехсот долларов, чтобы быть там, и с меня хватит», — написал он в своем твиттере в декабре 2022 года.
Он также сообщил, что сыграет ограниченное количество хедлайнеров в следующем году, и поклялся сделать все возможное, чтобы сделать цены более доступными. Но к сентябрю 2023 года певец объявил, что снова использует все сайты продажи билетов, включая Ticketmaster.
Брайан снова попал в заголовки газет в сентябре 2023 года, когда был арестован в Оклахоме за препятствование работе полицейского. Согласно полицейскому отчету, его личная охрана находилась за рулем внедорожника, который был остановлен предположительно за превышение скорости. Брайан вышел из своего пикапа, чтобы поговорить с задействованным офицером, и отказался вернуться к своей машине, как его просили.
Брайан, которого быстро выпустили на «бонде», рассказал об инциденте после того, как его фотография начала распространяться в социальных сетях, и извинился за свою роль в конфронтации.
«[Мое поведение] было нелепым, оно было незрелым, и я просто молюсь, чтобы все знали, что я не считаю себя выше закона», — сказал он.
По данным Associated Press, официальных обвинений в связи с инцидентом предъявлено не было.
Подруга и бывшая жена
Брайан, который разведен, в настоящее время встречается с Брианной ЛаПалья. Хет познакомился со спортивной фигуристкой Barstool, более известной как Брианна Чикенфри, на церемонии вручения премии ACM Awards в мае 2023 года. ЛаПалья присоединилась к Брайану на сцене на концерте в Нью-Йорке и подтвердила в июле 2023 года, что пара состоит в отношениях.
«Мы просто тусуемся, веселимся, — сказала она в своем подкасте PlanBri Uncut. — Посмотрим, к чему это приведет, и я счастлива».
Ранее Брайан был женат на Роуз Мэдден, с которой познакомился во время службы в армии. Пара поженилась в июле 2020 года, но развелась год спустя, в июле 2021 года. Однако о Мэдден известно немного других подробностей, включая ее звание во время службы. Хотя певица никогда не подтверждала это публично, считается, что он назвал свой альбом Elisabeth в ее честь. Ее полное имя Элизабет Роуз Мэдден.
В январе 2022 года Брайан начал встречаться с Деб Пайфер, координатором образовательной программы из Филадельфии. Наиболее примечательно, что эти двое попали в аварию на мотоцикле летом 2022 года; Брайан получил глубокую рану на правой руке и другие незначительные травмы, в то время как Пайфер практически не пострадала. После более чем года совместной жизни пара рассталась в мае 2023 года.
«Между нами все взаимно, мы расстаемся с множеством воспоминаний о хороших временах. Я очень прошу, чтобы все уважали ее и мою частную жизнь в это трудное время», - написал Брайан в Twitter.
Фото: Обложка второго студийного альбома американского певца и автора песен Зака Брайана, выпущенного 8 мая 2020 года на лейбле Belting Bronco.