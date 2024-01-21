Как слава обрушилась на молодых представителей известных актерских династий

Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя вряд ли могла стать учительницей или секретаршей: сколько бы родители ни отпирались в своих интервью от перспективы актерской карьеры дочерей (у Ани есть младшая сестра Маша), обе они начали сниматься в кино. В 9 лет Анна сыграла в картине Сергея Мокрицкого «Черновик». После было еще несколько ролей, но именно сложный образ Айгуль - школьницы, пережившей насилие и травлю, после чего выпрыгнувшей из окна, - стал настоящим прорывом.

Теперь 14-летней девочке в соцсети поступают серьезные предложения о рекламных интеграциях - по 420 тысяч рублей за пост! А ведь папа сперва был против участия Ани в сериале: «Я понимал, что она к этому отнесется очень серьезно и пропустит все через себя. Все-таки эти все моменты, которые есть у ее героини, тяжелые, и в этом смысле были сомнения, но она молодец, справилась».