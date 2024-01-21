Как слава обрушилась на молодых представителей известных актерских династий

Сериал Жоры Крыжовникова, ставший в прошлом году настоящей сенсацией, продолжает будоражить умы и сердца общественности. Неудивительно, что сыгравшие в фильме молодые актеры стали объектами пристального внимания. Кто-то был известен и до «Слова пацана» 18+, кто-то прославился лишь сейчас, однако многих из них объединяет то, что порой принято называть блатом (то есть принадлежность к семьям знаменитостей и, соответственно, шанс получить роль по родительской протекции). Впрочем, то, как исполнили эти артисты свои партии, заставляет о блате сразу же забыть.
Иван Янковский (Владимир «Адидас» Суворов)
Ролью бандита-десантника Иван вправе гордиться - народный артист СССР Олег Янковский наверняка бы внука похвалил. Фото: кадр из фильма
Еще одна главная роль досталась еще одному звездному ребенку из актерской семьи. Даже больше - династии. Иван - сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры и внук Олега Янковского и Людмилы Зориной. Как несложно догадаться, на завод Ваня не пошел и в армию, как его герой Вова Адидас, тоже. Янковский рос за кулисами, с восьми лет учился в Московской международной киношколе, а в 10 лет сыграл первую роль в режиссерском дебюте дедушки. В 26 лет получил главную роль в «Даме пик» Павла Лунгина, у которого Олег Янковский сыграл последнюю роль («Царь»).
Фото: Анатолий Жданов
Изначально Жора Крыжовников рассматривал на роль вернувшегося в криминальную Казань после афганской войны Адидаса другого актера. Но затем вдруг предложил эту роль Ивану. И хотя с усами и в мешковатом свитере Янковский-младший больше похож на инженера советского НИИ, зрители буквально рукоплескали актеру.
Кстати, с Леоном Кемстачем актер дружит семьями, поскольку Антон Богданов не раз с Иваном снимался.
Анна Пересильд (Айгуль)
В роли Айгуль Аня невероятно убедительна, да и как может быть иначе, когда у нее такая мама? Фото: кадр из фильма
Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя вряд ли могла стать учительницей или секретаршей: сколько бы родители ни отпирались в своих интервью от перспективы актерской карьеры дочерей (у Ани есть младшая сестра Маша), обе они начали сниматься в кино. В 9 лет Анна сыграла в картине Сергея Мокрицкого «Черновик». После было еще несколько ролей, но именно сложный образ Айгуль - школьницы, пережившей насилие и травлю, после чего выпрыгнувшей из окна, - стал настоящим прорывом.
Теперь 14-летней девочке в соцсети поступают серьезные предложения о рекламных интеграциях - по 420 тысяч рублей за пост! А ведь папа сперва был против участия Ани в сериале: «Я понимал, что она к этому отнесется очень серьезно и пропустит все через себя. Все-таки эти все моменты, которые есть у ее героини, тяжелые, и в этом смысле были сомнения, но она молодец, справилась».
Фото: Владимир Веленгурин/КП
молодец, справилась».
Мама и вовсе рыдала, когда смотрела сериал. Но все в итоге остались счастливы. Доволен своим выбором и Жора Крыжовников, который предрекает Анне большое актерское будущее.
Леон Кемстач (Андрей «Пальто» Васильев)
Леон - пацан не только в сериале, но и в жизни, ведь его отчимом является тот самый рыжий Антоха, он же Антон Богданов из «Реальных пацанов» (на фото - с пасынком и женой). Фото: кадр из фильма
Главного героя сериала - домашнего мальчика, музыканта Андрея, который становится уличным хулиганом по прозвищу Пальто, - сыграл Леон Кемстач. Леон (это, кстати, настоящее имя) родился в семье блогерши Лауры Кемстач, которая недавно вышла замуж за Антона Богданова, того самого, из «Реальных пацанов». Таким образом, Леон стал пасынком артиста, ну а кто настоящий отец 15-летнего паренька, до сих пор большая тайна (якобы у Кемстача есть шотландские корни, хотя отца зовут не Дункан Маклауд, а всего лишь Илья). Поначалу Леон учился в лучших частных школах двух столиц, а затем мама отправила сына в ОАЭ - оттуда Леон и прилетал на съемки «Слова пацана» в заснеженный Ярославль! Парень учит английский, французский, немецкий и китайский, занимается спортом, в детстве увлекался танцами.
Фото: личная страница Лауры Кемстач в социальной сети
Впервые Леона в кино притащил... угадайте кто? Верно, отчим: в 2021 году Богданов, активно пробующий себя в режиссуре, снял мелодраму «Нормальный только я», где доверил пасынку эпизод. А в «Слово пацана» Кемстач попал почти случайно - увидел объявление о кастинге в соцсетях Александра Петрова, которого Крыжовников снял в сериале «Звоните ДиКаприо!», и решил попытать удачу. И не прогадал.
Иван Макаревич (Джон)
Ивану в «Слове пацана» достался не самый выигрышный образ, но актер не побоялся выглядеть мерзким и жалким. Фото: кадр из фильма
Сын признанного иноагентом лидера группы «Машина времени», в отличие от большинства коллег по «Слову пацана», имеет за плечами приличный послужной список. 36-летний актер отучился в Школе-студии МХАТ и ГИТИСе, в 18 лет дебютировал в большом кино, снявшись в популярном фильме «Бой с тенью». Запомнился молодой человек и по ролям Ивана Пущина в картине «1814» и молодого царя в телесериале «Иван Грозный».
В провальной «Бригаде-2» («Наследник»), в которой отказался сниматься Сергей Безруков, артист сыграл сына Саши Белого. Но неудача фильма, в которой Ивана вряд ли можно обвинять, Макаревича не подкосила - актер продолжил сниматься и записал на свой счет несколько работ в достойных проектах («Пьяная фирма», «Мертвые души», «Вне себя»). В «Слове пацана» Иван воплотил образ Джона - ресторанного музыканта с амбициями рок-звезды, который соперничает с персонажем Леона Кемстача в борьбе за сердце симпатичной инспекторши по делам несовершеннолетних (Анастасия Красовская).