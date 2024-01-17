Штурмом взяла чарты с дебютным альбомом и стала кумиром подростков: путь к успеху Оливии Родриго

Когда Родриго была ребенком, мать познакомила ее с альтернативным роком, таким как No Doubt, the White Stripes и Smashing Pumpkins. Сама Родриго рано проявила склонность к музыке. В возрасте пяти лет она начала брать уроки пения; вскоре она участвовала в местных конкурсах и шоу талантов. В юном возрасте она также писала песни.

Когда Родриго было девять лет, она начала брать уроки игры на фортепиано. Сначала она ненавидела заниматься на фортепиано, но потом поняла, что этот инструмент помогает ей в написании песен.

Юношеские песни Родриго часто были посвящены разбитым сердцам, еще до того, как у нее появился парень.

«Я буквально писала песни о расставании еще до того, как взяла парня за руку», — сказала она People.

Кроме того, Родриго проявила страсть к актерскому мастерству, начав посещать занятия к тому времени, когда ей исполнилось шесть. У нее были роли в школьных постановках, но также она начала прослушиваться для профессиональной работы. Для этого родители взяли ее с собой в 90-мильный поход в Лос-Анджелес.

Успех Родриго не был мгновенным. Ее родители, которые не подталкивали ее к тому, чтобы она стала детской актрисой, сказали своей дочери, что она может прекратить прослушивание. Однако она была полна решимости продолжать.

Слава Диснея благодаря школьному мюзиклу

В возрасте 10 лет Родриго получил главную роль в фильме «Американская девушка: Грейс способствует успеху» (2015). Два года спустя она получила роль Пейдж Олвер в сериале канала Disney «Бизардварк» (2016–2019).