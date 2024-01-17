Штурмом взяла чарты с дебютным альбомом и стала кумиром подростков: путь к успеху Оливии Родриго

Кто такая Оливия Родриго?
Певица и актриса Оливия Родриго выросла в Калифорнии, где рано проявила способности к музыке, в том числе к сочинению собственных песен. Будучи ребенком-актером, она получила главные роли в сериалах «Бизардварк» и «Школьный мюзикл: Мюзикл: сериал».
Родриго выпустила душераздирающий дебютный сингл Drivers License в январе 2021 года. Песня заняла первое место в Billboard Hot 100 и стала первой песней, которую прослушали более миллиарда раз в 2021 году. Позже в том же году она выпустила альбом Sour, получивший «Грэмми», и свой второй альбом GUTS в сентябре 2023 года.
Оливия Родриго на 14-й губернаторской премии в бальном зале Рэя Долби в Ovation Hollywood, 9 января 2024 года. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и родители
Оливия Изабель Родриго родилась 20 февраля 2003 года в Мурриете, Калифорния. Родриго выросла в Темекуле, Калифорния, со своими родителями — Дженнифер, учительницей, и Крисом, семейным психотерапевтом.
Мать Оливии имеет немецкое и ирландское происхождение, а ее отец филиппинского происхождения. Родриго гордится тем, что она филиппиноамериканка из двух рас, но призналась, что не всегда чувствовала себя так:
«Я и другие мои друзья, более этнические, выросли в этом мире, где мы думали, что быть белой девушкой будет лучше, и ты будешь счастливее, и ты будешь нравиться людям больше».
Оливия Родриго в детстве с отцом. Фото: соцсети
Когда Родриго была ребенком, мать познакомила ее с альтернативным роком, таким как No Doubt, the White Stripes и Smashing Pumpkins. Сама Родриго рано проявила склонность к музыке. В возрасте пяти лет она начала брать уроки пения; вскоре она участвовала в местных конкурсах и шоу талантов. В юном возрасте она также писала песни.
Когда Родриго было девять лет, она начала брать уроки игры на фортепиано. Сначала она ненавидела заниматься на фортепиано, но потом поняла, что этот инструмент помогает ей в написании песен.
Юношеские песни Родриго часто были посвящены разбитым сердцам, еще до того, как у нее появился парень.
«Я буквально писала песни о расставании еще до того, как взяла парня за руку», — сказала она People.
Кроме того, Родриго проявила страсть к актерскому мастерству, начав посещать занятия к тому времени, когда ей исполнилось шесть. У нее были роли в школьных постановках, но также она начала прослушиваться для профессиональной работы. Для этого родители взяли ее с собой в 90-мильный поход в Лос-Анджелес.
Успех Родриго не был мгновенным. Ее родители, которые не подталкивали ее к тому, чтобы она стала детской актрисой, сказали своей дочери, что она может прекратить прослушивание. Однако она была полна решимости продолжать.
Слава Диснея благодаря школьному мюзиклу
В возрасте 10 лет Родриго получил главную роль в фильме «Американская девушка: Грейс способствует успеху» (2015). Два года спустя она получила роль Пейдж Олвер в сериале канала Disney «Бизардварк» (2016–2019).
Оливия Родриго (крайняя слева) в сериале «Бизардварк». Фото: кадр из фильма
Она снялась вместе с Мэдисон Ху, которая остается близкой подругой. Роль требовала, чтобы Родриго научилась играть на гитаре. Это также означало переезд в Лос-Анджелес к ее семье и окончание государственной школы.
Оливия Родриго в возрасте 13 лет. 8 июня 2016 г. Фото: Global Look Press
Затем, когда ей было 15, Родриго получила главную роль Нини Салазар-Робертс в «Школьном мюзикле: Мюзикл: сериал», премьера которого состоялась в ноябре 2019 года. За кадром она продолжала писать свои собственные песни. Песня «Я больше», которой она впервые поделилась в Сети, привела к тому, что шоу Disney + попросило ее сочинить песню для ее персонажа HSM: TM: TS.
Родриго исполнила получившуюся в результате балладу «Все, что я хочу», когда ей было 16. Она стала хитом для High School Musical: The Musical: The Series, а также попала в чарты Billboard Hot 100 в 2020 году. Молодой актер, покинувший HSM:TM:TS после трех сезонов в 2022 году, вскоре получил новую профессиональную возможность.
Хитовая песня Drivers license
Способности, которые Родриго продемонстрировала с All I Want, привлекли внимание многих лейблов. В конечном итоге она подписала контракт с Geffen Records. Другие певцы, которые начинали с программ Disney, такие как Майли Сайрус и Селена Гомес, сначала подписали контракт с Disney's Hollywood Records, так что выбор Родриго обозначил иную траекторию.
Она призналась: «Я думаю, что есть определенный архетип диснеевской звезды, ставшей поп-звездой, которому я не хотела следовать».
При поддержке продюсера Дэна Нигро, который впервые обратился к Родриго после того, как увидел ее пение в Сети, drivers license был записан для выпуска в январе 2021 года. Баллада о расставании дебютировала под номером один в Billboard Hot 100, что сделало 17-летнюю Родриго самым молодым исполнителем, совершившим этот подвиг. На TikTok бесчисленное множество людей синхронизировали музыку по губам и создали кавер-версии на эту песню.
Исповедальный стиль Родриго сравнивали с Тейлор Свифт, которая является ее кумиром. Содержание песни также вызвало слухи о том, что речь идет о расставании Родриго с коллегой по фильму HSM: TM: TS Джошуа Бассеттом.
Оливия Родриго и Джошуа Бассет. Фото: соцсети
Однако привлекательность песни выходит за рамки поклонников Disney.
Родриго сказала New York Times: «Самое классное в drivers license то, что я видела так много видеороликов, где люди говорят: «Я понятия не имею, кто эта девушка, но мне действительно нравится эта песня».
Охват мелодии отразился в вирусном скетче Saturday Night Live, в котором группа мужчин воспевала Drivers License.
Альбом и выступления Sour
После Drivers License Родриго решила создать полноформатный альбом вместо того, чтобы придерживаться своего предыдущего плана выпустить EP. Она работала по 13 часов в день семь дней в неделю над альбомом complete Sour, который продюсировал Нигро. Родриго написала или выступила соавтором каждой песни на альбоме.
В апреле 2021 года сингл Sour deja vu занял 8-ю строчку в Billboard Hot 100. Это сделало Родриго первой исполнительницей, чьи первые два сингла попали в топ-10. Еще один сингл, Good 4 u, вышел в мае 2021 года и стал еще одним лидером чарта. Эти успехи продемонстрировали, что Родриго не была «чудом с одним ударом».
Оливия Родриго на сцене музыкального фестиваля iHeartRadio 2021 в AREA15 18 сентября 2021 года в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Фото:Global Look Press
Sour вышел 21 мая 2021 года и имел успех как у критиков, так и у коммерсантов. Rodrigo гордится своим искренним содержанием, в котором множество песен посвящены разбитым сердцам.
«Я автор песен, который пишет, исходя из аутентичности и правды, — заявила она Billboard. — И, честно говоря, любовь, счастье и все остальное не были чувствами, которые я испытывала в то время. И какой смысл выпускать пластинку, если это не то, что, по вашему мнению, важно сказать людям?»
Различные стили треков отражают разнообразие музыкальных влияний Родриго, которые включают Фиону Эппл, Аланис Мориссетт и Green Day.
Помимо охвата слушателей, которые борются со своим собственным горем, Родриго поделилась с Clash Music, что она надеется, что ее музыка заговорит со всеми молодыми девушками, которые испытывают неуверенность в своей этнической принадлежности и идентичности, подобно тому, как это когда-то делала певица.
Родриго исполнила Drivers License на The Tonight Show с Джимми Фэллоном в главной роли в феврале 2021 года. Из-за пандемии CoViD-19 ее первое живое выступление состоялось только на церемонии Brit Awards в Соединенном Королевстве в мае 2021 года. Она добилась там успеха и в качестве бонуса познакомилась со своим кумиром Тейлор Свифтом. Родриго также была музыкальным исполнителем в эпизоде Saturday Night Live в том же месяце.
В ноябре того же года Родриго была номинирована на семь премий «Грэмми», включая «Лучший новый исполнитель». В апреле следующего года она привезла домой три приза, укрепив свое место в качестве одной из самых ярких восходящих звезд музыки.
Оливия Родриго. Кадр из клипа
Новый альбом GUTS
Родриго быстро доказала, что успех ее первого альбома не был удачей новичка. В конце июня 2023 года она выпустила Vampire, первый сингл с ее второго альбома GUTS. Песня дебютировала под номером один в Hot 100, обеспечив Родриго третью строчку чарта и сделав ее первой исполнительницей в истории, у которой лидирующие синглы с двух альбомов, открывающих карьеру, оба дебютировали на первой строчке.
Как и первый сингл, новый альбом дебютировал на вершине Hot 200 и опередил ее предыдущий альбом Sour, продав в США 320 000 альбомов, что эквивалентно. Все 12 песен с альбома одновременно попали в топ-40, а Vampire вернулась на первое место.
Родриго сказала, что ее целью было сделать GUTS более игривым проектом по сравнению с Sour, который она сравнила с альбомом после расставания с Бассеттом.
«Этот альбом олицетворяет взросление, поиск себя в мире и связанную с этим неловкость, — сказал Родриго в интервью Rolling Stone. — Я чувствую, что расту семимильными шагами».
В ноябре 2023 года Родриго дебютировала с синглом Can't Catch Me Now и сопровождающим видео к фильму «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях».
Оливия Родриго и Конан Грей на премьере фильма «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе. 12 ноября 2023 года Фото: Global Look Press
Премия «Грэмми»
Родриго выиграл три премии «Грэмми» из 13 номинаций, включая шесть за церемонию 2024 года.
На церемонии в апреле 2022 года она забрала домой лучшее сольное поп-исполнение за drivers license, а затем исполнила отмеченную наградами песню вживую. Позже вечером Sour выиграли в номинации «Лучший поп-вокальный альбом», а Родриго была названа лучшим новым исполнителем.
Оливия Родриго выступает на серии концертов Today Show Citi: 8 сентября 2023 года, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
В ноябре 2023 года Родриго была номинирована на шесть премий «Грэмми» на церемонии вручения наград в следующем году. Она получила свои вторые номинации за альбом, пластинку и песню года, а также будет соревноваться в категориях «Лучший поп-вокальный альбом», «Лучшее поп-сольное исполнение» и «Лучшая рок-песня». Ее полные номинации на премию «Грэмми» в 2024 году:
- Альбом года: GUTS
- Лучшее сольное поп-исполнение: «Вампир»
- Лучший вокальный поп-альбом: GUTS
- Лучшая рок-песня: «Баллада о девочке, обучающейся на дому»
- Рекорд года: «Вампир»
- Песня года: «Вампир»
Парни и личная жизнь
Ходят слухи, что Родриго встречается с актером Луи Партриджем. Ранее она встречалась с Джошуа Бассетом, партнером по фильму «Классный мюзикл: Мюзикл: Сериал». Кроме того, у нее были романтические отношения с ди-джеем и музыкальным руководителем Заком Биа, продюсером Адамом Фэйзом и актером Итаном Вакером.
В 2021 году Родриго окончила школу и переехала в собственную квартиру в Лос-Анджелесе. В июле того же года она посетила Белый дом и встретилась с президентом Джо Байденом в рамках усилий по поощрению молодых людей к получению вакцины от CoViD-19.
Джо Байден позирует с подростковой поп-звездой Оливией Родриго в Овальном кабинете Белого дома 14 июля 2021 года. Фото: Global Look Press
В середине 2023 года Родриго переехал в квартиру в Нью-Йорке. Понимая, какое влияние мода может оказать на планету, Родриго выбирает экологически чистые марки, а также винтажные нитки, экономит и обменивается одеждой с друзьями.