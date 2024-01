Штурмом взяла чарты с дебютным альбомом и стала кумиром подростков: путь к успеху Оливии Родриго

Новый альбом GUTS

Родриго быстро доказала, что успех ее первого альбома не был удачей новичка. В конце июня 2023 года она выпустила Vampire, первый сингл с ее второго альбома GUTS. Песня дебютировала под номером один в Hot 100, обеспечив Родриго третью строчку чарта и сделав ее первой исполнительницей в истории, у которой лидирующие синглы с двух альбомов, открывающих карьеру, оба дебютировали на первой строчке.

Как и первый сингл, новый альбом дебютировал на вершине Hot 200 и опередил ее предыдущий альбом Sour, продав в США 320 000 альбомов, что эквивалентно. Все 12 песен с альбома одновременно попали в топ-40, а Vampire вернулась на первое место.

Родриго сказала, что ее целью было сделать GUTS более игривым проектом по сравнению с Sour, который она сравнила с альбомом после расставания с Бассеттом.

«Этот альбом олицетворяет взросление, поиск себя в мире и связанную с этим неловкость, — сказал Родриго в интервью Rolling Stone. — Я чувствую, что расту семимильными шагами».

В ноябре 2023 года Родриго дебютировала с синглом Can't Catch Me Now и сопровождающим видео к фильму «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях».