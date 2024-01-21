Вечеринка в стиле «Маша и Медведь» и другие яркие дни рождения звездных наследников

Именно поэтому звезды, как наши, так и зарубежные, стараются устраивать для своих наследников запоминающиеся дни рождении, благо все возможности для этого у них имеются.
Учитывая масштаб праздника, в этом можно не сомневаться.
Гулять по-русски
40-летняя актриса Мерьем Узерли стала мегапопулярной после роли Хюррем в турецком сериале «Великолепный век», который смотрели более чем в 50 странах мира, в том числе и в России. День рождения младшей дочери Лили Кои Мерьем организовала в своей просторной берлинской квартире. Праздник был тематическим, ведь Лили, как и миллионы детей по всему миру, обожает российский мультфильм «Маша и Медведь». По его мотивам Мерьем торжество и устроила. Лили, которой стукнуло три годика, осталась в восторге.
Фото: личная страница Мерьем Узерли в социальной сети
Артистка украсила гостиную шарами, игрушками и декорациями с героями «Маши и Медведя». Мерьем сшила для себя и дочки сарафан и косынку - прямо как в мультике у Маши. Торт был также с фигурками мультипликационных персонажей. Родители Мерьем - мама Урсула и папа Хуссейн - тоже примерили образы мультяшных героев.
Напомним, «Маша и Медведь» - проект анимационной студии «Анимаккорд», сделанный по мотивам русских народных сказок. Он вышел более чем в ста странах мира и переведен на 29 языков. Как и многие родители, Узерли одобряет предпочтения дочери: «Этот мультик добрый и поучительный».
Торт-многоэтажка
Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
Недавно телеведущая Ксения Бородина устроила в семейном ресторане, совладелицей которого является, праздник на 8-летие младшей дочери Теоны. Зал бы декорирован шарами и плакатами с именем ребенка. Отдельный стол организовали для детей, другой - для их родителей. Всего на празднике было около тридцати гостей. На сцене выступала группа «ЦУ Е ФА»: Теона и ее подружки подпевали Жене Лизогубу, чей хит «Девочка Уэнсдей» они знают наизусть.
Потом было выступление поющей блогерши Юлии Гаврилиной. Не забыли и о сладостях: кондитер Ренат Агзамов порадовал гостей четырехъярусным тортом с фигурками из японского мультсериала «Пожалуйста, моя Мелодия». Также Агзамов провел кулинарный мастер-класс для маленьких гостей именинницы. Когда Теона готовилась к задуванию свечей на торте, Бородина попросила ребенка думать хорошенько и добавила: «Мама в любом случае выполнит все твои желания».
Мама с нами
Фото: личная страница певицы МакSим в социальной сети
Певица МакSим на 9-летие своей дочери Марии пригласила ее подружек, аниматоров и веселилась с детьми сама. 40-летняя певица рассказала: «Каждый год Маша тщательно подходит к выбору тематики своей вечеринки в честь дня рождения. Для нее важно продумать все детали: выбрать торт, аксессуары, конкурсы, чтобы всем было весело. В этот раз выбор пал на пижамную вечеринку». Девочки много играли, проходили квесты и танцевали. И, конечно, лакомились главным угощением вечера - роскошным тортом.