Вечеринка в стиле «Маша и Медведь» и другие яркие дни рождения звездных наследников

Именно поэтому звезды, как наши, так и зарубежные, стараются устраивать для своих наследников запоминающиеся дни рождении, благо все возможности для этого у них имеются.

Учитывая масштаб праздника, в этом можно не сомневаться.

Гулять по-русски

40-летняя актриса Мерьем Узерли стала мегапопулярной после роли Хюррем в турецком сериале «Великолепный век», который смотрели более чем в 50 странах мира, в том числе и в России. День рождения младшей дочери Лили Кои Мерьем организовала в своей просторной берлинской квартире. Праздник был тематическим, ведь Лили, как и миллионы детей по всему миру, обожает российский мультфильм «Маша и Медведь». По его мотивам Мерьем торжество и устроила. Лили, которой стукнуло три годика, осталась в восторге.