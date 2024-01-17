Как Анастасия Волочкова выбирает неправильных друзей и зачем ее подставляют

Анастасия Волочкова в очередной раз стала участницей громкого скандала – и снова по своей доверчивости. В Сети распространяется видео, на котором Никита Джигурда под песню Любови Успенской «Гитара» стягивает с артистки штаны и целует ее в разные места.
Сама балерина сначала отреклась от друга, заявив, что никогда не сможет простить ему такую подлость. Но в итоге все-таки помирилась с ним. Впрочем, с интригами коллег по творческому цеху звезда балета сталкивалась не один раз.
Откровенный танец с Никитой Джигурдой
Но инцидент, связанный с Никитой Джигурдой, конечно, больно ранил Анастасию. И она не стала скрывать свое негодование от общественности.
«Никита Джигурда, хочу сказать тебе, что, выложив видео из моего дома, в котором ты всегда считался желанным гостем и где тебя радушно принимали, ты поступил как днище. В своем доме я могу делать все, что хочу! Это моя крепость, в которую ты был вхож и хайповал на моем имени», - написала Анастасия в соцсетях.
Также артистка отметила, что Джигурда поступил очень подло, она больше не будет считать его своим другом и не простит ему такой поступок. Тем более накануне своего дня рождения, который артистка отметит 20 января.
«Деньги имеют свойство заканчиваться, а вот совесть не купить. Мне искренне жаль, что ты так поступил. Я очень тяжело переживаю разочарование в людях. Даже мужчиной тебя после этого не назвать. Не хочу тебя больше знать! Фу! Но я сделала выводы о том, что не буду больше пускать в дом таких недобропорядочных людей», - заявила разгневанная балерина.
Ответ Никиты Джигурды не заставил себя долго ждать. Так, артист в своих соцетях назвал данное видео репетицией спектакля для взрослых и отметил, что не причастен к сливу видео, кстати, снятому год назад. По мнению актера, это мог сделать непосредственно тот, кто его и снимал.
Когда-то Никита Джигурда и Анастасия Волочкова принимали участие в общих пресс-конференциях. Фото: Global Look Press
«Участники «голой» вечеринки зажигали по горизонтали, а мы (за год до них) засаживаем по вертикали», — впрочем, уточнил артист в соцсетях.
«Голая вечеринка» сейчас – это некий триггер, который поднимает волну народного гнева. И возникает впечатление, что человек, выложивший этот ролик, специально добивался такого эффекта. И, конечно, попал в цель. Провокация удалась!
Так, председатель общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов уже призвал привлечь к ответственности актера Никиту Джигурду и балерину Анастасию Волочкову за аморальные действия и запретить все проекты с их участием.
Однако история закончилась тем, что Анастасия Волочкова и Никита Джигурда помирились, балерина удалила разоблачительный пост в соцсетях и теперь . намерена подать в суд на того человека, который действительно выложил видео в Интернет.
Сейчас артистка считает, что в инциденте виновен ее знакомый. И она собирается добиваться возбуждения уголовного дела в отношении этого человека по статье 137 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
По словам адвоката Анастасии Романа Попова, он снял видео без разрешения артистки балета больше года назад, а потом выложил его в соцсети. Сейчас этот человек живет в Прибалтике.
Эта история говорит об одном – артистке стоит внимательнее присмотреться к своему окружению и уметь выявить «засланных казачков». Ведь она в очередной раз наступает на одни и те же грабли.
«Пьяное интервью» Алены Блин
В памяти еще свежо интервью Анастасии Алене Жигаловой (Алене Блин), которое она дала под воздействием алкоголя. Многие предполагали, что ведущая специально подливала артистке вина, чтобы она полностью расслабилась и уже не контролировала себя. По сути, так и случилось.
Но тем не менее разговор не останавливался. Люди в соцсетях возмущались тому, что нужно не унижать оступившегося человека, а, наоборот, помогать ему.
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На интервью Алене Блин Анастасия выглядела несколько расслабленной. Фото: кадр YouTube-шоу «Алена, блин!»
Алена, конечно, уверяла подписчиков, что целью этого интервью было помочь Анастасии, подсветить проблему, с которой она столкнулась. Но вышло так, что ведущая только подставила артистку, которую, кстати, считала своей подругой.
Происки Ксении Собчак
Впрочем, Анастасия готова раскрыть свою душу даже явным недоброжелателям. Так, наверное, многие помнят историю 2008 года, когда во время церемонии вручения премии «Золотой граммофон» на балерину запрыгнула Ксения Собчак – прямо в балетной пачке. Анастасия явно была шокирована таким сюрпризом и заявила, что если бы знала о появлении Собчак, то не приехала бы на премию «Русского радио».
«Мне стало жалко ее, когда она кинулась мне на шею – в пачке и с кривыми ногами. Организаторы не сказали мне, что она выйдет на сцену. И для меня это стало большим сюрпризом», - признавалась тогда балерина.
Анастасия Волочкова даже пригласила Ксению Собчак попариться в бане, но что-то снова пошло не так. Фото: кадр из YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»
Впрочем, этот инцидент не помешал в 2019 году Анастасии пустить Ксению на порог своего дома. Тогда Собчак попросила балерину об интервью под предлогом того, что пришло время примирения. Анастасия, конечно, поверила телеведущей, даже пригласила ее попариться в бане, а та тем временем сняла в ее жилище компрометирующие кадры и рассказала, что нашла в спальне Волочковой предмет для интимных утех.
Сценарий нынешней истории с участием Никиты Джигурды тоже похож на инциденты с Собчак и Аленой Блин. Но, возможно, теперь Анастасия станет меньше доверять людям и будет тщательнее относиться к выбору друзей.