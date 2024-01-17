Как Анастасия Волочкова выбирает неправильных друзей и зачем ее подставляют

Анастасия Волочкова в очередной раз стала участницей громкого скандала – и снова по своей доверчивости. В Сети распространяется видео, на котором Никита Джигурда под песню Любови Успенской «Гитара» стягивает с артистки штаны и целует ее в разные места.

Сама балерина сначала отреклась от друга, заявив, что никогда не сможет простить ему такую подлость. Но в итоге все-таки помирилась с ним. Впрочем, с интригами коллег по творческому цеху звезда балета сталкивалась не один раз.

Откровенный танец с Никитой Джигурдой

Но инцидент, связанный с Никитой Джигурдой, конечно, больно ранил Анастасию. И она не стала скрывать свое негодование от общественности.

«Никита Джигурда, хочу сказать тебе, что, выложив видео из моего дома, в котором ты всегда считался желанным гостем и где тебя радушно принимали, ты поступил как днище. В своем доме я могу делать все, что хочу! Это моя крепость, в которую ты был вхож и хайповал на моем имени», - написала Анастасия в соцсетях.

Также артистка отметила, что Джигурда поступил очень подло, она больше не будет считать его своим другом и не простит ему такой поступок. Тем более накануне своего дня рождения, который артистка отметит 20 января.

«Деньги имеют свойство заканчиваться, а вот совесть не купить. Мне искренне жаль, что ты так поступил. Я очень тяжело переживаю разочарование в людях. Даже мужчиной тебя после этого не назвать. Не хочу тебя больше знать! Фу! Но я сделала выводы о том, что не буду больше пускать в дом таких недобропорядочных людей», - заявила разгневанная балерина.

Ответ Никиты Джигурды не заставил себя долго ждать. Так, артист в своих соцетях назвал данное видео репетицией спектакля для взрослых и отметил, что не причастен к сливу видео, кстати, снятому год назад. По мнению актера, это мог сделать непосредственно тот, кто его и снимал.