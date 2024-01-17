Ни с кем не сравнимый голос и бездонные глаза: кто такая Стиви Никс

Стиви Никс сейчас: реакция на «Дейзи Джонс и шестерка»
Стиви Никс сказал, что «было очень эмоционально» посмотреть «Дейзи Джонс и шестерых», популярный сериал Amazon Prime с Райли Кио в главной роли о вымышленной рок-группе 1970-х, основанный на книге, частично вдохновленной Fleetwood Mac. Никс, которая сказала, что смотрела шоу дважды, написала в своей соцсети от 15 августа:
«Вначале это была не совсем моя история, но Райли плавно вскоре стала моей историей. Это навеяло воспоминания, которые заставили меня почувствовать себя призраком, наблюдающим за моей собственной историей».
Рок-звезда также сказала, что хотела бы, чтобы это увидела бывшая коллега по группе Кристин Макви, которая умерла в ноябре 2022 года.
Кристин Макви и Стиви Никс. Фото: Global Look Press
Кто такая Стиви Никс?
Стиви Никс присоединилась к Fleetwood Mac в 1975 году, быстро став сенсацией. Участники группы столкнулись со многими личными трудностями, но тем не менее добились успеха. Их второй альбом Rumours разошелся тиражом более 21 миллиона копий и стал альбомом года на церемонии вручения премии «Грэмми» 1978 года.
Никс также сделала успешную сольную карьеру — с хитовым альбомом Bella Donna и популярными песнями Edge of Seventeen и Stop Dragging My Heart Around с Томом Петти. Рок-звезда — первая женщина, дважды включенная в Зал славы рок-н-ролла.
Ранняя жизнь
Певица и автор песен Стефани Линн Никс родилась 26 мая 1948 года в больнице Доброго Самаритянина в Финиксе. Ее известное прозвище Стиви, как сообщается, произошло от того, что в детстве она произносила «Стефани» как «ти-ди». Мать и отец Никс, Барбара и Джесс, впервые встретились в Университете штата Аризона. Они подружились в колледже и поженились в 1947 году. Барбара была домохозяйкой, а Джесс сделала карьеру руководителя корпорации.
В сплоченный клан Nicks входил дед будущей певицы по отцовской линии, Аарон Никс, будущая кантри-звезда. Аарон вручную смастерил гитару для юной Стиви и научил ее хорошо известным песням кантри cannon. К тому времени, когда Никс исполнилось 5 лет, они вместе выступали на местных джиновых заводах. Примерно в это же время родился ее брат Кристофер.
По мере того, как отец Никса продвигался по служебной лестнице, семья Никсов путешествовала по Аризоне, Нью-Мексико, Техасу, Юте и Калифорнии. К 1963 году семья обосновалась в пригороде Лос-Анджелеса, и Никс поступил в среднюю школу Аркадии. Там она познакомилась со своей лучшей подругой Робином и присоединилась к Changing Times, группе, созданной по образцу The Mamas and The Papas.
Ее пребывание в группе было недолгим, вскоре семья Никс переехала в Пало-Альто, Калифорния, где Никс училась в средней школе Менло Атертон. Здесь Стиви познакомилась с одноклассницей Линдси Бакингем, гитаристкой, коллегой и автором песен. Их связала тесная связь, и они наладили прочное музыкальное партнерство.
Стиви Никс в молодости. Фото: соцсети
Отношения с Линдси Бакингемом
После окончания средней школы Никс ненадолго поступила в государственный колледж Сан-Хосе, но к 1968 году бросила учебу. Семья Никс снова переехала — на этот раз в Чикаго, — но Никс решила остаться в Калифорнии. Вместе с Бакингемом она присоединилась к местной группе Fritz, у которой появилось небольшое количество поклонников. Группа открылась для более крупных выступлений, таких как Дженис Джоплин и Джими Хендрикс, прежде чем они распались в 1971 году.
Стиви Никс и Линдси Бакингем. Фото: соцсети
К этому времени Никс и Бакингем были глубоко связаны романтическими отношениями. Пара продолжала сотрудничать и вскоре заключила контракт с Polydor Records. В 1972 году они выпустили альбом Buckingham-Nicks, который остался практически незамеченным. Пытаясь свести концы с концами, Никс попеременно работала горничной, ассистентом стоматолога и официантом.
Одновременно Мик Флитвуд, Джон МаКви и Кристин Макви из рок-группы Fleetwood Mac боролись с напряженностью в группе и изменениями в составе. В 1974 году группа начала искать новое помещение для звукозаписи и организовала визит в студию Sound City в долине Сан-Фернандо — ту самую студию, где Стиви и Бакингем записывали свой альбом.
Когда продюсер Кит Олсен проводил Fleetwood Mac по цеху, он продемонстрировал звуковые возможности студии, сыграв трек Buckingham-Nicks Frozen Love. Группа была очарована гитарным чутьем Бакингема.
«Флитвуд Мак»
Группа Fleetwood Mac. Рекламный постер
Несколько недель спустя группу покинул тогдашний гитарист Fleetwood Mac Боб Уэлч. Нуждаясь в гитаристе, Флитвуд вспомнил о треке Бакингема и договорился о встрече с музыкантом. Группа попросила Бакингема присоединиться к группе, но он отказался сотрудничать, если Никс не будет частью сделки. Флитвуд согласился, и в 1975 году Никс и Бакингем подписали контракт с Fleetwood Mac.
Недавно созданная группа быстро записала одноименный сборник, который к декабрю 1975 года разошелся тиражом 500 000 копий и следующей осенью занял 1-е место в чарте Billboard 200. Треки Никс — особенно мистическая Rhiannon и романтическая баллада Landslide — стали хитами и превратили певицу в сенсацию. Последующие гастроли показали зрителям характерные струящиеся наряды Никс и зажигательные танцы на сцене.
В 1976 году группа начала записывать свой второй альбом, но их личная жизнь была в полном беспорядке. Тяготы гастролей сказались на голосе Никс, и она обратилась за медицинской помощью. Группа также переживала эмоциональный подъем, и все ее романтические отношения распались: Макви решили развестись, Флитвуд и его жена разошлись, а Никс и Бакингем были в эпицентре бурного раскола.
Однако группа продолжала записываться вместе, и их следующий альбом Rumours (1977) стал рекордным хитом. Альбом провел 31 неделю на первом месте в чарте Billboard 200, стал платиновым как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании, а в 1978 году принес группе премию «Грэмми» в номинации «Альбом года». Песня Никс Dreams, вдохновленная распадающимися отношениями группы, стала первым и единственным синглом группы № 1.
Мик Флитвуд, Стиви Никс, Кристин Макви, Джон Макви и Линдси Бакингем на премии American Music Awards в Civic Center в Лос-Анджелесе. 16 января 1978 г. Фото: Global Look Press
За это время у Никс был короткий роман с участником группы Миком Флитвудом и начались бурные отношения с барабанщиком Eagles Доном Хенли.
На сегодняшний день Rumours остается самым успешным альбомом группы, разошедшимся тиражом более 21 миллиона копий. Популярность Dreams резко возросла после выхода вирусного видео на TikTok в сентябре 2020 года. В следующем месяце песня вновь вошла в Billboard Hot 100 — впервые за более чем четыре десятилетия.
Начало сольной карьеры
После слухов группа продолжила выпускать альбомы, в том числе Tusk 1979 года выпуска и Fleetwood Mac Live 1980 года выпуска, но Никс почувствовала тягу к сольной работе. В 1981 году она выпустила альбом Bella Donna, в котором приняли участие приглашенные вокалисты Том Петти и Том Хенли. Альбом почти сразу достиг № 1 в Billboard 200 и включал хитовые синглы Edge of Seventeen и Leather and Lace, а также дуэт с Петти под названием Stop Dragging My Heart Around.
Стиви Никс на концерте на Вальдбюне в Берлине. Фото: Global Look Press
Никс продолжила работу с потрясающей скоростью, записав альбом Mirage 1982 года с Fleetwood Mac и свою вторую сольную работу, The Wild Heart, в 1983 году. Примерно в это же время лучший друг Стиви, Робин, умер от лейкемии. Пытаясь обеспечить матерью маленького сына Робин, Мэтью, Никс женился на вдове Робин, Ким Андерсон. Их отношения длились меньше года.
Личные проблемы
Несмотря на то, что сольный альбом Никс 1985 года Rock A Little стал платиновым, он не соответствовал коммерческому успеху ее предыдущих работ. У певицы также начались серьезные проблемы с алкоголем и запрещенными препаратами. В 1986 году она поступила в клинику Бетти Форд на 28-дневную программу реабилитации.
Стиви Никс. Фото: соцсети
В следующем году она начала работать с психиатром. В течение этого времени она продолжала гастролировать и выпускать независимые записи, а также альбомы с Fleetwood Mac, включая сольную работу The Other Side of the Mirror (1989), Behind the Mask (1990) с Fleetwood Mac и сольный сборник под названием Timespace (1991).
Зал славы рока-н-ролла
В 1994 году Никс выпустила Street Angel, еще один сольный альбом. Когда ее здоровье улучшилось и к ней вернулась энергия, Никс вернулась в студию, чтобы записать новые песни для нескольких саундтреков.
В 1997 году Fleetwood Mac воссоединились и выпустили The Dance. Соответствующий тур принес им 36 миллионов долларов. Никс также выпустила коробочный сет под названием «Зачарованные» и добавила две песни в саундтрек к фильму «Практическая магия» 1998 года с Сандрой Буллок и Николь Кидман. В том же году Fleetwood Mac были удостоены одной из величайших наград в мире рока — введения в Зал славы рок-н-ролла.
Последние годы и последние работы
Никс продолжила работать с рокершей Шерил Кроу над сольным альбомом 2001 года Trouble in Shangri-La. Она также выпустила новый альбом с Fleetwood Mac, Say You, Will, в 2003 году. С тех пор Никс записывалась и выступала как сольно, так и в составе Fleetwood Mac.
Стиви Никс (справа) и басист Джон Макви из британской рок-группы Fleetwood Mac выступают хедлайнерами их тура 2009 года Unleashed в General Motors Place. 15 мая 2009 года, Ванкувер, Канада. Фото: Global Look Press
К сожалению, ее группе пришлось отменить часть своего тура 2013 года из-за плохого самочувствия Джона Макви.
В 2014 году Nicks выпустили альбом 24 Karat Gold: Songs from the Vault, состоящий из новых версий демо, записанных десятилетиями ранее. В том же году она также работала консультантом команды Адама Левина в шоу-конкурсе певцов «Голос» и появилась в двух эпизодах кабельной драмы «Американская история ужасов».
В 2018 году Никс была готова присоединиться к Fleetwood Mac в новом туре, хотя на этот раз без ее бывшего возлюбленного и давнего товарища по группе Бакингема.
Никс, уже получивший признание благодаря Fleetwood Mac, была включена Гарри Стайлсом в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году в качестве сольного исполнителя. Она была первой женщиной, дважды ставшей призывницей.
Стиви Никс — певица, дважды включена в Зал славы рок-н-ролла. Фото: соцсети