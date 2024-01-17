Ни с кем не сравнимый голос и бездонные глаза: кто такая Стиви Никс

Кто такая Стиви Никс?

Стиви Никс присоединилась к Fleetwood Mac в 1975 году, быстро став сенсацией. Участники группы столкнулись со многими личными трудностями, но тем не менее добились успеха. Их второй альбом Rumours разошелся тиражом более 21 миллиона копий и стал альбомом года на церемонии вручения премии «Грэмми» 1978 года.

Никс также сделала успешную сольную карьеру — с хитовым альбомом Bella Donna и популярными песнями Edge of Seventeen и Stop Dragging My Heart Around с Томом Петти. Рок-звезда — первая женщина, дважды включенная в Зал славы рок-н-ролла.

Ранняя жизнь

Певица и автор песен Стефани Линн Никс родилась 26 мая 1948 года в больнице Доброго Самаритянина в Финиксе. Ее известное прозвище Стиви, как сообщается, произошло от того, что в детстве она произносила «Стефани» как «ти-ди». Мать и отец Никс, Барбара и Джесс, впервые встретились в Университете штата Аризона. Они подружились в колледже и поженились в 1947 году. Барбара была домохозяйкой, а Джесс сделала карьеру руководителя корпорации.

В сплоченный клан Nicks входил дед будущей певицы по отцовской линии, Аарон Никс, будущая кантри-звезда. Аарон вручную смастерил гитару для юной Стиви и научил ее хорошо известным песням кантри cannon. К тому времени, когда Никс исполнилось 5 лет, они вместе выступали на местных джиновых заводах. Примерно в это же время родился ее брат Кристофер.

По мере того, как отец Никса продвигался по служебной лестнице, семья Никсов путешествовала по Аризоне, Нью-Мексико, Техасу, Юте и Калифорнии. К 1963 году семья обосновалась в пригороде Лос-Анджелеса, и Никс поступил в среднюю школу Аркадии. Там она познакомилась со своей лучшей подругой Робином и присоединилась к Changing Times, группе, созданной по образцу The Mamas and The Papas.

Ее пребывание в группе было недолгим, вскоре семья Никс переехала в Пало-Альто, Калифорния, где Никс училась в средней школе Менло Атертон. Здесь Стиви познакомилась с одноклассницей Линдси Бакингем, гитаристкой, коллегой и автором песен. Их связала тесная связь, и они наладили прочное музыкальное партнерство.