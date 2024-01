Ни с кем не сравнимый голос и бездонные глаза: кто такая Стиви Никс

В следующем году она начала работать с психиатром. В течение этого времени она продолжала гастролировать и выпускать независимые записи, а также альбомы с Fleetwood Mac, включая сольную работу The Other Side of the Mirror (1989), Behind the Mask (1990) с Fleetwood Mac и сольный сборник под названием Timespace (1991).

Зал славы рока-н-ролла

В 1994 году Никс выпустила Street Angel, еще один сольный альбом. Когда ее здоровье улучшилось и к ней вернулась энергия, Никс вернулась в студию, чтобы записать новые песни для нескольких саундтреков.

В 1997 году Fleetwood Mac воссоединились и выпустили The Dance. Соответствующий тур принес им 36 миллионов долларов. Никс также выпустила коробочный сет под названием «Зачарованные» и добавила две песни в саундтрек к фильму «Практическая магия» 1998 года с Сандрой Буллок и Николь Кидман. В том же году Fleetwood Mac были удостоены одной из величайших наград в мире рока — введения в Зал славы рок-н-ролла.

Последние годы и последние работы

Никс продолжила работать с рокершей Шерил Кроу над сольным альбомом 2001 года Trouble in Shangri-La. Она также выпустила новый альбом с Fleetwood Mac, Say You, Will, в 2003 году. С тех пор Никс записывалась и выступала как сольно, так и в составе Fleetwood Mac.