Аркадий Кудряшов и «Ласковый май»

Именно Аркадий, услышав в 1988 году на концерте в Алма-Ате запись группы «Ласковый май» из Оренбурга, дал ее Разину. Тот также оценил потенциал парней и занялся поисками солиста. который оценил потенциал группы и поручил Аркадию найти солиста. Позже эта история была представлена иначе, в целях романтизации коллектива. Будто номер детского дома, где жил Шатунов, попал в руки Кудряшова случайно: ему встретил в столице сотрудника Оренбургского районного комитета, который поделился контактом.

Но уже в то время на всех дискотеках города на берегу Урала крутили треки «Ласкового мая».

Таким образом, Шатунов в 1988 году приехал в Москву и познакомился с Кудряшовым. Разин назначил менеджера опекуном юного певца. Семья Аркадия стала для Юры и правда почти родной. Менеджер «Ласкового мая» проводил с ребятами много времени, познакомил Юру с мамой.

Когда начался плотный гастрольный тур, Аркадий помогал Шатунову во всем: от питания и учебы до изготовления гастрольных костюмов, в чем ему помогала его мать.