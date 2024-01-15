Крестный отец и менеджер Юрия Шатунова: как Аркадий Кудряшов был связан с экс-солистом «Ласкового мая»

Детство и юность
Свою биографию Аркадий Кудряшов начал 22 сентября 1965 года. О его ранних годах почти ничего не известно. Он с молодости увлекался музыкой. В Москве судьба свела его с продюсером Андреем Разиным. Он помог юноше устроиться в первый советский лейбл звукозаписи «Рекорд». Так Аркадий начал искать молодые таланты. Кроме того, Кудряшов помогал организовывать гастроли уже известной группы «Мираж».
Аркадий Кудряшов первый услышал записи группы «Ласковый май». Фото: соцсети
Аркадий Кудряшов и «Ласковый май»
Именно Аркадий, услышав в 1988 году на концерте в Алма-Ате запись группы «Ласковый май» из Оренбурга, дал ее Разину. Тот также оценил потенциал парней и занялся поисками солиста. который оценил потенциал группы и поручил Аркадию найти солиста. Позже эта история была представлена иначе, в целях романтизации коллектива. Будто номер детского дома, где жил Шатунов, попал в руки Кудряшова случайно: ему встретил в столице сотрудника Оренбургского районного комитета, который поделился контактом.
Но уже в то время на всех дискотеках города на берегу Урала крутили треки «Ласкового мая».
Таким образом, Шатунов в 1988 году приехал в Москву и познакомился с Кудряшовым. Разин назначил менеджера опекуном юного певца. Семья Аркадия стала для Юры и правда почти родной. Менеджер «Ласкового мая» проводил с ребятами много времени, познакомил Юру с мамой.
Когда начался плотный гастрольный тур, Аркадий помогал Шатунову во всем: от питания и учебы до изготовления гастрольных костюмов, в чем ему помогала его мать.
Юрий Шатунов очень хорошо относился к Кудряшову. Фото: Global Look Press
Уход из «Ласкового мая»
Кудряшов с каждым днем становился Юрию все ближе, его влияние увеличивалось. В 1991 году он настоял на том, чтобы Шатунов разорвал контракт со студией «Ласковый май», в том числе с Разиным. Аркадий стал единственным музыкальным менеджером певца. Андрей Разин не смог оставить это без внимания, начали суды. Бывший продюсер группы стремился отобрать все имущество солиста, в том числе дачу на юге страны.
Карьера Шатунова при этом тоже пострадала. Кудряшов не справлялся с обязанностями. Тогда было принято решение заключить договор о сотрудничестве с немецкой фирмой, организовывающей концерты в Германии для русскоязычной публики. Несколько лет Шатунов пел за рубежом, но тогда начало снижаться количество российских поклонников артиста.
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Андрея Разин не смог простить Шатунову и Кудряшову разрыв контракта. Фото: Global Look Press
Чтобы не допустить забвения, Кудряшов продолжал, несмотря ни на что продюсировать выпуск новых альбомов и клипов Шатунова. Он занялся организацией концертов постоянно сопровождал звезду на интервью.
Смерть Юрия Шатунова от обширного инфаркта 23 июня 2022 года стала ударом для Аркадия, который давно считал певца родным человеком.
Кудряшов сам организовал похороны артиста, добился приезда жены и детей солиста. Во время церемонии прощания продюсер рассказал, как Юрий ненавидел Разина и обещал выиграть судебное дело об авторских правах на песни в память об ушедшем артисте.
Кудряшов сам организовал похороны артиста. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
О частной жизни Аркадия Кудряшова ничего не известно. Он не ведет аккаунты в соцсетях.
1 мая 1990 года он стал его крестным отцом Шатунова. Певец отзывался о нем, как о хорошем друге, которому он безгранично доверял.
Аркадий Кудряшов и основатель, первый руководитель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Фото: соцсети
Аркадий Кудряшов сейчас
Осенью 2023 года заявление Андрея Разина о том, что вдова покойного певца собралась вступить в фиктивный брак с Кудряшовым, чтобы продюсер Юрия мог получить авторские права на товарный знак солиста и получить доступ к творческому наследию артиста.
Аркадий отрицал слухи о свадьбе. Звездный адвокат Андрей Алешкин предположил, что этот брак, действительно, мог быть по расчету, ведь Светлана Шатунова не знала, как правильно распорядиться наследством.
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