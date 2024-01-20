Лучшие роли Юрия Соломина, которые стали классикой

Народный артист СССР и впрямь был олицетворением какой-то другой, словно взятой из старого советского кино породы людей - сильных, принципиальных, знающих, что такое добро и зло, правда и ложь. Приближаясь к более чем почтенной цифре 90, он продолжал до последних своих дней работать, руководить Малым театром, в который пришел совсем молодым, 22-летним, в далеком 1957 году. Но, конечно, зрители полюбили Юрия Мефодьевича прежде всего за кино- и телеработы, в полной мере раскрывшие его невероятный актерский талант и мужскую харизму.
«Адъютант его превосходительства» (1969)
Именно после роли в этом пятисерийном телефильме страна была покорена элегантным артистом, который сыграл красного разведчика Павла Кольцова, работающего в самом сердце белогвардейской армии. В ставшую культовой картину о Гражданской войне Соломин попал, как и положено, с боем - киноначальники категорически не видели в нем актера, достойного играть отважного чекиста. Режиссеру Евгению Ташкову пришлось лично поручиться за Соломина.
«Дерсу Узала» (1975)
Фото: кадр из фильма
Этот фильм снял в СССР японский классик Акиро Куросава, выбравший Соломина на одну из главных ролей (актер сыграл путешественника Владимира Арсеньева, по произведениям которого написан сценарий) после просмотра пары серий «Адъютанта его превосходительства». Маэстро не прогадал - картина получила «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» (на фото Соломин с исполнителем роли Дерсу Максимом Мунзуком).
«Летучая мышь» (1979)
Фото: кадр из фильма
Эта музыкальная лента Яна Фрида своим успехом обязана прежде всего зажигательному семейному дуэту: Соломин блистал в ней вместе с младшим братом - правда, играли они не братьев, а друзей, Генриха (Юрий) и Фалька (Виталий).
«ТАСС уполномочен заявить...» (1984)
Фото: кадр из фильма
Съемки телесериала по роману Юлиана Семенова курировал КГБ, что и стало неожиданным козырем для Юрия Мефодьевича (на фото с Вахтангом Кикабидзе, сыгравшим агента ЦРУ). Дело в том, что ему сразу предложили роль разведчика Славина, но сниматься он не мог, так как уже был занят работой над картиной «Берег его жизни». Но сотрудникам госбезопасности не понравился первоначальный вариант «ТАСС...», и они потребовали все переделать, причем особо подчеркивая, что Славина должен играть именно Соломин - артист, уже успевший к тому моменту закончить «Берег его жизни», отказать органам, конечно, не смог.