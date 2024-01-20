Лучшие роли Юрия Соломина, которые стали классикой

Народный артист СССР и впрямь был олицетворением какой-то другой, словно взятой из старого советского кино породы людей - сильных, принципиальных, знающих, что такое добро и зло, правда и ложь. Приближаясь к более чем почтенной цифре 90, он продолжал до последних своих дней работать, руководить Малым театром, в который пришел совсем молодым, 22-летним, в далеком 1957 году. Но, конечно, зрители полюбили Юрия Мефодьевича прежде всего за кино- и телеработы, в полной мере раскрывшие его невероятный актерский талант и мужскую харизму.

«Адъютант его превосходительства» (1969)

Именно после роли в этом пятисерийном телефильме страна была покорена элегантным артистом, который сыграл красного разведчика Павла Кольцова, работающего в самом сердце белогвардейской армии. В ставшую культовой картину о Гражданской войне Соломин попал, как и положено, с боем - киноначальники категорически не видели в нем актера, достойного играть отважного чекиста. Режиссеру Евгению Ташкову пришлось лично поручиться за Соломина.

«Дерсу Узала» (1975)