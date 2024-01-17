От лучшего гольфиста планеты до скандалов и бесконечных травм: жизнь и спортивная карьера Тайгера Вудса

27 ноября, когда история набрала обороты, СМИ объявили, что Вудс врезался в пожарный гидрант возле своего дома в 2:30 ночи. В сообщениях говорилось, что жена Вудса разбила заднее стекло внедорожника гольфиста клюшкой для гольфа, чтобы вытащить его из запертой машины. Травмы гольфиста в результате аварии оказались несерьезными, и его быстро отпустили.

Авария вызвала подозрения у фанатов и СМИ, которые немедленно потребовали от Вудса заявления. Но гольфист промолчал по этому поводу и таинственным образом выбыл из своего благотворительного турнира по гольфу Chevron World Challenge. Затем он объявил, что больше не будет посещать турниры в 2009 году.

По мере того, как росло молчание, росли и сообщения о новых любовницах гольфиста. 2 декабря 2009 года Вудс принес извинения своим поклонникам и семье, выразив сожаление за неназванные «проступки». Но поскольку число любовниц увеличилось до более чем дюжины женщин, а многочисленные заявления подтверждались телефонными звонками, Вудс не смог подавить запросы СМИ о своей жизни.

Говорили, что Вудс предложил своей жене пересмотреть их брачный контракт, чтобы заставить ее оставаться с ним, но вскоре появились сообщения о том, что Нордгрен купила дом в Швеции вместе со своей сестрой. Затем фотографы заметили бывшую модель без обручального кольца. Их развод был оформлен в течение года.

11 декабря 2009 года Вудс снова извинился перед фанатами — на этот раз признавшись в неверности. Затем он объявил, что возьмет паузу в гольфе, чтобы позаботиться о своей семье. Несколько дней спустя он расторг контракт с управляющей компанией Accenture и был отстранен от работы в Gillette. Другие компании, включая Nike, Tag Heuer и EA Sports, продолжали поддерживать Вудса.

Середина карьеры, полная травм (2010–2017)

Вудс вернулся в гольф в апреле 2010 года, но 34-летний гольфист был не совсем на пике своей игры. Его первое соревнование на турнире Masters-2010 в Огасте, штат Джорджия, завершилось четвертым местом. 9 мая, пропустив отбор на чемпионат Куэйл Холлоу, Вудс снялся с турнира Players Championship в четвертом раунде из-за травмы шеи. Вудс отсутствовал недолго. Четыре недели спустя он участвовал в Мемориальном турнире, но показал свое худшее выступление на турнире с 2002 года. На Открытом чемпионате США 2010 года Вудс финишировал вничью за четвертое место.

После многих лет личных и профессиональных потрясений Вудс, наконец, в 2012 году снова начал играть в гольф. В марте он выиграл Arnold Palmer Invitational за свою первую победу в PGA Tour с 2009 года. Тем летом он возглавил турнирную таблицу AT&T National и превзошел Никлауса, одержав 74-ю победу в карьере, отстав на восемь очков от рекорда Сэма Снида в 82 очка.