От лучшего гольфиста планеты до скандалов и бесконечных травм: жизнь и спортивная карьера Тайгера Вудса

Кто такой Тайгер Вудс?
Профессиональный гольфист Тайгер Вудс выиграл 82 турнира PGA Tour, больше всего сыграв вничью с Сэмом Снидом, и 15 крупных чемпионатов, что является вторым по величине результатом в истории. Вудс вышел на сцену в возрасте 21 года, выиграв «Мастерс» 1997 года с рекордным счетом, что сделало его самым молодым мужчиной и первым афроамериканцем, завоевавшим этот титул.
За следующие 12 лет Вудс выиграл еще 13 крупных турниров и 10 раз был назван игроком года в PGA. Он стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в любом виде спорта, во многом благодаря выгодной рекламной сделке с Nike, и считается одним из самых известных спортсменов XXI века.
Тем не менее Вудс изо всех сил пытался восстановить свою лучшую форму после того, как в 2009 году всплыла череда личных проблем, за которыми последовала серия травм. Автомобильная авария в Калифорнии в 2021 году впоследствии положила конец его профессиональной карьере, но он продолжает участвовать в отборочных турнирах.
Тайгер Вудс, капитан сборной Соединенных Штатов, держит трофей после победы на Кубке президентов 2019 года в Королевском гольф-клубе Мельбурна. 14 декабря 2019 года, Виктория, Мельбурн, Австралия. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и родители
Элдрик Тонт Вудс, более известный как Тайгер Вудс, родился 30 декабря 1975 года в Сайпресс, Калифорния, единственным ребенком чернокожего отца и матери-тайки. Его отец, Эрл, был офицером армии и познакомился с его мамой Культидой, когда служил в Таиланде во время войны во Вьетнаме.
Эрл начал называть своего сына Тигр, когда тот был ребенком, в честь сослуживца и друга, у которого было такое же прозвище. Прозвище прижилось. Отец и сын были очень близки.
Тайгер Вудс в юности. Фото: соцсети
«Мой отец был моим лучшим другом и величайшим образцом для подражания», — поделился Тайгер на своем веб-сайте, объявив о смерти Эрла в мае 2006 года.
Эрл был человеком, который первым познакомил молодого Тайгера с гольфом. Будущий чемпион научился играть в детстве, а его отец был его учителем и наставником. К 8 годам Тайгер стал чрезвычайно опытным игроком, даже демонстрируя свои навыки в телевизионных шоу, таких как «Доброе утро, Америка». Вудс учился в Стэнфордском университете и выиграл ряд любительских титулов в гольфе в США, прежде чем стать профессионалом в 1996 году в возрасте 20 лет.
Начало карьеры (1997–2009)
Вудс прославился после победы на «Мастерсе» в 1997 году — с рекордным результатом 270 баллов — в возрасте 21 года. Он стал самым молодым человеком, получившим этот титул, и первым чернокожим человеком, совершившим этот подвиг.
В своем первом выступлении на Открытом чемпионате Великобритании в том же году Вудс установил рекорд дистанции — 64. Следующие несколько лет принесли еще больше успехов, включая четыре титула чемпиона США PGA, три победы на Открытом чемпионате США, три победы на Открытом чемпионате и три победы на «Мастерсе».
Тайгер Вудс на Masters-2001. Огаста, Джорджия, США. Фото: Global Look Press
В 2003 году среди пяти побед Вудса были Buick Invitational и Western Open. В следующем году Вудс выиграл только один официальный чемпионат, PGA Tour, но лично преуспевал, поскольку женился на своей давней девушке Элин Нордегрен. Вернувшись к доминированию в спорте в 2005 году, он выиграл шесть чемпионатов и был признан игроком года PGA Tour в седьмой раз за девять лет. В 2006 году Вудс выиграл несколько турниров, включая чемпионат PGA и Открытый чемпионат Великобритании.
Взяв небольшой отпуск, чтобы поприветствовать свою дочь Сэм в июне 2007 года, Вудс выиграл чемпионат мира по гольфу и чемпионат PGA в августе того же года. В следующем месяце его победный путь продолжился, когда он занял первое место в чемпионате BMW и Tour Championship. Он был назван игроком года другими участниками PGA Tour и получил свою восьмую премию Арнольда Палмера за то, что больше всех зарабатывал денег.
Вудс выиграл Открытый чемпионат США 16 июня 2008 года в плей-офф на 19 лунках, преодолевая спорадические боли в левом колене после артроскопической операции, проведенной 15 апреля. Вудс пробил четыре очка на первой и единственной лунке «внезапной смерти», в то время как 45-летний американец Рокко Медиате довольствовался пугалом.
Их внезапная смертельная дуэль в Torrey Pines в Сан-Диего последовала за 18-луночным плей-офф, в котором они финишировали на равных. В том плей-офф Вудс опередил Медиате на три броска после первых 10 лунок. Затем Медиате поразил три из следующих пяти лунок и вышел вперед. Но на последней лунке Вудс прыгнул птицей, в то время как посредник нанес парный удар, форсировав «раунд внезапной смерти».
«Я думаю, что это, наверное, лучшее, что когда-либо было», — сказал Вудс. — Учитывая все обстоятельства, я не знаю, как я оказался на этой должности, если быть честным с вами».
Тайгер Вудс стоит на 18-й лунке со своей маленькой дочерью СЭМ после победы на 108-м Открытом чемпионате США на поле для гольфа Torrey Pines в Сан-Диего 16 июня 2008 года. Фото: Global Look Press
Победа принесла Вудсу его третий открытый чемпионат США и 14-й титул мейджора, всего на четыре отстав от абсолютного рекорда Джека Никлауса.
Однако два дня спустя Вудс объявил, что пропустит оставшуюся часть сезона, потому что его левому колену требовалась дополнительная операция. Он также рассказал, что получил двойной стрессовый перелом левой большеберцовой кости за две недели до Открытого чемпионата США, проигнорировав совет врачей взять шестинедельный отпуск, чтобы дать ему зажить.
«Хотя моя травма была разочаровывающей, она позволила мне проводить много времени, наблюдая за ростом Сэм», — написал Вудс на своем веб-сайте в сентябре 2008 года. Также за это время у Вудса и его жены в феврале 2009 года родился второй ребенок, сын.
25 февраля 2009 года — через две с половиной недели после рождения сына — Вудс вернулся в «грин» на чемпионате Accenture Match Play Championship в Тусоне, Аризона. Вудс сыграл против южноафриканского гольфиста Тима Кларка, проиграв 4:2 в своем первом турнире после травмы. В июне 2009 года Вудс снова участвовал в Открытом чемпионате США. Одержав четыре победы над соперником в первом раунде, Вудс быстро выбыл из борьбы за победу.
Хотя возвращение Вудса было не таким благоприятным, как он надеялся, он оставался № 1 в мировом рейтинге гольфа и продолжал лидировать в топ-10 финишей в общем зачете. Но после проигрыша титула PGA Ян Ен Ыну Вудс завершил год без единой крупной победы — впервые с 2004 года.
Бывшая жена и дети
На протяжении первой части своей карьеры личная жизнь Вудса также расцветала, когда он женился и завел семью. Он женился на своей давней подруге Элин Нордегрен, шведской модели, 5 октября 2004 года.
Тайгер Вудс и Элин Нордегрен. Фото: соцсети
Его жена родила дочь Сэм Алексис Вудс в июне 2007 года. Затем, в феврале 2009 года, у пары родился сын по имени Чарли Аксель Вудс.
В конечном счете, брак Вудса и Нордегрен продлился недолго. Пара развелась в августе 2010 года после скандала с изменой Вудса. Условия развода не были обнародованы, за исключением того, что они разделят родительские обязанности трехлетней Сэм и годовалого Чарли.
Скандал с изменой
В конце ноября 2009 года появились сообщения о свидании Вудса и менеджера ночного клуба Рэйчел Учитель. Обе стороны отрицали наличие отношений, несмотря на фотографические свидетельства, которые, казалось, указывали на обратное.
Тайгер Вудс и Рэйчел Учитель. Фото: соцсети
27 ноября, когда история набрала обороты, СМИ объявили, что Вудс врезался в пожарный гидрант возле своего дома в 2:30 ночи. В сообщениях говорилось, что жена Вудса разбила заднее стекло внедорожника гольфиста клюшкой для гольфа, чтобы вытащить его из запертой машины. Травмы гольфиста в результате аварии оказались несерьезными, и его быстро отпустили.
Авария вызвала подозрения у фанатов и СМИ, которые немедленно потребовали от Вудса заявления. Но гольфист промолчал по этому поводу и таинственным образом выбыл из своего благотворительного турнира по гольфу Chevron World Challenge. Затем он объявил, что больше не будет посещать турниры в 2009 году.
По мере того, как росло молчание, росли и сообщения о новых любовницах гольфиста. 2 декабря 2009 года Вудс принес извинения своим поклонникам и семье, выразив сожаление за неназванные «проступки». Но поскольку число любовниц увеличилось до более чем дюжины женщин, а многочисленные заявления подтверждались телефонными звонками, Вудс не смог подавить запросы СМИ о своей жизни.
Говорили, что Вудс предложил своей жене пересмотреть их брачный контракт, чтобы заставить ее оставаться с ним, но вскоре появились сообщения о том, что Нордгрен купила дом в Швеции вместе со своей сестрой. Затем фотографы заметили бывшую модель без обручального кольца. Их развод был оформлен в течение года.
11 декабря 2009 года Вудс снова извинился перед фанатами — на этот раз признавшись в неверности. Затем он объявил, что возьмет паузу в гольфе, чтобы позаботиться о своей семье. Несколько дней спустя он расторг контракт с управляющей компанией Accenture и был отстранен от работы в Gillette. Другие компании, включая Nike, Tag Heuer и EA Sports, продолжали поддерживать Вудса.
Середина карьеры, полная травм (2010–2017)
Вудс вернулся в гольф в апреле 2010 года, но 34-летний гольфист был не совсем на пике своей игры. Его первое соревнование на турнире Masters-2010 в Огасте, штат Джорджия, завершилось четвертым местом. 9 мая, пропустив отбор на чемпионат Куэйл Холлоу, Вудс снялся с турнира Players Championship в четвертом раунде из-за травмы шеи. Вудс отсутствовал недолго. Четыре недели спустя он участвовал в Мемориальном турнире, но показал свое худшее выступление на турнире с 2002 года. На Открытом чемпионате США 2010 года Вудс финишировал вничью за четвертое место.
После многих лет личных и профессиональных потрясений Вудс, наконец, в 2012 году снова начал играть в гольф. В марте он выиграл Arnold Palmer Invitational за свою первую победу в PGA Tour с 2009 года. Тем летом он возглавил турнирную таблицу AT&T National и превзошел Никлауса, одержав 74-ю победу в карьере, отстав на восемь очков от рекорда Сэма Снида в 82 очка.
Тайгер Вудс на 10-й подаче на Открытом чемпионате США в олимпийском клубе в Сан-Франциско, Калифорния, 15 июня 2012 г. Фото: Global Look Press
Сезон 2013 года стал еще одним триумфальным для Вудса. Он выиграл пять турниров, в том числе Arnold Palmer Invitational, Farmers Insurance Open и Players Championship, а также в 11-й раз был назван игроком года в PGA Tour.
Однако как раз в тот момент, когда Вудс, казалось, был готов возобновить свое продвижение к рекорду Никлауса в 18 крупных чемпионатах, вспыхнули травмы, которые подорвали его выступление. Гольфист перенес операцию на спине в марте 2014 года и испытывал трудности после возвращения к соревнованиям.
В следующем году он принял участие в двух ранних турнирах, прежде чем сделать перерыв, чтобы залечить больную спину и поработать над своей игрой. Вудс вернулся вовремя, чтобы выйти в стартовом составе на Masters-2015 в апреле, финишировав с уверенным отставанием на 5 очков и заняв 17-е место.
В последующие годы он страдал от травм спины и перенес свою четвертую операцию на спине в апреле 2017 года. Его пребывание вдали от the green было продлено из-за ареста в мае, который привел его на реабилитацию. Вудс снова возвращается к соревновательному гольфу, чтобы в конце ноября начать свой личный турнир Hero World Challenge.
Арест в 2017 году
Легенда гольфа продолжал испытывать взлеты и падения в своей личной жизни после своей широко разрекламированной неверности. В мае 2017 года полиция обнаружила Вудса спящим в своей машине, которая была на ходу, с включенными стоп-сигналами и поворотниками, на обочине дороги недалеко от его дома во Флориде. Он был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде, однако тест на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе не выявил признаков алкоголя в его организме.
Кадр из видеозаписи ареста Тайгера Вудcа полицией. 1 июня 2017 г. Фото: Global Look Press
В заявлении Вудс сказал, что у него была «неожиданная реакция на назначенные лекарства». Он также поблагодарил полицию за их профессионализм и принес извинения.
«Я хотел бы от всего сердца извиниться перед своей семьей, друзьями и фанатами», — сказал он в заявлении. — Я тоже ожидаю большего от себя».
По сообщениям, в июне 2017 года Вудс зарегистрировался в клинике, чтобы получить профессиональную помощь. В конце октября он признал себя виновным по обвинению в неосторожном вождении в связи с майским инцидентом и согласился принять участие в программе для начинающих правонарушителей, чтобы избежать осуждения за вождение в нетрезвом виде.
Конец карьеры (2018–2020)
В 2018 году опытный игрок в гольф, наконец, обнаружил, что его игра снова встала на свои места. Заняв второе место на чемпионате Valspar, что стало его лучшим результатом с 2013 года, Вудс отлично стартовал, набрав 4 очка до 68 лет в первом раунде Arnold Palmer Invitational, прежде чем финишировать вничью пятым. После очередного сильного выступления на Открытом чемпионате Великобритании в июле он вновь вошел в топ-50 мирового рейтинга по гольфу.
В августе было объявлено, что, по слухам, поединок один на один между Вудсом и Филом Микельсоном официально состоится в выходные на День благодарения. Вудс проиграл матч за 9 миллионов долларов, в котором победитель забирает все, своему давнему сопернику, хотя и стал кульминацией дня, сделав 22-футовый бросок фишкой на 17-й лунке пари-3.
Сильная игра гольфиста продолжалась и в 2019 году. Его 10-е место, показанное на чемпионате WGC-Мексика в феврале, поставило его на грань повторного попадания в топ-10. 14 апреля Вудс завершил финальный раунд 2 до 70 лет на «Мастерсе», выиграв свой первый крупный чемпионат почти за 11 лет. Это была его пятая победа на «Мастерсе» и 15-й титул мейджора в карьере, возродивший его шансы достичь рекорда 18, который принадлежит Никлаусу.
Тайгер Вудс после победы в своем матче на 16-й лунке во время третьего раунда матча WGC-Dell Technologies 2019. 29 марта 2019 г. Остин, Техас, США. Фото: Global Look Press
За пределами «грина» Вудс тоже процветал. 6 мая 2019 года он получил Президентскую медаль Свободы от Дональда Трампа, который отметил способность гольфиста противостоять невзгодам и его «неустанную волю к победе, побеждать и еще раз побеждать». Медаль является высшей гражданской наградой.
«Это был невероятный опыт», — сказал Вудс на собрании семьи и сторонников. — Ты видел хорошее и плохое, взлеты и падения, и я бы не оказался в таком положении без твоей помощи».
Президент США Дональд Трамп и Тайгер Вудс на церемонии награждения его президентской медалью Свободы в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия. 6 мая 2019 года. Фото: Global Look Press
После очередной операции на колене в августе 2019 года Вудс вернулся на трассу в октябре с впечатляющим результатом 64 очка в первом раунде на первом чемпионате Zozo в Тибе, Япония. Он повторил это усилие на следующий день, продемонстрировав винтажную форму, предоставив соперникам несколько возможностей наверстать упущенное, и с ревом вырвал победу тремя ударами над Хидеки Мацуямой за свой 82-й титул чемпиона PGA в карьере, побив рекорд Снида 54-летней давности.
У него снова обострились проблемы со спиной, и Вудс воспользовался закрытием PGA Tour, связанного с коронавирусом, чтобы сделать операцию на спине в апреле 2020 года. Его тело отреагировало достаточно хорошо, чтобы победить Микельсона в их матче-реванше «Чемпионы за благотворительность» в следующем месяце, с легендами НФЛ Пейтоном Мэннингом и Томом Брэди на буксире, которые добавили легкомыслия своими ошибочными бросками и добродушным подшучиванием.
Бывшая девушка Эрика Херман и судебный процесс
После знакомства с профессиональной лыжницей Линдси Вонн примерно с марта 2013 года до начала весны 2015 года Вудс снова некоторое время был холост. Затем, ближе к концу 2017 года, он подтвердил, что состоял в отношениях с менеджером ресторана Эрикой Херман.
Тайгер Вудс и Линдси Вонн прибывают на гала-концерт Института костюма для выставки «Панк: от хаоса к моде» в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке, США, 6 мая 2013 года. Фото: Global Look Press
После многих лет совместной жизни пара рассталась в начале 2023 года. Затем Херман подала иск, обвинив Вудс в сексуальном насилии из-за соглашения о неразглашении, которое гольфист заставил ее подписать в начале их отношений. Она также подала иск о взыскании 30 миллионов долларов с траста Вудса, которому принадлежит его особняк на острове Юпитер во Флориде. Однако Херман отклонила оба судебных иска с предубеждением в ноябре 2023 года.
Тайгер Вудс с подругой Эрикой Херман после Кубка президентов 1 октября 2017 года в национальном гольф-клубе Либерти в Джерси-Сити, Нью-Джерси. Фото: Global Look Press
Автомобильная авария и возвращение на неполный рабочий день
Вудс был госпитализирован 23 февраля 2021 года, после того как попал в «дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием одного транспортного средства» в округе Лос-Анджелес, Калифорния.
«Мистер Вудс был извлечен из-под обломков с помощью «челюстей жизни» пожарными округа Лос-Анджелес и парамедиками, затем доставлен в местную больницу на машине скорой помощи с травмами», — говорится в заявлении Департамента шерифа Лос-Анджелеса.
Позже они уточнили, что на самом деле для удаления древесины из автомобиля использовались топор и монтировка.
Вудс перенес экстренную операцию по поводу «значительных ортопедических травм правой нижней конечности, которые были обработаны во время экстренной операции специалистами-травматологами в медицинском центре Harbor-UCLA», — поделился с прессой главный врач центра. Позже выяснилось, что Вудс получил множественные переломы правой большой берцовой и малой берцовой костей, а также повредил ступни.
Вудс вернулся домой из больницы 16 марта и начал процесс реабилитации. 21 ноября он опубликовал трехсекундное видео, на котором он размахивает клюшкой для гольфа, с подписью «Добиваюсь прогресса». Несколько дней спустя он сообщил на пресс-конференции, что не вернется в качестве полноценного игрока PGA Tour, но продолжит играть в избранных турнирах.
После участия в чемпионате PNC в декабре 2021 года Вудс в следующий раз выступил на «Мастерсе» в апреле 2022 года и пропустил уикенд. Однако к финальному раунду он опустился на 13 очков выше паритета и финишировал 47-м.
Игра с сыном Чарли
Как и его знаменитый отец, сын Тайгера, Чарли, заработал репутацию вундеркинда в гольфе. В июне 2023 года Чарли выиграл главный чемпионат гольф-тура Hurricane Jr., опередив юношеский дивизион 14–15 на восемь ударов и став единственным участником, финишировавшим на равных. В том же году Чарли помог своей мужской команде из школы Бенджамина выиграть чемпионат штата Флорида в классе А.
В дополнение к своим низким результатам Чарли стал популярным благодаря своему поразительному сходству с отцом на дистанции — от их одинаковой одежды до почти идентичного поворота клюшки после броска.
Тайгер иногда выступает в роли кэдди Чарли, и дуэт отца и сына также соревновался вместе в последние годы. Пара участвовала в PNC Championship, спонсируемом PGA турнире, в котором участвуют главные чемпионы с членами их соответствующих семей, каждый год, начиная с 2020 года. В 2021 году Тайгер и Чарли, которым тогда было всего 12 лет, едва не выиграли турнир, в конечном итоге заняв второе место после Джона Дейли и его сына.
Тайгер Вудс и его сын Чарли Вудс наносят удар на 18-м поле во время финального раунда чемпионата PNC в гольф-клубе Ritz-Carlton в Орландо, Флорида. 17 декабря 2023 года, Орландо, Флорида, США. Фото:Global Look Press
Состояние Тайгера Вудса
Вудс — один из самых высокооплачиваемых профессиональных спортсменов всех времен, его состояние оценивается в 800 миллионов долларов по состоянию на июнь 2023 года согласно Celebrity Net Worth.