На 15 лет моложе цифр в паспорте: как звезды смогли обмануть возраст

Что ж, Катя старается, ведь она фанатка ЗОЖ - правильно питается и тренируется. Певица 12 лет ежедневно занимается не только йогой, но и дыхательной гимнастикой. А также Катя сама делает много лет гимнастику для лица - самомассаж для укрепления мышц лица и шеи. Говорит, именно поэтому у нее с лицом все в порядке - четкий овал и нет глубоких морщин. И пластику она пока не делала (но в будущем не исключает такой вероятности).

И все-таки, неужели гимнастика может укрепить овал и разгладить морщинки? И на лице у Лель исключительно результат гимнастики, а не пластики и уколов красоты?

Мнение эксперта: «Возрастные изменения касаются не только мышц, но и подкожно-жировой клетчатки, связок и лицевого скелета. Кожа стареет вне зависимости от тонуса или расслабления мышц лица. Поэтому гимнастикой лица не добиться эстетического омоложения. Нет доказательной эффективности гимнастики лица - эти упражнения бесполезны для профилактики или борьбы с морщинами. Но массаж, гимнастика хорошо помогают убрать отечность - мы рекомендуем подобные процедуры пациентам с деформационно-отечным морфотипом. Думаю, что Катя Лель прибегает и к инъекционным процедурам: возможно, это инъекции ботулотоксина для уменьшения морщин».

Екатерина Андреева и ее 300 иголок