На 15 лет моложе цифр в паспорте: как звезды смогли обмануть возраст

О внешности этих трех звездных женщин в последнее время стали часто писать: мол, они остановили время, не стареют... Катя Лель, Валерия и Екатерина Андреева действительно выглядят минимум на 15 лет моложе своего возраста и при этом не делали пластику. Как им это удается? Звезды с готовностью на вопросы ответили, предъявив публике различные способы омоложения. Но работают ли они на самом деле? И если да, то какие именно? И кто из трио красавиц скрывает свои уколы красоты? Ответы на эти вопросы мы искали вместе с экспертом - кандидатом медицинских наук, дерматологом, косметологом Натальей Михайловой.
Фото: личный архив
Катя Лель и ее ЗОЖ-джага-джага
Катя в этом году отметит 50-летие. Певица переживает небывалую для себя волну популярности - концерты, съемки, подготовка новой программы. Случилось все это после того, как хит «Мой мармеладный», который Лель 20 лет поет на всех своих концертах, неожиданно (спрогнозировать или проплатить такое продвижение невозможно) оказался в мировом топ-3 в Spotify (стриминговый сервис для прослушивания музыки).
И стал лидером мирового чарта в музыкальном стриминговом сервисе - «50 вирусных трендов» (Viral 50). Шлягер завирусился в социальных сетях - блогеры из разных стран примеряют шубы и шапки из меха (копируют русский зимний стиль) и записывают видеоролики, напевая: «Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага». Обсуждая российскую певицу в соцсетях, многие удивляются, когда узнают ее возраст: «Выглядит на 15 лет моложе!»
Кате Лель в этом году исполнится 50. А кто даст? Фото: Канал «Россия 1»
Что ж, Катя старается, ведь она фанатка ЗОЖ - правильно питается и тренируется. Певица 12 лет ежедневно занимается не только йогой, но и дыхательной гимнастикой. А также Катя сама делает много лет гимнастику для лица - самомассаж для укрепления мышц лица и шеи. Говорит, именно поэтому у нее с лицом все в порядке - четкий овал и нет глубоких морщин. И пластику она пока не делала (но в будущем не исключает такой вероятности).
И все-таки, неужели гимнастика может укрепить овал и разгладить морщинки? И на лице у Лель исключительно результат гимнастики, а не пластики и уколов красоты?
Мнение эксперта: «Возрастные изменения касаются не только мышц, но и подкожно-жировой клетчатки, связок и лицевого скелета. Кожа стареет вне зависимости от тонуса или расслабления мышц лица. Поэтому гимнастикой лица не добиться эстетического омоложения. Нет доказательной эффективности гимнастики лица - эти упражнения бесполезны для профилактики или борьбы с морщинами. Но массаж, гимнастика хорошо помогают убрать отечность - мы рекомендуем подобные процедуры пациентам с деформационно-отечным морфотипом. Думаю, что Катя Лель прибегает и к инъекционным процедурам: возможно, это инъекции ботулотоксина для уменьшения морщин».
Екатерина Андреева и ее 300 иголок
Кто-то скажет, что это похоже на кадр из фильма ужасов, но на самом деле подобное массированное иглоукалывание весьма эффективно. Фото: личная страница Екатерины Андреевой в социальной сети
Телеведущая активно публикует в социальных сетях фото процедур, которые проходит для омоложения лица. 58-летняя звезда телеэкрана утверждает, что выглядит отлично, так как практикует комплекс различных процедур. В арсенале омоложения у Андреевой несколько составляющих.
Первое: она много лет регулярно посещает специалиста по иглорефлексотерапии - Андреевой ставят иголки на лицо и шею. Екатерина пишет в соцсетях под фото с иголками: «Это наш с доктором ответ на все враки о пластике, ботоксе и прочем. Мои 300 иголок, как 300 спартанцев, охраняют лицо от всего, про что лгут».
Второе: Андреева делает массаж лица у косметолога.
Третье: Екатерина делает у врача-косметолога различные маски, то с микрочастицами 24-каратного золота, то с другим составом. Пользуется «умной» маской из шелка и наносеребра, под нее наносит сыворотки. Любит испытывать разные девайсы - то для лифтинга, то для лимфодренажа, но порой это просто реклама приборов под соусом «испытано на себе».
Пятое: телеведущая старается ложиться в 10 часов вечера, считая, что с 22 до 24 часов во сне вырабатывается гормон, отвечающий за молодость и красоту.
Ежедневные занятия спортом стали для Андреевой нормой. Фото: личная страница Екатерины Андреевой в социальной сети
Шестое: Андреева полностью отказалась от загара.
Мнение эксперта: «С помощью иглотерапии лица мы можем добиться обновления и улучшения качества кожи за счет стимуляции активных зон. Что касается различных масок, сывороток для лица, то они, конечно, работают только с верхним слоем дермы, на морщины они никак не влияют. Массаж лица не имеет доказанной эффективности для омоложения. Если нравится массаж, то можно делать и получать удовольствие. Главное -
попасть к хорошему специалисту, а не шарлатану, который обучился по интернету. Подписчики Екатерины Андреевой видят, как активно она путешествует и часто бывает на солнце, в этой ситуации кожу защищают средства с SPF-фактором. Высыпаться тоже, конечно, нужно - это важно для здоровья, но на увлажнение кожи, борьбу с пигментацией и другими возрастными изменениями сон не влияет. Вероятно, телеведущая делала косметологические процедуры: среди них, скорее всего, инъекции ботулотоксина, также, возможно, она прибегает к коллагенотерапии, аппаратной косметологии».
Валерия и ее лифтинг
Валерия сохранила мимические морщинки, так как отказалась от инъекций. Фото: личная страница певицы Валерии в социальной сети
Певица честно говорит, что чудес не бывает, на ее лице мы видим результат работы грамотного косметолога. Валерия выглядит естественно и гораздо моложе цифры в паспорте (ей весной будет 56 лет). Такой эффект - результат хорошо подобранных процедур. Валерия говорит, что десять лет назад отказалась от мезотерапии (не нравятся папулы, которые остаются после уколов красоты на коже, нужно время для реабилитации) и ботокса (не нравится застывшая мимика после этой процедуры).
Певица не отрицает, что в будущем может решиться на пластику, но пока операций не делала. О своих омолаживающих процедурах артистка говорит так: «Мне нравится микроигольчатый RF-лифтинг - классная малоболезненная процедура. Еще делаю потрясающе эффективный, но болезненный SMAS-лифтинг - эффект такой подтяжки виден почти сразу». Также Валерия делает плазмолифтинг: «После уколов плазмы происходит регенерация и увлажнение кожи».
Из бытовых советов у Валерии есть такой: артистка следит за тем, чтобы воздух в квартире был хорошо увлажненным. Для этого у нее дома установили современную систему увлажнения - несколько встроенных в вентиляцию увлажнителей в спальне и на кухне.
Мнение эксперта: «На этом фото мы видим, что инъекции в зону глаз певица не делает: мимика живая, активная. RF-лифтинг работает на качество кожи: это потрясающая процедура, она хорошо выравнивает тон кожи, отлично убирает следы постакне. SMAS-лифтинг работает на жировую ткань - уменьшает второй подбородок и нижнюю треть лица, за счет этого у нас подтягивается каркас и появляется четкий овал. Но у этой процедуры есть противопоказания. Валерия в отличие от многих коллег не скрывает, что делает косметологические процедуры, говорит правду поклонникам. И это правильно, так как чудес не бывает и омолодить кожу зарядкой невозможно - за этим обращаются к врачам-косметологам или пластическим хирургам».