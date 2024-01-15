Спортивная карьера могла не начаться, а закончилась достойно: история жизни гимнастки Дарьи Спиридоновой

Детство и юность
Дарья Сергеевна Спиридонова (после замужества Нагорная) начала свой жизненный путь 8 июля 1998 года в городке на Волге Новочебоксарске. Семья девочки была спортивной: папа занимался волной борьбой, мама - легкой атлетикой, а старший брат был футболистом.
Еще в детском саду Дарью пригласили заниматься гимнастикой. Но сначала ей было неинтересно, поэтому на первую она не пошла. Но тренер провела беседу с родителями, и они отвели ее на занятия.
Через какое-то время юная спортсменка влюбилась в гимнастику, особенно ей нравились брусья, где она показывала невероятное мастерство.
В 2008 году она стала приносить первые награды. Девочка победила в городских соревнования, благодаря своему труду и упорству. Ее успех заметили в Москве, и спортсменка стала тренироваться в столице.
Юниорскую карьеру спортсменка завершила оглушительной победой на турнире в Пензе, на котором она заслуженно получила две золотые медали в командном зачете и за выступление на разновысоких брусьях.
Дарья Спиридонова воспитывалась в спортивной семье. Фото: соцсети
Спортивная карьера
Вся страна узнала о Спиридоновой после чемпионата России в 2014 году, откуда она привезла золото за упражнения на брусьях и серебро за занятия на бревне. Затем спортсменка заняла призовые места на Кубке России и чемпионате Европы.
В следующем году Дарья стала заслуженным мастером спорта РФ.
В 2016 году Спиридонова защищала честь России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и принесла стране серебряную медаль.
Но уже на летней Универсиаде в Тайбэй чемпионка забрала золото на командном этапе и за упражнения на брусьях.
Любимыми упражнениями гимнастки Спиридоновой были занятия на брусьях. Фото: соцсети
Но позже наступил сложный этап в жизни талантливой спортсменки. После неудачного приземления она получила осколочные перелом голеностопа.
После травмы Дарье удалось вернуться в спорт только в 2019 году, она выступала на Кубке России. Затем Спиридонова поехала в составе сборной на чемпионат мира в Штутгарт, откуда привезла серебро в командном зачете.
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Дарья Спиридонова завершила спортивную карьеру в 2021 году. Фото: соцсети
Бизнес
В 2021 году спортсменка приняла решение завершить спортивную карьеру. У нее давно начал угасать интерес к тренировкам.
Во время пандемии коронавируса Дарья попробовала себя в других сферах деятельности. Девушка открыла салон красоты Mikki-studio.
Она сама нанимала персонал, занималась закупкой оборудования. Но вскоре и к этому делу у Спиридоновой пропал интерес, поэтому она продала бизнес и начала раскручивать бренд спортивной одежды.
Дарья Спиридонова назвала свой салон красоты в честь любимого персонажа Микки Мауса. Фото: соцсети
Личная жизнь
Со своим будущим мужем Никитой Нагорным Дарья познакомилась еще в подростковом возрасте. Ее избранник тоже добился больших заслуг в гимнастике.
Когда Спиридоновой исполнилось 16 лет, она начала роман со спортсменом, из-за чего тренеры переживали не на шутку. Но молодые люди, несмотря на опасения старших, не забросили тренировки в угоду чувств. А в 2018 году сыграли свадьбу в городе Азове, куда пригласили родных и друзей-спортсменов.
Дарья Спиридонова начала встречаться со своим мужем Никитой Нагорным в юности. Фото: соцсети
Во время карантина пара радовала подписчиков смешными видео и челленджами в соцсетях. Весной 2020 года супруги завели той-пуделя по кличке Рокки.
А в 2023 году в семье случилось настоящее пополнение, Дарья подарила мужу сына.
В 2023 году в семье Нагорных родился сын. Фото: соцсети
Дарья Спиридонова в настоящее время
Дарья занимается воспитанием ребенка и ведет социальные сети. Подписчики следят о жизни бывшей гимнастки в ее телеграм-канале, где она делится фото и видео с малышом.
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У Дарьи Спиридоновой есть любимый питомец - той-пудель. Фото: соцсети