Спортивная карьера могла не начаться, а закончилась достойно: история жизни гимнастки Дарьи Спиридоновой

Детство и юность

Дарья Сергеевна Спиридонова (после замужества Нагорная) начала свой жизненный путь 8 июля 1998 года в городке на Волге Новочебоксарске. Семья девочки была спортивной: папа занимался волной борьбой, мама - легкой атлетикой, а старший брат был футболистом.

Еще в детском саду Дарью пригласили заниматься гимнастикой. Но сначала ей было неинтересно, поэтому на первую она не пошла. Но тренер провела беседу с родителями, и они отвели ее на занятия.

Через какое-то время юная спортсменка влюбилась в гимнастику, особенно ей нравились брусья, где она показывала невероятное мастерство.

В 2008 году она стала приносить первые награды. Девочка победила в городских соревнования, благодаря своему труду и упорству. Ее успех заметили в Москве, и спортсменка стала тренироваться в столице.

Юниорскую карьеру спортсменка завершила оглушительной победой на турнире в Пензе, на котором она заслуженно получила две золотые медали в командном зачете и за выступление на разновысоких брусьях.