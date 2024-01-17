Как младший капрал из морской пехоты Адам Драйвер стал востребованной голливудской звездой

Ранняя жизнь

Адам Дуглас Драйвер родился 19 ноября 1983 года в Сан-Диего. Его мать, Нэнси, была помощником юриста, а отец, Джо, был молодежным консультантом баптистов. Пара развелась, когда Адаму было 7 лет, и Нэнси вернулась в свой родной город Мишавака, штат Индиана, c Адамом и его старшей сестрой.

Там Драйвер некоторое время жил со своими бабушкой и дедушкой. Тем временем его мать воссоединилась со своим школьным парнем Родни Г. Райтом, и в конце концов они поженились. Родни стал отчимом Адама и баптистским проповедником.

Поскольку в их тихом городке «синих воротничков» было почти нечего делать, подросток Адам и его друзья занимались тем, что лазали по радиовышкам, разжигали небольшие костры и ныряли в мусорные контейнеры. Они брали напрокат фильмы в ближайшем видеомагазине и начали использовать видеокамеру, чтобы делать их самостоятельно в лесу за супермаркетом Kroger.

После просмотра «Бойцовского клуба» (1999) с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном в главных ролях они основали свой собственный «бойцовский клуб». Драйвер настаивает, что он не выражал сдерживаемого гнева.

«Я думаю, что это было что-то, что напугало меня, — получить удар и бросить вызов самому себе, чтобы просто уменьшить громкость», — сказал он The New Yorker в 2019 году.

В дополнение к своим любительским фильмам Драйвер проявлял интерес к театральному искусству. На втором курсе средней школы Мишавака он сыграл главную роль в фильме «Мышьяк и старые кружева». После окончания университета в 2001 году он решил поступить в школу актерского мастерства в Джульярде. Его не приняли, но отказ, тем не менее, подтолкнул его к действию. Он решил переехать в Голливуд в надежде стать кинозвездой. Но после того, как его машина сломалась по дороге и у него почти закончились деньги, он вернулся в Мишаваку всего через неделю.