Как младший капрал из морской пехоты Адам Драйвер стал востребованной голливудской звездой

Кто такой Адам Драйвер?
Актер Адам Драйвер впервые получил известность благодаря своей номинированной на премию «Эмми» роли второго плана в сериале HBO «Девочки». С тех пор он снялся в ряде известных фильмов, в том числе в продолжении трилогии «Звездные войны», начало которой было положено в 2015 году, и получил номинации на премию «Оскар» за свои роли в фильмах «Черный клановец» и «История о супружестве».
Прежде чем окончить знаменитую Джульярдскую школу и сделать свою успешную карьеру на сцене и экране, Драйвер более двух лет служил в морской пехоте после террористических атак 11 сентября. Его последний фильм «Феррари» дебютировал в кинотеатрах перед Рождеством в 2023 году.
Пенелопа Крус, Адам Драйвер и Шейлин Вудли на премьере Ferrari UK в Odeon Luxe Leicester Square в Лондоне, Англия, 4 декабря 2023 г. – Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Адам Дуглас Драйвер родился 19 ноября 1983 года в Сан-Диего. Его мать, Нэнси, была помощником юриста, а отец, Джо, был молодежным консультантом баптистов. Пара развелась, когда Адаму было 7 лет, и Нэнси вернулась в свой родной город Мишавака, штат Индиана, c Адамом и его старшей сестрой.
Там Драйвер некоторое время жил со своими бабушкой и дедушкой. Тем временем его мать воссоединилась со своим школьным парнем Родни Г. Райтом, и в конце концов они поженились. Родни стал отчимом Адама и баптистским проповедником.
Поскольку в их тихом городке «синих воротничков» было почти нечего делать, подросток Адам и его друзья занимались тем, что лазали по радиовышкам, разжигали небольшие костры и ныряли в мусорные контейнеры. Они брали напрокат фильмы в ближайшем видеомагазине и начали использовать видеокамеру, чтобы делать их самостоятельно в лесу за супермаркетом Kroger.
После просмотра «Бойцовского клуба» (1999) с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном в главных ролях они основали свой собственный «бойцовский клуб». Драйвер настаивает, что он не выражал сдерживаемого гнева.
«Я думаю, что это было что-то, что напугало меня, — получить удар и бросить вызов самому себе, чтобы просто уменьшить громкость», — сказал он The New Yorker в 2019 году.
В дополнение к своим любительским фильмам Драйвер проявлял интерес к театральному искусству. На втором курсе средней школы Мишавака он сыграл главную роль в фильме «Мышьяк и старые кружева». После окончания университета в 2001 году он решил поступить в школу актерского мастерства в Джульярде. Его не приняли, но отказ, тем не менее, подтолкнул его к действию. Он решил переехать в Голливуд в надежде стать кинозвездой. Но после того, как его машина сломалась по дороге и у него почти закончились деньги, он вернулся в Мишаваку всего через неделю.
Морская пехота США
Драйвер подрабатывал случайными заработками в Индиане, когда террористические атаки 11 сентября 2001 года наполнили его жаждой возмездия и побудили вступить в армию. Желая испытать свои силы, он записался в Корпус морской пехоты США в 2002 году.
«Они вроде как достали меня своими словами: Мы не даем вам подписных бонусов. Мы — самое суровое подразделение вооруженных сил. Вы не получите всего того, что дает вам военно-морской флот или армия. Это будет нелегко», — сказал Драйвер.
Драйвер прошел медицинский осмотр в Индианаполисе, а затем отправился в Сан-Диего на два с половиной месяца в тренировочный лагерь. Он также обучался на подрывника в Кэмп-Пендлтоне, недалеко от Сан-Диего.
Драйверу нравился Корпус, и он прослужил морским пехотинцем более двух лет, но он повредил грудину в результате аварии на горном велосипеде и был выписан по медицинским показаниям в 2004 году, прежде чем его смогли направить за границу, в Ирак.
«Я чувствовал, что не закончил свои четыре года, — сказал Драйвер в интервью Military Times. — Это всегда меня немного беспокоит».
Затем Драйвер год учился в Университете Индианаполиса, прежде чем решил попробовать себя в Джульярде еще раз — и на этот раз его приняли.
Адам Драйвер на вечеринке, посвященной премьере постановки театра Roundabout Theater Company по пьесе Джорджа Бернарда Шоу «Миссис Шоу», 3 октября 2010 г. – Нью-Йорк, Нью-Йорк, США – Фото: Global Look Press
Прорыв в «Девочках»
После окончания Джульярдской школы в 2009 году Драйвер получил свою первую роль в телешоу «Необычные» (2009). Вслед за этим он появился в сериале «Закон и порядок» и в телефильмах, таких как «Вы не знаете Джека» (2010) и «Чудесные Мэладис» (2010). Примерно в это же время Драйвер также начал появляться в пьесах, в частности, дебютировал на Бродвее в 2010 году в возрождении пьесы Джорджа Бернарда Шоу «Профессия миссис Уоррен».
В 2011 году Драйвер получил роль, которая вывела его карьеру на новый уровень, - роль Адама Саклера, вновь появляющегося и вновь исчезающего любовного увлечения Лены Данэм в отмеченном наградами телесериале «Девочки». Шоу HBO мгновенно стало хитом после дебюта в 2012 году, а Драйвер поднялся на волну успеха, получив три номинации подряд на премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале. Он появлялся во всех шести сезонах «Девочек», пока шоу не закончилось в 2017 году.
Лина Данэм и Адам Драйвер. Фото: кадр из сериала «Девочки» (2012-2017)
Продолжение трилогии «Звездные войны», «История о супружестве» и многое другое
«Девочки» также дали большой толчок карьере Драйвера в кино. Восходящий актер вскоре появился в биографическом фильме Стивена Спилберга «Линкольн» (2012) о бывшем президенте Аврааме Линкольне, затем в нашумевшем фильме братьев Коэнов «Внутри Льюина Дэвиса» (2013). После этих громких фильмов Драйвер получил свою самую заметную роль на сегодняшний день в долгожданном фильме «Звездные войны: Пробуждение силы», вышедшем в прокат в декабре 2015 года.
Драйвер сыграл главного антагониста Кайло Рена, подающего надежды лорда ситхов и лидера Первого Ордена. Всего за 20 дней «Пробуждение силы» стало самым кассовым фильмом всех времен в отечественном прокате, превратив Драйвера и его коллег по актерскому составу, таких как Дейзи Ридли и Оскар Айзек, в мгновенно узнаваемых звезд. Драйвер повторил эту роль в каждом из двух сиквелов - «Звездных войнах: Последние джедаи» 2017 года и «Звездных войнах: Скайуокер. Восход» 2019 года.
«Это фильмы, которые всегда вдохновляли меня, поэтому быть их не только фанатом, но и активным участником всегда было сюрреалистично», — сказал он о роли в 2019 году.
Адам Драйвер в роли Кайло Рена в фильме «Звездные войны: Последние джедаи» 2017 г. Фото: Global Look Press
В перерывах между фильмами «Звездных войн» Драйвер был занят исполнением главных ролей в «Патерсоне» Джима Джармуша и «Молчании» Мартина Скорсезе в 2016 году. В конце 2017 года он также появился в фильме Стивена Содерберга «Удача Логана».
В 2018 году Драйвер снялся в фильме Спайка Ли «Черный клановец» в роли Флипа Циммермана, детектива, который работает под прикрытием, вступив в Ку-клукс-клан. Драйвер был номинирован на премию «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.
Адам Драйвер в роли Гаррпе в фильме «Молчании» 2016 г. Фото: Global Look Press
Напряженный 2019 год начался с того, что Драйвер и актриса Кери Рассел возглавили бродвейское возрождение фильма Лэнфорда Уилсона «Сожги это». Спектакль шел с середины апреля по середину июля и принес Драйверу большое признание. Позже в том же году кинозрители увидели Драйвера в зомби-комедии «Мертвые не умирают», политической драме «Отчет о пытках» и, что наиболее примечательно, в саге «История о супружестве» со Скарлетт Йоханссон. Фильм получил шесть номинаций на премию «Оскар», в том числе награду Драйверу за лучшую мужскую роль за роль Чарли Барбера. Он также был номинирован на премию «Золотой глобус».
В 2021 году Драйвер снялся в трех фильмах — музыкальной драме «Аннет», исторической драме Ридли Скотта «Последняя дуэль» и криминальном байопике «Дом Gucci» в роли Маурицио Гуччи. Год спустя он снялся вместе с Гретой Гервиг в черной комедии «Белый шум». В фильме 2022 года, который стал его пятой совместной работой с режиссером и сценаристом Ноем Баумбахом, Драйвер играет Джека Глэдни, отца смешанной семьи из четырех детей. Эта работа принесла ему третью номинацию на «Золотой глобус».
Джаред Лето, Адам Драйвер и Леди Гага на премьере кинофильма «Дом Gucci» в Лондоне, 09.11.2021 г. Фото: Global Look Press
Новые фильмы: «65» и «Феррари»
В 2023 году актер сыграл главную роль в научно-фантастическом триллере «65» в роли пилота, который отправляется на Землю 65 миллионов лет назад и должен сразиться с динозаврами. Мартовский релиз получил широкую оценку критиков.
Далее Драйвер сыграл главную роль Энцо Феррари в биографическом фильме «Феррари». Фильм рассказывает об итальянском автопроизводителе, чья личная жизнь и компания оказались на грани краха в 1957 году. Режиссер Майкл Манн довольно быстро определился с выбором Драйвера на роль.
«Я почувствовал, сидя напротив него за столиком в Chateau Marmont, тон, художественную целостность, — сказал Манн. — Вы видите это в чьих-то глазах, если вы режиссер, эту преданность, целеустремленность. Адам абсолютно реален».
Адам Драйвер в роли Энцо Ферарри в фильме «Феррари» 2023 г. Фото: Global Look Press
Жена и ребенок
Драйвер познакомился с актрисой Джоанн Такер, когда они вдвоем учились в Джульярде. Такер была участником драматической программы и окончила ее в 2009 году. Пара поженилась в 2013 году.
Драйвер и Такер работали вместе на экране и за его пределами. Она появилась в фильме 2019 года «Отчет о пытках», в котором снялся Драйвер, и телесериале «Девочки». Пара также стала соучредителем некоммерческой организации «Искусство в вооруженных силах», которая устраивает театральные представления для военных сообществ.
В своей личной жизни пара известна тем, что хранит детали своих отношений в строжайшем секрете. С этой целью Драйвер и Такер приветствовали своего первенца, сына, в 2016 году и держали его рождение в секрете до тех пор, пока на шестой странице не был опубликован отчет за 2018 год. Драйвер, наконец, подтвердил, что он отец, в статье The New Yorker за 2019 год.
«Моя работа — быть шпионом, появляться на публике, жить полной жизнью и иметь опыт. Но когда ты чувствуешь, что находишься в центре внимания, это действительно трудно сделать», — сказал он о своей личной жизни.
Пара до сих пор не раскрыла имя своего сына.
В феврале 2023 года стало известно, что пара ждет второго ребенка. Представитель Драйвера и Такер не прокомментировал сообщение, и ни от одного из актеров не было публичного подтверждения о беременности или рождении ребенка.
Адам Драйвер и Джоан Такер на 92-й церемонии вручения премии «Оскар», 9 февраля 2020 г. – Голливуд, Калифорния, США – Фото: Global Look Press