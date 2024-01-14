«Звонили испанцы, говорят, это не их стыд»: почему в Сети бурно реагируют на отдых Волочковой на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова вот уже несколько дней весело чиллит на Мальдивах и добросовестно выкладывает фото и видеоотчеты из отпуска в райском месте в микроблоге. Пользователи Сети не могут спокойно на это смотреть. Под каждым постом Анастасии Волочковой образуются целые форумы. От желающих высказаться нет отбоя. Под публикациями Анастасии Волочковой с Мальдив – по полторы-две тысячи комментариев.
Мастерица провокаций
Балерина Анастасия Волочкова знает, чем зацепить людей. Вот она вытанцовывает в белом мини-платье и подписывает видео довольно дерзко.
Танцующая Анастасия Волочкова - это нечто особенное. Фото: скрин видео из соцсети Анастасии Волочковой
«А я, красивая, живу, как я хочу!» - гласит подпись Волочковой.
Балерина тут же нарвалась на хейт, получив прозвище «парализованный богомол».
«Пластики и чувства ритма - 0. Ничего не меняется. Все тот же парализованный богомол», - высказаласб svetlanabirch.
«Сразу видно, танцует балерина. Такая грация, пластика и изящность движений! Бедные отдыхающие, теперь они точно знают, что в России балет на уровне сельской дискотеки. Дискредитация русского балета удалась на славу», - ужаснулась 3azigalka.
«Звонили испанцы, говорят это не их стыд», - отметилась в комментариях экстрасенс Николь Кузнецова.
На всю катушку
Подписчики Анастасии Волочковой справедливо полагают, что в отпуске балерина позволяет себе лишнего, потому и публикации в ее блоге содержат весьма странный контент.
Анастасия Волочкова не скрывает, что в ее меню есть горячительные напитки. На одном из фото она позирует с бокалом шампанского в руке.
Анастасия Волочкова с бокалом. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
«Усаживаемся поудобнее, сейчас начнется «одержимость», - находится в предвкушении volkova_permanent.fr.
«Настя, спасибо тебе, ты нам продлеваешь жизнь. С тобой не соскучишься», - обратилась к балерине va.lentina6311.
Правда, многие готовы пожалеть Анастасию Волочкову.
«Скажите, а на этом дорогущем курорте есть вытрезвитель?» - задается вопросом abil_durrab1995.
Певица Татьяна Найник считает, что Волочкову нужно срочно спасать.
«Друзья Насти, вы где?? Это же годами длится. Вы не понимаете, что нужно спасать человека?» - написала Найник в комментариях.
«Бедненько отдыхаете»
Часть критических комментариев в микроблоге Анастасии Волочковой посвящено месту, в котором она отдыхает. Подписчики признаются, что выглядит все довольно убого. Волочкова в ответ заметила, что платит за виллу 4 тысячи долларов в сутки. Но не убедила! Картинки пользователям как казались бедненькими, так и кажутся.
Анастасия Волочкова на мальдивском газоне. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
«Настя, вас дальше этих пальм не пускают? Нет ни фото ресторана, вечером, наверное, программы какие-то проходят. А вы, как богомол, только на этой поляне и скачете со своим шпагатом», - съязвила yulyaxomyakova.
«Как-то бедненько вы за нас, Настя, отдыхаете - ни икорки, ни устричек, ни мяска всякого, ни фруктов. Мы так бедненько не отдыхаем на Мальдивах... Отдыхайте за себя, моя золотая!» - поупражнялась в остроумии malyishkanatali.
«Дело-то все в том, что курорт не прекраснейший, жилье - не прекраснейшее, сервировка стола - не прекраснейшая, нет соответствующей посуды, приборов, скатерти, как это принято в прекраснейших местах. В прекраснейших местах, по определению, не может быть выжженной травы. Скорее всего, ваших «золотых недолюбленных» поражает диссонанс между действительностью и тем, как вы все это пытаетесь преподнести», - назвала olyanyk22 причины хейта Волочковой в Сети.