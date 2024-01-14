«Звонили испанцы, говорят, это не их стыд»: почему в Сети бурно реагируют на отдых Волочковой на Мальдивах

«А я, красивая, живу, как я хочу!» - гласит подпись Волочковой.

Балерина тут же нарвалась на хейт, получив прозвище «парализованный богомол».

«Пластики и чувства ритма - 0. Ничего не меняется. Все тот же парализованный богомол», - высказаласб svetlanabirch.

«Сразу видно, танцует балерина. Такая грация, пластика и изящность движений! Бедные отдыхающие, теперь они точно знают, что в России балет на уровне сельской дискотеки. Дискредитация русского балета удалась на славу», - ужаснулась 3azigalka.

«Звонили испанцы, говорят это не их стыд», - отметилась в комментариях экстрасенс Николь Кузнецова.

На всю катушку

Подписчики Анастасии Волочковой справедливо полагают, что в отпуске балерина позволяет себе лишнего, потому и публикации в ее блоге содержат весьма странный контент.

Анастасия Волочкова не скрывает, что в ее меню есть горячительные напитки. На одном из фото она позирует с бокалом шампанского в руке.