Как Евгения Крюкова выбирала мужчин-миллионеров и играла панночку в современной адаптации «Вия»

Режиссер Сергей Соловьев называл Евгению Крюкову женщиной-омутом. И действительно, в омут ее глаз падали самые яркие мужчины. Многие женщины завидовали Крюковой, потому что ей удавалось добиваться расположения самых сильных, харизматичных и богатых представителей сильного пола. Некоторые из них даже входили в список Forbes.
Сейчас Евгения счастлива в браке с одним из этих мужчин. Правда, к своему личному счастью Евгения Крюкова пришла лишь с пятой попытки, как поется в известной песне. Подробнее об этом – в материале Teleprogramma.pro.
Детство и родители
Евгения Крюкова родилась 11 июня 1971 году в Москве, в семье инженеров. Однако родители развелись, когда девочке было семь лет. В итоге она осталась с мамой.
Но связи с отцом не теряла. Папа учил ее управлять небольшой польской яхтой «Мева», ориентироваться на незнакомой местности, разжигать костер, ставить палатку. В девочке органично сочетались организаторские и творческие способности.
В школьные годы Женя любила рисование и черчение, поэтому после окончания школы поступила в архитектурный университет. Но после первого курса стала работать художником в молодежном театре.
Евгения Крюкова в детстве. Фото: соцсети Евгении Крюковой
В 1990 году Евгения поступила в ГИТИС, а ее однокурсниками стали Екатерина Редникова, Алексей Макаров и Анастасия Сапожникова. Параллельно Екатерина работала в модельном агентстве «Элит», но всерьез к своему хождению по подиуму не относилась.
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Театр
Еще даже не окончив ГИТИС, Евгения получила приглашение играть в театре Моссовета. На этих подмостках ей довелось сыграть в спектаклях «Анна Каренина», «Двенадцатая ночь» и «Московское гнездо», «Не будите мадам», «Венецианский купец», «В пространстве Теннесси У». Сейчас же актрису можно увидеть в постановках «Шекспиргамлет», «Карлсон», «Восемь любящих женщин», «Морское путешествие 1933 года», «Циники».
Также актриса участвует в спектаклях театра «Человек» и многочисленных антрепризах.
Евгения Крюкова в спектакле «Восемь любящих женщин». Фото: Global Look Press
Кино
Евгения Крюкова дебютировала в большом кино в возрасте 18 лет, в военном фильме «Ванька-встанька». Причем она снялась в нем еще до поступления в ГИТИС. Так вышло, что съемки как раз совпали с периодом вступительных экзаменов в творческий университет. Поэтому Евгения поступила туда только через год.
Заметными в фильмографии Крюковой стали роли в фильмах «Три дня вне закона», «Секс и перестройка», «Цареубийца» Карена Шахназарова, «Упасть вверх» Александра Стриженова, «Ключи от спальни» Эльдара Рязанова.
Как рассказывала Евгения, в интервью изданию «Собеседник», работать с Рязановым было настоящим счастьем. Мэтр очень любил придумки и актерские импровизации.
«Он обожал, когда артисты сочиняют, импровизируют. Эльдар Александрович разрешал мне придумывать что-то для образа, - признавалась артистка. - А когда есть тема для импровизации, то чувствуешь себя спокойно, как рыба в воде. С ним было невероятно легко работать и он, конечно, мог из этого актёрского кайфа собрать кино».
С большим удовольствием Евгения вспоминала и свою работу в сериале «Марьина роща», действие которого происходит в 1940-х годах. Партнером артистки в этой картине стал Александр Домогаров. По словам Крюковой, он много импровизировал на съемочной площадке и вносил изменения в текст. И работать с Александром было настоящим удовольствием.
Также можно отметить роли Евгении в знаменитых криминальных сериалах «Бандитский Петербург», «Досье детектива Дубровского», «Подражатель». В последнем актриса сыграла героиню, отбывающую срок за убийство. Чтобы подготовиться к этой роли, Крюкова встречалась с людьми, побывавшими в местах не столь отдаленных. Благодаря этим встречам Евгения Крюкова поняла, что достойным человеком можно оставаться при любых обстоятельствах.
Евгения Крюкова не раз снималась с Александром Домогаровым. Фото: кадр из сериала «Бандитский Петербург»
Но узнаваемость в России и других постсоветских странах Евгении Крюковой принесла роль Юлии Бероевой в многосерийном фильме «Петербургские тайны», вышедшем на экраны в 1994 году. По словам артистки, ее героиня по-настоящему полюбилась зрителям многих поколений.
«До сих пор на рынке бабушке отдают мне на рынке морковку бесплатно. Говорят: «Юленька (так звали мою героиню) возьми, пожалуйста, морковку. Тебе она необходима»», — признавалась Евгения Крюкова в интервью «Экспресс-газете».
Съемки сериала были довольно трудными и продолжались на протяжении шести лет. Немало актерских испытаний выпало и на долю Евгении Крюковой. По сюжету ее героиня оказывается заживо погребенной, правда, в итоге чудом спасается от своей гибели. Также по задумке сериала Юлия долго болеет, и на протяжении полугода Евгении Крюковой приходилось лежать неподвижно.
«Все эти полгода я лежала с утра до ночи, с закрытыми глазами, не в силах пошевелиться. Надо мной травилась Наталья Гундарева (она играла княгиню Татьяну Шадурскую), происходили другие съемки, а я лежала и лежала. Каждый день мне делали седые волосы, грим покойницы, - рассказывала Евгения в интервью «Экспресс-газете».
- И каждый день я открывала на мгновение глаза и произносила: «Вы кто?». Николай Караченцов каждый раз отвечал: «Я — Ковров» (он был виновником несчастий Юлии). Но я очень люблю этот сериал и считаю его шедевром. Каждая серия снималась по законам фильма, и результат превзошел все ожидания».
Кадр из многосерийного фильма «Петербургские тайны»
Еще с большим количеством мистики Евгении пришлось столкнуться, когда она снималась в фильме «Ведьма» по мотивам повести Николая Гоголя «Вий». (Евгения Крюкова играла ту самую панночку, погубившую Хому Брута).
Правда, осознавая последствия, которые может принести роль нечистой силы, артистка обратилась за советом к священнику. По ее словам, батюшка сказал: «Гоголь бы очень православным человеком, и ты будешь играть в православной истории». И после этих слов артистка окончательно утвердилась в своем выборе.
Кадр из фильма «Ведьма»
Правда, во время съемочного процесса не обошлось без трудностей. По словам артистки, на съемках было дико холодно. К тому же в черные линзы, которые Евгения носила больше полгода для роли ведьмы, залетала пыль.
В итоге это привело к тому, что в финале процесса актриса уже не могла открыть глаза. Еще одна проблема заключалась в том, что из-за сложности костюма Крюковой было сложно сходить в туалет. Однако конечный результат стоил всех неудобств. Казалось бы, все будет хорошо…
Но через год после съемок в этом фильме погиб возлюбленный Евгении – предприниматель из списка Forbes Михаил Рудяк. Возможно, это просто было мистическое совпадение…
Мистика присутствует не только на съемочной площадке, но и обычной жизни Евгении. Так, в интервью изданию «Собеседник» она призналась, что иногда видит вещие сны, к которым старается прислушиваться.
Мужья-актеры – Михаил Жуков и Андрей Сергеев
Личная жизнь Евгении Крюковой всегда била ключом. Так, в 17 лет она влюбилась в студента театрального училища им.Щепкина и актера экспериментального театра Спесивцева Михаила Жукова. Они прожили вместе четыре года.
Во время совместной жизни Михаил иногда мог позволить себе выпить, привести в дом друзей, которым Евгения нередко подавала приготовленную еду. Проще говоря, в эти минуты ее присутствия просто не замечали, девушка выполняла роль «Принеси – подай». А в это время хмельная компания вела разговоры о высоких материях. И подобные ситуации возникали неоднократно. Наконец актриса устала от такого обращения и рассталась с Жуковым.
Михаил Жуков. Фото: kino-teatr.ru
Следующим избранником Евгении стал актер Моссовета Андрей Сергеев, который старше актрисы на 17 лет. Как признавалась артистка, однажды во время репетиции она вдруг пожалела своего партнера, который неожиданно показался ей глубоко несчастным человеком, и захотела накормить его обедом. Постепенно жалость переросла в любовную привязанность.
Их роман длился два года, потом артисты расписались, но прожили в браке недолго. Нередко Евгения слышала, что ее мужа видели с той-то и той-то там-то и там-то. А порой он признавался, что устал и высказывал желание побыть один. В какой-то момент Крюкова устала от такого поведения любимого мужчины и решила, что больше не будет связывать свою жизнь с артистами. Актер есть актер.
Андрей Сергеев. Фото: кадр из фильма «Ловушка»
Мужья-бизнесмены Александр Карев, Михаил Рудяк и Сергей Гляделкин
Но потом судьба неожиданно стала подкидывать Евгении встречи с бизнесменами – богатыми мужчинами. Однажды Евгения Крюкова ловила такси после спектакля и поймала машину, которой управлял предприниматель Александр Карев. Они разговорились, и в ходе разговора выяснилось, что мужчина уже видел спектакли с участием Евгении.
В конце беседы вместо обычной просьбы оставить номер телефона Александр сказал, что завтра заедет за актрисой и отвезет ее в театр. Потом на спектаклях артистка стала постоянно получать роскошные цветы, Карев осыпал любимую женщину подарками, практически ничего не требуя взамен. Спустя год после таких ухаживаний актриса решила уйти от Андрея Сергеева. С Александром они обвенчались в церкви.
Александр Карев с дочерью Дуней. Фото: соцсети Евгении Крюковой
Когда Евгении исполнилось 30 лет, у супругов родилась дочь Евдокия. Всего же брак продлился десять лет, а потом Крюкова снова ушла к другому мужчине – олигарху Михаилу Рудяку, входящему в список Forbes. А с Александром Каревым Евгения Крюкова дружила до последних дней его жизни. Его не стало в марте 2001 года, после перенесенного инфаркта, спровоцированного последствиями коронавируса.
Но вернемся к Михаилу Рудяку. 27 февраля 2000 года он принимал гостей в своем загородном доме в Подмосковье. В какой-то момент компания решали покататься на снегоходах. Михаил управлял санями, а два задних сиденья заняли актриса Марина Левтова и ее дочь Дарья Мороз.
Мотосани на скорости 70 километров в час улетели в овраг, от полученных травм Марина умерла на месте. У Дарьи были множественные переломы, а Михаил Рудяк несколько дней провел в коме. Еще до этой трагедии ходили слухи, что брак Марины Левтовой и Юрия Мороза трещит по швам, и Левтова встречалась с олигархом, то потом они тем более возобновились.
Но если об этих отношениях только ходили предположения, то роман Михаила Рудяка и Евгении Крюковой стал реальностью. Михаил подарил любимой женщине по-настоящему роскошную жизнь, но это могло отразиться на ее карьере. В кулуарах ходили сплетни, что жена Рудяка возглавляет компанию «Каро-прокат» и всячески воспрепятствует продвижению фильмов с участием Евгении.
Михаил Рудяк. Фото: Википедия
К сожалению, эта романтическая история закончилась довольно трагично. Однажды Евгения Крюкова и Михаил Рудяк летели в отпуск в Португалию. И внезапно Михаилу стало плохо в самолете, у него случился инсульт. Любимый мужчина начал умирать на руках актрисы.
В аэропорту врачи констатировали кому и подключили олигарха к аппарату искусственного дыхания, но вскоре поняли безнадежность ситуации. Евгения и друзья Михаила Рудяка, надеясь на чудо, пытались переправить друга сначала в Германию, потом в Швейцарию. Но, к сожалению, медики, получив данные об отказе жизненно важных органов, лишь покачали головами. И к тому же официальная жена приняла решение отключить мужа от аппарата ИВЛ.
Евгения Крюкова долго не могла оправиться от гибели возлюбленного. Спустя время справиться с переживаниями ей помог его близкий друг Сергей Гляделкин. Именно он в свое время и познакомил пару.
Евгения Крюкова и Сергей Гляделкин. Фото: Global Look Press
Сергей давно был влюблен в Евгению, но даже полунамеком не мог говорить о своих чувствах, поскольку не хотел предавать друга. А после его гибели он наконец решился открыться… Правда, и в этом случае существовало одно «Но»: Сергей Гляделкин также был женат и воспитывал троих детей.
Тем не менее он пошел навстречу своей любви – женился на Евгении, а в 2008 году у пары родился сын Михаил, названный так в честь Михаила Рудяка. Благословение на его рождение Татьяна брала в Тибете у далай-ламы.
Сын Евгении Крюковой и Сергея Гляделкина Михаил. Фото: соцсети Евгении Крюковой
Бизнес
Евгения занимается не только театром и кино. У нее есть модный дом своего имени, также артистка создает дизайнерскую одежду, посуду, предметы интерьера и ювелирные украшения.
Евгения Крюкова. Фото: Global Look Press
Бренд Evgeniya Kryukova также занимается выпуском столовых и кофейных сервизов, плиток для панно и каминов, художественного фарфора ручной работы. Женские украшения от Евгении тоже керамические, как и наборы пасхальных яиц и прочие сувениры.
Рост и вес
Рост Евгении - 160 сантиметров, вес - 46 килограммов.
Евгения Крюкова сейчас
В 2023 году Евгения перенесла операцию. На протяжении нескольких лет она жила с травмой ноги, но ситуацию удалось исправить.
Евгения Крюкова. Фото: Global Look Press
Лицезреть Евгению Крюкову можно на сцене ее родного театра Моссовета, которому артистка отдала много лет своей жизни.
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