Как Евгения Крюкова выбирала мужчин-миллионеров и играла панночку в современной адаптации «Вия»

Режиссер Сергей Соловьев называл Евгению Крюкову женщиной-омутом. И действительно, в омут ее глаз падали самые яркие мужчины. Многие женщины завидовали Крюковой, потому что ей удавалось добиваться расположения самых сильных, харизматичных и богатых представителей сильного пола. Некоторые из них даже входили в список Forbes.

Сейчас Евгения счастлива в браке с одним из этих мужчин. Правда, к своему личному счастью Евгения Крюкова пришла лишь с пятой попытки, как поется в известной песне. Подробнее об этом – в материале Teleprogramma.pro.

Детство и родители

Евгения Крюкова родилась 11 июня 1971 году в Москве, в семье инженеров. Однако родители развелись, когда девочке было семь лет. В итоге она осталась с мамой.

Но связи с отцом не теряла. Папа учил ее управлять небольшой польской яхтой «Мева», ориентироваться на незнакомой местности, разжигать костер, ставить палатку. В девочке органично сочетались организаторские и творческие способности.

В школьные годы Женя любила рисование и черчение, поэтому после окончания школы поступила в архитектурный университет. Но после первого курса стала работать художником в молодежном театре.