Не смотрит на деньги и играет душой: чем известна актриса Валерия Арланова

Валерия Арланова давно опровергла миф о том, что каждый актер выходит на сцену ради денег. На протяжении многих лет она примеряет на себя роли, совершенно не обращая внимания на гонорары. Порой она даже отказывается играть центральных персонажей, если они не близки ей по духу.
Чувствовать своих героев и выдавать искренние эмоции Валерии помогает тяжелое прошлое. Перед тем, как начать выходить на сцену, актрисе пришлось работать на почте и ругаться с родителями.
Детство и юность
Валерия Арланова родилась 5 апреля 1971 года в Молодечно – одном из городов Белоруссии. Родители актрисы совершенно не имели отношения к искусству. Отец работал инженером, а мать была секретарем-машинисткой. Помимо Валерии они воспитывали еще одну дочь – ее старшую сестру.
Валерия Арланова в детстве. Фото: соцсети Валерии Арлановой.
Интерес к актерству Арланова начала проявлять с ранних лет. Она посещала цирковой кружок и регулярно поражала окружающих своим артистизмом. Валерии нравилось наблюдать за восторженной публикой, поэтому она твердо решила стать актрисой. В качестве своего кумира девочка выбрала Тамару Лязгину.
В школе Арланова училась хорошо. Девочка радовала родителей исключительно «четверками» и «пятерками», практически не получая плохих оценок. После окончания школы ей вручили серебряную медаль.
Получив аттестат, Валерия вспомнила о своей детской мечте. Она хотела подать документы в театральный ВУЗ, однако родители оказались против. В итоге, девушка отправилась поступать в педагогический институт. Пополнить ряды студентов девушке так и не удалось. Она провалила вступительные экзамены.
Валерия Арланова в молодости. Фото: соцсети Валерии Арлановой.
В тот же период Арланова поняла, что больше не хочет зависеть от своих родителей. Она отправилась работать на местную почту, где трудилась следующие три года. Параллельно с этим Валерия пыталась поступить в театральный ВУЗ. Первые потуги оказались безуспешными – девушке дважды отказали. Однако с третьей попытки ей все же удалось пополнить ряды студентов Белорусской академии искусств.
Спустя несколько лет Арланова закончила учебное заведение и отправилась работать в Республиканский театр белорусской драмы «Вольная сцена». В стенах этого заведения и началась актерская карьера Валерии.
Начало карьеры
Дебют Арлановой в театре оказался не самым громким. Она вышла на сцену в рамках нескольких спектаклей, сыграв незначительных персонажей. Однако вскоре артистку заметили представители других театров. Со временем она начала появляться в спектаклях Национального театра имени Янки Купала и Минского областного драмтеатра.
Валерия Арланова на сцене в театре. Фото: соцсети Валерии Арлановой.
В 1996 году Арланову пригласили на работу в местную Театр-студию киноактера. Недолго думая, артистка согласилась. В стенах этого заведения талант Валерии раскрылся в полной мере. Она начала регулярно выходить на сцену и регулярно применять на себя главные роли.
Карьера в театре
Белорусский Театр-студия киноактера стал для Арлановой настоящим домом. Она подружилась с коллегами по сцене, и решила остаться в нем навсегда. За долгие годы работы она воплотила в жизнь целый ряд образов. Особенно ярким получился ее персонаж Элизы Дулитл в спектакле «Пигмалион». Эту роль Валерия исполняла на протяжении двадцати лет.
Валерия Арланова в образе Элизы Дулитл. Фото: соцсети Валерии Арленовой.
Несмотря на огромный стаж работы, каждый выход Арлановой на сцену был для нее настоящим праздником. Зрители не раз отмечали, что персонаж актрисы всегда получался искренним и трогательным.
Валерия Арланова во время выступления. Фото: соцсети Валерии Арлановой.
Особенно значимой для Валерии стала роль Глафиры в спектакле «Волки и овцы», которого ставят по пьесе Александра Островского. Как признавалась актриса в одном из интервью, изначально режиссер предложил ей сыграть главную героиню – Евлампию Купавину. Однако Арланова отказалась, когда почувствовала, что далека от этого персонажа.
Подобный случай не был единичным. Коллеги Валерии рассказывали, что выбор актрисы никогда не основывался на популярности персонажа. Она всегда предпочитала играть тех героев, которые были максимально приближены к ней самой.
Карьера в кино
Параллельно с работой в театре Валерия Арланова строила свою карьеру в кино. Впервые появиться на экранах ей удалось в 1993 году. В тот период она воплотила в жизнь образ Клименты в картине «Дафнис и Хлоя». Спустя два года фильмография Валерии пополнилась еще одной работой. Актрисе досталась эпизодичная роль в фильме «Пейзаж с тремя купальщицами».
Валерия Арланова в перерыве между съемками. Фото: соцсети Валерии Арлановой.
На протяжении последующих нескольких лет Арланова продолжала регулярно появляться в кино и сериалах. Однако центральных персонажей ей играть не доводилось. Валерия воплощала в жизнь образы второстепенных героев.
В российских сериалах Арланова начала сниматься в 2000 году, когда ей досталась роль Самыкиной в детективном сериале «Каменская: Смерть и немного любви». Несмотря на то, что персонаж был второстепенным, актриса сумела поразить зрителя своим талантом. Герой получился не только «живым», но и невероятно искренним.
Валерия Арланова в сериале «Каменская: Смерть и немного любви». Фото: скриншот из сериала.
В 2001 году Валерия появилась сразу в двух картинах. Сначала она сыграла эпизодичную роль в мелодраме «Подари мне лунный свет», а затем воплотила в жизнь образ Саши в фильме «Поводырь». В последующие несколько лет список работ Арлановой продолжил пополняться различными проектами.
Валерия Арланова в фильме «Поводырь». Фото: соцсети Валерии Арлановой.
Всенародную известность Валерия получила в 2008 году, когда ей досталась роль Галины Сташенок в сериале «Тяжелый песок». Работа получилась тяжелой. В рамках картины героиня Арлановой прожила целую жизнь. Она прошла отрезок от 30 до 60 лет. Зрители наблюдали, с какими трудностями сталкивается человек в этот период жизни.
Валерия Арланова на белорусском кинофестивале. Фото: соцсети Валерии Арлановой.
В том же 2008 году фильмография Валерии пополнилась еще одной лентой. Она сыграла Лену в мелодраме «Удиви меня». Спустя год Арлановой довелось поработать с Дмитрием Певцовым и Данилой Козловским в рамках военного сериала «Покушение». Картина рассказывала зрителям о событиях во время Великой Отечественной войны.
Немногим позже период актриса приняла участие в еще двух проектах. Сначала она снялась в ленте «Одинокий остров», а затем появилась в сериале «В тесноте, да не в обиде».
Валерия Арланова в мелодраме «Удиви меня». Фото: соцсети Валерии Арлановой.
Позднее фильмография Валерии продолжила пополняться различными картинами. Одной из самых громких был фильм «Танкист», в котором Арлановой досталась роль военного врача. Лента была посвящена событиям 1944 года.
Еще одной работой Валерии стал детективный сериал «Куба». В нем ей довелось сыграть едва ли не саму себя. Героиня Арлановой, Маргарита Мулявина, была актрисой и работала в театре.
Валерия Арланова в сериале «Куба». Фото: соцсети Валерии Арлановой.
Личная жизнь
О личной жизни Валерии Арлановой известно достаточно мало. Актриса предпочитает не рассказывать аудитории о своих возлюбленных, а также почти не публикует снимки с избранниками. Однако некоторая информация в СМИ все же просочилась.
Как заявляют источники, Валерия выходила замуж дважды. Первым ее избранником был режиссер Сергей Арланов, от которого актриса и получила звучную фамилию. О самом браке известно только то, что он продлился недолго.
Вторым избранником актрисы стал режиссер Александр Ефремов. С ним актриса сумела обрести долгожданное семейное счастье. Как признавалась Валерия в одном из интервью, они с супругом идеально дополняют друг друга, хотя и являются совершенно разными людьми. При этом между супругами присутствует серьезная разница в возрасте. Муж Арлановой старше нее на 20 лет.
Валерия Арланова с мужем Александром Ефремовым. Фото: соцсети Валерии Арлановой.
Детей у пары нет, поэтому все свободное время Ефремов и Арланова посвящают друг другу. Муж актрисы помогает ей даже в работе. По словам актрисы, муж часто предъявляет к ней повышенные требования. Особенно когда видит, что Валерия может сыграть того или иного персонажа намного лучше.
Положением супруга Арланова не пользуется. Она практически не участвует в проектах Александра. Исключением становятся только те случаи, когда Ефремов сам приглашает Валерию на съемки. Однако подобное происходит крайне редко.
Валерия Арланова сейчас: последние новости
На данный момент Валерия Арланова продолжает развивать свою карьеру актрисы. Она до сих пор работает в Театре-студии имени киноактера и регулярно выходит на сцену, воплощая в жизнь совершенно разные образы. Параллельно с этим актриса играет в кино. В 2023 году она исполнила одну из ролей в фильме «Лист ожидания».
Валерия Арланова сейчас. Фото: соцсети Валерии Арлановой.
Новостями из жизни Арланова делится в своих соцсетях. Там она регулярно публикует различные снимки, в том числе из закулисья.
В свободное от работы время Валерия занимается садоводством. Актриса часто высаживает цветы на общественных клумбах. Преимущественно на тех, что расположены возле ее дома. После этого она любуется ими с балкона.
Валерия Арланова часто показывает фанатам, какие цветы ей удалось вырастить. Фото: соцсети Валерии Арлановой.
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