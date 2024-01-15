Не смотрит на деньги и играет душой: чем известна актриса Валерия Арланова

Валерия Арланова давно опровергла миф о том, что каждый актер выходит на сцену ради денег. На протяжении многих лет она примеряет на себя роли, совершенно не обращая внимания на гонорары. Порой она даже отказывается играть центральных персонажей, если они не близки ей по духу.

Чувствовать своих героев и выдавать искренние эмоции Валерии помогает тяжелое прошлое. Перед тем, как начать выходить на сцену, актрисе пришлось работать на почте и ругаться с родителями.

Детство и юность

Валерия Арланова родилась 5 апреля 1971 года в Молодечно – одном из городов Белоруссии. Родители актрисы совершенно не имели отношения к искусству. Отец работал инженером, а мать была секретарем-машинисткой. Помимо Валерии они воспитывали еще одну дочь – ее старшую сестру.