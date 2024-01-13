Та самая девочка с картинки: как живет Анна Павага – юная модель, улыбка которой покорила весь мир

Мало кто знает, но блестящая карьера Паваги началась еще в двухлетнем возрасте. Причем все случилось спонтанно. Девочка просто отправилась на семейную фотосессию вместе с мамой.

Детство и юность

Анна Антоновна Павага родилась 2 ноября 2009 года в Санкт-Петербурге. С ранних лет девочка была окружена заботой со стороны своей матери – Екатерины. Она не только обеспечивала дочь всем необходимым, но и поддерживала ее во всех начинаниях.