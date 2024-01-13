Та самая девочка с картинки: как живет Анна Павага – юная модель, улыбка которой покорила весь мир

Анна Павага давно опровергла миф о том, что дети не могут конкурировать со взрослыми в модельном бизнесе. На протяжении многих лет она покоряет модные показы по всему миру, а также появляется на обложках различных журналов. По-настоящему «ангельская» внешность Анны привлекает внимание даже тех, кто видит ее в первый раз.
Анна Павага без макияжа. Фото: соцсети Анны Паваги.
Мало кто знает, но блестящая карьера Паваги началась еще в двухлетнем возрасте. Причем все случилось спонтанно. Девочка просто отправилась на семейную фотосессию вместе с мамой.
Детство и юность
Анна Антоновна Павага родилась 2 ноября 2009 года в Санкт-Петербурге. С ранних лет девочка была окружена заботой со стороны своей матери – Екатерины. Она не только обеспечивала дочь всем необходимым, но и поддерживала ее во всех начинаниях.
Анна Павага с матерью. Фото: соцсети Анны Паваги.
Об отце Анны неизвестно практически ничего. Модель предпочитает не говорить на эту тему, а также не публикует фотографии с семьей. Аналогичной тактики придерживается Екатерина. В ее соцсетях вовсе отсутствует какая-либо информация об отце девочки.
При этом известно, что Анна не была единственным ребенком. Помимо нее в семье рос Михаил – ее старший брат.
Анна Павага с братом. Фото: соцсети Анны Паваги.
С ранних лет Анна была разносторонним ребенком. Еще в детском саду она изучала английский язык, увлекалась рисованием, а также активно занималась различными видами спорта. В том числе, гимнастикой и балетом. В свободное от тренировок время она занималась шитьем одежды для кукол.
Анна Павага во время занятий балетом. Фото: соцсети Анны Паваги.
Однако особенный интерес у Анны вызывали камеры. Как признавалась мать девочки в одном из интервью, ее дочь обожала кокетничать перед объективами и рассматривать получившиеся снимки. При этом фотографировали девочку часто. Окружающие регулярно восхищались ее кукольными чертами лица и белокурыми прядями.
Модель с пеленок
Карьера Анны Паваги в модельном бизнесе началась с фотосессии для фамильного альбома, на которую она отправилась вместе с семьей. На тот момент модели было всего два года. Сначала все казалось вполне обычным. Съемки прошли в штатном режиме, после чего фотограф опубликовал снимки в своих соцсетях.
Одна из первых съемок Анны Паваги. Фото: соцсети Анны Паваги.
Однако вскоре Анна проснулась популярной. Модельные черты лица девочки вызвали искренний восторг у аудитории. Мать Анны, Екатерину, начали буквально засыпать предложениями о сотрудничестве. Павагу-младшую хотели видеть в рекламных фотосессиях, а также на обложках различных журналов.
В тот момент Екатерина поняла, что ее дочь имеет все шансы стать настоящей звездой. Женщина взяла на себя обязанности менеджера девочки, и начала продвигать Анну в соцсетях. Параллельно с этим она занималась развитием модельной карьеры дочери. Она регулярно связывалась с фотографами, договаривалась о новых съемках и сопровождала девочки во время работы.
Многие узнали девочку благодаря ее большим, зеленым глазам. Фото: соцсети Анны Паваги.
Известность Паваги-младшей росла на глазах. Каждая публикация юной модели в соцсетях набирала огромное количество лайков. Фанаты начали узнавать ее на улицах, а фотографы были готовы платить огромные гонорары за участие Анны в очередных съемках.
Взлет карьеры
В начале 2012 года Анна Павага впервые появилась на обложке глянцевого журнала. Она дебютировала в санкт-петербургском «Эрудите». Появление девочки с ангельскими чертами лица на страницах популярного издания произвело настоящий фурор. Фанаты начали писать восторженные отзывы и пытаться узнать, откуда появилась девочка с настолько идеальной внешностью.
Анна Павага и ее коллаж из детских снимков. Фото: соцсети Анны Паваги.
Реакцию аудитории заметили и редакторы журнала. Вскоре они предложили Анне продолжить сотрудничество. В апреле и мае того же года Павага снова появилась на страницах «Эрудита». Однако в этот раз ее фотографии использовались для оформления статей, а не для обложки.
В тот же период Анну начали замечать представители других изданий. В середине-конце 2012 года ее пригласили сняться для журнала «Дети». Недолго думая, девочка согласилась. В сентябре того же года она украсила собой обложку очередного выпуска.
Анна Павага в очередном модном образе. Фото: соцсети Анны Паваги.
Однако на этом карьера Паваги не остановилась. Спустя всего один месяц она снова появилась на обложке, но уже другого журнала. Павага снялась для российского Billboard – издания, посвященного музыке.
Позднее Павага начала сотрудничать с рядом модельных агентств. Благодаря этому карьера девочки вышла за пределы России. Она познакомилась с представителем фирмы Children Worldwide Fashion Евгением Шахновичем, который начал представлять интересы девочки на международной арене моды.
Съемки в рекламе
Карьера Анны Паваги никогда не ограничивалась фотосессиями для популярных журналов. Параллельно с работой на различные издания девочка снималась в рекламе. Она была лицом санкт-петербуржского аквапарка «Вотервиль», а также появлялась в промороликах интернет-магазина детских товаров «Кидерия». Кроме того, Павага снималась в рекламных роликах компании Taller – известного производителя и дистрибьютора элитной посуды.
Анна Павага в перерыве между съемками. Фото: соцсети Анны Паваги.
Позднее девочка с головой окунулась в мир моды. Она начала рекламировать российский модный бренд Shumi Design. В роликах Анна демонстрировала дизайнерские головные уборы, созданные Натальей Шумиловской. В тот же период Павага начала сниматься для различных каталогов детской одежды. В том числе, появилась на страницах лукбуков COCO Baby Shop.
Съемки в музыкальных клипах
Несмотря на феноменальный успех в модельном бизнесе, Анна решила не останавливаться на фотосессиях. Она выкроила время в своем плотном графике, и начала сниматься в музыкальных клипах. Павага дебютировала в клипе «Настроение осень» группы «Марсель», в котором сыграла эпизодическую роль. Несмотря на то, что Анна появилась в кадре всего на несколько секунд, она запомнилась зрителям своими белыми кудрями и пронзительным взглядом.
Анна Павага в клипе. Фото: скриншот с клипа «Настроение осень» группы «Марсель».
В тот же период Павага снялась в музыкальном клипе Анны Малышевой на песню «Маленький человек». В этот раз Анне досталась одна из главных ролей.
Анна Павага и Анна Малышева. В клипе они сыграли роли матери и дочери. Фото: скриншот с клипа Анны Малышевой на песню «Маленький человек».
Немного позднее Павага примерила на себя роль полноценной актрисы. Она появилась в телевизионном сериале «Колыбель над бездной», режиссером которого выступил Михаил Колпахчиев. В рамках картины девочка сыграла эпизодическую роль.
Анна Павага часто радует поклонников профессиональными снимками. Фото: соцсети Анны Паваги.
В перерывах между съемками девочка успела принять участие в еще ожном проекте. Она появилась в экспозиции под названием «Вселенная воды», снятой для Музейного комплекса Санкт-Петербурга. Кроме того, Анна снялась в ролике под названием Fun City для Disney Channel.
Дальнейшая карьера
После съемок в кино и музыкальных клипах Анна вернулась к привычным для нее фотосессиям. Особенно насыщенным для девочки получился 2017 год. В тот период она сначала посетила Милан, а затем приняла участие в ряде коммерческих съемок. Девочку были рады видеть практически везде. Она снималась в рекламе бренда мебели «Суперпуфф», презентовала новую коллекцию детской одежды от Fluff kidswear и даже рекламировала ювелирные изделия от Velvetin.
Анна Павага в рекламе украшений от Velvetin. Фото: скриншот с сайта Velvetin.
В том же 2017 году Анну назвали самой красивой девочкой России. Подобного мнения придерживались многие зарубежные журналисты, а также представители европейских модных журналов.
После тура по Италии Павага вернулась в родной Санкт-Петербург. Там она приняла участие в рекламной акции компании «Сивка бурка», занимающейся организацией праздников. Позднее эта организация помогла Анне отметить ее восьмилетие.
Однако на родине Павага не задержалась. Вскоре она отправилась в Китай, где ее ждали очередные съемки. В поднебесной Анна провела все лето.
Анна Павага в аэропорту. Фото: соцсети Анны Паваги.
В 2018 году Анна вошла в рейтинг 50 самых красивых детей мира от французского журнала L’Officiel. Девочка заняла второе место, уступив лишь Кристине Пименовой. Высокая оценка со стороны модного издания вознесла карьеру Паваги до небес. Многие модельеры поставили ее в один ряд со взрослыми моделями.
В том же 2018 году Анна открыла модный показ Карла Лагерфельда. Презентация коллекции проходила в немецком городе Виллихе. Кроме того, девочка начала полноценно, на регулярной основе сотрудничать с целым рядом известных брендов одежды. В их числе Givenchy, Little Marc Jacobs, Dolce & Gabbana, Dsquared, DKNY и Il Gufo.
Анна Павага далеко публикует не только профессиональные снимки. Иногда она радует фанатов будничными кадрами. Фото: соцсети Анны Паваги.
Позднее Павага снялась для журнала Vogue Enfants. На страницах издания появились не только новые фотографии Анны, но и целая статья, посвященная юной модели.
Обычная девочка из толпы
Несмотря на колоссальный успех в юном возрасте, Анна Павага ничем не отличается от своих сверстников. Как признавалась мать девочки, модель ведет вполне обычный образ жизни. Она ходит в школу, общается с друзьями и увлекается тем же, чем все дети в 14 лет. На съемки семья выезжает только во время каникул, либо в выходные.
Анна Павага на отдыхе. Фото: соцсети Анны Паваги.
Однако особенную любовь девочка испытывает по отношению к животным. В ее доме живут две собаки, воспитанием которых модель занимается личным. В будущем она планирует построить приют для бездомных животных.
Анна Павага с своей собакой. Фото: соцсети Анны Паваги.
Анна Павага сейчас: последние новости
На данный момент Анна Павага продолжает развивать свою карьеру модели. Она регулярно принимает участие в съемках, и продолжает появляться на модных показах. Особенное внимание Анна уделяет своим соцсетям. В них звезда регулярно рассказывает подписчикам, как проходят ее будни.
В перерывах между съемками и соцсетями Анна продолжает изучать английский и китайский языки, а также занимается художественной гимнастикой. Кроме того, она посещает Академию Русского Балета имени Вагановой.
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