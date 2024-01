Путь от звезды ситкома до автора бестселлеров: как Билл Косби добился успеха

«Я - шпион» и «Толстяк Альберт»

Почти в середине своей карьеры студента Косби решил оставить учебу и полностью посвятить себя комедии. Он стал выступать в клубах Нью-Йорка и много гастролировать, завоевывая популярность. В 1963 году он впервые появился в вечернем шоу Джонни Карсона и благодаря этому шоу стал известен широкой аудитории. Впоследствии Косби неоднократно появлялся на этом шоу.

Он также подписал контракт на запись и в том же 1963-м году выпустил свой дебютный комедийный альбом Bill Cosby Is a Very Funny Fellow. В 1965 году он получил премию «Грэмми» за лучшую комедийную запись за свой следующий альбом I Was a Teenage Father. До конца 60-х годов Косби выпустил целый ряд успешных альбомов, выиграв ещё пять премий «Грэмми». Позже он получил ещё две премии за записи для детей в рамках телешоу «Электрическая компания».

В 1965-м году Косби снялся в главной роли в телесериале, тем самым проложив дорогу для других афроамериканцев на телевидении. Он сыграл Александра Скотта в шпионском телесериале «Я - шпион». Два шпиона притворялись профессиональным игроком в теннис (Роберт Калп) и его тренером (Косби). Этот сериал шел три года, за все это время Косби трижды стал лауреатом премии «Эмми» за свою работу в нем.

Вскоре после завершения работы над сериалом «Я - шпион» Косби снялся в своем собственном ситкоме. Это шоу, названное «Шоу Билла Косби», шло в течение двух сезонов, с 1969-го по 1971-й год. В нем Косби играл роль учителя физкультуры в одной из средних школ Лос-Анджелеса. Будучи ранее начинающим учителем, Косби решил вернуться в школу Массачусетсского университета в городе Амхерст.

Примерно в это же время он принял участие в создании детского образовательного сериала «Электрическая компания» и разработал мультфильм «Толстяк Альберт и дети Косби». Этот мультфильм был основан на многих его детских воспоминаниях. В 1977-м году Косби защитил докторскую диссертацию в области городского образования, написав работу о Толстяке Альберте. Следует отметить, что Косби получил эту степень нестандартным способом: как сообщается, его актерская работа входила в зачет одного из курсов.

На большом экране у Косби был кассовый успех благодаря комедии 1974-го года «Субботний вечер на окраине города», главные роли в которой исполнили Сидни Пуатье и Гарри Белафонте. Режиссером фильма также был Пуатье. Продолжив привлекать большую аудиторию, Косби появился вместе с Пуатье еще в двух комедийных фильмах, «Давай сделаем это снова» и «Обойма драйва», в 1975-м и 1977-м годах соответственно.