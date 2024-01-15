Путь от звезды ситкома до автора бестселлеров: как Билл Косби добился успеха

Кто такой Билл Косби?
Билл Косби отказался от среднего образования ради службы в военно-морском флоте США, а затем оставил колледж, чтобы начать карьеру стендап-комика. Его первое актерское задание - в шпионском телесериале «Я - шпион» (1965-1968 гг.) - сделало его первым афроамериканским актером, получившим главную роль в сетевом телешоу, а также тем, кто первым удостоился «Эмми». Его самый успешный проект - «Шоу Косби» - транслировался на канале NBC в период с 1984 по 1992 годы и много раз становился ситкомом с высшим рейтингом.
Публичное восхищение Косби было подорвано в 2014 году, когда он стал объектом нескольких обвинений в сексуальных домогательствах. Суд над ним по трем пунктам обвинения в непристойном нападении при отягчающих обстоятельствах завершился в июне 2017 года, когда присяжные зашли в тупик, но после повторного рассмотрения дела в апреле 2018 года он был признан виновным.
Билл Косби для «Шоу Косби», 1984 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Билл Косби (настоящее имя - Уильям Генри Косби-младший) родился 12 июля 1937 г. в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Он был старшим из четырех сыновей в семье и пережил финансовые трудности: отец начал злоупотреблять алкоголем, а после его ухода на службу в Военно-морские силы США Косби сам стал главой семьи вместо отца. Мать работала домработницей, и семья жила в бедных условиях. В восемь лет Билл пережил тяжелую утрату - смерть своего брата Джеймса.
Из-за финансовых трудностей Косби начал подрабатывать чисткой обуви и работать в супермаркете. Хотя жизнь была непростой, мать всегда подчеркивала важность образования и прививала любовь к чтению, в том числе Библии и произведений Марка Твена. Обладая талантом рассказчика, Косби быстро понял, что юмор - это способ завести друзей и добиться желаемого. Он преуспел в создании различных историй, и, как заметил однажды один из его педагогов: «Уильяму следовало бы стать либо юристом, либо актером, потому что он так хорошо лжет».
В школе Косби проявлял ум и способности, но часто ленился. Ему больше нравилось рассказывать одноклассникам истории и шутить, чем заниматься учебой. Один из его учителей посоветовал ему использовать свой актерский талант в школьных постановках, а не только на уроках. Дома Косби любил слушать разные радиопередачи и стал имитировать таких комиков, как Джерри Льюис. Также он наблюдал за выступлениями по телевизору таких артистов, как Сид Цезарь и Джек Бенни, и старался учиться у них.
Хотя Косби больше интересовался спортивными играми, чем учебой — он активно участвовал в школьных командах по легкой атлетике и футболу — он был переведен в среднюю школу для одаренных учеников после получения высоких баллов в тесте IQ. Однако Косби и здесь не проявил себя, дважды провалив десятый класс, и перешел в среднюю школу Джермантуна. Проблемы с успеваемостью, однако, продолжались, и в конечном итоге Косби бросил школу. Он подрабатывал на разных случайных работах, пока не поступил на службу в американский Военно-морской флот в 1956 году.
Во время службы в Военно-морских силах Косби работал медбратом на кораблях и в больницах. Он также вступил в команду по легкой атлетике, где добился успехов, особенно в области прыжков в высоту. Расстроившись из-за своего решения бросить школу, во время военной службы он получил аттестат о среднем образовании. После ухода со службы в ВМС он поступил в университет Темпл, где учился на стипендии.
Во время своего пребывания в Темпле, Косби нашел работу бармена в кофейне, где поддерживал атмосферу своими анекдотами. В конце концов он также получил возможность время от времени выступать в качестве хаус-комика в соседнем клубе. Кроме того, он выступал в радиошоу своего двоюродного брата и черпал вдохновение из работ таких комиков, как Дик Грегори, которые акцентировали внимание на расовых проблемах. В самом начале своей карьеры Косби также обсуждал темы расовой принадлежности в своих выступлениях, однако впоследствии он решил отойти от этого и сосредоточиться на рассказах историй о более общих темах.
«Вечернее шоу» с Джонни Карсоном. Джони Карсон с Биллом Косби, 1982 г. Фото: Global Look Press
«Я - шпион» и «Толстяк Альберт»
Почти в середине своей карьеры студента Косби решил оставить учебу и полностью посвятить себя комедии. Он стал выступать в клубах Нью-Йорка и много гастролировать, завоевывая популярность. В 1963 году он впервые появился в вечернем шоу Джонни Карсона и благодаря этому шоу стал известен широкой аудитории. Впоследствии Косби неоднократно появлялся на этом шоу.
Он также подписал контракт на запись и в том же 1963-м году выпустил свой дебютный комедийный альбом Bill Cosby Is a Very Funny Fellow. В 1965 году он получил премию «Грэмми» за лучшую комедийную запись за свой следующий альбом I Was a Teenage Father. До конца 60-х годов Косби выпустил целый ряд успешных альбомов, выиграв ещё пять премий «Грэмми». Позже он получил ещё две премии за записи для детей в рамках телешоу «Электрическая компания».
В 1965-м году Косби снялся в главной роли в телесериале, тем самым проложив дорогу для других афроамериканцев на телевидении. Он сыграл Александра Скотта в шпионском телесериале «Я - шпион». Два шпиона притворялись профессиональным игроком в теннис (Роберт Калп) и его тренером (Косби). Этот сериал шел три года, за все это время Косби трижды стал лауреатом премии «Эмми» за свою работу в нем.
Вскоре после завершения работы над сериалом «Я - шпион» Косби снялся в своем собственном ситкоме. Это шоу, названное «Шоу Билла Косби», шло в течение двух сезонов, с 1969-го по 1971-й год. В нем Косби играл роль учителя физкультуры в одной из средних школ Лос-Анджелеса. Будучи ранее начинающим учителем, Косби решил вернуться в школу Массачусетсского университета в городе Амхерст.
Примерно в это же время он принял участие в создании детского образовательного сериала «Электрическая компания» и разработал мультфильм «Толстяк Альберт и дети Косби». Этот мультфильм был основан на многих его детских воспоминаниях. В 1977-м году Косби защитил докторскую диссертацию в области городского образования, написав работу о Толстяке Альберте. Следует отметить, что Косби получил эту степень нестандартным способом: как сообщается, его актерская работа входила в зачет одного из курсов.
На большом экране у Косби был кассовый успех благодаря комедии 1974-го года «Субботний вечер на окраине города», главные роли в которой исполнили Сидни Пуатье и Гарри Белафонте. Режиссером фильма также был Пуатье. Продолжив привлекать большую аудиторию, Косби появился вместе с Пуатье еще в двух комедийных фильмах, «Давай сделаем это снова» и «Обойма драйва», в 1975-м и 1977-м годах соответственно.
Сидни Пуатье в роли Клайда Уильямса и Билл Косби в роли Билли Фостера в фильме «Давай сделаем это снова» 1975 г. Фото: Global Look Press
«Шоу Косби»
Снова обратившись к своей реальной жизни за вдохновением, Косби приступил к работе над новым телесериалом. Этот ситком рассказывал о жизни афроамериканской пары среднего класса с пятью детьми. В каждом из детских персонажей были воплощены черты характера реальных детей Косби. С 1964-го года Косби уже был женат на Камилле, и у них родились четыре дочери и один сын.
Камилла приняла активное участие в разработке сценария, настояв на том, что в центре сюжета должны быть врач и адвокат. В 1984-м году шоу Косби вышло на экраны с положительными откликами и высокими рейтингами.
Каждую неделю «Шоу Косби» привлекало зрителей своей теплой атмосферой и реалистичными ситуациями. Герой Косби, доктор Хитклиф Хакстебл, стал одним из самых любимых отцов на телевидении. Косби стал отцом и для многих молодых актеров, занятых на съемках шоу, включая Сабрину Ле Боф, Лизу Бонет, Малколма-Джамала Уорнера, Темпстт Бледсо, Кешию Найт Пулхэм, Рэйвен-Симон и Эрику Александр. Роль жены Косби сыграла Филисия Рашад. После нескольких лет успешных показов, сериал завершился в 1992-м году.
Во время восьми сезонов съемок в своем сериале Косби находил время для участия и в других проектах: он снялся в нескольких фильмах, в числе которых «Леонард шестой» (1987 год) и «Папа-призрак» (1990 год). В 1986-м году он достиг еще одной важной вехи в своей карьере - стал автором бестселлера. Его мысли о воспитании детей вошли в книгу «Отцовство», которая была распродана большим тиражом. Его произведение о старении «Время летит» (1987), также было весьма популярно. Помимо этого, Косби активно участвовал в рекламной деятельности, появляясь, например, в рекламе продуктов JELL-O. Он был представителем этого бренда с 1974-го года.
После завершения «Шоу Косби», Косби продолжал сниматься на телевидении. Одним из его проектов стал фильм «Тайны Косби», где он исполнил роль криминолога в отставке, который порой помогал своему другу-сыщику. Затем, в 1996 году, Косби вернулся в мир ситкомов, снова объединив усилия с Рашад. Их новые проекты не были столь же успешными, как предыдущие, но все же имели свою долю популярности и выходили в эфир на протяжении четырех лет.
Филисия Рашад в роли Клэр Хакстейбл, Малколм-Джамал Уорнер в роли Теодора, Темпстт Бледсо в роли Ванессы, Сабрина Ле Боф в роли Сондры, Билл Косби в роли Клиффа Хакстейбла, Кешию Найт Пулхэм в роли Руди и Лиза Бонет в роли Дениз в сериале «Шоу Косби» 1984 г. Фото: Global Look Press
Личные проблемы
Во время работы над «Косби», комик пережил большую личную трагедию. Его единственный сын Эннис был убит в 1997 году, когда менял колесо на своей машине на обочине калифорнийского шоссе.
В это же время Косби оказался втянут в скандал об отцовстве. Молодая женщина Отэм Джексон заявила, что Косби был ее отцом, и попыталась шантажировать его на 40 миллионов долларов, угрожая обратиться к таблоидам, если не получит деньги. Она была арестована и признана виновной в вымогательстве, получив 26-месячный тюремный срок (позже обвинительный приговор был отменен, а затем восстановлен). Косби признал, что когда-то встречался с матерью Отэм, однако он утверждал, что не был ее отцом.
Несмотря на эти трудные моменты, Косби принимал новые профессиональные вызовы. В 1997 году началась серия его детских иллюстрированных книг с персонажем по имени Билли. Это также стало детской телепередачей. Часто появляясь на церемониях выдачи дипломов, Косби поделился своими мыслями в 1999 году, в книге «Поздравляем! Что теперь? Книга для выпускников».
Он серьезно проанализировал систему образования в школах Америки в 2000-е годы в книге «Американские школы: вызов на 100 миллиардов долларов» и вместе со своей дочерью Эрикой снялся в фильме 2003 года «Друзья перышек: одна из маленьких басен жизни»
Билл и Камилла Косби с детьми, Орландо, Флорида, США, 1966 год — Фото: Global Look Press
Награды и возвращение на телевидение
За свою деятельность Косби получил множество премий, среди которых множество наград «Эмми», «Грэмми», NAACP и People's Choice awards. Он также получил Президентскую медаль свободы (2002), гуманитарную премию Боба Хоупа (2003) и премию Марка Твена за американский юмор (2009).
В 2013 году Билл Косби появился на телеэкранах в новом спецвыпуске на Comedy Central «Далеко от завершения». Постановка режиссера Роберта Таунсенда стала первым специальным концертом комика за последние три десятилетия.
Билл Косби восхищается своей Президентской медалью свободы, которую он получил от президента США Джорджа Буша-младшего во время церемонии в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, 9 июля 2002 года. Фото: Global Look Press
Обвинения в домогательствах
Косби попал в заголовки газет в 2014 году не из-за своей комедии, а из-за предполагаемого проступка. За эти годы он сталкивался с многочисленными обвинениями в сексуальном насилии. Против Косби не было выдвинуто уголовных обвинений, но он рассчитался с одной из своих обвинительниц во внесудебном порядке в 2006 году после того, как она подала гражданский иск. В 2014 году комик Ганнибал Буресс привлек новое внимание к более ранним обвинениям, заявив, что Косби «насиловал женщин» в своей обычной жизни, согласно Vulture.com.
После этого инцидента Косби хранил молчание по поводу этих заявлений. Вскоре появилось еще больше женщин, которые заявили, что комик напал и на них, включая модель Дженис Дикинсон. Она рассказала Entertainment Tonight, что Косби дал ей вино и какие-то таблетки перед тем, как якобы изнасиловал ее. Эти обвинения вынудили NBC и Netflix объявить, что они прекращают проекты, которые у них были с Косби, а также отменяют его стендап-тур 2015 года. Косби не ответил напрямую на эти претензии. После интервью Косби Национальному общественному радио в ноябре 2014 года адвокат заявил в заявлении, что комик «не удостоит эти обвинения никаким ответом».
В декабре того года, когда появилось больше обвинений в сексуальном насилии, Косби поговорил с репортером об освещении в новостях скандала вокруг него. Он сказал, что «я ожидаю только, что черные СМИ будут поддерживать стандарты передового опыта в журналистике, и когда вы делаете это, вы должны действовать нейтрально», сообщает New York Post .
Жена Косби Камилла также поддержала комика, опубликовав в декабре заявление, в котором она позиционировала своего мужа как «доброго» и «щедрого» и поставила под сомнение публикацию СМИ аккаунтов женщин, чье прошлое не было проверено. Тем не менее, в 2015 году все больше женщин выступили с обвинениями в сексуальном насилии, и в конечном итоге появились десятки других обвинителей с обвинениями в неправомерном поведении. Несколько женщин, включая Дикинсон, также подали иски о диффамации против Косби.
Затем, в начале июля 2015 года, федеральный судья разрешил вскрыть судебные документы 2005 года после запроса Associated Press. Показания по гражданскому иску, поданному Андреа Констанд, показали, что Косби раздобыл отпускаемые по рецепту качественные лекарства в 1970-х годах с намерением давать их женщинам перед вступлением в половую жизнь. Во время дачи показаний, из-за возражения своего адвоката, Косби не указал, давал ли он женщинам наркотики без их ведома. В свете новой информации комик не сразу выступил с публичным заявлением. Позже в том же месяце «Нью-Йорк таймс» сообщила о соответствующих показаниях, в которых Косби рассказывал о встречах с различными женщинами, признаваясь в употреблении наркотиков в рамках своих взаимодействий и сексуальных пристрастий.
В конце июля 2015 года журнал New York Magazine опубликовал мультимедийную статью для обложки, в которой были сфотографированы и индивидуально опрошены 35 женщин, встречавшихся с Косби, некоторые из которых в то время были подростками. В эссе есть схожие детали, причем большинство женщин заявляют, что их накачивали наркотиками без их ведома или согласия. Некоторые из опрошенных также рассказывают о том, что подверглись прямому нападению.
«Мы должны спросить себя, действительно ли урок, который мы хотим преподать нашим детям, заключается в том, что, опять же, женский голос и тело не являются ценными или действительными», - сказала модель / актриса Беверли Джонсон People, которая также была опубликована в статье New York Mag . Джонсон заявила в эссе Vanity Fair, что Косби также тайно накачивал ее наркотиками в дни шоу Косби. «Я знаю свою правду и надеюсь на общество, которое чутко относится к защите женщин, независимо от того, что поставлено на карту».
Команда Дикинсон должна была снять с Косби показания в связи с ее иском о диффамации, но в конце ноября адвокаты Косби подали ходатайство о приостановлении дачи показаний. Затем, в середине декабря, в ответ на то, что группа из семи женщин подала на него в суд Массачусетса иск о диффамации, Косби подал федеральный встречный иск, заявив, что указанные истцы выдвигают «злонамеренные, оппортунистические, ложные и дискредитирующие» обвинения. Несколько дней спустя Косби подал в суд на Джонсон за клевету в связи с ее обвинениями в попытке нападения.
В результате тревожных обвинений многочисленные колледжи аннулировали почетные степени, присужденные Косби. Кроме того, статуя комика была убрана из парка студии MGM Hollywood Studios в Диснее в июле 2015 года.
Арест и уголовное разбирательство
Хотя более 50 женщин выступили с заявлениями о том, что легендарный комик и актер подвергал их сексуальному насилию и / или накачивал наркотиками, Косби удалось отразить обвинения. Однако 30 декабря 2015 года был выдан ордер на арест Косби по обвинению в предполагаемом употреблении наркотиков и сексуальном насилии над Андреа Констанд в январе 2004 года, за месяц до истечения срока давности для подачи судебного иска.
24 мая 2016 года судья в Пенсильвании постановил, что доказательств по делу о сексуальном насилии достаточно для возбуждения уголовного дела. После предварительных слушаний в декабре судебный процесс должен был начаться весной следующего года, и Косби грозило тюремное заключение сроком до 30 лет по трем пунктам обвинения в непристойном нападении при отягчающих обстоятельствах.
В июне 2017 года Констанд выступила в суде, чтобы дать показания о своих отношениях с Косби и своей версии событий. Она сказала, что рассматривала пожилого комика как наставника и, как лесбиянку, не была заинтересована в романтических отношениях. Однако в течение ночи, о которой идет речь, она сказала, что он дал ей три таблетки, чтобы помочь ей расслабиться, а затем продолжил насиловать ее, когда она была «парализована» и не могла сопротивляться. Защита возразила, подчеркнув некоторые несоответствия в ее объяснении, и спросила, почему она продолжала поддерживать контакт с Косби, если ее сообщения о нарушении прав были правдой.
Хотя свидетельские показания и заключительные аргументы были представлены в течение шести дней, вскоре стало ясно, что присяжные испытывают трудности с вынесением вердикта, поскольку они несколько раз просили пересмотреть доказательства. 17 июня, когда присяжные зашли в тупик по всем трем пунктам обвинения после 52 часов обсуждений, судья объявил судебное разбирательство неправильным.
Позже публицист Косби объявил результат «полной победой» и высоко оценил восстановленное наследие своего клиента. Однако команда обвинения отвергла такое описание результата и пообещала вернуть Косби в суд.
В январе 2018 года, в ожидании повторного судебного разбирательства, Косби вышел на сцену джаз-клуба LaRose в Филадельфии для своего первого публичного выступления с мая 2015 года. Выступая в рамках программы в честь джазового музыканта Тони Уильямса, Косби рассказывал истории, шутил по поводу своего ухудшения зрения и даже играл на барабанах с группой, отказавшись впоследствии говорить о деле о сексуальном насилии. В следующем месяце Косби понес еще одну сокрушительную утрату, объявив, что его дочь Энса умерла от заболевания почек в возрасте 44 лет.
Билл Косби покидает зал суда после того, как его приговорили к тюремному заключению на срок от трех до 10 лет за сексуальное насилие, 25 сентября 2018 г., в Норристауне, штат Пенсильвания. Фото: Global Look Press
Повторное судебное разбирательство
Поскольку повторное судебное разбирательство по делу должно было начаться в апреле 2018 года, команда Косби безуспешно добивалась 90-дневной отсрочки после того, как суд согласился разрешить дать показания пяти женщинам, которые вместе с Констанд обвинили Косби в нападении. Затем защита попыталась заменить судью Стивена Т. О'Нила, чья жена сделала пожертвование женской группе, которая планировала объединиться от имени Констанда.
Начало повторного судебного разбирательства привело к открытию того, что Косби заплатил своему обвинителю 3,38 миллиона долларов для урегулирования иска о сексуальном насилии, который она подала в 2005 году. обвинения в своих действиях, хотя защита восприняла эту сделку как доказательство того, что она была заинтересована в том, чтобы выжать как можно больше денег из своего бывшего наставника.
За день до запланированного появления Констанда модель Дженис Дикинсон была среди пяти дополнительных женщин, которые дали показания о том, что Косби употреблял наркотики и нападал. Вспоминая инцидент 1982 года на озере Тахо, она сказала, что знаменитый комик дал ей таблетку от судорог во время ужина, а позже она не могла пошевелиться после того, как он забрался на нее в своем гостиничном номере. Дикинсон сказала, что она «хотела ударить его по лицу», когда на следующий день рассказала ему об этом.
Команда Косби стремилась подчеркнуть несоответствия в описании событий Констанд и даже привела ее бывшего коллегу, который показал, что однажды у них была дискуссия о ложном обвинении богатых людей в неосмотрительности с целью получения выплаты. Констанд отрицал, что имел такой разговор.
26 апреля, через день после начала обсуждения, присяжные признали Косби виновным по всем трем пунктам обвинения в непристойном нападении при отягчающих обстоятельствах. 80-летний мужчина, который опустил глаза, когда был оглашен приговор, затем разразился «нецензурной бранью» в адрес Стила после того, как окружной прокурор назвал его рискованным бегством и попросил отменить залог.
Главный адвокат Косби заявил, что они подадут апелляцию. «Мы очень разочарованы приговором», - сказал он. «Мы не считаем, что мистер Косби в чем-либо виновен».
В соответствии с приговором имя и статуя Косби были удалены из Зала славы Телевизионной академии, а актер был исключен из Академии кинематографических искусств и наук.
25 сентября 2018 года Косби был приговорен к тюремному заключению на срок от трех до 10 лет за сексуальное насилие над женщиной в Филадельфии в 2004 году. Судья О'Нил назвал Косби «сексуально жестоким хищником» и заявил: «Пришло время для справедливости. Косби, все это вернулось к тебе. Время пришло».
Косби подал официальную апелляцию в июне 2019 года, утверждая, что судья неправомерно разрешил показания пяти женщин в поддержку дела Констанд. В конце того же года он попал в заголовки газет после своего первого интервью после заключения, в котором он сказал, что скорее отсидит полный 10-летний срок, чем выразит раскаяние в преступлениях, которых он не совершал. В июне 2020 года Верховный суд Пенсильвании согласился рассмотреть апелляцию.
В июне 2021 года Верховный суд Пенсильвании отменил обвинительный приговор Косби в сексуальном насилии. Косби выйдет из тюрьмы.
Билл Косби поднимает кулак, реагируя на то, что судья объявил неправильное судебное разбирательство по делу о непристойном нападении на артиста в здании суда округа Монтгомери в Норристауне, 17 июня 2017 г. — Норристаун, Пенсильвания, США — Фото: Global Look Press