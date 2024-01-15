Путь от звезды ситкома до автора бестселлеров: как Билл Косби добился успеха

Обвинения в домогательствах

Косби попал в заголовки газет в 2014 году не из-за своей комедии, а из-за предполагаемого проступка. За эти годы он сталкивался с многочисленными обвинениями в сексуальном насилии. Против Косби не было выдвинуто уголовных обвинений, но он рассчитался с одной из своих обвинительниц во внесудебном порядке в 2006 году после того, как она подала гражданский иск. В 2014 году комик Ганнибал Буресс привлек новое внимание к более ранним обвинениям, заявив, что Косби «насиловал женщин» в своей обычной жизни, согласно Vulture.com.

После этого инцидента Косби хранил молчание по поводу этих заявлений. Вскоре появилось еще больше женщин, которые заявили, что комик напал и на них, включая модель Дженис Дикинсон. Она рассказала Entertainment Tonight, что Косби дал ей вино и какие-то таблетки перед тем, как якобы изнасиловал ее. Эти обвинения вынудили NBC и Netflix объявить, что они прекращают проекты, которые у них были с Косби, а также отменяют его стендап-тур 2015 года. Косби не ответил напрямую на эти претензии. После интервью Косби Национальному общественному радио в ноябре 2014 года адвокат заявил в заявлении, что комик «не удостоит эти обвинения никаким ответом».

В декабре того года, когда появилось больше обвинений в сексуальном насилии, Косби поговорил с репортером об освещении в новостях скандала вокруг него. Он сказал, что «я ожидаю только, что черные СМИ будут поддерживать стандарты передового опыта в журналистике, и когда вы делаете это, вы должны действовать нейтрально», сообщает New York Post .

Жена Косби Камилла также поддержала комика, опубликовав в декабре заявление, в котором она позиционировала своего мужа как «доброго» и «щедрого» и поставила под сомнение публикацию СМИ аккаунтов женщин, чье прошлое не было проверено. Тем не менее, в 2015 году все больше женщин выступили с обвинениями в сексуальном насилии, и в конечном итоге появились десятки других обвинителей с обвинениями в неправомерном поведении. Несколько женщин, включая Дикинсон, также подали иски о диффамации против Косби.

Затем, в начале июля 2015 года, федеральный судья разрешил вскрыть судебные документы 2005 года после запроса Associated Press. Показания по гражданскому иску, поданному Андреа Констанд, показали, что Косби раздобыл отпускаемые по рецепту качественные лекарства в 1970-х годах с намерением давать их женщинам перед вступлением в половую жизнь. Во время дачи показаний, из-за возражения своего адвоката, Косби не указал, давал ли он женщинам наркотики без их ведома. В свете новой информации комик не сразу выступил с публичным заявлением. Позже в том же месяце «Нью-Йорк таймс» сообщила о соответствующих показаниях, в которых Косби рассказывал о встречах с различными женщинами, признаваясь в употреблении наркотиков в рамках своих взаимодействий и сексуальных пристрастий.

В конце июля 2015 года журнал New York Magazine опубликовал мультимедийную статью для обложки, в которой были сфотографированы и индивидуально опрошены 35 женщин, встречавшихся с Косби, некоторые из которых в то время были подростками. В эссе есть схожие детали, причем большинство женщин заявляют, что их накачивали наркотиками без их ведома или согласия. Некоторые из опрошенных также рассказывают о том, что подверглись прямому нападению.

«Мы должны спросить себя, действительно ли урок, который мы хотим преподать нашим детям, заключается в том, что, опять же, женский голос и тело не являются ценными или действительными», - сказала модель / актриса Беверли Джонсон People, которая также была опубликована в статье New York Mag . Джонсон заявила в эссе Vanity Fair, что Косби также тайно накачивал ее наркотиками в дни шоу Косби. «Я знаю свою правду и надеюсь на общество, которое чутко относится к защите женщин, независимо от того, что поставлено на карту».

Команда Дикинсон должна была снять с Косби показания в связи с ее иском о диффамации, но в конце ноября адвокаты Косби подали ходатайство о приостановлении дачи показаний. Затем, в середине декабря, в ответ на то, что группа из семи женщин подала на него в суд Массачусетса иск о диффамации, Косби подал федеральный встречный иск, заявив, что указанные истцы выдвигают «злонамеренные, оппортунистические, ложные и дискредитирующие» обвинения. Несколько дней спустя Косби подал в суд на Джонсон за клевету в связи с ее обвинениями в попытке нападения.

В результате тревожных обвинений многочисленные колледжи аннулировали почетные степени, присужденные Косби. Кроме того, статуя комика была убрана из парка студии MGM Hollywood Studios в Диснее в июле 2015 года.