«Остальные новогодние телепередачи – просто вчерашний день»: что пишут в Сети о фильме «Иван Васильевич меняет все!»

Новогодний фильм телеканала ТНТ «Иван Васильевич меняет все!» произвел впечатление на всех, кто успел его посмотреть. Одни восторгаются комедией, другие ругают. Давайте разбираться, почему фильм вызвал столь противоречивую реакцию.
Шедевр или издевательство над классикой?
Телезрители активно обсуждают новогоднюю комедию «Иван Васильевич меняет все!». Кто-то заявляет, что им показали чуть ли не шедевр, и готовы его пересматривать.
«Пересмотрела два раза. Очень смешной фильм сняли! Реально все включили в фильм. Очень круто!» - признался пользователь с ником ruz_sab.
«Божественно! Очень классная комедия. Столько мемов, отсылок, звезд. Спасибо за настроение», - согласен с первым комментатором ph.shilovpetr1.
«Спасибо огромное, я давно так не смеялась. Очень понравилось, восторг. И спасибо, что появились новые лица, дорога молодым открыта. Нет заезженных лиц», - восторгается aleksenceva_ksu.
«Фильм классный! Много юмора, свежо и весело! Все остальные новогодние телепередачи - просто вчерашний день. Спасибо за веселье», - поблагодарила авторов картины aliya_d11.
Впрочем, много и тех, кому шутки от ТНТ совсем не зашли. Кто-то счел, что создатели «Иван Васильевич меняет все!» просто поиздевались над классикой, снятой Леонидом Гайдаем, фильмом «Иван Васильевич меняет профессию».
Кадр фильма «Иван Васильевич меняет все!». Фото: ТНТ
«Простите, но фильм ужасный», - написала gulnara_kz.
«Прощаем, потому что это не фильм, это новогодняя музыкальная программа», - объяснила freesoulfrom.
«Ребят, вы просто издеваетесь над фильмами Гайдая. Создать что-то свое ни сил, ни желания, ни умения у вас нет от слова «совсем», а опошлить святое своим непрофессионализмом - это вы можете», - отреагировал alibek_salikov.
Некоторые признались, что смогли выдержать только первые двадцать минут комедии.
«Сама суть фильма - дно, сюжет - дно, юмор - дно (уровень ComedyClub 15-Ти летней давности). Ах да, и конечно же, божественные рекламные интеграции. Я за 20 минут так и не смог понять, что же в нем хорошего...» - высказался slender_bob.
Кравец, Бузова и Воля
Отдельных восторгов поклонников удостоены трое артистов. Марина Кравец, сыгравшая в фильме «Иван Васильевич меняет все!» Зину, жену Шурика получила свою долю комплиментов в Сети.
Марина Кравец и Демис Карибидис фильме «Иван Васильевич меняет все!». Фото: ТНТ
«Сам фильм получился так себе. Но вот вы, Марина, сыграли в нем лучше всех. Очень похоже», - признался antony_x.
«Марина, это ваша лучшая роль. Браво. И сам фильм на высоте. В Голливуде дали бы «Оскар» за все спецэффекты, операторскую работу, костюмы, свет, хореографию», - уверен andersat2.
Ольгу Бузову, сыгравшую в комедию роль Ульяны Андреевны Бунши, фанаты назвали «изюминкой» фильма. Ну а чего еще ждать от людей Бузовой?
Ольга Бузова фильме «Иван Васильевич меняет все!». Фото: ТНТ
«Оля, ты изюминка этого фильма! Смотрела с огромным удовольствием», - поделилась marusy0105.
Удостоен похвалы фанатов и Павел Воля, представший в образе шведского посла.
Павел Воля в фильме «Иван Васильевич меняет все!». Фото: ТНТ
«Я с огромным удовольствием смотрела этот фильм! Ребята, браво вам! А смеху было сколько. В особенности, когда увидела Павла Волю в роли шведского посла. Ну копия. Картина отпадная!» - восхитилась tselishcheva5468.
И снова «Седая ночь». Теперь и на французском
Особое место в фильме занимает номер с участием певца Сергея Лазарева. Он перепел песню группы «Ласковый май» «Седая ночь» на французском языке. Кавер обещает стать хитом. Номер – это фактически готовый клип, его уже успели посмотреть в Сети несколько миллионов пользователей.
«Шедевр! Какие костюмы, на сколько все красиво, и Сергей - это отдельная история любви, и голос и танец. В общем, круто все получилось», - похвалила natalya_ya77.
Сергей Лазарев в фильме «Иван Васильевич меняет все!». Фото: скрин видео соцсети Сергея Лазарева
По некоторым данным, Сергей Лазарев появился в фильме ТНТ вместо оскандалившегося Филиппа Киркорова. Сцены с поп-королем удалили после вечеринки Насти Ивлеевой.
«Лучший номер фильма! Спасибо Ивлеевой за вечеринку, иначе мы бы не увидели этого шедевра», - считает mkl200021.
«У вас очень получилось, аналогии с клипом Робби Уильямса очевидны, но у вас эстетика, без высмеивания. Мы смотрели всей семьей!» - призналась sandetskaia.m.
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