«Остальные новогодние телепередачи – просто вчерашний день»: что пишут в Сети о фильме «Иван Васильевич меняет все!»

Новогодний фильм телеканала ТНТ «Иван Васильевич меняет все!» произвел впечатление на всех, кто успел его посмотреть. Одни восторгаются комедией, другие ругают. Давайте разбираться, почему фильм вызвал столь противоречивую реакцию.

Шедевр или издевательство над классикой?

Телезрители активно обсуждают новогоднюю комедию «Иван Васильевич меняет все!». Кто-то заявляет, что им показали чуть ли не шедевр, и готовы его пересматривать.

«Пересмотрела два раза. Очень смешной фильм сняли! Реально все включили в фильм. Очень круто!» - признался пользователь с ником ruz_sab.

«Божественно! Очень классная комедия. Столько мемов, отсылок, звезд. Спасибо за настроение», - согласен с первым комментатором ph.shilovpetr1.

«Спасибо огромное, я давно так не смеялась. Очень понравилось, восторг. И спасибо, что появились новые лица, дорога молодым открыта. Нет заезженных лиц», - восторгается aleksenceva_ksu.

«Фильм классный! Много юмора, свежо и весело! Все остальные новогодние телепередачи - просто вчерашний день. Спасибо за веселье», - поблагодарила авторов картины aliya_d11.

Впрочем, много и тех, кому шутки от ТНТ совсем не зашли. Кто-то счел, что создатели «Иван Васильевич меняет все!» просто поиздевались над классикой, снятой Леонидом Гайдаем, фильмом «Иван Васильевич меняет профессию».