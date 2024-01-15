Стоматолог из Саратова и «импозантный мужчина»: что известно о новом избраннике Агаты Муцениеце

После развода с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце старалась не посвящать публику в свою личную жизнь. На фотографиях чаще всего позировала в одиночестве. Но буквально на днях актриса выложила в Сеть видео, на котором она предстала на байке вместе со своим избранником.

Стоматолог-имплантолог из Саратова

Оказалось, что знаменитость уже несколько лет встречается с Александром Соколенко. Мужчина родился в Саратове, но давно живет и работает в Москве стоматологом, хирургом-имплантологом. Именно Александра пару лет назад приняли за Клима Шипенко. Тогда Агата пришла со спутником на одну из столичных премьер.

Соколенко окончил Саратовский государственный университет, после этого еще обучался в Российском Университете Дружбы Народов. Он работал хирургом-имплантологом в столичной клинике и лечил зубы многим знаменитостям. Чем занимается сейчас, доподлинно неизвестно.