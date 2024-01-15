Стоматолог из Саратова и «импозантный мужчина»: что известно о новом избраннике Агаты Муцениеце

После развода с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце старалась не посвящать публику в свою личную жизнь. На фотографиях чаще всего позировала в одиночестве. Но буквально на днях актриса выложила в Сеть видео, на котором она предстала на байке вместе со своим избранником.
Стоматолог-имплантолог из Саратова
Оказалось, что знаменитость уже несколько лет встречается с Александром Соколенко. Мужчина родился в Саратове, но давно живет и работает в Москве стоматологом, хирургом-имплантологом. Именно Александра пару лет назад приняли за Клима Шипенко. Тогда Агата пришла со спутником на одну из столичных премьер.
Соколенко окончил Саратовский государственный университет, после этого еще обучался в Российском Университете Дружбы Народов. Он работал хирургом-имплантологом в столичной клинике и лечил зубы многим знаменитостям. Чем занимается сейчас, доподлинно неизвестно.
Александр Соколенко работает стоматологом в Москве. Фото: соцсети
В Сети предполагают, что врач мог основать собственный бизнес. Несколько лет назад избранник стартап по разработке контейнеров для изготовления льда в стоматологии. Пока Соколенко не очень широко известен и у него немного подписчиков в социальных сетях.
Кроме того среди друзей стоматолога замечены люди из шоу-бизнеса. Среди них кастинг-директор и продюсер Филипп Нестеров и Сергей Беликов, причастный к проекту «Сердце Клавы».
Мужчина ведет активный образ жизни, увлекается охотой, рыбалкой, катается на сноуборде, прыгает с парашютом, летает на параплане и много путешествует, в том числе на яхте, судя по профилям Александра в социальных сетях.
Агата Муцениеце недавно опубликовала видео со своим избранником. Фото: соцсети
Что говорят в Сети
Фанаты Муцениеце поздравляют ее с обретением счастья в личной жизни. Некоторые комментаторы даже пишут о том, что новый избранник актрисы выглядит симпатичнее Павла Прилучного.
Ирочка М.: «Импозантный мужчина. Рада за Агатку!»
Дарина Ярдова: «Поздравляю! Наконец-то, а то Прилучный со своей Брутян весь эфир заполонил, пусть ловит ответочку».
Кирилл Затусим: «Ничего так смотритесь. Прилучный и рядом не стоял».
Лилианна: «Наконец-то урвала!»
Ksenoff_Nata: «Ой, хорошенький какой!»
Karobitskaia: «Агата естественная и никому нос не утирает. Живет самодостаточно и как ей нравится. Она ни с кем не соревнуется, никому не подражает. Брутян подражает Моники Беллуччи, но не дотягивает. Агата - красавица!»
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Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным в 2020 году. Фото: Global Look Press
Правда, некоторые пользователи считают, что новая публикация знаменитости очередное желание доказать Прилучному, что и у нее на личном фронте все отлично.
Etitova67: «Может теперь оставит Прилучного в покое».
GalinaAlter: «Прошлого не вернешь, пора заняться и собственной жизнью».
Иванна465: «Дети постоянно с отцом, брак сохранить не смогла. Ума нет, выкладывает что-то позлить бывшего».
Liudmila.520: «Выделываются друг перед другом, кто круче. Один в одной стране отдыхает, другая в другой. Противно смотреть на них».
Напомним, актриса Агата Муцениеце развелась с мужем Павлом Прилучным в 2020 году.
Сейчас актриса судится с бывшим супругом. Предметом спора стали алименты на несовершеннолетних детей.