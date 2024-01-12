Как звезда волейбола Евгения Старцева случайно попала в спорт

Детство и юность
Свою жизнь Евгения Александровна Старцева начала 12 февраля 1989 года в сердце Южного Урала Челябинске. Кроме Жени родители воспитывали ее старшую сестру Юлю. Девочка росла скромным и очень послушным ребенком.
В возрасте семи лет Старцева совершенно случайно попала в волейбольную секцию и в начале относилась с этому виду спорту, как к хобби.
Евгения Старцева росла вместе со старшей сестрой Юлей. Фото: соцсети
Но тренер заметил потенциал юной спортсменки и посоветовал отдать девочку в спортивную школу. Там Старцеву тренировала Людмила Сухова, которая растила из Жени настоящую чемпионку. После трехчасовых тренировок Евгения с трудом находила в себе силы заниматься школьным домашним заданием.
Женя до сих пор очень дружит со своей сестрой. Фото: соцсети
Волейбол
Старцева начала свой спортивный путь с юношеских побед. Трижды стала чемпионкой России среди ДЮСШ и дважды победила в спартакиадах учащихся страны.
До 2010 года Женя играла в составе челябинского клуба «Автодор-Метар», а затем перешла в краснодарское «Динамо». Там она завоевала кубок России и кубок Европейской конфедерации волейбола.
Через два года волейболистка переехала в Казань, где стала играть уже за местное «Динамо». Несмотря на то что в детстве Старцева редко проявляла лидерские качества, в своих командах она становилась неизменным капитаном. Это вновь произошло через четыре года после перехода в «Динамо».
В Казани спортсменка добилась оглушительного успеха. Она не один раз становилась чемпионкой России и выигрывала Кубок России в составе своей команды. Старцева завоевала победу в Лиге чемпионов ЕКВ, в клубном чемпионате мира и забрала награду Кубка ЕКВ.
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Евгения Старцева посвятила казанской команде «Динамо – Ак Барс» 9 лет. Фото: соцсети
В 2008 году Евгения вышла на площадку в составе российской сборной в квалификационном турнире к Гран-при 2008 года. В июне соревновалась за Кубок Ельцина, а в августе приняла участие во Всемирной универсиаде.
В копилке волейболистки есть почти все награды, возможные в этом виде спорта. Не хватает только олимпийской медали.
Евгения Старцева не раз становилась лучшей связующий. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Подробности личной жизни Евгения Старцева не разглашает. Известно лишь, что материальная составляющая для нее не имеет значения, а в мужчинах она ценит в первую очередь ум и чувство юмора.
Женя с удовольствием делится с подписчиками своими фото. Также она публикует снимки с семьей и любимой собакой.
Спортсменке повезло с фигурой от природы, она не сидит на диетах, просто ест в основном здоровую пищу. Но иногда все же может позволить себе пирожные, которые обожает.
Евгения Старцева часто делится личными фото в соцсетях. Фото: соцсети
Евгения Старцева в настоящее время
Сезон-2020/2021 оказался провальным, и Евгения Старцева покинула казанский «Динамо – Ак Барс», в котором играла на протяжении 9 лет.
Старцева переехала в Москву, чтобы расти и развиваться дальше.
Летом 2021-го в составе женской сборной России по волейболу связующая участвовала в Олимпиаде в Токио. В 1/4 финала россиянки проиграли сборной Бразилии и завершили свое участие.
Некоторое время Старцева играла без клуба, а затем подписала контракт с московским «Динамо».
Евгению Старцеву считают не только сильной спортсменкой, но и обаятельной девушкой. Фото: соцсети
В своем интервью Женя рассказала, что пока у нее есть сила и мотивация, она будет играть.
Старцева мечтает когда-нибудь победить на Олимпиаде. По ее мнению, много сил, здоровья и времени спортсмен отдает на подготовку и тренировки — все это ради того, чтобы поехать на Олимпийские игры.
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