Как звезда волейбола Евгения Старцева случайно попала в спорт

Волейбол

Старцева начала свой спортивный путь с юношеских побед. Трижды стала чемпионкой России среди ДЮСШ и дважды победила в спартакиадах учащихся страны.

До 2010 года Женя играла в составе челябинского клуба «Автодор-Метар», а затем перешла в краснодарское «Динамо». Там она завоевала кубок России и кубок Европейской конфедерации волейбола.

Через два года волейболистка переехала в Казань, где стала играть уже за местное «Динамо». Несмотря на то что в детстве Старцева редко проявляла лидерские качества, в своих командах она становилась неизменным капитаном. Это вновь произошло через четыре года после перехода в «Динамо».

В Казани спортсменка добилась оглушительного успеха. Она не один раз становилась чемпионкой России и выигрывала Кубок России в составе своей команды. Старцева завоевала победу в Лиге чемпионов ЕКВ, в клубном чемпионате мира и забрала награду Кубка ЕКВ.

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