Ольга Жук любит свою работу и заряжает позитивом окружающих: творческий путь знаменитой телеведущей

Детство и юность
Ольга Жук родилась 20 октября 1987 года в Москве. В школе будущая звезда экрана училась великолепно и окончила образовательное учреждение с золотой медалью. Кроме учебы девочка увлекалась танцами и даже выступала с номерами.
Выпускница поступила на экономиста в московский вуз. Во время прохождения практики она поняла, что ей интересна медийная сфера. Поэтому, получив диплом, она поступила в Высшую национальную школу телевидения.
Родители, радовавшиеся, что дочь выбрала серьезную профессию финансиста, были расстроены переменой. Они не верили, что Оля со своей серьезностью и умом сможет крутиться в шоу-бизнесе.
Ольга Жук любит дарить людям радость. Фото: Global Look Press
Журналистика и телевидение
В школе телевидения заметили ученицу. Когда освободилось место ведущей в экономической программе на канале ТВЦ, преподаватели рекомендовали Жук попробовать себя на эту роль. Конечно, ее быстро взяли в проект. Ведущая начала трудиться в несколько новой для себя сфере. Девушка выступала в прямом эфире, выезжала на съемки, брала интервью у финансовых деятелей. Но ее мечтой было вести утренней шоу, поэтому когда НТВ объявил кастинг на роль соведущей для Марка Тишмана в программу «Новое утро», Ольга решила попробовать.
Жук утвердили, но с ТВЦ ее тоже не хотели отпускать. Ольга решила работать сразу на двух каналах. Позже к этому списку добавился еще ряд проектов, в том числе программа «Ты супер! Танцы».
Полностью освоившись в мире медиа, Ольга создала авторский проект на ТВЦ под названием «Мода с Ольгой Жук», где рассказывала о вариантах ухода за собой и салонных процедурах. На НТВ журналистка активно участвовала в проекте «Бизнес звезд». Телеведущая писала сценарии и занималась монтажом программы.
Телеведущая Ольга Жук обожает свою работу. Фото: страница ВК Ольги Жук
В 2018 году Ольга Жук стала работать в дуэте с Максимом Приваловым в передаче «Деловое утро на НТВ». График работы был плотным, приходилось работать на протяжении всей недели.
В 2022 году Жук позвали сотрудничать с Первым российским национальным каналом.
Кроме передач Жук стала вести конкурсы и разного рода культурные мероприятия.
Ольга Жук несет позитив в массы и заряжает хорошим настроением зрителей. Фото: страница ВК Ольги Жук
Личная жизнь
Если карьера сложилась очень удачно, то на личную жизнь у Ольги времени остается немного. Как признается сама телеведущая, мужчины стесняются знакомиться с ней.
Она хочет связать свою судьбу с сильным и волевым мужчиной, способным стать главой семьи. Внешность для Оли не важна, но фигура значение имеет.
Звезде постоянно предлагают выйти замуж, но всерьез их она не принимает.
В свободное от работы время Ольга любит читать, особенно психологические романы. Также проводит досуг, посещая культурные мероприятия.
В свободное время Ольга посещает театры и музеи. Фото: страница ВК Ольги Жук
Кроме этого, телеведущая любит готовить. Ее фирменными блюдами считаются овощной плов и манник. Идеи и вдохновение Жук находит у своей мамы или коллег, например, Юлии Высоцкой.
Для поддержания фигуры Ольга иногда занимается спортом или совершает пешие прогулки, за день может пройти 15–18 км. Для расслабления ей отлично помогает плавание в бассейне.
Телезвезда ведет здоровый образ жизни, не употребляет алкоголь. Она постоянно совершенствуется, живет на позитиве и обожает свою работу.
Ольга Жук любит пешие прогулки на свежем воздухе. Фото: страница ВК Ольги Жук
Ольга Жук в настоящее время
Ольга продолжает работать телеведущей и ведущей мероприятий. Кроме того, она расширяет поле своей деятельности. В марте Жук попробовала себя в роли модели в дефиле российского дизайнера Натальи Душегреи. В мае 2023 года в одном из журналов вышло интервью со звездой, чем она похвалилась на своей странице в соцсети.
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Телеведущая постоянно совершенствуется и расширяет сферу деятельности. Фото: Global Look Press