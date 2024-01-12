Ольга Жук любит свою работу и заряжает позитивом окружающих: творческий путь знаменитой телеведущей

Детство и юность

Ольга Жук родилась 20 октября 1987 года в Москве. В школе будущая звезда экрана училась великолепно и окончила образовательное учреждение с золотой медалью. Кроме учебы девочка увлекалась танцами и даже выступала с номерами.

Выпускница поступила на экономиста в московский вуз. Во время прохождения практики она поняла, что ей интересна медийная сфера. Поэтому, получив диплом, она поступила в Высшую национальную школу телевидения.

Родители, радовавшиеся, что дочь выбрала серьезную профессию финансиста, были расстроены переменой. Они не верили, что Оля со своей серьезностью и умом сможет крутиться в шоу-бизнесе.