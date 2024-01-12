«Может, можно что-то исправить?»: в Сети расстроены расставанием Леры Кудрявцевой с мужем

«Ушла от мужа»

Новогодние каникулы телеведущая Лера Кудрявцева провела со своей дочерью в Эмиратах. Правда в последний день отпуска знаменитость получила недобрые вести из дома. Ей сообщили, что столичное жилье было затоплено.

Еще тогда у многих людей возник логичный вопрос: «А где же все это время был муж Леры?».

Как оказалось, Кудрявцева приняла решение расстаться со своим супругом Игорем Макаровым из-за алкоголя. Об этом звезда шоу «Секрет на миллион» объявила в Телеграм-канале, добавив, что комментировать это не хочет.