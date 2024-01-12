«Может, можно что-то исправить?»: в Сети расстроены расставанием Леры Кудрявцевой с мужем

Лера Кудрявцева заявила, что ушла от мужа. Фото: Global Look Press

Teleprogramma.pro узнала, что пишут в Сети после заявления телеведущей Леры Кудрявцевой о том, что она ушла от мужа-хоккеиста.

«Ушла от мужа»

Новогодние каникулы телеведущая Лера Кудрявцева провела со своей дочерью в Эмиратах. Правда в последний день отпуска знаменитость получила недобрые вести из дома. Ей сообщили, что столичное жилье было затоплено.

Еще тогда у многих людей возник логичный вопрос: «А где же все это время был муж Леры?».

Как оказалось, Кудрявцева приняла решение расстаться со своим супругом Игорем Макаровым из-за алкоголя. Об этом звезда шоу «Секрет на миллион» объявила в Телеграм-канале, добавив, что комментировать это не хочет.

«Я ушла от мужа. Алкоголь - зло. Точка», - написала Лера.

В Сети расстроены расставанием Кудрявцевой с мужем. Фото: ТГ-канал Леры Кудрявцевой

В Сети заметили, что Кудрявцева давно намекала о проблемах в браке. В 2022 году Макаров остался без работы и все заботы о содержании семьи взяла на себя телезвезда.

Кроме того она уже несколько лет отдыхает без избранника. Минувшим летом Лера вместе с дочерью и мамой провела отпуск в Болгарии, из-за чего хоккеист не смог лично поздравить дочь Машу с днем рождения.

Лера Кудрявцева провела новогодние каникулы с дочерью Машей. Фото: Global Look Press

«Недолго будет одна»

Поклонники телеведущей расстроены случившимся и стараются ее всячески поддержать.

Анастасия: «Лера давно уже грустила в своем телеграм- канале. Предполагала, что тому есть причина. Пусть она будет счастлива. Если решила, значит совсем все плохо».

ElenaElena: «Ну там и не только алкоголь, конечно, и походы налево, роскошная и ироничная Лера недолго будет одна».

Евгения Куреева: «Она прекрасна, найдет достойного парня!»

Наталья Кузнецова: «Ничто не вечно. Счастья тебе, девочка».

Ann @miayolless: «Рада за Леру, она точно ничего не потеряет от развода - имя и доход останутся при ней. А про этого мужика кто вспомнит через полгода? Лучшее, что он мог ей дать, Лера уже получила».

Lola: «Он же не работал, ей надоело его содержать. Лера красотка даже в свои 50».

В Сети многие искренне переживают за Леру. Фото: Global Look Press

«Пусть одумается»

Некоторые все же надеются, что отношения супругов еще могут наладиться. Ведь пока неизвестно, подала ли Лера на развод.

Галина Захаревич: «Только посочувствовать. Вот тебе и молодой отец. Радуйся, что растет доченька. Может, можно что-то исправить?»

Валентина: «Жаль, молодой. Алкоголь - это зло. Все у него было - прекрасная жена, доченька, дом. Живи и радуйся. Пусть одумается».

Рома Романов: «Как жаль, красивая пара была. Я так понимаю, что он не нашел себя после ухода из спорта, а Лере как-то не очень нужен был муж домохозяин. Она вроде жаловалась, что муж не работает, а она сама вынуждена зарабатывать. А ведь есть браки известных личностей где жена работает, а муж занимается детьми, домом (Мария Аронова) и они счастливы».

Анжела: «Все, что рушиться плохо. Особенно семьи. Дай бог, пройти им это испытание».

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Лера Кудрявцева заявила, что причина расставания с мужем - алкоголь. Фото: Global Look Press

Причина в возрасте

Не обошлось и без злорадства. Некоторые пользователи подтверждают пословицу о том, что «человек радуется, когда у соседа корова сдохла». Пользователи считают, что истинная причина разлада кроется в том, что Лера значительно старше своего супруга.

Инна Инна: «Все, кто играет в любовь на публику, этим заканчивают».

Татьяна Журавлева: «Бабушка надоела».

Татьяна Воронцова: «Не надо выходить замуж, девоньки, за молодых ребят!!! Видеть дома без макияжа стареющую диву - та еще душевная травма и за алкоголь примешься!!!»

Natali Natali: «Глушил свою боль алкоголем из-за того,что живет с немолодой женщиной, а хочется свою ровесницу! Хорошо, что развод, жизнь у них поменяется к лучшему. Вот посмотрите!»

DeadMMM: «Пенсионерка, вот и ушел от нее. Старуха ведь, стыдно рядом стоять, сыном называют».

Хоккеист Игорь Макаров ранее постоянно занимался спортом. Фото: Global Look Press

Напомним, хоккеист Игорь Макаров стал третьим супругом ведущей Леры Кудрявцевой. Они поженились в 2013 году.

Лера рассказывала в интервью, что он взял ее своей наглостью, до этого с ней так никто не разговаривал. Их брак казался идеальным, несмотря на разницу 16-летнюю разницу в возрасте. В августе 2018 года у супругов родилась дочь Мария.

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