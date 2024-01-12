«Может, можно что-то исправить?»: в Сети расстроены расставанием Леры Кудрявцевой с мужем

«Ушла от мужа»
Новогодние каникулы телеведущая Лера Кудрявцева провела со своей дочерью в Эмиратах. Правда в последний день отпуска знаменитость получила недобрые вести из дома. Ей сообщили, что столичное жилье было затоплено.
Еще тогда у многих людей возник логичный вопрос: «А где же все это время был муж Леры?».
Как оказалось, Кудрявцева приняла решение расстаться со своим супругом Игорем Макаровым из-за алкоголя. Об этом звезда шоу «Секрет на миллион» объявила в Телеграм-канале, добавив, что комментировать это не хочет.
«Я ушла от мужа. Алкоголь - зло. Точка», - написала Лера.
В Сети расстроены расставанием Кудрявцевой с мужем. Фото: ТГ-канал Леры Кудрявцевой
В Сети заметили, что Кудрявцева давно намекала о проблемах в браке. В 2022 году Макаров остался без работы и все заботы о содержании семьи взяла на себя телезвезда.
Кроме того она уже несколько лет отдыхает без избранника. Минувшим летом Лера вместе с дочерью и мамой провела отпуск в Болгарии, из-за чего хоккеист не смог лично поздравить дочь Машу с днем рождения.
Лера Кудрявцева провела новогодние каникулы с дочерью Машей. Фото: Global Look Press
«Недолго будет одна»
Поклонники телеведущей расстроены случившимся и стараются ее всячески поддержать.
Анастасия: «Лера давно уже грустила в своем телеграм- канале. Предполагала, что тому есть причина. Пусть она будет счастлива. Если решила, значит совсем все плохо».
ElenaElena: «Ну там и не только алкоголь, конечно, и походы налево, роскошная и ироничная Лера недолго будет одна».
Евгения Куреева: «Она прекрасна, найдет достойного парня!»
Наталья Кузнецова: «Ничто не вечно. Счастья тебе, девочка».
Ann @miayolless: «Рада за Леру, она точно ничего не потеряет от развода - имя и доход останутся при ней. А про этого мужика кто вспомнит через полгода? Лучшее, что он мог ей дать, Лера уже получила».
Lola: «Он же не работал, ей надоело его содержать. Лера красотка даже в свои 50».
В Сети многие искренне переживают за Леру. Фото: Global Look Press
«Пусть одумается»
Некоторые все же надеются, что отношения супругов еще могут наладиться. Ведь пока неизвестно, подала ли Лера на развод.
Галина Захаревич: «Только посочувствовать. Вот тебе и молодой отец. Радуйся, что растет доченька. Может, можно что-то исправить?»
Валентина: «Жаль, молодой. Алкоголь - это зло. Все у него было - прекрасная жена, доченька, дом. Живи и радуйся. Пусть одумается».
Рома Романов: «Как жаль, красивая пара была. Я так понимаю, что он не нашел себя после ухода из спорта, а Лере как-то не очень нужен был муж домохозяин. Она вроде жаловалась, что муж не работает, а она сама вынуждена зарабатывать. А ведь есть браки известных личностей где жена работает, а муж занимается детьми, домом (Мария Аронова) и они счастливы».
Анжела: «Все, что рушиться плохо. Особенно семьи. Дай бог, пройти им это испытание».
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Лера Кудрявцева заявила, что причина расставания с мужем - алкоголь. Фото: Global Look Press
Причина в возрасте
Не обошлось и без злорадства. Некоторые пользователи подтверждают пословицу о том, что «человек радуется, когда у соседа корова сдохла». Пользователи считают, что истинная причина разлада кроется в том, что Лера значительно старше своего супруга.
Инна Инна: «Все, кто играет в любовь на публику, этим заканчивают».
Татьяна Журавлева: «Бабушка надоела».
Татьяна Воронцова: «Не надо выходить замуж, девоньки, за молодых ребят!!! Видеть дома без макияжа стареющую диву - та еще душевная травма и за алкоголь примешься!!!»
Natali Natali: «Глушил свою боль алкоголем из-за того,что живет с немолодой женщиной, а хочется свою ровесницу! Хорошо, что развод, жизнь у них поменяется к лучшему. Вот посмотрите!»
DeadMMM: «Пенсионерка, вот и ушел от нее. Старуха ведь, стыдно рядом стоять, сыном называют».
Хоккеист Игорь Макаров ранее постоянно занимался спортом. Фото: Global Look Press
Напомним, хоккеист Игорь Макаров стал третьим супругом ведущей Леры Кудрявцевой. Они поженились в 2013 году.
Лера рассказывала в интервью, что он взял ее своей наглостью, до этого с ней так никто не разговаривал. Их брак казался идеальным, несмотря на разницу 16-летнюю разницу в возрасте. В августе 2018 года у супругов родилась дочь Мария.