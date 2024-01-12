Три сына от разных мужей, «Фабрика звезд» и покорение Москвы певицы Согдианы

Жизнь певицы Согдианы похожа на захватывающую приключенческую мелодраму. Была замужем за индийским богачом, который одно время не разрешал ей видеться с сыном, доказывала право на самостоятельность другому мужу — олигарху — и в конце концов обрела счастье с непубличным человеком.
А уж то, как уроженка Узбекистана покорила Москву, — это отдельная история. Обо всем этом — в материале Teleprogramma.pro.
Детство и настоящее имя
Настоящее имя Согдианы — Оксана Нечитайло. Несмотря на восточную внешность и такой же псевдоним, по национальности она украинка. Однако родилась в Ташкенте 17 февраля 1984 года. Семья поселилась в Узбекистане благодаря деду-военнослужащему. А вот бабушка артистки пела в церковном хоре и привила внучке любовь к пению.
Отец артистки Владимир Нечитайло работал на компрессорном заводе, мама Лариса Федоринская имеет медицинское образование. Также у Оксаны есть брат, который старше ее на 12 лет.
Согдиана в детстве. Фото: официальный сайт Согдианы
В детстве Оксана занималась рисованием, танцами, обучалась игре на фортепиано в спецшколе при консерватории. А уже в 14 лет стала лауреатом Всероссийского конкурса пианистов. Также Оксана начала заниматься вокалом. В 1999 году она завоевала приз конкурса популярной песни «САДО-99» среди профессиональных певцов.
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Первые успехи
После школы певица поступила в Узбекскую государственную консерваторию, на факультет эстрадного отделения. И победы не заставили себя долго ждать. Так, Оксана Нечитайло стала лауреатом Республиканского конкурса современной песни «Мелодии моего края», а спустя год — международного конкурса в Санкт-Петербурге «Путь к звездам».
Также певица заявила о себе на фестивалях в Болгарии и Италии. А родной Узбекистан она начала завоевывать еще в возрасте 17 лет, когда записала первый альбом «Менинг кунглим» («Моя душа») с песнями на русском, узбекском и английском языках. А еще через два года певица завоевала государственную молодежную премии страны «Нихол» («Росток»).
Согдиана с мамой и братом. Фото: личная страница Согдианы во «ВКонтакте»
В 2005-м артистка представила альбом с песнями на узбекском языке Mening Shahzodam… Baribir Kelar! («Мой принц... Все равно придет!»), в который вошли такие произведения, как Mening Shahzodam («Мой принц»), Yurak Mahzun («Сердце-магнит»).
Достигнув в родной республике всех возможных регалий, Оксана поняла, что следует двигаться вперед и для этого выбрать и звучный псевдоним. Согдианой называлось древняя богатая республика на территории Узбекистана. Поэтому ее псевдоним, что называется, в тему.
«Фабрика звезд» и первые хиты
В 2006 году артистка становится участницей шестого сезона реалити-шоу «Фабрика звезд». А компанию ей составили Зара, Дмитрий Колдун и Прохор Шаляпин. На проекте Согдиане довелось спеть дуэтом с Ларисой Долиной и Владимиром Кузьминым.
Но главное, что именно на «Фабрике звезд» впервые прозвучала русскоязычная версия песни Yurak Mahzun («Сердце-магнит»), которая в итоге и стала ее визитной карточкой.
Согдиана в молодости на «Фабрике звезд – 6». Фото: Global Look Press
«Я счастлива, что у меня есть песня, которую все знают, любят и могут петь вместе со мной. Я с ней ассоциируюсь у многих людей — это очень круто! Причем я в эту песню очень сильно верила, когда никто не верил. Мне все говорили, она никогда не будет хитом, ее вообще стыдно показывать. Но я с уверенностью, что это особенная песня моей жизни, шла дальше», — призналась Согдиана в одном из своих интервью.
Название главного хита Согдианы дало название и ее первому альбому, куда также вошли треки «Синее небо» и «Ветер догнать». За них в 2007 и 2008 годах певица получила премию «Золотой граммофон».
В 2011 году вышел альбом «Эдем», куда были включены композиции «Вспоминай меня» и «На восток от Эдема». За последнюю Согдиана также получила премию «Золотой граммофон».
В 2018 году артистка начала работать с лейблом Goldenlook Management Company, и вышел ее новый альбом «Я выбираю тебя».
В 2021 году был представлен новый вариант хита артистки «Сердце-магнит». Также вышли новые песни Оксаны Mi Amore и «Королева Востока», которую она исполнила вместе с певицей Самирой. Кстати, также артистке довелось записать дуэты с Авраамом Руссо на песню «Нет невозможного» и с казахстанским певцом Абдулкаримом — на композицию «Кольцо». Кстати, последняя песня была одним из номинантов на премию Eurasian Music Awards 2019.
Кинематограф
У Оксаны имеется и опыт в кино. Так, в ранней молодости она снялась в фильме «Ходжа Насреддин», где сыграла роль Жасмин.
Также певица сыграла в картине «Согдиана», сценарий которой был написан специально для нее. Режиссер фильма Бахром Якубов утвердил артистку на главную роль еще во время ее участия в проекте «Фабрика звезд». Согдиана принимала участие в съемках в перерывах между концертами. Также она записала саундтрек к фильму под названием Meniesla.
Три мужа и три сына
Личная жизнь Согдианы напоминает индийское кино во всех смыслах этого слова. Так, в 2007 году она познакомилась с богатым индусом Рамом Говиндой, певица выступала на дне рождения мужчины. У них завязались отношения, закончившиеся свадьбой. У пары родился сын Арджун.
Казалось бы, живи да радуйся, но в какой-то момент Рам начал проявлять себя как настоящий деспот: запрещал жене выходить на сцену и общаться с друзьями. Неудивительно, что через год супруги расстались.
Муж увез Арджуна в Индию, и Согдиана не видела сына на протяжении трех лет. К счастью, сейчас отношения между бывшими супругами нормализовались. И они оба принимают равнозначное участие в воспитании сына.
Вторым мужем Согдианы стал олигарх, президент хоккейного клуба «Рысь» Башир Куштов. Певица вышла за него замуж в 2009 году. В этом браке родился сын Микаил. Но и этот союз развивался по прежнему сценарию: Куштов изводил жену своей ревностью, находя повод для беспокойства даже в невинном поцелуе в щечку. Олигарх приставил к супруге двух охранников, и как рассказала артистка в интервью журналу «Телепрограмма», секьюрити контролировали каждый ее шаг, докладывая обо всем хозяину.
Согдиана и Башир Куштов. Фото: Global Look Press
Как известно, в среде шоу-бизнеса принято целовать друг друга в щечку. Но охрана рассказывала Баширу Куштову даже и об этих жестах артистки. Согдиана признавалась, что начала избегать коллег, прятаться от знакомых на мероприятиях, у нее развился невроз.
Однажды певица поехала на вручение премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербург. За ней по традиции увязались два охранника. Но за кулисами артистка поймала себя на мысли, что думает не о выступлении, а оглядывается по сторонам. И тут к певице подошел знакомый рэпер со словами: «Ой, Согдианка, привет!»
«И тут я практически делаю тройное сальто, отпрыгиваю в сторону, чтобы он ко мне не прикоснулся. Он вытаращил глаза, стоит, не понимая, что происходит. Меня зовут на сцену, я убегаю, — рассказывала Согдиана в интервью «Телепрограмме». — Пою с трудом. Глаза на мокром месте. Я поняла, что больше так не могу. Дома поговорила с мужем: «Я тебя понимаю. Ты за меня переживаешь, но я не в силах жить в постоянном стрессе». В конце концов мы приняли решение расстаться».
По словам Согдианы, оба развода она восприняла как трагедию. Ведь ее родители прожили в счастливом браке всю жизнь.
Согдиана с детьми. Фото: личная страница Согдианы во «ВКонтакте»
Но Оксана Нечитайло нашла счастье в третьем браке с мужчиной по имени Максим, личность которого артистка не афиширует. Известно только, что он не имеет отношения к шоу-бизнесу. До свадьбы влюбленные пять лет прожили вместе. А в 2019 году у них родился сын Лев.
Как рассказывала Оксана в интервью изданию «Собеседник», Максим — настоящий мужчина, который принимает ее профессию и заботится о семье.
«Я благодарна за все в своей жизни. И если с кем-то мы не совпали, то это не значит, что кто-то из нас плохой... Просто надо найти того, с кем ты можешь жить, дышать, любить, творить... И не всегда это бывает с первого раза... У меня с третьего получилось. Теперь я живу в гармонии!» — признавалась Оксана «Собеседнику».
Рост и вес
Рост Согдианы — 175 сантиметров, вес — 50 килограммов.
Согдиана сейчас
Сейчас Согдиана продолжает гастролировать по стране, записывать новые песни. Одна из ее последних новинок — композиция «Иди на свет».
Согдиана. Фото: Global Look Press
В соцсетях певица делится творческими новостями, рассказывает о семейных буднях и делится со своими подписчиками радостным настроением.
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