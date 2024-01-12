Три сына от разных мужей, «Фабрика звезд» и покорение Москвы певицы Согдианы

Жизнь певицы Согдианы похожа на захватывающую приключенческую мелодраму. Была замужем за индийским богачом, который одно время не разрешал ей видеться с сыном, доказывала право на самостоятельность другому мужу — олигарху — и в конце концов обрела счастье с непубличным человеком.

А уж то, как уроженка Узбекистана покорила Москву, — это отдельная история. Обо всем этом — в материале Teleprogramma.pro.

Детство и настоящее имя

Настоящее имя Согдианы — Оксана Нечитайло. Несмотря на восточную внешность и такой же псевдоним, по национальности она украинка. Однако родилась в Ташкенте 17 февраля 1984 года. Семья поселилась в Узбекистане благодаря деду-военнослужащему. А вот бабушка артистки пела в церковном хоре и привила внучке любовь к пению.

Отец артистки Владимир Нечитайло работал на компрессорном заводе, мама Лариса Федоринская имеет медицинское образование. Также у Оксаны есть брат, который старше ее на 12 лет.