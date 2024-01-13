Путь к славе Уиз Халифы - одного из самых популярных рэперов современности

Кто такой Уиз Халифа?
Рэпер Уиз Халифа начал свою карьеру в раннем возрасте, сочиняя и записывая песни. В 2011 году его первый крупный хит Black and Yellow был записан, и примерно в это же время он снялся со Снуп Доггом в фильме «Мак и Девин идут в среднюю школу». После этого он продолжил записывать популярные рэп-альбомы, такие как O.N.I.F.C. в 2012 году и Blacc Hollywood в 2014 году. В 2015 году Уиз Халифа имел огромный успех с песней See You Again, которую он спел вместе с Чарли Путом.
Рэпер Виз Халифа выступает на NASCAR Busch Light Clash 2023 года в Мемориальном Колизее Лос-Анджелеса, 5 февраля 2023 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Рэпер Уиз Халифа, настоящее имя Камерон Джибрил Томаз, родился 8 сентября 1987 года в Майноте, Северная Дакота. Будучи ребенком, он много переезжал из-за службы отца в армии. Ранний период его жизни отмечен обнаружением в себе страсти к созданию музыки: уже в возрасте девяти лет он начал писать тексты песен, а через несколько лет приступил к записи собственных треков.
Школьные годы Халифы прошли в Питтсбурге (Пенсильвания), где он завоевал признание как музыкант среди местных поклонников. Вскоре он получил общенациональное признание после выхода микстейпа 2006 года Prince of the City: Welcome to Pistolvania. В следующем году Халифа выпустил свой первый рэп-сингл Say Yeah. Примерно в то же время им были выпущены еще несколько микстейпов, включая Grow Season (2007 год) и How Fly (2009 год), записанный совместно с Curren $y.
Рэпер Виз Халифа выступает в отеле Ritz Ybor в Тампе, Флорида, США – 5 ноября 2010 г. – Фото: Global Look Press
Rolling Papers
Карьера Халифы получила новый импульс благодаря его оде «Питтсбург Стилерз», команде из его родного города, выпущенной в альбоме Rolling Papers в 2010 году. Хотя его команда не выиграла Суперкубок, песня Black and Yellow помогла Халифе подняться на вершину чартов в 2011 году. Этот трек занял второе место в альбомных чартах.
В альбоме Rolling Papers также был бонусный трек Taylor Gang, названный в честь его поклонников. Считается, что это название происходит от кед Chuck Taylor Converse, которые носит Халифа.
Рэпер Уиз Халифа присутствует на красной дорожке во время церемонии вручения наград MTV 2013 Video Music Awards, 25 августа 2013 г. – Нью-Йорк, США – Фото: Global Look Press
O.N.I.F.C.
В 2012 году рэпер Уиз Халифа снялся вместе с Снуп Доггом в комедийном фильме «Мак и Девин идут в школу». В том же году он выпустил альбом O.N.I.F.C, в который вошли синглы Word Hard, Play Hard и Remember You. Над альбомом Халифа работал с другими рэперами, в числе которых Juicy J и Фаррелл Уильямс. Он организовал собственный концертный тур под названием Under the Influence of Music Tour. Также в качестве приглашённого исполнителя Халифа поучаствовал в записи хита группы Maroon 5 Payphone.
Виз Халифа и Снуп Догг выступают в театре Уилтерн в поддержку «Мак и Девин идут в школу», 13 декабря 2011 года в Лос-Анджелесе. Фото: Global Look Press
Blacc Hollywood
В 2014 году Уиз Халифа выпустил альбом Blacc Hollywood, в который вошел трек We Dem Boyz, где в качестве гостей отметились Рик Росс и Нас. Он также работал над линейкой продуктов, связанных с сигаретами, с компанией Raw Rolling Papers. В 2015 году музыкант снова оказался на вершине чартов благодаря сотрудничеству с Чарли Путом в песне See You Again, посвященной покойному актеру Полу Уокеру. Эта баллада вошла в саундтрек к фильму «Форсаж 7» и была номинирована на несколько премий «Грэмми».
Личная жизнь
Халифа состоял в браке с моделью Эмбер Роуз, и до их развода в 2014 у пары родился сын по имени Себастьян.
Виз Халифа, Себастьян Тейлор Томаз и Эмбер Роуз на церемонии вручения премии Kids' Choice Awards 2023 от Nickelodeon, 4 марта 2023 г. — Лос-Анджелес, Калифорния — Фото: Global Look Press