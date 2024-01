Путь к славе Уиз Халифы - одного из самых популярных рэперов современности

Ранняя жизнь и карьера

Рэпер Уиз Халифа, настоящее имя Камерон Джибрил Томаз, родился 8 сентября 1987 года в Майноте, Северная Дакота. Будучи ребенком, он много переезжал из-за службы отца в армии. Ранний период его жизни отмечен обнаружением в себе страсти к созданию музыки: уже в возрасте девяти лет он начал писать тексты песен, а через несколько лет приступил к записи собственных треков.

Школьные годы Халифы прошли в Питтсбурге (Пенсильвания), где он завоевал признание как музыкант среди местных поклонников. Вскоре он получил общенациональное признание после выхода микстейпа 2006 года Prince of the City: Welcome to Pistolvania. В следующем году Халифа выпустил свой первый рэп-сингл Say Yeah. Примерно в то же время им были выпущены еще несколько микстейпов, включая Grow Season (2007 год) и How Fly (2009 год), записанный совместно с Curren $y.