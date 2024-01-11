Играл с Биллом Клинтоном, дирижирует оркестром на «Голосе»: как сложилась карьера и личная жизнь музыканта Сергея Жилина

Музыкант Сергей Сергеевич Жилин родом из Москвы. Он появился на свет 23 октября 1966 года. Его бабушка была педагогом по фортепиано и скрипке и с трех лет обучала внука творчеству. Будущий дирижер по несколько часов занимался за инструментом. Также мальчик занимался авиамоделированием, футболом, посещал театральный кружок.
Сергей Жилин в детстве увлекался творчеством и спортом. Фото: кадр из программы «Мой герой» / ЦТВ
Учиться Сергея ответили в школу для одаренных детей при Московской консерватории, но оттуда его отчислили за неуспеваемость: разрывался между множеством секций и кружков. Правда, и в общеобразовательной Жилин не доучился, уже после 8-го класса оставил ее и поступил в ПТУ по специальности «электромонтажник по оборудованию летательных аппаратов». Только работать специальности не спешил, а начал заниматься джазом.
Сергей Жилин в детстве много часов посвящал игре на фортепиано. Фото: кадр из программы «Мой герой» / ЦТВ
В армии, куда призвали будущую звезду, Жилин служил в ансамбле песни и пляски. Демобилизовавшись, он активно начал строить музыкальную карьеру, а образование профильное все-таки получил, но не в России, а в Италии — отучился в Международной академии наук в Сан-Марино на магистра искусств.
Начало карьеры
Когда в жизни Жилина появился джаз, бабушку Сергея Сергеевича это расстроило. Ведь с детства он увлекался творчеством классиков — Сергея Рахманинова, Ференца Листа, Эдварда Грига. В 1982 году Жилин основал фортепианный дуэт с Михаилом Стефанюком, они выступали с регтаймами Скотта Джоплина и с собственными обработками. Назвались дуэтом «Фонограф» и дебютировали на джазовом фестивале в 1983 году в студии при ДК «Москворечье».
Сергей Жилин с классики переключился на джаз. Фото: кадр из программы «Мой герой» / ЦТВ
На одном из аналогичных фестивалей Жилин познакомился с дирижером Юрием Саульским, который пригласил дуэт «Фонограф» на престижный Московский джазовый фестиваль. Затем было выступление на конкурсе «Московская осень», который ежегодно устраивал Союз композиторов. И молодые артисты стали знаменитостями.
Сыграл с Клинтоном
Высокий уровень игры Жилина был в 1992 году высоко оценен художественным руководителем и главным дирижером Президентского оркестра РФ Павлом Овсянниковым. Он регулярно стал приглашать пианиста на гастроли со своим оркестром. И в 1994 году Жилин сыграл с экс-президентом США Биллом Клинтоном Summertime и My Funny Valentine — россиянин на рояле, американец на саксофоне. Этот джазовый экспромт прогремел на весь музыкальный мир, и Клинтон даже назвал Жилина лучшим джазовым пианистом России.
Сергей Жилин с Биллом Клинтоном сыграли дуэтом. Фото: кадр из программы «Мой герой» / ЦТВ
Музыка
После успешных гастролей Жилина неоднократно стали приглашать на государственные приемы выступать перед высокими гостями.
В 1995 году пианист организовал «Культурный центр «Фонограф», под крылом которого в дальнейшем родилось несколько музыкальных коллективов и концертных программ: «Фонограф-Джаз-Театр», «Фонограф-Джаз-Бэнд», «Фонограф-Джаз-Квартет», с расширением штата музыкантов в 2002 году был основан «Фонограф-Биг-Бэнд», а Жилин встал за дирижерский пульт коллектива.
Сергей Жилин играет на рояле. Фото: Global Look Press
В 2005 году Сергею Жилину было присвоено звание заслуженного артиста России. Его коллективы регулярно участвовали в различных фестивалях, ездили с гастролями по Европе и США. В 2007 году Жилин выступил музыкальным руководителем и главным дирижером концертной версии рок-оперы «Парфюмер» с участием оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз». А также взял на себя роль продюсера и художественного руководителя концерта в Театре эстрады,
На премьере концертной рок-оперы «Парфюмер» композитора Игоря Демарина дирижирует Сергей Жилин. Фото: Global Look Press
Сергей Сергеевич не только выступает с концертами, но и записывает альбомы. Причем, на пластинках — не только концертные записи, но и студийная музыка — всего порядка двадцати альбомов.
В 2019 году за большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Сергей Жилин был удостоен звания народного артиста России.
Другие проекты
В 1995 году ф исполнении «Фонографа» музыка стала звучать на радио, а Сергей Жилин стал ведущим передачи «Радиоклуб «Фонограф», которая выходила в радиоэфир еженедельно в течение почти трех лет.
На телевидении
Сергей Жилин и его коллектив начали сотрудничать с телеканалами с 2005 года. «Фонограф-Джаз-Бэнд» сначала появился в передаче «Хазанов против всех» в 2005 году, со следующего года и до 2009-го Сергей Жилин выступал как музыкальный руководитель и главный дирижер в проекте «Танцы со звездами» на телеканале «Россия».
Сергей Жилин отвечает за музыку на шоу «Голос». Фото: vk.com/fonograf_jazz
В 2006 году «Фонограф-Симфо-Джаз» и Сергей Жилин в качестве музыкального руководителя и главного дирижера стал работать в шоу «Две звезды» на Первом канале. Затем были телешоу «Можешь? Спой!», «Достояние республики», где живое звучание обеспечивал Жилин и его коллектив.
В 2012 году на Первом канале стартовало шоу «Голос», участники выступали и до сих пор выходят на сцену под живой звук оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина.
Личная жизнь
Свою личную жизнь Сергей Жилин не афиширует. Известно, что он дважды был женат, от первого брака есть сын, вторая жена работала в «Фонографе».
Сергей Жилин, по некоторым данным, предстал на фото со второй женой. Фото: Global Look Press
Карьера сегодня
Сейчас Сергей Жилин все свое время посвящает работе. В интервью свои отношения не обсуждает, эта тема для него табу, обрывая любопытствующих фразой «Я счастлив».
Большую часть времени Жилин проводит в своей студии, обучает подрастающие поколения музыке, а также занимается в тренажерном зале поддержанием формы и имеет желтый пояс по каратэ. Его рост — 181 см, весит он 80 кг.
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