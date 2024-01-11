Играл с Биллом Клинтоном, дирижирует оркестром на «Голосе»: как сложилась карьера и личная жизнь музыканта Сергея Жилина

Сергей Сергеевич не только выступает с концертами, но и записывает альбомы. Причем, на пластинках — не только концертные записи, но и студийная музыка — всего порядка двадцати альбомов.

В 2019 году за большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Сергей Жилин был удостоен звания народного артиста России.

Другие проекты

В 1995 году ф исполнении «Фонографа» музыка стала звучать на радио, а Сергей Жилин стал ведущим передачи «Радиоклуб «Фонограф», которая выходила в радиоэфир еженедельно в течение почти трех лет.

На телевидении

Сергей Жилин и его коллектив начали сотрудничать с телеканалами с 2005 года. «Фонограф-Джаз-Бэнд» сначала появился в передаче «Хазанов против всех» в 2005 году, со следующего года и до 2009-го Сергей Жилин выступал как музыкальный руководитель и главный дирижер в проекте «Танцы со звездами» на телеканале «Россия».