От кого экстрасенс Лина Джебисашвили получила свой дар и почему считает, что призвана помогать людям

Детство и юность
О биографии ясновидящей грузинского происхождения Лины Джебисашвили известно немного. Участница шоу «Битва экстрасенсов» начала свой жизненный путь 14 августа 1985 года в Крыму.
В 7 лет девочка потеряла отца, мама одна воспитывала четверых дочерей. Немного ранее, в 5 лет у Лины открылись способности общения с потусторонними силами после того, как она свалилась с дерева.
Когда отец маленькой ясновидящей покинул этот мир, его дух стал приходить к Лине. Он рассказал дочери о тайнах мироздания, поэтому Джебисашвили может рассказать человеку, кем он был в прошлой жизни.
Мама Лины одна воспитала дочерей. Фото: страница ВК Лины Джебисашвили
Шоу «Битва экстрасенсов»
В 2022 году Ангелина Джебисашвили решила принять участие в популярном шоу на ТНТ. Наряду с другими участниками она прошла непростую процедуру отбора в программу «Битва экстрасенсов». В 23-м сезоне несколько изменились условия отбора. Так, вместо привычной ширмы стоял белый куб, а также ведущий программы Илья Ларионов усложнил испытание с человеком в багажнике.
Впрочем, Лина преодолела все сложности и успешно прошла кастинг.
Соперниками крымчанки стали неординарные маги и колдуны, которые сразу же привлекли внимание телезрителей.
Лина Джебисашвили переживала настоящие эмоции на проекте. Фото: страница ВК Лины Джебисашвили
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Несмотря на сильную конкуренцию, Джебисашвили смогла проявить себя и дошла до финала. Но победу забрал Влад Череватый. Это послужило для Лины уроком, поэтому она заявила, что еще вернется на проект.
Личная жизнь
Лина Джебисашвили поселилась в Москве и обожает делиться с подписчиками в соцсетях своими яркими буднями. Кроме этого ясновидящая прогнозирует поклонникам будущее, рассказывает, как разная энергия может повлиять на судьбу человека.
Лина Джебисашвили постоянно помогает людям. Фото: страница ВК Лины Джебисашвили
Подробности личной жизни девушка не раскрывает, но изредка постит фото с сестрами.
Также известно, что до участия в шоу Лина была замужем и закончила отношения за несколько дней до начала съемок.
У Джебисашвили есть дочь по имени Луна, которая унаследовала способности от матери.
Дочь Лины долго не хотела принимать избранника матери Юрия Фунтова. Фото: страница ВК Лины Джебисашвили
Во время участия в проекте «Битва экстрасенсов» зрители подозревали Лину в романе с ведущим Ильей Ларионовым. Но иллюзионист отрицал это, заявив, что женат и очень счастлив.
Но уже во время съемок последних серий сезона ясновидящая все-таки влюбилась. Избранником стал инженер Юрий Фунтов. Молодые люди сразу понравились друг другу, но дочь долго не хотела принимать мужчину в семью. Лина призналась, что хотела бы провести с Юрием всю свою жизнь.
Колдунья любит город Санкт-Петербург и считает его своим «местом силы», поэтому время от времени посещает Северную столицу, чтобы расслабиться и напитаться энергией.
Лина Джебисашвили призналась, что готова провести с Юрием всю жизнь. Фото: страница ВК Лины Джебисашвили
Лина Джебисашвили в настоящее время
Лина, как и обещала, снова появилась в шоу экстрасенсов в 2023 году. Только уже в формате передачи «Экстрасенсы. Битва сильнейших», где ей предстояло бороться с восемью самыми сильными магами. Участники не только демонстрировали свои умения, но и помогали людям разобраться в сложных жизненных ситуациях.
Однажды, во время сложного в моральном плане испытания, Лина отказалась от его прохождения. Но позже смогла взять себя в руки. За это ее осудили коллеги.
На проекте Лина подружилась с Олегом Шепсом. Фото: страница ВК Лины Джебисашвили
Затем Джебисашвили появилась в шоу «Новые звезды в Африке». Придя на проект, она решила примкнуть к коалиции Оскара Кучеры.Но уже в 3-й серии не прошла испытание на вылет и покинула остров.
В своем интервью Лина призналась, что получила дар от отца. Джебисашвили мечтает об авторском шоу, где она будет помогать людям.
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