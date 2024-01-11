От кого экстрасенс Лина Джебисашвили получила свой дар и почему считает, что призвана помогать людям

Детство и юность

О биографии ясновидящей грузинского происхождения Лины Джебисашвили известно немного. Участница шоу «Битва экстрасенсов» начала свой жизненный путь 14 августа 1985 года в Крыму.

В 7 лет девочка потеряла отца, мама одна воспитывала четверых дочерей. Немного ранее, в 5 лет у Лины открылись способности общения с потусторонними силами после того, как она свалилась с дерева.

Когда отец маленькой ясновидящей покинул этот мир, его дух стал приходить к Лине. Он рассказал дочери о тайнах мироздания, поэтому Джебисашвили может рассказать человеку, кем он был в прошлой жизни.