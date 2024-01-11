Какое наследство оставил Юрий Соломин

Не стало Юрия Соломина - одного из самых интеллигентных, скромных и аристократичных российских актеров. А еще народного артиста СССР отличало такое редкое сейчас качество, как верность.

Более 60 лет он посвятил родному Малому театру, 35 из которых являлся его художественным руководителем, 62 года прожил с любимой женой Ольгой.

Чем запомнился Юрий Соломин

Юрия Соломина можно назвать фаворитом судьбы. Когда он вместе с отцом приехал поступать в Щепкинское училище и уже прошел два экзаменационных тура, у его отца украли документы и деньги. А уроженцам Читы еще нужно было на что-то жить.

Однако комиссия пошла Юрию навстречу и разрешила сдать ему экзамены досрочно. Так отечественный кинематограф приобрел одного из самых талантливых артистов.

Дебютом Юрия Мефодиевича в кино стала роль в фильме «Бессонная ночь». Правда, сам актер признавался, что в этой картине видел себя «некрасивым и нескладным», чего не скажешь о многосерийной ленте «Адъютант его превосходительства», где артист сыграл разведчика Павла Кольцова.

После выхода фильма на экраны Юрий Соломин проснулся знаменитым и мешками получал письма с признаниями в любви.