Какое наследство оставил Юрий Соломин

Не стало Юрия Соломина - одного из самых интеллигентных, скромных и аристократичных российских актеров. А еще народного артиста СССР отличало такое редкое сейчас качество, как верность.
Более 60 лет он посвятил родному Малому театру, 35 из которых являлся его художественным руководителем, 62 года прожил с любимой женой Ольгой.
Чем запомнился Юрий Соломин
Юрия Соломина можно назвать фаворитом судьбы. Когда он вместе с отцом приехал поступать в Щепкинское училище и уже прошел два экзаменационных тура, у его отца украли документы и деньги. А уроженцам Читы еще нужно было на что-то жить.
Однако комиссия пошла Юрию навстречу и разрешила сдать ему экзамены досрочно. Так отечественный кинематограф приобрел одного из самых талантливых артистов.
Дебютом Юрия Мефодиевича в кино стала роль в фильме «Бессонная ночь». Правда, сам актер признавался, что в этой картине видел себя «некрасивым и нескладным», чего не скажешь о многосерийной ленте «Адъютант его превосходительства», где артист сыграл разведчика Павла Кольцова.
После выхода фильма на экраны Юрий Соломин проснулся знаменитым и мешками получал письма с признаниями в любви.
Кадр из фильма «Адъютант его превосходительства»
Любовь зрителей принесли актеру и роли в фильмах «Обыкновенное чудо», «Дерсу Узала», «Мелодии белой ночи», «Московская сага» и многих других картинах.
Помимо профессионального успеха, жизнь подарила Юрию Соломину и личное счастье. Больше 60 лет он прожил вместе с супругой Ольгой, с которой познакомился еще в студенческие годы. В этом браке родилась дочь Дарья, впоследствии ставшая пианисткой. Сейчас она живет в Лондоне. Также у Юрия Мефодиевича есть внучка Александра и два правнука – Федор и Юрий.
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Где жил знаменитый актер
Юрий Соломин признавался, что счастлив в семье и любит места, где он обрел уют и тепло семейного очага.
«Я очень люблю место, где живу. Это центр Москвы, район Бронной, дом, где жил Алексей Толстой, старая Москва», - пояснял артист в одном из своих интервью.
Больше 30 лет назад семейство Соломиных купило и дачу в кооперативе Малого театра. Как рассказывал Юрий Мефодиевич в одном из своих интервью, раньше она принадлежала актеру Николаю Светловидову. Но когда артист стал одиноким и пожилым, он предложил жене Юрия Соломина купить у него дачу.
Юрий Соломин был народным артистом СССР. Фото: Global Look Press
«Моя жена как-то зашла к нему помочь по хозяйству — приготовила котлеты. Приходит и говорит: «Светловидов предлагает нам купить у него дачу». Я улыбнулся и говорю: «Иди купи». Мы посмеялись и забыли. Но жена несколько раз мне говорила, что надо написать заявление в дачный кооператив. Наконец я собрался и написал. Заявление пролежало несколько лет», - рассказывал Юрий Соломин в одном из своих интервью.
По словам актера, после ухода Николая Светловидова из-за отсутствия у него наследников дача перешла в кооператив Малого театра. И Соломины стали первыми, кому ее предложили.
«Вот и вышло так, как он хотел. Сейчас эта дача заменяет мне врача. Стоит провести там хотя бы один день, и усталости как не бывало...», - говорил Юрий Соломин.
Помимо семьи, на даче также жили собаки и кошки, которых актер подбирал с улицы. Он признавался, что разговаривает с животными, как с людьми, и ему кажется, что они понимают его больше, чем окружающие.
Комментарий адвоката Александра Бенхина
Кто же из родных Юрия Мефодиевича может претендовать на его недвижимость? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает адвокат Александр Бенхин.
«В Российской Федерации существует семь очередей наследования: муж/ жена, дети, братья/сестры, тети/дяди, двоюродные братья – вплоть до седьмой воды на киселе. Если гипотетически никого из этих очередей не находится, то все переходит государству. Это и есть восьмая очередь, - поясняет Александр Бенхин.
- Если нет завещания, то все переходит по очереди, если же оно есть, то соответственно, человеку, указанному в документе. А теоретически это может быть и лицо, не являющееся родственником и не входящее в очереди наследования: няня, друг, любимая женщина.
Юрий Соломин в театре. Фото: Global Look Press
Завещание превалирует над этими очередями, кроме тех случаев, когда кто-то из прямых родственников является социально незащищенным – по инвалидности либо находился у человека на содержании. В этом случае государство может присудить через суд половину того, что было бы положено наследнику, насильно.
Завещания ждут 180 дней. До этого момента, как правило, никто ни о чем не знает. Я думаю, что в случае Юрия Соломина речь шла о завещании, поскольку вокруг него, наверняка, находились юристы и советчики, которые все правильно оформили».
- А если все-таки завещания нет?
- В первую очередь все переходит дочери, а только после ее ухода – внукам и правнукам. Все рассматривается по очередям. Суды всегда руководствуются этим правилом.