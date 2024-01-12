«Человек противоречий»: что говорят в Сети о Никите Кологривом после его интервью

Герой нашумевшего сериала «Слово пацана», исполнивший роль Кащея, актер Никита Кологривый недавно стал гостем в новом выпуске подкаста «Без Сменки». Интервью получилось неординарным, честным и где-то даже жестким. Оно вызвало массу споров и обсуждений, как среди поклонников творчества Никиты в Сети, так и в актерской среде.
Посмотрев выпуск подкаста, пользователи разделись на два лагеря. Одни восхищаются умом, образованностью и талантом Кологривого, другие считают, что он доносит с умным видом простые и давно известные истины. В общем, и те, и другие остались неравнодушными после интервью артиста и продолжают бурно обсуждать его.
Никита Кологривый рассказал, что внешность в актерстве не играет роли. Фото: Global Look Press
Позитив
Если делить мнения россиян в процентном соотношении, то доля позитивно настроенных явно перевешивает. Кто-то после интервью открыл для себя совершенно нового Кологривого.
tyugai4147: «Для меня открылся потрясающий человек и актер. Посмотрел интервью на одном дыхании и с открытым ртом. Успехов в жизни и в творчестве, Никита».
Vitalyhuvey888: «Никита потрясающий, умный и главное настоящий человек, в котором нет никакой частицы жадности, лицемерия. Я считаю таких людей должно быть намного больше. Вот на таких людях все и держится. И на таких людей надо равняться. Очень добрый и позитивный человек».
user-sd5tr6de2b: «Я, 40-летняя тетка почерпнула для себя много интересного от 29-летнего парня. Никита начитанный, талантливый, грамотный. Вот такие ребята - это наше счастливое будущее. Никита, теперь я ваша фанатка».
После ошеломительного успеха сериала «Слово пацана» Никита Кологривый создал свой ТГ-канал. Фото: страница ВК Никиты Кологривого
Некоторые являются поклонниками таланта Емели из фильма «По щучьему велению» на протяжении многих лет и восхищаются творчеством и мастерством актера Кологривого.
IL_Sadygov: «Несколько лет уже слежу за работами этого молодого человека. Очень крутой и такой, какой есть. Надеюсь, что впереди еще много крутых ролей».
po1yak163: «Никита красавчик, простой и искренний человек, дай Бог тебе добиться таких высот, чтобы завидовал каждый недоактер!»
gossipgirl0220: «Я в восторге от Никиты, мощнейший актер. Очень рада, что в нашей стране есть такие талантливые люди, как он. Сильная гордость берет за отечественный кинематограф».
Katerinaaaa537: «В восторге от этой глубокой личности, без мишуры и с полным пониманием профессии актера. Открыла его для себя задолго до «Слова пацана».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Поклонники восхищаются актерским талантом Никиты Кологривого. Фото: страница ВК Никиты Кологривого
Негатив
Но и без ложки дегтя не обошлось. Часть пользователей искренне недоумевают, чем восторгаются поклонники Никиты.
dymitr5999: «Я не понимаю чем он так вас восхитил, салат из противоречий и пересечение мировоззрений. Да, красиво говорит, порой, но мат через слово, кладезь пацанских (и не только) цитат. Но надо отдать Никите должное - от скромности не помрет».
missRobot85: «Не люблю людей, которые учат других», - сказал Никита, который все интервью рассказывал, как надо и как не надо».
Никита Кологривый до роли Кащея принял участие в 60-ти проектах. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Кологривого даже заподозрили в высокомерии и в том, что после успеха сериала «Слово пацана» он зазвездился. Некоторые не смогли, как ни пытались, разглядеть признаки высокого интеллекта у актера, а лишь обвинили за нечистоту русской речи.
Adilyashkins: «Я видимо одна не понимаю почему всем так понравилось это интервью. В нем как будто так много показного - «а я вот не такой как те актеры». Про то, что внешность актера неважна - ну это враки. Не знаю, может, я одна в словах этого человека не услышала искренности».
Dvlinq: «Как же все им восхищаются! Человек противоречий на экране, а люди думают что парень с широкой душой. До конца я не смогла досмотреть, персонаж выбесил (если он сейчас играет, то дайте уже ему Оскар). В нем нет ничего особенного, но зато, прочитав комментарии, я поняла, что наши люди очень ведомые, и если ты скажешь крутую фразу, то она перекроет любую фигню сказанную после. Очевидные вещи он преподносит как что то гениальное, чисто велосипед изобретает. В общем люди развивайтесь и не давайте вешать лапшу на уши».
user-ez3or5sk6x: «Неглубокого ума человек. Куда мы идем, если считающий себя хорошим актером мужик общается с публикой с матом через слово? Еще о духовном рассуждают! Идите учитесь заново, где вы там получали образование? Просто кошмар. Вы позорите Сибирь. Вам ничего не стоило сыграть роль в этом сериале, потому что играли себя».
Во всяком случае Никита Кологривый после своего интервью оказался едва ли не самым обсуждаемым актером российского кинематографа. Из подкаста постоянно берутся разные цитаты, которые рассматривают с разных точек зрения.
Впрочем, Кологривого уже успели прозвать самым дерзким артистом, а его интервью настоящим сумасшествием.