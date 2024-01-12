«Человек противоречий»: что говорят в Сети о Никите Кологривом после его интервью

Герой нашумевшего сериала «Слово пацана», исполнивший роль Кащея, актер Никита Кологривый недавно стал гостем в новом выпуске подкаста «Без Сменки». Интервью получилось неординарным, честным и где-то даже жестким. Оно вызвало массу споров и обсуждений, как среди поклонников творчества Никиты в Сети, так и в актерской среде.

Посмотрев выпуск подкаста, пользователи разделись на два лагеря. Одни восхищаются умом, образованностью и талантом Кологривого, другие считают, что он доносит с умным видом простые и давно известные истины. В общем, и те, и другие остались неравнодушными после интервью артиста и продолжают бурно обсуждать его.